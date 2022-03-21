OneWeb вместо Роскосмоса заключила соглашение о запуске спутников со SpaceX Статьи редакции
Первый запуск запланирован на 2022 год.
Британская компания One Web заключила соглашение о запуске спутников с американской SpaceX. Об этом говорится в сообщении One Web.
Первый запуск ожидается в 2022 году. Он дополнит общую орбитальную группировку, которая насчитывает 428 спутников.
Ранее аппараты OneWeb запускали с Байконура совместно с Роскосмосом. 2 марта генеральный директор госкорпорации Дмитрий Рогозин поставил условия для запуска 5 марта ракеты-носителя «Союз-2.1б» с 36 космическими аппаратами OneWeb. Британская OneWeb должна была предоставить доказательства, что они используют их только в гражданских целях, а британское правительство должно выйти из состава акционеров компании.
3 марта совет директоров проголосовал за приостановку отправки спутников с Байконура. Компания отказалась предоставить информацию о роли системы в военных целях. После этого Рогозин отменил отправку спутников. Он добавил, что после отказа Роскосмоса предоставлять компании ракеты OneWeb «разорится».
«Народные оповещения» стали альтернативой звуковым сигналам, а заодно помогают жителям не впадать в панику.
В итоге главе Роскосмоса пришлось менять фотографию профиля, чтобы не попасть под собственное определение — но твит он не удалил.
Теперь она уклоняется от вопросов о «спецоперации».
WhatsApp запрет не касается.
Ща эксперт по аватаркам лопнет в твиттере
Лопнет, когда Маск потролит и скажет что будет совместная космическая програма с Украиной.Ради лулзов нап**деть что готовитса проект и строительства там космодрома
Сам себя…. того.
Срочно нужны "едкие" твиты Рогозина.
жидкие*
У него есть любые. Ну и песни ещё.
Но как же так?
Прекратила существование в российских реалиях
"Ложь, педики, космоса не существует." Рогозин
Откуда это? Знакомая актриса в кресле
"Убивая Еву". Джоди Комер)
Спс
А, она в "Последней дуэли" была
ага)
Ха-ха, англосаксы сами себя изолировали от остального мира!
Ой. А как так получилось?
Судя по названию они педики
Судя по твоей аватарке, тебе 15 лет и 30к штрафа
И амнистия за георгиевскую ленту.
НИВЕЛИРОВАННО.
Запатентовано
Вот это неожиданно. Илон красавчик, что даже своим прямым конкурентам позволяет пользоваться ракетами своей кампании.
Это самое интересное во всей новости. Похоже что СпейсХ единственные кто мог ракету-носитель просто достать со склада, пришлось к ним идти.
Интересно сколько они заломили за запуск.
Илон вообще умнейший мужик, как бы не тужились его принизить наши пропагандисты.
Ничего неожиданного, SpaceX запускают спутники Виасата, которые постоянно подают в суд на SpaceX из-за Старлинков)
Россияне чтото подозревают
Из 63 комментов только в 3 не ругают
Приблизительно такой процент не промытых людей в стране, это нормально.
Т.е 95% не промытых?
Роскосмос это уже анекдот какой-то. Нехуй с ними работать порядочным людям.
Щя короче Илон захватит все отрасли планеты и устроит нам киберпанк.
Всю эту спецоперацию Маск развязал, чтобы подставить Роскосмос!!!!1!!11
Охрененный партнёр Россия. Затребовать какие-то доказательства за 3 дня до запуска, а потом, когда доказательство не получены, не просто отменить запуск, но ещё и напророчить партнёру разорение.
Это всё, что нужно знать любым компаниям, которые ещё всё работают в РФ или думают в неё вернуться в обозримом будущем.
Рогозин - это именно тот типок, которого стоит запустить в космос из пушки.
Они затребовали это в 2020 еще, когда Брит правительство вошло в долю, но видно стерпели, раз запускали их спутники. Сейчас что-то произошло
Ну так-то понятно, но такие вещи всё равно не решаются за 3 дня до запуска - это невыгодно никому. Ну разве что денег на топливо нет или двигатель ракеты спиздили, отсюда и срочность.
Но вот этот вот занос про разорение - это вообще фейспалм. Точнее, нет, уже не фейспалм, уже обыденность.
Мб хотели спутники спиздить, их же уже загрузили, проводили предстартовые тесты по регламенту.
Вообще это ж невыгодно совсем, ракетоноситель снова разбирать, на склад отвозить, это один лишний РН, потеряный пуск
Наверное, самое простое объяснение - они там все обколотые анашой дебилы, и им вообще похер на выгоды и потери.
Мы им сказали: «Ребята, выходите. И подтвердите нам, что эти аппараты, не будут так же, как и аппараты Маска, давать связь для Вооруженных сил Украины и нацбатов». Нам отказали.
Шиз
Это он типа в 2020 им такое сказал
https://youtu.be/X1EvgiN4ivw