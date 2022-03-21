Блогера Эдварда Била приговорили к 1 году и 2 месяцам колонии по делу о крупном ДТП в центре Москвы Статьи редакции
Летом 2021 года по этому делу его приговорили к двум годам ограничения свободы, но прокуратура потребовала ужесточить наказание.
Пресненский суд Москвы приговорил Эдварда Била к 1 году и 2 месяцам колонии общего режима. Его признали виновным по части 1 статьи 264 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств»).
Прокуратура просила суд приговорить блогера к одному году и четырем месяцам колонии общего режима. Бил признал вину и заявил о готовности служить на благо страны, пропагандируя здоровый образ жизни среди молодежи. Ему также запретили управлять транспортными средствами три года.
ДТП произошло 1 апреля 2021 года на Садовом кольце: Бил выехал на встречную полосу на спорткаре Audi RS 6 Avant и протаранил четыре автомобиля. В аварии пострадала женщина — сотрудник аппарата Госдумы.
В июле Била приговорили к двум годам ограничения свободы.
Теперь она уклоняется от вопросов о «спецоперации».
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Главное не перепутайте - демонстративно выехать на встречку наплевав на ПДД и покалечив жизни людей - полтора года колонии. Неуважение к суду - 13 лет.
Распространение любой информации, не совпадающей с мнением пропаганды - 15 лет.
По данным Дептранса, за блогером числится 566 нарушений ПДД.
Пиздец. За одно такое количество должна светить уголовка и лишение прав.
А ему позволяли ездить. Сидеть должен не только он, а ещё те, кто позволял ему ездить с таким количеством штрафов.
Абсолютно согласен с вами. Кровавая бойня на наших дорогах, с тысячами погибших каждый год – прямая вина таких мягких законов. Рано или поздно злостные нарушители убивают кого-то. Хорошо, если только себя, но сколько тысяч невинных жертв...
земля пухом долбоебу
Твердо и четко
Не думал, что буду радоваться чьему-то сроку, но этот мудила заслужил
Решил пересидеть мобилизацию?
Всех переиграл
только жирик лучше схему придумал
15 лет за плакаты и полтора года за это. И то, если бы не пострадала "сотрудник аппарата Госдумы", то видимо просто было бы 567 нарушений
Ему также запретили управлять транспортными средствами три года.
Может у таких ебанутых, все таки пожизненно отбирать права?
Отмазался от армии.
Эта су...а это проект по заработку бабла. Лицо. Торговая марка. Оно отсидит вольготоно. Ибо есть баблишко и у него и у команды что его использовала. Конченный год это смешно. Это ваще ничерта не срок.
Ну кто знает может на зоне его личику найдут применение
Вряд ли. Он скорее всего не будет работать. Он скорее всего будет сидеть в комнате напоминающюю хорошую квартиру с тв пк креслами итд. Он скорее всего будет мытся в бане когда захочет а не раз в неделю как это делают простые работяги, каждый день потея и воняя уже во вторник после воскресной бани. Он скорее всего не будет ходить в столовую потому что хавать будет вкусняшные харчи вольные. Он скорее всего даже не будет ходить на проверку ибо нах ему не хочется это делать, а отдельный выделенный для этого человек будет заходить к нему в комнатку и удостоверятся что он там. Он скорее сего выйдет по удо сразу как подойдёт срок для этого. Он скорее всего начнёт получать благодарности и положительные записи в личном деле за всякую выдуманную хероту - что позволит ему сразу выйти по удо.
Его реально так зовут или это погоняло?
Эдик Блинов.
Эдуард Биль
Эдвард Сбил
Эдвард Заплатил
Эдвард СрокПолучил
Не заладилось у чувака...Еще и ютюб закроют завтра.
Воен даунбаса сел, какая прелесть
Эдвард Былдасплыл
Возмездие настигло, пусть и в мягкой форме, но надеюсь его там опустят всей колонией
Набутылят?
Надеюсь
Голубь отлетел на парашу. Земля пухом.
Уу сука как меня бесит это уебище, почему так мало дали😡😡😡
Сука, долбоёб за рулем с пачкой нарушений получил всего год колонии. А по факту выйдет ещё раньше, т.к. пока он там под стражей был, дни в зачёт тоже шли.