Новости

Блогера Эдварда Била приговорили к 1 году и 2 месяцам колонии по делу о крупном ДТП в центре Москвы Статьи редакции

Летом 2021 года по этому делу его приговорили к двум годам ограничения свободы, но прокуратура потребовала ужесточить наказание.

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Пресненский суд Москвы приговорил Эдварда Била к 1 году и 2 месяцам колонии общего режима. Его признали виновным по части 1 статьи 264 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств»).

Прокуратура просила суд приговорить блогера к одному году и четырем месяцам колонии общего режима. Бил признал вину и заявил о готовности служить на благо страны, пропагандируя здоровый образ жизни среди молодежи. Ему также запретили управлять транспортными средствами три года.

ДТП произошло 1 апреля 2021 года на Садовом кольце: Бил выехал на встречную полосу на спорткаре Audi RS 6 Avant и протаранил четыре автомобиля. В аварии пострадала женщина — сотрудник аппарата Госдумы.

В июле Била приговорили к двум годам ограничения свободы.

Новости
Истинный волк
Против Эдварда Била возбудили уголовное дело из-за крупного ДТП в центре Москвы, пострадавшая в реанимации. Главное Статьи редакции

По данным Дептранса, за блогером числится 566 нарушений ПДД.

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#новости #право

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32 комментария
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Кто такой мля

Главное не перепутайте - демонстративно выехать на встречку наплевав на ПДД и покалечив жизни людей - полтора года колонии. Неуважение к суду - 13 лет.

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38
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BigDaddy

Распространение любой информации, не совпадающей с мнением пропаганды - 15 лет.

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6
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Принятый холод

По данным Дептранса, за блогером числится 566 нарушений ПДД.
 Пиздец. За одно такое количество должна светить уголовка и лишение прав.
А ему позволяли ездить. Сидеть должен не только он, а ещё те, кто позволял ему ездить с таким количеством штрафов.

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24
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SkyNet

Абсолютно согласен с вами. Кровавая бойня на наших дорогах, с тысячами погибших каждый год – прямая вина таких мягких законов. Рано или поздно злостные нарушители убивают кого-то. Хорошо, если только себя, но сколько тысяч невинных жертв...

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2
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МИКРОМОЛЬ
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Никита Сухов

земля пухом долбоебу

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Социалистический крюк

Твердо и четко

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2
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TJaba

Не думал, что буду радоваться чьему-то сроку, но этот мудила заслужил

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Гриша

Решил пересидеть мобилизацию?

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BigDaddy

Всех переиграл

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Денис Сенькин

только жирик лучше схему придумал

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СОВа

15 лет за плакаты и полтора года за это. И то, если бы не пострадала "сотрудник аппарата Госдумы", то видимо просто было бы 567 нарушений

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Александр Доев

Ему также запретили управлять транспортными средствами три года.
Может у таких ебанутых, все таки пожизненно отбирать права?

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NickPic

Отмазался от армии.

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Антип Солярис

Эта су...а это проект по заработку бабла. Лицо. Торговая марка. Оно отсидит вольготоно. Ибо есть баблишко и у него и у команды что его использовала. Конченный год это смешно. Это ваще ничерта не срок.

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2
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Toni Metadoni

Ну кто знает может на зоне его личику найдут применение

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Антип Солярис

Вряд ли. Он скорее всего не будет работать. Он скорее всего будет сидеть в комнате напоминающюю хорошую квартиру с тв пк креслами итд. Он скорее всего будет мытся в бане когда захочет а не раз в неделю как это делают простые работяги, каждый день потея и воняя уже во вторник после воскресной бани. Он скорее всего не будет ходить в столовую потому что хавать будет вкусняшные харчи вольные. Он скорее всего даже не будет ходить на проверку ибо нах ему не хочется это делать, а отдельный выделенный для этого человек будет заходить к нему в комнатку и удостоверятся что он там. Он скорее сего выйдет по удо сразу как подойдёт срок для этого. Он скорее всего начнёт получать благодарности и положительные записи в личном деле за всякую выдуманную хероту - что позволит ему сразу выйти по удо.

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Зарубежный украинец

Его реально так зовут или это погоняло?

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–1
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Разноцветный блик

Эдик Блинов.

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Закомплексованная Душа

Эдуард Биль

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dtsnv

Эдвард Сбил

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ДУРКА ЕБАТЬ

Эдвард Заплатил

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ДУРКА ЕБАТЬ

Эдвард СрокПолучил

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Разноцветный блик

Не заладилось у чувака...Еще и ютюб закроют завтра.

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Дима Анонимный

Воен даунбаса сел, какая прелесть

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Опасный лолипоп

Эдвард Былдасплыл

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Александр Чекета

Возмездие настигло, пусть и в мягкой форме, но надеюсь его там опустят всей колонией

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Арсен Саакян

Набутылят?

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true pack

Надеюсь

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Egor K

Голубь отлетел на парашу. Земля пухом.

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true pack

Уу сука как меня бесит это уебище, почему так мало дали😡😡😡

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Давний торшер

Сука, долбоёб за рулем с пачкой нарушений получил всего год колонии. А по факту выйдет ещё раньше, т.к. пока он там под стражей был, дни в зачёт тоже шли.

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