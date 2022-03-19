Южнокорейская компания не назвала причину такого решения, но заявила, что будет пристально следить за ситуацией и поддерживать усилия по оказанию гуманитарной помощи.

LG Electronics, судя по заявлению на её сайте, временно прекратит поставлять в Россию все свои товары. Компания занимается производством и продажей электроники и бытовой техники, в том числе ноутбуков, телевизоров, мониторов, холодильников.

На какой срок LG Electronics приостановила поставки в РФ, не уточняется. Южная Корея в начале марта заявляла, что не намерена прекращать поставки электроники в Россию. Но впоследствии местные СМИ сообщили, что Samsung и LG Electronics выразили обеспокоенность решением судоходных компаний прекратить большую часть рейсов в РФ из-за санкций в отношении России.

Поставки в РФ ранее приостановили такие компании, как AMD, Intel, TSMC и Qualcomm.

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