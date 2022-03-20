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Принципиальный вентилятор

Mediascope: аудитория инстаграма в России после блокировки снизилась на 16% — им всё ещё пользуются более 30 млн человек Статьи редакции

Это только первые данные, и падение может увеличиться, но в день блокировки соцсеть даже достигла пика посещаемости. Mediascope посчитал аудиторию и других сервисов в России.

Исследовательская компания Mediascope по просьбе издания РБК подсчитала, как меняется аудитория популярных в России соцсетей после 24 февраля. Особенно это актуально из-за ограничений работы некоторых из них: твиттер, фейсбук и инстаграм заблокировал Роскомнадзор, тикток ограничил возможность загружать новые видео из России и смотреть иностранные ролики.

Что показала аналитика Mediascope:

  • Instagram: после блокировки аудитория снизилась на 16% — на следующий день введения ограничения им пользовалось около 34 миллионов россиян (39 миллионов 24 февраля). Вероятно, это не окончательное падение: динамика других заблокированных соцсетей показывает, что к ним возвращаются всё меньше. При этом пика ежедневной аудитории за три недели инстарам достиг 14 марта — в день блокировки.
  • Facebook: до блокировки сервисом ежедневно пользовались около 10 миллионов россиян, после блокировки аудитория постоянно снижается — и уже достигла 6 миллионов.
  • Twitter: соцсеть уже сталкивалась с замедлением в 2021 году, но 4 марта её заблокировали полность. После этого он потерял более 50% аудитории (с 2,6 миллиона до 1,2 миллиона).
  • Telegram: мессенджер Павла Дурова на фоне блокировок и интереса к новостным каналам резко вырос с начала «спецоперации» на Украине. 24 февраля ежедневная аудитория сервиса в России составляла 31 миллион человек, 15 марта — уже 45,5 миллионов.
  • «ВКонтакте» и «Одноклассники» тоже показали рост — с 46 до 50 миллионов и с 20 до 21 миллиона соответственно.
  • TikTok: китайская соцсеть находится в странной позиции — им можно спокойно пользоваться в России, но по большей части аудитория потребляет архивные видео, записанные до ограничений. Ежедневная посещаемость сервиса от этого почти не изменилась — около 31 миллиона.
Инфографика РБК

#новости #соцсети #блокировки

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16 комментариев
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Парадный месяц

в инсте на 16%
 в фб на 40%
 в твиттере на 50%
 В инсте самые прошаренные сидят, выходит??

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7
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Принципиальный вентилятор

считали только через день после блокировки инсты, надо смотреть. у всех соцсетей, которые под блокировкой уже две недели, снижение постоянное идет, а не единомоментное

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7
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Кристобаль Фейра

Или самые контентозависимые, что скорее.

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1
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Парадный месяц

У меня просто весь трафик через впску идёт. Не вижу уже смысла отключать, всё поблочили.

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3
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Кристобаль Фейра

Аналогично, только Тор.

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2
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пепси

Оплатил подписку?

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0
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Парадный месяц

На год. Но если вдруг чего, то есть кому оплатить.

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Алексей Иванов

Видимо, потому, что инста и так продолжает работать без всяких впн-ов

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Парадный месяц

Проверил. У меня не открывается.

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Алексей Иванов
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Сладкий Бубалех

Скорее это говорит о непопулярности фб и твиттора, я даже удивлен что на фб 10 миллионов, а в твитторе 1, а не наоборот. Видимо 10 это тех кто раз в месяц заходил или реже, а теперь просто забил.

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Парадный месяц

А что тж? У вас на сколько упала?

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1
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пепси

Пупа? Или лупа?

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Парадный месяц

Залупа.

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5
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Кавказский космос

О, живые новости, я уже соскучился по ним

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DyaDyaWoWa

Интересно на сколько выросли загрузки у VPN сервисов.

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Вопросы
Дмитрий Орлов
Откуда берется русская молодежь-ватники?? Они же выросли с интернетом. Почему они ведутся на пропаганду?
28
Мнения
kn0wmad

Это какая-то бесконечная игра в Цивилизацию за Россию, только игрок вечно проваливает миссию. Война - Революция - Модернизация - Стагнация - Упадок - Перестройка - RM -RF

11
DENIS - BY
Острая нехватка лайков

Уважаемые пользователи TJ, как можно быть такими бессердечными? Пацан к успеху идет, поставьте человеку лайки, ну хотя бы два. Имейте совесть! Разориться же чувак. С этим нужно определенно что-то решать.

51
Новости
ЦарЪ
Мы не поддержмиваем войну

Нас много, много русских городов которые против всей этой жести. Нас много. Пожалуйста не не делайте нас нацистами. Это крик души, мы не хотим всего этого.

75
Baxter
Обои с новым флагом России

Лично мне старый флаг отвратителен, как стало модно говорить «Мне столько не съесть, сколько я хочу выблевать».

12
Глеб Клинов
Рука

Получил напоминание и одновременно ответ на вопрос «где вы были восемь лет». 20 марта 2014 года, то есть ровно восемь лет назад, мне пришла в голову метафора и я её немедленно записал.

Она казалась мне удачной тогда. Я не мог предположить, насколько слабой и беззубой она окажется сейчас.

41
Мнения
FrozenYogurt
Причина катастрофы российского общества

Дело вовсе не в ограничениях к информации, не в количестве силовиков и не в новых статьях УК. И даже не в Путине, он – только следствие

180
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