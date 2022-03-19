Дуров объяснил решение заблокировать телеграм в Бразилии «недопониманием» — суд слал письма на старый электронный адрес Статьи редакции
Не добившись ответа на требования удалить «распространяющие фейки» аккаунты, Верховный суд страны постановил заблокировать мессенджер.
- Запрос на блокировку отправляла федеральная полиция, пишет Reuters со ссылкой на местные издания Globo и CNN Brasil. В суде пока не ответили на запрос о комментарии, в Национальном агентстве телекоммуникаций (Anatel) сообщили, что у них нет информации по этому вопросу.
- По данным CNN Brasil, если компании не будут блокировать мессенджер, им грозит штраф до 100 тысяч реалов в день (около $19,9 тысяч).
- Суд принял решение о блокировке после того, как Telegram не отреагировал на требование заблокировать несколько аккаунтов, которые «распространяли дезинформацию».
- В январе 2022 года власти страны заявили, что Telegram — одно из основных средств распространения ложной информации об избирательной системе на фоне подготовки к всеобщим выборам, которые пройдут в октябре.
- После новостей о блокировке Павел Дуров объяснил причину блокировки Telegram в Бразилии. По его словам, Верховный суд страны отправлял требования заблокировать аккаунты, «распространявшие дезинформацию», на старый адрес электронный почты мессенджера. Поэтому компания пропустила очередной запрос на удаление запрещённого контента. Дуров попросил суд отсрочить решение о блокировке на несколько дней, чтобы исправить ситуацию.
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Уже такой дикий стресс и моральный перегруз от происходящего вокруг, от бешенных гонок ненасытных идиотов, скупающих полки магазинов, от беззаботнных внеполитичных граждан, от ситуации с работой, от долговых обязательств, от приевшихся лиц на той же работе. Устала, пора к психологу идти, давно такого не было и вот опять.
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РИА «Новости» со ссылкой на источник сообщало о блокировке сервиса в ближайшие дни.
суд слал письма на старый электронный адрес
pashka84@krovatka.ru
Суд принял решение о блокировке после того, как Telegram не отреагировал на требование заблокировать несколько аккаунтов, которые «распространяли дезинформацию».
О, дезинформация. Об этом мы кое-что знаем
Это же другое
Точно!
Каково мнение партии на этот счет?
Забыл бекдоры выслать
Почитайте оригинал Пашиного обращения, пиздец он перед ними там расшаркивается. Сейчас остальные государства это прочекают, и захотят так же
Для россии ничего не выгорит. Кремль, конечно, пытается всеми ляхтенскими силами создать Дурову репутацию товарища Майора, но на деле он как слал российскую власть по направлению русского корабля, так и шлёт.
Что во время отжимания ВК за пиратскую музыку, что во время отжимания телеграма. Только телеграм отжать не получится, потому что он работает заграницей.
Пхаха, тут и пытаться не нужно.
Он не сказал что удалит. Он сказал что это их косяк что они вовремя не получили уведомления.
Дуров, иди на хуй, чертило фсбэшное.
Спасибо, бот. А какое именно слово тебя стриггерило?
На арене мирового цирка у Роскомнадзора появился конкурент.
а маск?
полная блокировка телеграма в Бразилии
Ждем когда телегу выпилят из плей маркета и эпл сторе. Посмотрим тогда на Пашин троллинг в инстаграме, голый торс и голую жопу
Используйте Signal
ужасный мессенджер
глючный и кривой
к тому де использует номер телефона
есть мессенджеры, которым не нужен номер телефона?
Да похуй на телефон. Есть ли мессенджеры с вкладками? Или хотя бы нормально работающие с несколькими вкладками в браузере