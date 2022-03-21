Верховный суд Бразилии отменил решение о блокировке Telegram в стране Статьи редакции
Запрет продлился два дня.
Мессенджер выполнил требования властей и заблокировал несколько аккаунтов, которые, предположительно, распространяли дезинформацию. Об этом пишет Reuters со ссылкой на заявление суда.
Telegram также назначил своего законного представителя в стране.
Верховный суд Бразилии постановил заблокировать Telegram 18 марта за распространение фейков на фоне подготовки к всеобщим выборам, которые пройдут в октябре. В суде отмечали, что компания не отреагировала на требование заблокировать несколько аккаунтов, которые «распространяли дезинформацию».
После этого основатель Telegram Павел Дуров объяснил: суд перепутал адреса электронный почты, на которые мессенджер принимает запросы. Он попросил отсрочить решение на несколько дней, чтобы исправить ситуацию.
Суд дал мессенджеру сутки на исполнение своих требований.
В сообщении говорится о взломе «ВКонтакте» и критикуется официальная позиция Минобороны РФ. По словам пресс-службы, посторонние получили доступ к странице партнёров и смогли сделать рассылку.
- Никакой «войны» в России официально нет. Когда людей спрашивают о поддержке «спецоперации за всё хорошее и против всех нацистов» — не обременённые всей полнотой информации люди не знают, что их ответ «да» или «не против» будет интерпретирован как всецелая поддержка бомбёжек мирных городов и обстрел роддомов
- Тех, кто открыто выступает против войны, штрафуют, избивают, сажают на сутки и в СИЗО, преследуют уголовными делами. В обществе создаётся атмосфера, в которой люди боятся публично высказываться против войны или не видят в этом практического смысла
- На митинги «в поддержку преzидента и спецоперации» традиционно (так происходит уже который год, но сейчас случай, очевидно, особенный) в добровольно-принудительном порядке сгоняют бюджетников, свозят массы автобусами из других городов и нанимают массовку за 500 рублей, чтобы продемонстрировать картинку массовой поддержки. И это в условиях, когда любые антивоенные и антипутинские митинги жестоко подавляются
- В легальном инфополе не осталось ни одного крупного СМИ, которое говорит о войне без сделок с совестью и не шпарит по методичке. Все они были заблокированы в России или вынуждены закрыться. Осталась лишь «Новая газета», круг читателей которой ограничен. И то — главред Муратов (ставленник Чемезова) решил максимально окуклиться и потворствовать цензурным законам, чтобы максимально отсрочить момент блокировки. Блокировку можно обойти, но охват площадки падает в разы — сложнее доносить правдивую информацию до масс
- В сети в усиленном режиме работают кремлеботы и «патриотические интернет-бригады». Они действуют во всех соцсетях (до дня блокировки долетали и до TJ-шечки) и пытаются формировать картинку общественной поддержки «военной операции». Их цель — искусственно внушить людям, что все вокруг za. Это делается в том числе для того, чтобы отвадить пользователей высказываться против и внушить антивоенным спикерам, что они в меньшинстве
- Телефонные опросы фиксируют, что в 95% случаев респондент не готов отвечать на вопросы о происходящем. Социология по оставшимся пяти процентам не показывает реальных настроений в обществе
- Нашумевший опрос про «86% поддержки войны» — крайне забавный и вместе с тем жуткий пример откровенно пропагандистской либо преступно дилетантской социологии (здесь его очень хорошо разобрали!):
Telegram, you are going to Brazil!
Два дня терпели без телеграма