Первый запуск запланирован на 2022 год.

Британская компания One Web заключила соглашение о запуске спутников с американской SpaceX. Об этом говорится в сообщении One Web.

Первый запуск ожидается в 2022 году. Он дополнит общую орбитальную группировку, которая насчитывает 428 спутников.

Ранее аппараты OneWeb запускали с Байконура совместно с Роскосмосом. 2 марта генеральный директор госкорпорации Дмитрий Рогозин поставил условия для запуска 5 марта ракеты-носителя «Союз-2.1б» с 36 космическими аппаратами OneWeb. Британская OneWeb должна была предоставить доказательства, что они используют их только в гражданских целях, а британское правительство должно выйти из состава акционеров компании.

3 марта совет директоров проголосовал за приостановку отправки спутников с Байконура. Компания отказалась предоставить информацию о роли системы в военных целях. После этого Рогозин отменил отправку спутников. Он добавил, что после отказа Роскосмоса предоставлять компании ракеты OneWeb «разорится».

Технологии Дмитрий Новик 2.11.2021 Покрыть сетью всю планету: как развивался спутниковый интернет — от нишевых проектов до Starlink Илона Маска SpaceX уже выбивается в лидеры индустрии, но сталкивается с «земными» проблемами — регуляцией властей и конкуренцией со стороны других компаний. SpaceX запускает спутники Starlink на собственных ракетах Falcon — это делает проект независимым от государственных аэрокосмических компаний Фото Getty