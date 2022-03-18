Новости

На главного редактора пермской газеты «Парма-Новости» составили два протокола из-за «дискредитации» российских военных Статьи редакции

Женщине грозит два штрафа, самый крупный — до 200 тысяч рублей.

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Первый протокол составили на Яну Яновскую как должностное лицо за редакторскую колонку в газете «Парма-Новости». Второй — как на физическое лицо за пост на личной странице во «ВКонтакте», пишет Properm.ru

Как должностному лицу Яновской может грозить штраф от 100 до 200 тысяч рублей, как физическому — от 30 до 50 тысяч рублей.

Естественно, в моих высказываниях нет абсолютно ничего, направленного на дискредитацию российской армии. Более того, там вообще нет ничего про армию, в том числе каких бы то ни было призывов.

Яна Яновская
главред газеты «Парма-Новости»

Суд рассмотрит оба протокола 24 марта.

По той же статье за публикацию в соцсетях 10 марта оштрафовали жителя Сургута. Он написал «Z — засранцы» в комментарии «ВКонтакте». Он получил штраф в 40 тысяч рублей.

#новости #конфликтнаукраине #соцсети #штрафы

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11 комментариев
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Покрывало покрывало покрывало

Они там в край ебанулись? Я сейчас напишу, что фильм «волшебник страны оZ” вообще шляпа полная. И что, за это тоже будут штрафовать? Аргументируя тем, что я под волшебником говорил о президенте…

Ну ничего, на данный высер я держу контр аргумент в рукаве: называть нашего президента волшебником- это оскорбление, потому что волшебства не существует, а значит и волшебника тоже, а значит, что все защитные меры против Украины - выдумки. И посажу этих пидоров на 15 лет за дискредитацию армии рф!!!1!

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7
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Инвестор

будут

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benny

Бегите, голубцы

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Областной бинокль

Куда

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Областной бинокль

Только в рай

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benny

Куда угодно уже

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Sergey Nester

1. Развалить армию
2. Устроить войну
3. Обосраться с войной и уничтожить экономику страны.
4. Судить тех кто заметил любой из предыдущих пунктов.

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Юрий Коновалов

5. Восстановить экономику и армию на штрафы

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добрый одуванчик

"Парма-новости" это что-то на итальянском? А случилось-то что?

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Питерский Валера

Почитал панорама, и думаю- совсем охуели..

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Дикий яд

Интересная новость!

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Екатерина Кузнецова
Вот и всё — я ухожу из TJ

Это сон? Это ведь сон, да?

Это я только начала писать (бредовые) статьи на TJ и Влад с Никитой попросили меня подтвердить своё существование 
162
Серый корабль
It’s time to stop posting

До свидания, TJ.

165
angry cat

Путин – глубоко кабинетное существо. Он никогда не видел войну, не осязал ее гарь и слизь, он не знает ее запаха и не слышал ее вопля. Он понятия не имеет о войне.

Как и Шойгу, как и все, кто сегодня с циркулями потеют над картой Украины.

Путин никогда по кускам обгорелый мальчишеский труп из сбитого БТРа не доставал.

Все, кто знаком с войной, ненавидят эту тварь и всегда сделают все, чтобы она никогда не выползла из той норы, в которую ее загнала история и развитие людей.

Возможно, пара ночей в Мариуполе или Харькове под собственными же ракетами стали бы исцеляющими для Путина. Но он предпочитает приятное кремлевское неведение, державные галлюцинации, бункер и хор холуев".

Александр Невзоров
Российский публицист
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