Но показывать будут российские и южнокорейские фильмы и блокбастеры Болливуда.

Кинотеатры сохранят докризисные цены на билеты и продукцию кинобаров, рассказали «Ведомостям» в объединенной киносети «Синема парк» и «Формула кино», «Премьер-зал», «Каро», «Киномакс» и «Синема стар». Суммарно на 1 января 2022 года на них приходилось 31,5% рынка по количеству залов, по данным «Невафильм Research».

Киносети приняли решение в основном по двум причинам, пишет издание: поход в кино — один из наиболее популярных видов досуга у россиян, и задача — сохранить его доступным. Во-вторых, после отмены западных релизов у кинотеатров сейчас нет контента, который был бы высоко востребован у зрителей.

Альтернативой голливудским новинкам станут российские премьеры и хиты прошлых лет, советская и зарубежная классика, а также блокбастеры Болливуда, южнокорейские фильмы и фильмы из Латинской Америки и других стран, рассказали в сетях.

Заморозка цен поможет сохранить зрителей, а обновлённая афиша, вероятно, привлечь новых, считает руководитель центра исследований Института кино ВШЭ Олег Иванов. По его словам, главная сложность для сетей — перестройка маркетинга.

Главред «Бюллетеня кинопрокатчика» Александр Нечаев отмечает, что объективных причин для повышения цен на кинобилеты пока нет, а заявление киносетей о заморозке цен он назвал «маркетинговым ходом».