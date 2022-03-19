LG Electronics приостановила все свои поставки в Россию Статьи редакции
Южнокорейская компания не назвала причину такого решения, но заявила, что будет пристально следить за ситуацией и поддерживать усилия по оказанию гуманитарной помощи.
LG Electronics, судя по заявлению на её сайте, временно прекратит поставлять в Россию все свои товары. Компания занимается производством и продажей электроники и бытовой техники, в том числе ноутбуков, телевизоров, мониторов, холодильников.
На какой срок LG Electronics приостановила поставки в РФ, не уточняется. Южная Корея в начале марта заявляла, что не намерена прекращать поставки электроники в Россию. Но впоследствии местные СМИ сообщили, что Samsung и LG Electronics выразили обеспокоенность решением судоходных компаний прекратить большую часть рейсов в РФ из-за санкций в отношении России.
Поставки в РФ ранее приостановили такие компании, как AMD, Intel, TSMC и Qualcomm.
Студент прославился летом 2021 года, застряв на каникулах в захваченном талибами Кабуле.
РИА «Новости» со ссылкой на источник сообщало о блокировке сервиса в ближайшие дни.
Правильно! Валите отсюда за тридевять земель! Нечего советскому гражданину железки свои впаривать!
В скором времени владельцы дефицитной электроники будут подобные объявления публиковать
Кайф. Отец в детстве записывал мне охотников за приведениями на кассеты для мафона. Надо найти их, крутое время
Какая тупость. А не легче на эту сумму ходить в кино каждый день десять лет?
Можно на маршрутке на работу ездить, а можно на своём мерседесе
А может тогда лучше не ездить?
А ещё можно открыть видеосалон и целый рубль с каждого кинопоказа в карман
Слава президенту! Молюсь за его здоровье три раза в день! Дай бог все капиталистические сволочи уйдут из России и оставят нам место чтобы спокойно вздохнуть! У нас свой путь!
У нас свой путь в никуда
У нас свой путь!
Да, Соловьев тоже самое говорил, когда Муссолини вспоминал 😀
Новость не в том, что приостановила, а в том, что только сейчас
Да и то из-за логистических проблем похоже.
Южная Корея в начале марта заявляла, что не намерена прекращать поставки электроники в Россию
Они что, не такие какие-то?
Это называется "свободный рынок". LG - частная компания, что хочет, то и делает.
Ща стиралка сломается, будем на руках стирать, заживём!!
Холодильник «Минск», стиральную машину «Малютка» и пылесос «Умница» - в каждый дом!
Молодцы.
Сейчас китайские производители наберут силу и вас всех начнут вытеснять.
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пропустил вчера, прости, ща придумаю, как поставить благодарность за наводку