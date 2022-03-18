На главного редактора пермской газеты «Парма-Новости» составили два протокола из-за «дискредитации» российских военных Статьи редакции
Женщине грозит два штрафа, самый крупный — до 200 тысяч рублей.
Первый протокол составили на Яну Яновскую как должностное лицо за редакторскую колонку в газете «Парма-Новости». Второй — как на физическое лицо за пост на личной странице во «ВКонтакте», пишет Properm.ru
Как должностному лицу Яновской может грозить штраф от 100 до 200 тысяч рублей, как физическому — от 30 до 50 тысяч рублей.
Суд рассмотрит оба протокола 24 марта.
По той же статье за публикацию в соцсетях 10 марта оштрафовали жителя Сургута. Он написал «Z — засранцы» в комментарии «ВКонтакте». Он получил штраф в 40 тысяч рублей.
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Они там в край ебанулись? Я сейчас напишу, что фильм «волшебник страны оZ” вообще шляпа полная. И что, за это тоже будут штрафовать? Аргументируя тем, что я под волшебником говорил о президенте…
Ну ничего, на данный высер я держу контр аргумент в рукаве: называть нашего президента волшебником- это оскорбление, потому что волшебства не существует, а значит и волшебника тоже, а значит, что все защитные меры против Украины - выдумки. И посажу этих пидоров на 15 лет за дискредитацию армии рф!!!1!
будут
Бегите, голубцы
Куда
Только в рай
Куда угодно уже
1. Развалить армию
2. Устроить войну
3. Обосраться с войной и уничтожить экономику страны.
4. Судить тех кто заметил любой из предыдущих пунктов.
5. Восстановить экономику и армию на штрафы
"Парма-новости" это что-то на итальянском? А случилось-то что?
Почитал панорама, и думаю- совсем охуели..
Интересная новость!