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Крупнейшие российские киносети заморозят цены на билеты Статьи редакции

Но показывать будут российские и южнокорейские фильмы и блокбастеры Болливуда.

Кинотеатры сохранят докризисные цены на билеты и продукцию кинобаров, рассказали «Ведомостям» в объединенной киносети «Синема парк» и «Формула кино», «Премьер-зал», «Каро», «Киномакс» и «Синема стар». Суммарно на 1 января 2022 года на них приходилось 31,5% рынка по количеству залов, по данным «Невафильм Research».

Киносети приняли решение в основном по двум причинам, пишет издание: поход в кино — один из наиболее популярных видов досуга у россиян, и задача — сохранить его доступным. Во-вторых, после отмены западных релизов у кинотеатров сейчас нет контента, который был бы высоко востребован у зрителей.

Альтернативой голливудским новинкам станут российские премьеры и хиты прошлых лет, советская и зарубежная классика, а также блокбастеры Болливуда, южнокорейские фильмы и фильмы из Латинской Америки и других стран, рассказали в сетях.

Заморозка цен поможет сохранить зрителей, а обновлённая афиша, вероятно, привлечь новых, считает руководитель центра исследований Института кино ВШЭ Олег Иванов. По его словам, главная сложность для сетей — перестройка маркетинга.

Главред «Бюллетеня кинопрокатчика» Александр Нечаев отмечает, что объективных причин для повышения цен на кинобилеты пока нет, а заявление киносетей о заморозке цен он назвал «маркетинговым ходом».

#новости #кино

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Социалистический крюк

Показывать будут российские и южнокорейские фильмы и блокбастеры Болливуда
 Спасибо, идите нахуй!

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53
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Яркий франт

Чем тебе не нравится отечественный "Зелёный слоник"?

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5
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Социалистический крюк

Они будут ебаные елки крутить

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14
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Даяна Цист

Да много же неосоветских фильмов про войну наснимали, на Танки можно сходить, а можно на Зою, охуенно же

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–1
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Социалистический крюк

Ходи

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Даяна Цист

Я за границей, тут такое не показывают, какой-то Бетмен только

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1
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Социалистический крюк

Тогда не пизди, что нам смотреть

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6
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Биологический алмаз

Южнокорейский фильмы охуенные. Мне нравятся больше, чем голливудские. Вчера, например, посмотрел «Олдбой» и охренел, Тарантино отдыхает.

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3
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Российский танк88

опять сигареты будут замазывать и алкоголь в кадре?

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0
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Бурный теркин30см

Китайские тоже бывают норм, кстати

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Артем Сизко

То десу.

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Немецкий рубин

Кто-то ещё ходит в кинотеатры после 2020 года? Кинотеатры - прошлый век

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–4
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Vasily Protopchenko

Так и страна за последние недели скатилась в прошлый век, всё сходится

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33
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Photuum

Телок водить куда-то нужно же

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Немецкий рубин

Ничё, перебьются просмотром кинца на диване перед телевизором/монитором

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1
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Бурный теркин30см

Спицы в руки и пусть вяжут ) Кино им захотелось

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зимнее безмолвие

По талонам выдавать будут

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Даяна Цист

В храм армии можно сводить

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Сеня

А что будушее сидеть у компуктера смотреть нетфликс

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Photuum

Зачем нетфликс, когда есть онлайн бесплатно в хорошем качестве

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Сеня

я такое и в прошлом помню

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Rond

Нахуй не нужон

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Роман Величкин

Родители смотрели "Зиту и Гиту", настал наш черед.

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Photuum

В кинотеатры ходят парочки, поэтому сам фильм не так уж важен.

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Влажный чувак

пососаться можно и до киносеанса в туалете

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Украинский мирный самолёт

Это не работает для не тжшников

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Бурный теркин30см

Zитa и Vитa

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Биологический алмаз

Южнокорейский фильмы охуенные. Они похожи на голливудские, но намного выразительнее и безумнее. От себя могу посоветовать:

- Олдбой (отвал бошки, Тарантино отдыхает)
- Новый мир
- Паразиты
- Человек из ниоткуда
- Трудный день
- Поезд в Пусан
- Плохой коп

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Привлекательный Филипп

Когда цена на билеты в кинотеатры станет отрицательной, буду ходить туда спать

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Арсен Саакян

Будут доплачивать?

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Товарищ

Это конец

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Горец Творобушек

Это начало

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Германский кран

вот корейцы суки конечно, позор

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Демократичный Южанин

Когда там уже ХХХ Кинотеатры откроют

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Гусь

Никогда, не скрепно. Еще и ужесточат законы относительно ХХХ.

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Andy

Лучше сразу закрыться и не нести убытки

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Бурный теркин30см

Пусть просто берут кучу бабок за попкорн (вареную кукурузу) и колу/пепси (байкал). Как доел - уходишь, без этого вашего кина.

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Алексей Иванов

Заморозка цен поможет сохранить зрителей, а обновлённая афиша, вероятно, привлечь новых, считает руководитель центра исследований Института кино ВШЭ Олег Иванов.
 Хороший специалист, и мнение компетентное

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Emil

А китайское блокбастеры когда?

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Joel Miller

"Но показывать будут российские и южнокорейские фильмы и блокбастеры Болливуда"

Не будут...

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Fergut Negnelson

блокбастеры Болливуда.
 А что сразу блокбастеры? Я бы и на классику индийского кинематографа сходил бы.
"Agaya agaya halwa wala aa gaya"

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Северин

Вот тебе, цены на билеты!

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