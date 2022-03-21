Диалог судьи и прокурора по делу о признании Meta экстремистской организацией Статьи редакции
Генпрокуратура требует запретить деятельность Meta. Использование продуктов компании физлицами не будут признавать экстремизмом.
21 марта Тверской районный суд Москвы рассматривает иск Генпрокуратуры о признании Meta экстремистской организацией. Трансляцию заседания ведёт «Медиазона».
ФСБ предложила в случае запрета Meta в России начать исполнять это решение немедленно, не дожидаясь вступления в законную силу. Прокурор уточнил, что граждане в случае запрета Meta не будут привлекаться к ответственности только за то, что пользуются фейсбуком и инстаграмом.
Судья отдельно уточнила у прокурора, смогут ли люди пользоваться этими соцсетями. Тот ответил, что соцсети уже заблокированы, но пользоваться ими можно — есть технические способы.
«Народные оповещения» стали альтернативой звуковым сигналам, а заодно помогают жителям не впадать в панику.
В секретном сообщении спрятан список разработчиков.
Первая реакция телеканала — спустя неделю после её появления в эфире.
В итоге главе Роскосмоса пришлось менять фотографию профиля, чтобы не попасть под собственное определение — но твит он не удалил.
Теперь она уклоняется от вопросов о «спецоперации».
диалог уровня "Я не понял, что мне нужно подписать?"
Когда уже забанят вацап? путин не может с него на телеграм перейти или что?
Не может разобраться как нюдесы Кабаевой перенести
Вотсап реально странный, я тоже нюдесы Кабаевой никак перенести не могу
"где ключи от интернета?"
Объясните мне как обывателю
Ответственного за интернет мне приведите. Как нет ответственного? Назначить и наказать!
дела разбирают некомпетентные судьи, впрочем ничего нового
да тут и компетентность и не нужна, задача сверху поступила и ее исполняют. Независимости у суда нет. Все только для вида.
Как Тарантино снимает диалоги
Использование продуктов компании физлицами не будут признавать экстремизмом
Понятно, т.е. намереваются признать
Судья очкует, что не сможет в фб зайти??
Судья очкует, что если заблокировать ФБ, то в него не смогут зайти ФСБ, которые просят его заблокировать, и судью посадят на бутылку. В общем у судьи патовая ситуация. Ему нужно заблокировать сервис без блокировки.
дебилы
Кажется, к этой судье скоро придут
Они сами не знают, что хотят в итоге
Как впрочем и всегда, ничего нового
Этот судья две недели как уволился?
Это его последнее заседание, как судьи, которого уволили задним числом две недели назад.
@Сломалось что делать с этим...
У меня вне России такая фигня без впн почему-то бывает
поменяй днс на 8.8.8.8, мне помогло. Я с Украины
Мне кажется, судья не мог понять смысла его приговора - никого не посадишь, все и так заболоченности, а зайти на фб можно будет, как подсказал ему прокурор.
"То говна не завезут, то вёдер на всех не хватает"