Boeing 737 авиакомпании China Eastern потерпел крушение на юге Китая. На борту находились 133 человека Статьи редакции
Пока официальных данных о погибших нет.
Пассажирский самолёт Boeing авиакомпании China Eastern потерпел крушение на юге Китая. Об этом сообщает китайское центральное телевидение, передаёт ТАСС.
По данным Flightradar, самолёт летел из Куньмина в Гуанчжоу. Информации о погибших и пострадавших пока нет.
Китайское Управление авиации подтвердило крушение Boeing 737. На борту находились 132 человека: 123 пассажира и девять членов экипажа.
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Потерь нет
Пассажиров нет.
И пилотов
Уволились две недели назад
Щас будут писать везде что Боинги говно а мс21 и ссж100 топ
Кто будет, где? Эти люди сейчас с тобой в одной комнате?
"... эпизодические голоса в моей голове"
Тот же Рогозин, который уже несколько дней срет эпиками
Ну да, батутный клоун Рогозин для тебя все? Он у тебя в квартире на стене это написал?
Ты такой агрессивный, тебя в детстве обижали чтоли?) я просто привёл пример, достаточно подождать
Я не агрессивный, я всего лишь написал популярную тут на ТЖ шутеечку, прежде чем тут ее написали бы другие) Это ты напрягаешься сверх меры. А суть в том, что твое обобщение в начале ветки инфантильно-максималистское.
Да
Это все говно разного сорта.
Люди ушли от монструозных, красивых дирижаблей, чтобы производить говно.
Всегда размышлял что рекламные дирижабли мозги бы производить фурор в 2022
Их ща начинают юзать для перевозки грузов некоторые компании. Экологичность, тяговитость, нет необходимости во взлётной полосе и выглядят круто.
Для грузов они как раз не подходят, а вот для рекламы - отлично. Фундаментальная проблема дирижабля - громоздкость, низкая подъёмная сила на единицу объёма. Физически невозможно поднять им больше, чем масса вытесненного воздуха - около 1 кг на кубометр. Минус газ внутри и масса самого дирижабля. Иначе говоря, в целом он должен быть легче воздуха, а воздух весит довольно мало.
На тж уже не будут.
Боинги говно а мс21 и ссж100 топ
АЗОВ сбил
В КИЕВЕ РАЗБОМБИЛИ ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР???? СБИВАЙТЕ БОИНГ!!!
Боинг ушел из России! Так пусть нигде его не будет!
Вы не подумайте ничего такого, но это почему эта новость в шапке сайта? Я может не осознаю её важность. Но она как то выбивается из общего потока. Китайский самолёт упал в Китае и 133 китайца погибли. Или я что то упускаю?
не так часто падают крупные пассажирские самолёты
Ну так-то вообще ничего смешного в этой новости нет
Ну и не надо нам этих самолётов ваших!
в цивилизованных странах уже отходят от этих полетов и мерзких аэропортов, отправляют персонал в длительные отпуска
Странно, что боинг в гору врезался.
Обычно это работа для суперджета.
кому не похуй че там в китае падает
это риторика или нужна перекличка?
Порвался
Ебать, люди погибли, тут сидят уебы какие то и шутят
Опять 737ой))
чемпион по падениям
Просто самый массовый самолёт
Судя по вики было произведено почти 11 000 единиц и потеряно 218 за 50 лет
Тогда понятно. А могли ведь закупить суперджеты Сухого!!
Самолет не упадет, если он не летает
Тайваню приготовиться!
Вангую выживших нет
Судя по графику FR, самолет упал отвесно с эшелона, самолет четко летел вниз без изменения курса, это похоже на теракт либо самоубийство.
говорю как специалист: летчик камикадзе, скриньте
Сейчас РФ сделает вброс о теракте со стороны Украины с целью ввязать Китай в войну с Украиной и странами НАТО
Это был первый был беспилотный самолёт без людей. Погибших нет! TJ, хватит постить фейки, теперь понятно почему вас заблочили!