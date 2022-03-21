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ФАС вместе с мобильными операторами создаст сервис для блокировки спам-звонков и SMS Статьи редакции

На сайте ведомства и операторов появится специальная форма для жалоб, в течение 72 часов номер будет заблокирован в общей системе.

  • Федеральная антимонопольная служба (ФАС) вместе с операторами МТС, Tele2, «Мегафон» и «Билайн» разрабатывают специальную форму для подачи жалобы на спам, сообщило ведомство.
  • Форма появится на сайте регулятора и операторов «в ближайшее время», говорится в сообщении. В ФАС уточнили «Известиям», что она будет доступна во втором квартале 2022 года.
  • С её помощью абонент сможет оставить жалобу на поступившую голосовую или SMS-рекламу и оперативно получить ответ оператора. По плану, номер, с которого поступил спам, в течение 72 часов будет заблокирован всеми компаниями, подключенными к системе, уточняет издание.
  • Специальную форму ФАС и операторы создают по проекту «Антиспам», который они реализуют с момента подписания меморандума в июне 2021 года.
  • Сейчас сервисы блокировки спам-звонков есть у МТС и «Мегафона», им пользуются 21,4 млн абонентов, отметили в ведомстве. Tele2 и «Билайн» запустят бесплатные антиспам-сервисы для своих абонентов во втором квартале 2022 года, добавили в ФАС.

#новости #операторы

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20 комментариев
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Принятый холод

Мошенники вообще перестали звонить после начала войны.

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Социалистический крюк

Их отправили на фронт

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Закомплексованная Душа

Да, они перепрофилировались, участвуют в информационной войне

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Денис Сенькин

они сидят в бункере, там связь плохая

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0
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Временной блик

У меня количество спам звонков не уменьшилось, даже специальное приложение пропускает

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1
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Принятый холод

Сил тебе. Морально я с тобой.
Бесят эти ребята, конечно.

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Сельскохозяйственный Мурод

бросили тебя

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DyaDyaWoWa

То есть теперь у тебя всегда 0 входящих?

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Принятый холод

Если бы.

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Биологический алмаз

Потому что мошенники звонят из Украины (это общеизвестный факт, я называю его не с целью очернить Украину)

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0
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Darth Felus

Что такое? Неудобные смски стали приходить?

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12
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Rex Sacrorum

Что-то случилось похоже.

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0
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Павел Каташев

Не прошло, сука, и 30 лет...
oh wait...

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6
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Зарубежный украинец

Я выиграл 1 млн, отправил закрепительный платеж 10 тыс. но миллион не пришел? Куда писать???

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Ilya Khrapov

Я знаю решение проблемы).
Просто переведите мне на счёт 30000 рублей и ваша проблема будет решена быстро))
Официальный представитель технической поддержки ФАС.

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Зарубежный украинец

и сейчас с карты постоянно деньги уходят, так и надо??

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Социалистический крюк

Да

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Социалистический крюк

Не тем занимаются

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Yelena Clever

А чего 20 лет ждали? В Европе давно запрещено

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Биологический алмаз

Уже сейчас вы можете блокировать спам с помощью приложений типо WhoCalls.

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