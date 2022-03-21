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Boeing 737 авиакомпании China Eastern потерпел крушение на юге Китая. На борту находились 133 человека Статьи редакции

Пока официальных данных о погибших нет.

Кадры из соцсетей, на которых, предположительно, упавший Boeing 737

Пассажирский самолёт Boeing авиакомпании China Eastern потерпел крушение на юге Китая. Об этом сообщает китайское центральное телевидение, передаёт ТАСС.

По данным Flightradar, самолёт летел из Куньмина в Гуанчжоу. Информации о погибших и пострадавших пока нет.

Китайское Управление авиации подтвердило крушение Boeing 737. На борту находились 132 человека: 123 пассажира и девять членов экипажа.

#новости #происшествия

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45 комментариев
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Социалистический крюк

Потерь нет

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16
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Принятый холод

Пассажиров нет.

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14
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Социалистический крюк

И пилотов

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4
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Мюллер против войны

Уволились две недели назад

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6
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Стабильный турник

Щас будут писать везде что Боинги говно а мс21 и ссж100 топ

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–3
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Ramierl

Кто будет, где? Эти люди сейчас с тобой в одной комнате?

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49
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ИгорьOK

"... эпизодические голоса в моей голове"

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1
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Стабильный турник

Тот же Рогозин, который уже несколько дней срет эпиками

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Ramierl

Ну да, батутный клоун Рогозин для тебя все? Он у тебя в квартире на стене это написал?

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Стабильный турник

Ты такой агрессивный, тебя в детстве обижали чтоли?) я просто привёл пример, достаточно подождать

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Ramierl

Я не агрессивный, я всего лишь написал популярную тут на ТЖ шутеечку, прежде чем тут ее написали бы другие) Это ты напрягаешься сверх меры. А суть в том, что твое обобщение в начале ветки инфантильно-максималистское.

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asdasd asd совсем не против

Да

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Окопавшийся Тарас

Это все говно разного сорта.
Люди ушли от монструозных, красивых дирижаблей, чтобы производить говно.

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Стабильный турник

Всегда размышлял что рекламные дирижабли мозги бы производить фурор в 2022

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Окопавшийся Тарас

Их ща начинают юзать для перевозки грузов некоторые компании. Экологичность, тяговитость, нет необходимости во взлётной полосе и выглядят круто.

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Семён Семёнович

Для грузов они как раз не подходят, а вот для рекламы - отлично. Фундаментальная проблема дирижабля - громоздкость, низкая подъёмная сила на единицу объёма. Физически невозможно поднять им больше, чем масса вытесненного воздуха - около 1 кг на кубометр. Минус газ внутри и масса самого дирижабля. Иначе говоря, в целом он должен быть легче воздуха, а воздух весит довольно мало.

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1
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Автомобильный франт

На тж уже не будут.

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asdasd asd совсем не против

Боинги говно а мс21 и ссж100 топ

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рязанский сахар

АЗОВ сбил

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12
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Устойчивый танк88

В КИЕВЕ РАЗБОМБИЛИ ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР???? СБИВАЙТЕ БОИНГ!!!

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11
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УДАЛЕННЫЙ ОЛД

Боинг ушел из России! Так пусть нигде его не будет!

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3
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Владислав Янучковский

Вы не подумайте ничего такого, но это почему эта новость в шапке сайта? Я может не осознаю её важность. Но она как то выбивается из общего потока. Китайский самолёт упал в Китае и 133 китайца погибли. Или я что то упускаю?

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–11
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Влажный чувак

не так часто падают крупные пассажирские самолёты

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Антон

Ну так-то вообще ничего смешного в этой новости нет

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6
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badnewsforyou

Ну и не надо нам этих самолётов ваших!

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0
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КтоТы

в цивилизованных странах уже отходят от этих полетов и мерзких аэропортов, отправляют персонал в длительные отпуска

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16
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Эффективный Даниль

Странно, что боинг в гору врезался.
Обычно это работа для суперджета.

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3
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Дмитрий Орлов

кому не похуй че там в китае падает

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–11
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asthenia

это риторика или нужна перекличка?

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6
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Андрей Фокин

Порвался

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Artyom Belikin

Ебать, люди погибли, тут сидят уебы какие то и шутят

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2
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пепси

Опять 737ой))

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Сеня

чемпион по падениям

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Галоперидол спас Россию

Просто самый массовый самолёт

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Педагогический кавалер

Судя по вики было произведено почти 11 000 единиц и потеряно 218 за 50 лет

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пепси

Тогда понятно. А могли ведь закупить суперджеты Сухого!!

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Grey Worm

Самолет не упадет, если он не летает

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Окопавшийся Тарас

Тайваню приготовиться!

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Отдельный цветок

Вангую выживших нет

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dzem

Судя по графику FR, самолет упал отвесно с эшелона, самолет четко летел вниз без изменения курса, это похоже на теракт либо самоубийство.

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Зарубежный украинец

говорю как специалист: летчик камикадзе, скриньте

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Roman Gromov

Сейчас РФ сделает вброс о теракте со стороны Украины с целью ввязать Китай в войну с Украиной и странами НАТО

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Александр Саввин

Это был первый был беспилотный самолёт без людей. Погибших нет! TJ, хватит постить фейки, теперь понятно почему вас заблочили!

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М..
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М..
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