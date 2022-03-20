«ВКонтакте» по требованию Генпрокуратуры заблокировала фан-сообщество политолога Екатерины Шульман Статьи редакции
Из-за постов о «якобы нападении Россией на территорию Украины». «Avtozak Live» сообщил о блокировке личных страниц пользователей на том же основании, подтверждений этому пока нет.
О блокировке на территории РФ авторы паблика «Екатерина Шульман. Фан-группа» сообщил 19 марта. Также они опубликовали уведомление от администрации «ВКонтакте», где решение объяснили требованием Генпрокуратуры от 24 февраля.
Требование ведомства № 27-31-2020/Ид2145-22 и обоснование не отличается от тех, после которого в соцсети блокировали паблики «Медузы», «Медиазоны», «Настоящего времени», The Village и других СМИ. Авторы фан-сообщества Екатерины Шульман процитировали Генпрокуратуру. Паблик уже не открывается на территории РФ.
Во «ВКонтакте» подтвердили TJ блокировку сообщества: «Генеральная прокуратура Российской Федерации потребовала заблокировать сообщество на территории России. Мы были вынуждены исполнить это требование. В противном случае может быть ограничен доступ ко всей социальной сети».
У самой Шульман нет страницы во «ВКонтакте», также она не принимает участие в администрировании сообщества. В паблике публикуются не только слова и выступления политолога, поэтому сложно сказать, связана ли блокировка именно с её высказываниями.
Также канал «Avtozak Live» сообщил о блокировке личных страниц пользователей по тому же требованию Генпрокуратуры № 27-31-2020/Ид2145-22. Авторы не уточнили, кого именно заблокировали и сколько таких пользователей. TJ направил запрос во «ВКонтакте».
Я не собирался ничего публиковать до понедельника, но так называемый «опрос» якобы украинских так называемых «социологов» просто не мог проигнорировать: подобные информационные диверсии против антивоенного движения надо пресекать сразу и на корню.
А теперь, зная это, смотрим на результаты опроса и охуеваем: четверть опрошенных — в опросе, где всех противников войны на Украине уже отсеяли некорректными формулировками вопросов, замечу — уверена в необходимости отобрать у своего президента ядерную кнопку нахрен, а ещё треть настолько не верит собственной власти, что сомневается, а не будут ли…
Это только первые данные, и падение может увеличиться, но в день блокировки соцсеть даже достигла пика посещаемости. Mediascope посчитал аудиторию и других сервисов в России.
Уважаемые пользователи TJ, как можно быть такими бессердечными? Пацан к успеху идет, поставьте человеку лайки, ну хотя бы два. Имейте совесть! Разориться же чувак. С этим нужно определенно что-то решать. Пользователь уже сменил ник.
Ничего удивительного. От этой помойки надо держаться подальше. Они ещё и сами донесут, если вдруг чего.
И где же тогда этот поток банальностей слушать теперь?
@Санитар привет, данный никнейм ничего не нарушает?
За Шульман и двор... На самом деле, именно Шульман смогла донести до моей мамы то, что тебе кажется очевидным и банальным. Теперь нет этого "ну правду мы никогда не узнаем" и подобных глупых нейтральных "нет черного и белого" и "ой я не знаю, Папа говорит нато окружает". Ну а папа недавно покупал масло на свой форд и кажется, даже он начал о чем-то догадываться.
Папа осознает, что купив форд он финансирует НАТО?)
Я ему его купил, он лучше бы семью финансировал хоть.
Ждем на тж фан подсайт Шульман @Мирон Янович админ
За что ты так фанатов Шульман?
а куда он делся?
ok.vk.mail.ru (это ж теперь одна байда) это прямая линия с товарищем майором)
для общения юзайте децентрализованные мессенджеры (например tox), телеге тоже доверять не стОит, пока она не заблокирована и/или паша публично не выскажется против войны
юзай зашифрованные чаты и всё
Ох, помню как многие ныли: "Почему в Украине заблокировали ВКонтакте? Как же свобода слова?"
Скоро вк останется только паблик кадырова и медведева. Запомните этот твит.
Как в этой помойке общаться, мне там уже несколько раз угражали написать заявление в прокуратуру за мои комменты, там же любители писать анонимки и ватаны
"якобы нападении Россией на территорию Украины"
Как же они за*бали
Перенесите Россию в телегу пожалуйста
чем отличается телега от вк?
Какой-то канал там закрыли или заблокировали по требованию генпрокуратуры?
А генпрокуратуру удалите оттуда
У ней права админа
@Владимир Климов ты доволен?
да, потому что я на неё подписан в телеге
Правильно.
Холопы должны читать только то, что утвердила партия.