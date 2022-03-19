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LG Electronics приостановила все свои поставки в Россию Статьи редакции

Южнокорейская компания не назвала причину такого решения, но заявила, что будет пристально следить за ситуацией и поддерживать усилия по оказанию гуманитарной помощи.

LG Electronics, судя по заявлению на её сайте, временно прекратит поставлять в Россию все свои товары. Компания занимается производством и продажей электроники и бытовой техники, в том числе ноутбуков, телевизоров, мониторов, холодильников.

На какой срок LG Electronics приостановила поставки в РФ, не уточняется. Южная Корея в начале марта заявляла, что не намерена прекращать поставки электроники в Россию. Но впоследствии местные СМИ сообщили, что Samsung и LG Electronics выразили обеспокоенность решением судоходных компаний прекратить большую часть рейсов в РФ из-за санкций в отношении России.

Поставки в РФ ранее приостановили такие компании, как AMD, Intel, TSMC и Qualcomm.

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#новости #ктоушёл

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21 комментарий
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Gachimuchi

Правильно! Валите отсюда за тридевять земель! Нечего советскому гражданину железки свои впаривать!

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Звезда спас TJ

В скором времени владельцы дефицитной электроники будут подобные объявления публиковать

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Gachimuchi

Кайф. Отец в детстве записывал мне охотников за приведениями на кассеты для мафона. Надо найти их, крутое время

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Гриша

Какая тупость. А не легче на эту сумму ходить в кино каждый день десять лет?

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qweqwe

Можно на маршрутке на работу ездить, а можно на своём мерседесе

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Гриша

А может тогда лучше не ездить?

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qweqwe

А ещё можно открыть видеосалон и целый рубль с каждого кинопоказа в карман

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Gachimuchi

Слава президенту! Молюсь за его здоровье три раза в день! Дай бог все капиталистические сволочи уйдут из России и оставят нам место чтобы спокойно вздохнуть! У нас свой путь!

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4
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Ласковый Петя

У нас свой путь в никуда

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Александр Чекета

У нас свой путь!
 Да, Соловьев тоже самое говорил, когда Муссолини вспоминал 😀

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Ласковый Петя

Новость не в том, что приостановила, а в том, что только сейчас

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Легендарный дым

Да и то из-за логистических проблем похоже.

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Сумасшедший мангал

Южная Корея в начале марта заявляла, что не намерена прекращать поставки электроники в Россию
 Они что, не такие какие-то?

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Random Unit

Это называется "свободный рынок". LG - частная компания, что хочет, то и делает.

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Испанский украинец
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Депутат миллионов

Ща стиралка сломается, будем на руках стирать, заживём!!

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Random Unit

Холодильник «Минск», стиральную машину «Малютка» и пылесос «Умница» - в каждый дом!

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ИгорьOK

Молодцы.
Сейчас китайские производители наберут силу и вас всех начнут вытеснять.

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Alex Northern

https://tjournal.ru/567274

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Сплошной завод

пропустил вчера, прости, ща придумаю, как поставить благодарность за наводку

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Dan
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BonaMors
Мечты о будущем

Возможно ли?

469
alex blank1
Путин и мальчик
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Офтоп
Nikita
Давайте сегодня без политики, вот я даже видосик запощу
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Автор: https://instagram.com/eva__morozova__?utm_medium=copy_link

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