Новости

«ВКонтакте» по требованию Генпрокуратуры заблокировала фан-сообщество политолога Екатерины Шульман Статьи редакции

Из-за постов о «якобы нападении Россией на территорию Украины». «Avtozak Live» сообщил о блокировке личных страниц пользователей на том же основании, подтверждений этому пока нет.

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О блокировке на территории РФ авторы паблика «Екатерина Шульман. Фан-группа» сообщил 19 марта. Также они опубликовали уведомление от администрации «ВКонтакте», где решение объяснили требованием Генпрокуратуры от 24 февраля.

Требование ведомства № 27-31-2020/Ид2145-22 и обоснование не отличается от тех, после которого в соцсети блокировали паблики «Медузы», «Медиазоны», «Настоящего времени», The Village и других СМИ. Авторы фан-сообщества Екатерины Шульман процитировали Генпрокуратуру. Паблик уже не открывается на территории РФ.

В сообществе «размещена заведомо ложная общественно значимая информация, которая создает угрозу причинения вреда жизни и (или) здоровью граждан, угрозу массового нарушения общественного порядка и (или) общественной безопасности. В частности, информационные материалы о якобы нападении Россией на территорию Украины.

Вместе с этим, по данным официальных источников Российской Федерации, в том числе Минобороны России указанная информация не соответствует действительности, формирует у людей панические настроения, создает предпосылки к массовым нарушениям общественного порядка и общественной безопасности».

Во «ВКонтакте» подтвердили TJ блокировку сообщества: «Генеральная прокуратура Российской Федерации потребовала заблокировать сообщество на территории России. Мы были вынуждены исполнить это требование. В противном случае может быть ограничен доступ ко всей социальной сети».

У самой Шульман нет страницы во «ВКонтакте», также она не принимает участие в администрировании сообщества. В паблике публикуются не только слова и выступления политолога, поэтому сложно сказать, связана ли блокировка именно с её высказываниями.

Также канал «Avtozak Live» сообщил о блокировке личных страниц пользователей по тому же требованию Генпрокуратуры № 27-31-2020/Ид2145-22. Авторы не уточнили, кого именно заблокировали и сколько таких пользователей. TJ направил запрос во «ВКонтакте».

#новости #вконтакте

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23 комментария
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Парадный месяц

Ничего удивительного. От этой помойки надо держаться подальше. Они ещё и сами донесут, если вдруг чего.

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20
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Даяна Цист

И где же тогда этот поток банальностей слушать теперь?

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–28
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Пестрый кавалер

@Санитар привет, данный никнейм ничего не нарушает?

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6
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Kizitron3000

За Шульман и двор... На самом деле, именно Шульман смогла донести до моей мамы то, что тебе кажется очевидным и банальным. Теперь нет этого "ну правду мы никогда не узнаем" и подобных глупых нейтральных "нет черного и белого" и "ой я не знаю, Папа говорит нато окружает". Ну а папа недавно покупал масло на свой форд и кажется, даже он начал о чем-то догадываться.

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7
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Daniel Shnaider

Папа осознает, что купив форд он финансирует НАТО?)

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0
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Kizitron3000

Я ему его купил, он лучше бы семью финансировал хоть.

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0
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Виталий Лановой

Ждем на тж фан подсайт Шульман @Мирон Янович админ

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4
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Участковый шар

За что ты так фанатов Шульман?

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3
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Пестрый кавалер

а куда он делся?

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0
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Secure Noname

ok.vk.mail.ru (это ж теперь одна байда) это прямая линия с товарищем майором)
для общения юзайте децентрализованные мессенджеры (например tox), телеге тоже доверять не стОит, пока она не заблокирована и/или паша публично не выскажется против войны

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4
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Хитрый чайник

юзай зашифрованные чаты и всё

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2
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Евгений Понтряков

Ох, помню как многие ныли: "Почему в Украине заблокировали ВКонтакте? Как же свобода слова?"

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3
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Romario

Скоро вк останется только паблик кадырова и медведева. Запомните этот твит.

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2
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Алан Бит

Как в этой помойке общаться, мне там уже несколько раз угражали написать заявление в прокуратуру за мои комменты, там же любители писать анонимки и ватаны

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1
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Юрий Самойлов

"якобы нападении Россией на территорию Украины"
Как же они за*бали

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1
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Электронный историк

Перенесите Россию в телегу пожалуйста

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madkliq

чем отличается телега от вк?

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Электронный историк

Какой-то канал там закрыли или заблокировали по требованию генпрокуратуры?

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2
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Электронный историк

А генпрокуратуру удалите оттуда

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0
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Крадущийся песец

У ней права админа

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Длительный утюг

@Владимир Климов ты доволен?

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Хитрый чайник

да, потому что я на неё подписан в телеге

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Ukrainian

Правильно.

Холопы должны читать только то, что утвердила партия.

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Разборы
Кристобаль Фейра
Как должен выглядеть нормальный опрос про войну

Я не собирался ничего публиковать до понедельника, но так называемый «опрос» якобы украинских так называемых «социологов» просто не мог проигнорировать: подобные информационные диверсии против антивоенного движения надо пресекать сразу и на корню.

А теперь, зная это, смотрим на результаты опроса и охуеваем: четверть опрошенных — в опросе, где всех противников войны на Украине уже отсеяли некорректными формулировками вопросов, замечу — уверена в необходимости отобрать у своего президента ядерную кнопку нахрен, а ещё треть настолько не верит собственной власти, что сомневается, а не будут ли…

65
Секретный ингредиент

Когда тебя пытаются убедить в том что вторжение в Украину это нормально

31
Глеб Клинов
Рука

Получил напоминание и одновременно ответ на вопрос «где вы были восемь лет». 20 марта 2014 года, то есть ровно восемь лет назад, мне пришла в голову метафора и я её немедленно записал.

Она казалась мне удачной тогда. Я не мог предположить, насколько слабой и беззубой она окажется сейчас.

70
Новости
Принципиальный вентилятор
Mediascope: аудитория инстаграма в России после блокировки снизилась на 16% — им всё ещё пользуются более 30 млн человек Статьи редакции

Это только первые данные, и падение может увеличиться, но в день блокировки соцсеть даже достигла пика посещаемости. Mediascope посчитал аудиторию и других сервисов в России.

Инфографика РБК
43
Мнения
kn0wmad

Это какая-то бесконечная игра в Цивилизацию за Россию, только игрок вечно проваливает миссию. Война - Революция - Модернизация - Стагнация - Упадок - Перестройка - RM -RF

22
Дизайн и архитектура
Американский Кирилл
Граффити Putins war on Ukraine
ChemiS, чешский уличный художник, Прага
kelu_abstract, Лилль, Франция
72
DENIS - BY
Острая нехватка лайков

Уважаемые пользователи TJ, как можно быть такими бессердечными? Пацан к успеху идет, поставьте человеку лайки, ну хотя бы два. Имейте совесть! Разориться же чувак. С этим нужно определенно что-то решать. Пользователь уже сменил ник.

84
Мнения
FrozenYogurt
Причина катастрофы российского общества

Дело вовсе не в ограничениях к информации, не в количестве силовиков и не в новых статьях УК. И даже не в Путине, он – только следствие

208
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