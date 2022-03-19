Уже такой дикий стресс и моральный перегруз от происходящего вокруг, от бешенных гонок ненасытных идиотов, скупающих полки магазинов, от беззаботнных внеполитичных граждан, от ситуации с работой, от долговых обязательств, от приевшихся лиц на той же работе. Устала, пора к психологу идти, давно такого не было и вот опять.