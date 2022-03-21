ФАС вместе с мобильными операторами создаст сервис для блокировки спам-звонков и SMS Статьи редакции
На сайте ведомства и операторов появится специальная форма для жалоб, в течение 72 часов номер будет заблокирован в общей системе.
- Федеральная антимонопольная служба (ФАС) вместе с операторами МТС, Tele2, «Мегафон» и «Билайн» разрабатывают специальную форму для подачи жалобы на спам, сообщило ведомство.
- Форма появится на сайте регулятора и операторов «в ближайшее время», говорится в сообщении. В ФАС уточнили «Известиям», что она будет доступна во втором квартале 2022 года.
- С её помощью абонент сможет оставить жалобу на поступившую голосовую или SMS-рекламу и оперативно получить ответ оператора. По плану, номер, с которого поступил спам, в течение 72 часов будет заблокирован всеми компаниями, подключенными к системе, уточняет издание.
- Специальную форму ФАС и операторы создают по проекту «Антиспам», который они реализуют с момента подписания меморандума в июне 2021 года.
- Сейчас сервисы блокировки спам-звонков есть у МТС и «Мегафона», им пользуются 21,4 млн абонентов, отметили в ведомстве. Tele2 и «Билайн» запустят бесплатные антиспам-сервисы для своих абонентов во втором квартале 2022 года, добавили в ФАС.
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Мошенники вообще перестали звонить после начала войны.
Их отправили на фронт
Да, они перепрофилировались, участвуют в информационной войне
они сидят в бункере, там связь плохая
У меня количество спам звонков не уменьшилось, даже специальное приложение пропускает
Сил тебе. Морально я с тобой.
Бесят эти ребята, конечно.
бросили тебя
То есть теперь у тебя всегда 0 входящих?
Если бы.
Потому что мошенники звонят из Украины (это общеизвестный факт, я называю его не с целью очернить Украину)
Что такое? Неудобные смски стали приходить?
Что-то случилось похоже.
Не прошло, сука, и 30 лет...
oh wait...
Я выиграл 1 млн, отправил закрепительный платеж 10 тыс. но миллион не пришел? Куда писать???
Я знаю решение проблемы).
Просто переведите мне на счёт 30000 рублей и ваша проблема будет решена быстро))
Официальный представитель технической поддержки ФАС.
и сейчас с карты постоянно деньги уходят, так и надо??
Да
Не тем занимаются
А чего 20 лет ждали? В Европе давно запрещено
Уже сейчас вы можете блокировать спам с помощью приложений типо WhoCalls.