Российский суд запретил Meta, признав её экстремистской. Инстаграм и фейсбук запрещены Статьи редакции
WhatsApp запрет не касается.
Тверской районный суд Москвы признал Meta экстремистской организацией. Судья уточнила, что это не распространяется на мессенджер WhatsApp. Решение о запрете инстаграма и фейсбука «подлежит исполнению немедленно».
Прокурор на заседании заявлял, что использование фейсбука и инстаграма не может быть признано экстремизмом, поэтому россиян не будут за это наказывать. Но глава «Агоры» Павел Чиков считает, что прокуратура и суд не могут гарантировать безопасность пользователей этих соцсетей.
Чиков также уточнил, пользоваться соцсетями «ещё можно» — пользователям сервисов Meta ответственность не грозит до тех пор, пока решение суда не вступит в законную силу.
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В итоге главе Роскосмоса пришлось менять фотографию профиля, чтобы не попасть под собственное определение — но твит он не удалил.
Теперь она уклоняется от вопросов о «спецоперации».
то есть компания экстремистская, но частью её продуктов мы пользоваться не перестанем. цирк ебать
У деда там нюдесы
Как ты успеваешь серить на тж во всех постах?
Мне на почту пришло письмо от разработчика VPN-сервиса Windscribe.
"В Windscribe мы хотим, чтобы все Украинцы и Россияне имели доступ к Интернету без ограничений и цензуры. В такие времена, как сейчас, информация держится в секрете и правду бывает очень трудно найти. Хотите бороться с пропагандой (а может просто зайти в Инстаграм)? Зайдите на www.pizdets.ca. Распространяйте эту информацию вокруг, словно намазывая масло и икру на ржаной хлеб. Сообщите всем, кому по вашему мнению, это может быть полезно. Сделайте информацию доступной".
Привет, экстремисты!
пострашнее момо будет
Проблевался с этой картинки. Зачем ты так??
Не пизди, наверняка ты захотел облизать ему зубы
так вот почему он никогда не улыбается.
Привет, Марк Сахарберг
я бы на месте Меты отключил вотсап от аккаунтов в РФ
Хорошо бы уже, чтобы только телега осталась
Как мне как-то сказал один депутат, "у нас еще ВайбЁр есть"
бля, они и так всю телегу засрали. пусть уж сидят в воцапе
Зачем?
а зачем оставлять какой-то свой продукт стране, которая запретила твою организацию внутри себя?
Но ведь WhatsApp может распрострянять информацию от Meta. Это же мессенджер с серверами меты, у него основной функционал - обмен информацией.
просто майор уже привык к ватсапу, а обучать их чему то новому вы и сами знаете
Так даже фсошники в том же WhatsApp вели служебные переписки по прокладки маршрутов первых лиц государства(клоны блеать ебанные)
А ещё он собирает персональные данные пользователей и изи ломается
Цукерберг готовит ответный удар.
Секретные биолаборатории Meta
Цукерберга там и вывели
По выращиванию украинских нацистов из пробирки
Не потерпят экстремистскую организацию, но Вацап для дедов надо оставить. Позорище.
Вацапом силовики и не только пользуются
Потому что его могут читать люди в спецслужбах повыше
Аську еще не запустили прост
Почём, интересно, сейчас четырёхзнаки?
WhatsApp - это другое
признал Meta экстремистской организацией
Судья уточнила, что это не распространяется на мессенджер WhatsApp
я конечно все понимаю, но какой же бред
Россия
Ждем когда Цукерберг теперь на коленях к нам приползет!
Позвонит
причем позвОнит
Интересно, эта бабка вообще в курсе, что она запретила
А метамфетамин не запретили
@Добрые Шутки ваш автор
Как будто новости с далёкого африканского острова читаю.
Почему пристав стоит в позе долбоеба? Разве нет устава?
Так это по уставу поза долбоеба #2
Почему на WhatsApp не распространяется? Так сложно одну фразу из видео дописать? А с пользователями что?
А с пользователями что?
Расстрелять
Кинут в ссылку
предатели и трусы - теперь бендеровцы и фашисты будут рассылать старикам в вацапе пропаганду. тупо кинули свой народ
Ну что господа, это пиздец
Весь СМБ, Таргетологи и прочие причастные могут теперь смело идти нахуй
Спасибо за очередную победу!
вот и мобилизационный резерв
Ах ты экстремистка! - вскрикнул следователь, пока листал фотки модели в Instagram
хм... получается я владею экстремисткой организацией
тревожно
Теперь просто мфета
кинул репорт на лента ру за использования экстремистской символики
Вот меня кстати в этом контексте волнует, а что будет входить в символику Мета. Все таки у Меты есть свой логотип, а у ФБ и Инсты свои. Признали экстремистской именно Мету, а не в частности ФБ или Инсту. Последних вроде как просто запретили. Это любопытно.
На DTF уже радуются и одобряют
Сука, я люблю тж, я люблю дтф, но насколько ж диаметрально мнение на этих двух сайтах. Кто из них больший Пикабу уже и не кажется таким загадочным...
Российский суд запретил Meta, признав её экстремистской. Инстаграм и фейсбук запрещены
1.5 млрд экстремистов получается, и самим не смешно, да.
Тверской районный суд Москвы признал солнце "ослепительно яркой" звездой 21 марта 2022 года. Судья уточнила, что это не распространяется на апрель и май текущего года. Решение о запрете солнечного света в России на указанный месяц «подлежит исполнению немедленно».
Что конкретно изменится?
Роскоинадзор заблокирует/заблокировал инсту и фейсбук, присутствие вышеупомянутых приложений на телефоне может стать преступно наказуймым (маловероятно).
ПОКА ЧТО маловероятно
На суде прокурор говорил о том, что обычным пользователям можно продолжать сидеть в этих соц сетях
Но там вообще цирк https://zona.media/online/2022/03/21/metaonline
Так гадать я и сам могу
Что наклейку с ноутбука можно срывать? Конечно же я делать этого не буду.
и чо
Что это означает? С символикой что? А с рекламодателями?
Глава «Агоры» Павел Чиков считает, что прокуратура и суд не могут гарантировать безопасность пользователей Facebook и Instagram в случае признания Meta экстремистской организацией
Любая публичная демонстрация символики — на сайте, на дверях магазина и кафе, на автомобиле, в соцсетях, на постерах, визитках — будет основанием для привлечения к административной ответственности вплоть до 15 суток ареста (статья 20.3 УК РФ).
Заказ рекламы в обоих социальных сетях либо торговля акциями Meta могут квалифицироваться как финансирование экстремистской деятельности — это уголовная ответственность (статья 282.3 УК РФ).
Я конечно закончил юрфак, но тут нужен более компетентный человек: что это означает для простого обывателя? Является экстремизмом наличие данного софта на гаджете?
Думаю бизнес и финансирование этой компании -экстремизм с вытекающими последствиями
По сути, продвижение чего-либо в рекламном кабинете Meta с данного момента — это финансирование экстремизма, выходит?
Если есть акции то всё?
Инстаграм и Фейсбук давно заблокировали. Что изменится еще?
А что теперь без Метавселенной?
А я всё жду их супер-мега VR чат . . .
теперь заживем
А акции можно покупать?)
Лесенкой
Мария Захарова аккаунт с ФБ не снесла... Почему к ней нет вопросов
Чаты родственников в Ватсапп просто
Российский экстремистский суд пошел нахуй
Коммунистическую партию Российской Федерации запретят?
Вива, бананито республиканто!
Ебанито
Ээээ, алё, а WhatsApp?!
Какие ебанько
- Прокурор заявлял, что использование фейсбука и инстаграма не может быть признано экстремизмом, поэтому россиян не будут за это наказывать.
Я ничего не понял.
А в чем тогда идея?
Так ведь их заблочили, и росияне не смогут пользоваться. Некого наказывать.
Можно теперь кидать репорты на все госкомпании за использование экстремистским ресурсом.
Не хочу сказать, что это больший шок, чем объявление спецоперации. Просто, маразм крепчает.
Какой же маразм когда судья какого-то вшивого районого суда может просто запретить деятельность огромной иностранной компании по телефонному звонку, это просто сюр
А что случилось?