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OneWeb вместо Роскосмоса заключила соглашение о запуске спутников со SpaceX Статьи редакции

Первый запуск запланирован на 2022 год.

Британская компания One Web заключила соглашение о запуске спутников с американской SpaceX. Об этом говорится в сообщении One Web.

Первый запуск ожидается в 2022 году. Он дополнит общую орбитальную группировку, которая насчитывает 428 спутников.

Ранее аппараты OneWeb запускали с Байконура совместно с Роскосмосом. 2 марта генеральный директор госкорпорации Дмитрий Рогозин поставил условия для запуска 5 марта ракеты-носителя «Союз-2.1б» с 36 космическими аппаратами OneWeb. Британская OneWeb должна была предоставить доказательства, что они используют их только в гражданских целях, а британское правительство должно выйти из состава акционеров компании.

3 марта совет директоров проголосовал за приостановку отправки спутников с Байконура. Компания отказалась предоставить информацию о роли системы в военных целях. После этого Рогозин отменил отправку спутников. Он добавил, что после отказа Роскосмоса предоставлять компании ракеты OneWeb «разорится».

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#новости #oneweb #spacex

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41 комментарий
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Denis Shiryaev

Ща эксперт по аватаркам лопнет в твиттере

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45
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Сергей Дворниченко

Лопнет, когда Маск потролит и скажет что будет совместная космическая програма с Украиной.Ради лулзов нап**деть что готовитса проект и строительства там космодрома

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3
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Отдельный цветок

Сам себя…. того.

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0
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Вячеслав
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35
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aliftin

Срочно нужны "едкие" твиты Рогозина.

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9
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Тюремный надзиратель

жидкие*

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5
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aliftin

У него есть любые. Ну и песни ещё.

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0
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Анатолий Польский

Но как же так?

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8
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Сознательный мангал

Прекратила существование в российских реалиях

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5
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Андрей Лагутин

"Ложь, педики, космоса не существует." Рогозин

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7
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Alexander
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0
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Андрей Лагутин

Откуда это? Знакомая актриса в кресле

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0
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Alexander

"Убивая Еву". Джоди Комер)

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1
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Андрей Лагутин

Спс

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Андрей Лагутин

А, она в "Последней дуэли" была

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0
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Alexander

ага)

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Umberto Eco

Ха-ха, англосаксы сами себя изолировали от остального мира!

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6
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Бандеромобіль

Ой. А как так получилось?

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5
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Moo Zaart

Судя по названию они педики

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3
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Устойчивый танк88

Судя по твоей аватарке, тебе 15 лет и 30к штрафа

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2
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УДАЛЕННЫЙ ОЛД

И амнистия за георгиевскую ленту.
НИВЕЛИРОВАННО.

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2
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Moo Zaart

Запатентовано

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XTheme

Вот это неожиданно. Илон красавчик, что даже своим прямым конкурентам позволяет пользоваться ракетами своей кампании.

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НАПОСТИЛ НА ПЯТНАШКУ

Это самое интересное во всей новости. Похоже что СпейсХ единственные кто мог ракету-носитель просто достать со склада, пришлось к ним идти.
Интересно сколько они заломили за запуск.

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SkyNet

Илон вообще умнейший мужик, как бы не тужились его принизить наши пропагандисты.

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КтоТы

Ничего неожиданного, SpaceX запускают спутники Виасата, которые постоянно подают в суд на SpaceX из-за Старлинков)

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Уполномоченный Макс

Россияне чтото подозревают

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Уполномоченный Макс

Из 63 комментов только в 3 не ругают

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SkyNet

Приблизительно такой процент не промытых людей в стране, это нормально.

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Уполномоченный Макс

Т.е 95% не промытых?

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Принятый холод

Роскосмос это уже анекдот какой-то. Нехуй с ними работать порядочным людям.

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Duard Kuban

Щя короче Илон захватит все отрасли планеты и устроит нам киберпанк.

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Майка Ника

Всю эту спецоперацию Маск развязал, чтобы подставить Роскосмос!!!!1!!11

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Emmet Brown

Охрененный партнёр Россия. Затребовать какие-то доказательства за 3 дня до запуска, а потом, когда доказательство не получены, не просто отменить запуск, но ещё и напророчить партнёру разорение.

Это всё, что нужно знать любым компаниям, которые ещё всё работают в РФ или думают в неё вернуться в обозримом будущем.

Рогозин - это именно тот типок, которого стоит запустить в космос из пушки.

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Уполномоченный Макс

Они затребовали это в 2020 еще, когда Брит правительство вошло в долю, но видно стерпели, раз запускали их спутники. Сейчас что-то произошло

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Emmet Brown

Ну так-то понятно, но такие вещи всё равно не решаются за 3 дня до запуска - это невыгодно никому. Ну разве что денег на топливо нет или двигатель ракеты спиздили, отсюда и срочность.

Но вот этот вот занос про разорение - это вообще фейспалм. Точнее, нет, уже не фейспалм, уже обыденность.

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Уполномоченный Макс

Мб хотели спутники спиздить, их же уже загрузили, проводили предстартовые тесты по регламенту.
Вообще это ж невыгодно совсем, ракетоноситель снова разбирать, на склад отвозить, это один лишний РН, потеряный пуск

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Emmet Brown

Наверное, самое простое объяснение - они там все обколотые анашой дебилы, и им вообще похер на выгоды и потери.

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Армейский волк
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Уполномоченный Макс

Мы им сказали: «Ребята, выходите. И подтвердите нам, что эти аппараты, не будут так же, как и аппараты Маска, давать связь для Вооруженных сил Украины и нацбатов». Нам отказали.
Шиз
Это он типа в 2020 им такое сказал

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Арсен Саакян

https://youtu.be/X1EvgiN4ivw

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