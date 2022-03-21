Крупнейшие российские киносети заморозят цены на билеты Статьи редакции
Но показывать будут российские и южнокорейские фильмы и блокбастеры Болливуда.
Кинотеатры сохранят докризисные цены на билеты и продукцию кинобаров, рассказали «Ведомостям» в объединенной киносети «Синема парк» и «Формула кино», «Премьер-зал», «Каро», «Киномакс» и «Синема стар». Суммарно на 1 января 2022 года на них приходилось 31,5% рынка по количеству залов, по данным «Невафильм Research».
Киносети приняли решение в основном по двум причинам, пишет издание: поход в кино — один из наиболее популярных видов досуга у россиян, и задача — сохранить его доступным. Во-вторых, после отмены западных релизов у кинотеатров сейчас нет контента, который был бы высоко востребован у зрителей.
Альтернативой голливудским новинкам станут российские премьеры и хиты прошлых лет, советская и зарубежная классика, а также блокбастеры Болливуда, южнокорейские фильмы и фильмы из Латинской Америки и других стран, рассказали в сетях.
Заморозка цен поможет сохранить зрителей, а обновлённая афиша, вероятно, привлечь новых, считает руководитель центра исследований Института кино ВШЭ Олег Иванов. По его словам, главная сложность для сетей — перестройка маркетинга.
Главред «Бюллетеня кинопрокатчика» Александр Нечаев отмечает, что объективных причин для повышения цен на кинобилеты пока нет, а заявление киносетей о заморозке цен он назвал «маркетинговым ходом».
Запрет продлился два дня.
Показывать будут российские и южнокорейские фильмы и блокбастеры Болливуда
Спасибо, идите нахуй!
Чем тебе не нравится отечественный "Зелёный слоник"?
Они будут ебаные елки крутить
Да много же неосоветских фильмов про войну наснимали, на Танки можно сходить, а можно на Зою, охуенно же
Ходи
Я за границей, тут такое не показывают, какой-то Бетмен только
Тогда не пизди, что нам смотреть
Южнокорейский фильмы охуенные. Мне нравятся больше, чем голливудские. Вчера, например, посмотрел «Олдбой» и охренел, Тарантино отдыхает.
опять сигареты будут замазывать и алкоголь в кадре?
Китайские тоже бывают норм, кстати
То десу.
Кто-то ещё ходит в кинотеатры после 2020 года? Кинотеатры - прошлый век
Так и страна за последние недели скатилась в прошлый век, всё сходится
Телок водить куда-то нужно же
Ничё, перебьются просмотром кинца на диване перед телевизором/монитором
Спицы в руки и пусть вяжут ) Кино им захотелось
По талонам выдавать будут
В храм армии можно сводить
А что будушее сидеть у компуктера смотреть нетфликс
Зачем нетфликс, когда есть онлайн бесплатно в хорошем качестве
я такое и в прошлом помню
Нахуй не нужон
Родители смотрели "Зиту и Гиту", настал наш черед.
В кинотеатры ходят парочки, поэтому сам фильм не так уж важен.
пососаться можно и до киносеанса в туалете
Это не работает для не тжшников
Zитa и Vитa
Южнокорейский фильмы охуенные. Они похожи на голливудские, но намного выразительнее и безумнее. От себя могу посоветовать:
- Олдбой (отвал бошки, Тарантино отдыхает)
- Новый мир
- Паразиты
- Человек из ниоткуда
- Трудный день
- Поезд в Пусан
- Плохой коп
Когда цена на билеты в кинотеатры станет отрицательной, буду ходить туда спать
Будут доплачивать?
Это конец
Это начало
вот корейцы суки конечно, позор
Когда там уже ХХХ Кинотеатры откроют
Никогда, не скрепно. Еще и ужесточат законы относительно ХХХ.
Лучше сразу закрыться и не нести убытки
Пусть просто берут кучу бабок за попкорн (вареную кукурузу) и колу/пепси (байкал). Как доел - уходишь, без этого вашего кина.
Заморозка цен поможет сохранить зрителей, а обновлённая афиша, вероятно, привлечь новых, считает руководитель центра исследований Института кино ВШЭ Олег Иванов.
Хороший специалист, и мнение компетентное
А китайское блокбастеры когда?
"Но показывать будут российские и южнокорейские фильмы и блокбастеры Болливуда"
Не будут...
блокбастеры Болливуда.
А что сразу блокбастеры? Я бы и на классику индийского кинематографа сходил бы.
"Agaya agaya halwa wala aa gaya"
Вот тебе, цены на билеты!