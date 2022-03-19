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Дуров объяснил решение заблокировать телеграм в Бразилии «недопониманием» — суд слал письма на старый электронный адрес Статьи редакции

Не добившись ответа на требования удалить «распространяющие фейки» аккаунты, Верховный суд страны постановил заблокировать мессенджер.

  • Запрос на блокировку отправляла федеральная полиция, пишет Reuters со ссылкой на местные издания Globo и CNN Brasil. В суде пока не ответили на запрос о комментарии, в Национальном агентстве телекоммуникаций (Anatel) сообщили, что у них нет информации по этому вопросу.
  • По данным CNN Brasil, если компании не будут блокировать мессенджер, им грозит штраф до 100 тысяч реалов в день (около $19,9 тысяч).
  • Суд принял решение о блокировке после того, как Telegram не отреагировал на требование заблокировать несколько аккаунтов, которые «распространяли дезинформацию».
  • В январе 2022 года власти страны заявили, что Telegram — одно из основных средств распространения ложной информации об избирательной системе на фоне подготовки к всеобщим выборам, которые пройдут в октябре.
  • После новостей о блокировке Павел Дуров объяснил причину блокировки Telegram в Бразилии. По его словам, Верховный суд страны отправлял требования заблокировать аккаунты, «распространявшие дезинформацию», на старый адрес электронный почты мессенджера. Поэтому компания пропустила очередной запрос на удаление запрещённого контента. Дуров попросил суд отсрочить решение о блокировке на несколько дней, чтобы исправить ситуацию.

#новости #telegram #дуров

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21 комментарий
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Alexander

суд слал письма на старый электронный адрес
 pashka84@krovatka.ru

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32
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Сумасшедший мангал

Суд принял решение о блокировке после того, как Telegram не отреагировал на требование заблокировать несколько аккаунтов, которые «распространяли дезинформацию».
 О, дезинформация. Об этом мы кое-что знаем

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8
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Иван Прохоров

Это же другое

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4
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Сумасшедший мангал

Точно!

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2
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Критический щит

Каково мнение партии на этот счет?

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2
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Многочисленный корабль

Забыл бекдоры выслать

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9
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Смешной Орзэмэс

Почитайте оригинал Пашиного обращения, пиздец он перед ними там расшаркивается. Сейчас остальные государства это прочекают, и захотят так же

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3
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Никита Борисова

Для россии ничего не выгорит. Кремль, конечно, пытается всеми ляхтенскими силами создать Дурову репутацию товарища Майора, но на деле он как слал российскую власть по направлению русского корабля, так и шлёт.

Что во время отжимания ВК за пиратскую музыку, что во время отжимания телеграма. Только телеграм отжать не получится, потому что он работает заграницей.

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1
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madkliq

Пхаха, тут и пытаться не нужно.

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0
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Определенный шмель

Он не сказал что удалит. Он сказал что это их косяк что они вовремя не получили уведомления.

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УюБ

Дуров, иди на хуй, чертило фсбэшное.

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–2
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Никита Борисова
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asdasd asd совсем не против

Спасибо, бот. А какое именно слово тебя стриггерило?

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Random Unit

На арене мирового цирка у Роскомнадзора появился конкурент.

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Мясной калькулятор

а маск?

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Символический клуб

полная блокировка телеграма в Бразилии

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madkliq

Ждем когда телегу выпилят из плей маркета и эпл сторе. Посмотрим тогда на Пашин троллинг в инстаграме, голый торс и голую жопу

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Определенный шмель

Используйте Signal

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water water

ужасный мессенджер
глючный и кривой
к тому де использует номер телефона
есть мессенджеры, которым не нужен номер телефона?

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asdasd asd совсем не против

Да похуй на телефон. Есть ли мессенджеры с вкладками? Или хотя бы нормально работающие с несколькими вкладками в браузере

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zheka100pudov
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unknown

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