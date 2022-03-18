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vc.ru

«Яндекс» подтвердил, что изучает «разные варианты» для «Дзена» и «Новостей» — в том числе продажу Статьи редакции

Основной претендент при продаже — холдинг VK, говорили источники.

Yandex N. V. подтвердил, что изучает разные «стратегические варианты», в том числе продажу, агрегатора новостей и платформы «Яндекс.Дзен».

Компания планирует сосредоточиться на других своих технологиях и продуктах, в том числе поиске, рекламном бизнесе, беспилотниках и облачных технологиях, а также оказании услуг — такси, электронной коммерции, стриминге и музыкальном сервисе.

О том, что «Яндекс» планирует продать «Новости» и «Дзен», 15 марта сообщил РБК со ссылкой на источники. По их словам, компания ведёт переговоры с несколькими потенциальными покупателями, но основной претендент — холдинг VK. Тогда компании не комментировали эту информацию.

Издание также ознакомилось с записью встречи топ-менеджмента «Яндекса» и сотрудников встречи. В частности, на ней якобы говорили, что «в текущих условиях невозможно одновременно продолжать заниматься контентными и информационными сервисами и не попадать под разные виды давления как с внутренней стороны, так и внешней».

#новости #яндекс

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13 комментариев
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Однако здравствуйте

Отжали короч

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Дмитрий Царь

Скорее всего решили избавиться от токсичных активов - блогосфера и новостной портал это априори политическая тема, где надо постить то что скажут. А за это потом спросят

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24
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Однако здравствуйте

А я думаю, все сми под государство просто кладут. Чтоб были полностью зависимыми

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0
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Дмитрий Царь

Лол
Оно уже либо под ними, либо под впн ;)

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7
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Похожий Даниль

ЯндекZ, зачем новости им продавать уже, поздно батенька обосранные портки менять. Надо было избавляться от них, когда вас заставили алгоритмы выдачи новостей подкручивать.

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7
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Andrey Gvamotey

Уж ты точно не стал подкручивать, да?

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1
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Андрей

В свете последних событий будут видимо национализированы =)

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Официальный диод

«Яндекс» подтвердил, что изучает «разные варианты» для «Дзена» и «Новостей» — в том числе продажу Комитету

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0
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Дмитрий Царь

Лучше дтф тогда Яндексу отдать

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усталые игрушки

говна говном о говне

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Уютный кавалер

яндекСРУ

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Собачий историк

Яндекс
 Дальше не читал

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Ze Katze

Так они писали же что это все вброс и не собираются пробовать?

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Диспут
M.R.T.
Вношу предложение о перманентном бане alexferman

Никакие жалобы через меню на него не срабатывают, администрация продолжает делать вид что его набросы в рамках правил.

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Роскомнадзор уже несколько раз обращался к YouTube с просьбой прекратить цензуру.

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Екатерина Кузнецова
Вот и всё — я ухожу из TJ

Это сон? Это ведь сон, да?

Это я только начала писать (бредовые) статьи на TJ и Влад с Никитой попросили меня подтвердить своё существование 
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Свою позицию представители сервиса объяснили неодобрением действий российских властей.

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Офтоп
Joana Sinelli

Как-то неловко получилось, да?

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angry cat

Путин – глубоко кабинетное существо. Он никогда не видел войну, не осязал ее гарь и слизь, он не знает ее запаха и не слышал ее вопля. Он понятия не имеет о войне.

Как и Шойгу, как и все, кто сегодня с циркулями потеют над картой Украины.

Путин никогда по кускам обгорелый мальчишеский труп из сбитого БТРа не доставал.

Все, кто знаком с войной, ненавидят эту тварь и всегда сделают все, чтобы она никогда не выползла из той норы, в которую ее загнала история и развитие людей.

Возможно, пара ночей в Мариуполе или Харькове под собственными же ракетами стали бы исцеляющими для Путина. Но он предпочитает приятное кремлевское неведение, державные галлюцинации, бункер и хор холуев".

Александр Невзоров
Российский публицист
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