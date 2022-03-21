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Диалог судьи и прокурора по делу о признании Meta экстремистской организацией Статьи редакции

Генпрокуратура требует запретить деятельность Meta. Использование продуктов компании физлицами не будут признавать экстремизмом.

21 марта Тверской районный суд Москвы рассматривает иск Генпрокуратуры о признании Meta экстремистской организацией. Трансляцию заседания ведёт «Медиазона».

ФСБ предложила в случае запрета Meta в России начать исполнять это решение немедленно, не дожидаясь вступления в законную силу. Прокурор уточнил, что граждане в случае запрета Meta не будут привлекаться к ответственности только за то, что пользуются фейсбуком и инстаграмом.

Судья отдельно уточнила у прокурора, смогут ли люди пользоваться этими соцсетями. Тот ответил, что соцсети уже заблокированы, но пользоваться ими можно — есть технические способы.

Судья: Объясните мне как обывателю. Мы проснемся завтра-послезавтра, у нас не будет фейсбука в стране?
Прокурор: Его и сейчас нет.
Судья: [Люди] смогут пользоваться [соцсетями Meta] или нет после решения суда, я не пойму?
Прокурор: Они смогут пользоваться этими продуктами, но мы же понимаем, что сейчас на территории РФ они блокируются.
Судья: Но фактически они смогут пользоваться даже с благими намерениями?
Прокурор: Ну, есть технические способы.

#meta #право #Facebook #instagram

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24 комментария
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Никита Сухов

диалог уровня "Я не понял, что мне нужно подписать?"

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54
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Гриша

Когда уже забанят вацап? путин не может с него на телеграм перейти или что?

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16
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Социалистический крюк

Не может разобраться как нюдесы Кабаевой перенести

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13
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the hard of леопард

Вотсап реально странный, я тоже нюдесы Кабаевой никак перенести не могу

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0
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Hfr Olod

"где ключи от интернета?"

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17
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Hfr Olod

Объясните мне как обывателю

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4
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Руслан

Ответственного за интернет мне приведите. Как нет ответственного? Назначить и наказать!

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3
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Зарубежный украинец

дела разбирают некомпетентные судьи, впрочем ничего нового

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17
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Митрополит всея TJ

да тут и компетентность и не нужна, задача сверху поступила и ее исполняют. Независимости у суда нет. Все только для вида.

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1
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Сеня

Как Тарантино снимает диалоги

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7
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Устойчивый танк88

Использование продуктов компании физлицами не будут признавать экстремизмом
 Понятно, т.е. намереваются признать

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2
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Принятый холод

Судья очкует, что не сможет в фб зайти??

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BigDaddy

Судья очкует, что если заблокировать ФБ, то в него не смогут зайти ФСБ, которые просят его заблокировать, и судью посадят на бутылку. В общем у судьи патовая ситуация. Ему нужно заблокировать сервис без блокировки.

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1
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Dan

дебилы

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Yggdrasil

Кажется, к этой судье скоро придут

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1
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Andrew Sychev

Они сами не знают, что хотят в итоге

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Рыжая кошка

Как впрочем и всегда, ничего нового

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Aleksey K

Этот судья две недели как уволился?

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BigDaddy

Это его последнее заседание, как судьи, которого уволили задним числом две недели назад.

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Andre Err

@Сломалось что делать с этим...

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Дмитрий Царь

У меня вне России такая фигня без впн почему-то бывает

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Никого не спас

поменяй днс на 8.8.8.8, мне помогло. Я с Украины

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Денис Сенькин

Мне кажется, судья не мог понять смысла его приговора - никого не посадишь, все и так заболоченности, а зайти на фб можно будет, как подсказал ему прокурор.

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Цветной Конь

"То говна не завезут, то вёдер на всех не хватает"

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