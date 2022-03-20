Mediascope: аудитория инстаграма в России после блокировки снизилась на 16% — им всё ещё пользуются более 30 млн человек Статьи редакции
Это только первые данные, и падение может увеличиться, но в день блокировки соцсеть даже достигла пика посещаемости. Mediascope посчитал аудиторию и других сервисов в России.
Исследовательская компания Mediascope по просьбе издания РБК подсчитала, как меняется аудитория популярных в России соцсетей после 24 февраля. Особенно это актуально из-за ограничений работы некоторых из них: твиттер, фейсбук и инстаграм заблокировал Роскомнадзор, тикток ограничил возможность загружать новые видео из России и смотреть иностранные ролики.
Что показала аналитика Mediascope:
- Instagram: после блокировки аудитория снизилась на 16% — на следующий день введения ограничения им пользовалось около 34 миллионов россиян (39 миллионов 24 февраля). Вероятно, это не окончательное падение: динамика других заблокированных соцсетей показывает, что к ним возвращаются всё меньше. При этом пика ежедневной аудитории за три недели инстарам достиг 14 марта — в день блокировки.
- Facebook: до блокировки сервисом ежедневно пользовались около 10 миллионов россиян, после блокировки аудитория постоянно снижается — и уже достигла 6 миллионов.
- Twitter: соцсеть уже сталкивалась с замедлением в 2021 году, но 4 марта её заблокировали полность. После этого он потерял более 50% аудитории (с 2,6 миллиона до 1,2 миллиона).
- Telegram: мессенджер Павла Дурова на фоне блокировок и интереса к новостным каналам резко вырос с начала «спецоперации» на Украине. 24 февраля ежедневная аудитория сервиса в России составляла 31 миллион человек, 15 марта — уже 45,5 миллионов.
- «ВКонтакте» и «Одноклассники» тоже показали рост — с 46 до 50 миллионов и с 20 до 21 миллиона соответственно.
- TikTok: китайская соцсеть находится в странной позиции — им можно спокойно пользоваться в России, но по большей части аудитория потребляет архивные видео, записанные до ограничений. Ежедневная посещаемость сервиса от этого почти не изменилась — около 31 миллиона.
Уважаемые пользователи TJ, как можно быть такими бессердечными? Пацан к успеху идет, поставьте человеку лайки, ну хотя бы два. Имейте совесть! Разориться же чувак. С этим нужно определенно что-то решать.
в инсте на 16%
в фб на 40%
в твиттере на 50%
В инсте самые прошаренные сидят, выходит??
считали только через день после блокировки инсты, надо смотреть. у всех соцсетей, которые под блокировкой уже две недели, снижение постоянное идет, а не единомоментное
Или самые контентозависимые, что скорее.
У меня просто весь трафик через впску идёт. Не вижу уже смысла отключать, всё поблочили.
Аналогично, только Тор.
Оплатил подписку?
На год. Но если вдруг чего, то есть кому оплатить.
Видимо, потому, что инста и так продолжает работать без всяких впн-ов
Проверил. У меня не открывается.
Скорее это говорит о непопулярности фб и твиттора, я даже удивлен что на фб 10 миллионов, а в твитторе 1, а не наоборот. Видимо 10 это тех кто раз в месяц заходил или реже, а теперь просто забил.
А что тж? У вас на сколько упала?
Пупа? Или лупа?
Залупа.
О, живые новости, я уже соскучился по ним
Интересно на сколько выросли загрузки у VPN сервисов.