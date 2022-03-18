«Яндекс» подтвердил, что изучает «разные варианты» для «Дзена» и «Новостей» — в том числе продажу Статьи редакции
Основной претендент при продаже — холдинг VK, говорили источники.
Yandex N. V. подтвердил, что изучает разные «стратегические варианты», в том числе продажу, агрегатора новостей и платформы «Яндекс.Дзен».
Компания планирует сосредоточиться на других своих технологиях и продуктах, в том числе поиске, рекламном бизнесе, беспилотниках и облачных технологиях, а также оказании услуг — такси, электронной коммерции, стриминге и музыкальном сервисе.
О том, что «Яндекс» планирует продать «Новости» и «Дзен», 15 марта сообщил РБК со ссылкой на источники. По их словам, компания ведёт переговоры с несколькими потенциальными покупателями, но основной претендент — холдинг VK. Тогда компании не комментировали эту информацию.
Издание также ознакомилось с записью встречи топ-менеджмента «Яндекса» и сотрудников встречи. В частности, на ней якобы говорили, что «в текущих условиях невозможно одновременно продолжать заниматься контентными и информационными сервисами и не попадать под разные виды давления как с внутренней стороны, так и внешней».
Роскомнадзор уже несколько раз обращался к YouTube с просьбой прекратить цензуру.
Свою позицию представители сервиса объяснили неодобрением действий российских властей.
Это случилось после слов президента о героизме российских военных.
Разбор TJ, который актуальнее с каждой новой блокировкой в рунете.
Отжали короч
Скорее всего решили избавиться от токсичных активов - блогосфера и новостной портал это априори политическая тема, где надо постить то что скажут. А за это потом спросят
А я думаю, все сми под государство просто кладут. Чтоб были полностью зависимыми
Лол
Оно уже либо под ними, либо под впн ;)
ЯндекZ, зачем новости им продавать уже, поздно батенька обосранные портки менять. Надо было избавляться от них, когда вас заставили алгоритмы выдачи новостей подкручивать.
Уж ты точно не стал подкручивать, да?
В свете последних событий будут видимо национализированы =)
«Яндекс» подтвердил, что изучает «разные варианты» для «Дзена» и «Новостей» — в том числе продажу Комитету
Лучше дтф тогда Яндексу отдать
говна говном о говне
яндекСРУ
Яндекс
Дальше не читал
Так они писали же что это все вброс и не собираются пробовать?