Запрет продлился два дня.

Мессенджер выполнил требования властей и заблокировал несколько аккаунтов, которые, предположительно, распространяли дезинформацию. Об этом пишет Reuters со ссылкой на заявление суда.

Telegram также назначил своего законного представителя в стране.

Верховный суд Бразилии постановил заблокировать Telegram 18 марта за распространение фейков на фоне подготовки к всеобщим выборам, которые пройдут в октябре. В суде отмечали, что компания не отреагировала на требование заблокировать несколько аккаунтов, которые «распространяли дезинформацию».

После этого основатель Telegram Павел Дуров объяснил: суд перепутал адреса электронный почты, на которые мессенджер принимает запросы. Он попросил отсрочить решение на несколько дней, чтобы исправить ситуацию.

Суд дал мессенджеру сутки на исполнение своих требований.