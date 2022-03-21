Судья: Объясните мне как обывателю. Мы проснемся завтра-послезавтра, у нас не будет фейсбука в стране?

Прокурор: Его и сейчас нет.

Судья: [Люди] смогут пользоваться [соцсетями Meta] или нет после решения суда, я не пойму?

Прокурор: Они смогут пользоваться этими продуктами, но мы же понимаем, что сейчас на территории РФ они блокируются.

Судья: Но фактически они смогут пользоваться даже с благими намерениями?

Прокурор: Ну, есть технические способы.