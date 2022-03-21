Новости

Российский суд запретил Meta, признав её экстремистской. Инстаграм и фейсбук запрещены Статьи редакции

WhatsApp запрет не касается.

5428 просмотров

Тверской районный суд Москвы признал Meta экстремистской организацией. Судья уточнила, что это не распространяется на мессенджер WhatsApp. Решение о запрете инстаграма и фейсбука «подлежит исполнению немедленно».

Прокурор на заседании заявлял, что использование фейсбука и инстаграма не может быть признано экстремизмом, поэтому россиян не будут за это наказывать. Но глава «Агоры» Павел Чиков считает, что прокуратура и суд не могут гарантировать безопасность пользователей этих соцсетей.

Если пользование запрещенными соцсетями еще можно не криминализировать — разослав соответствующие методички товарищам майорам по стране, то с другими рисками сложнее.

Любая публичная демонстрация символики — на сайте, на дверях магазина и кафе, на автомобиле, в соцсетях, на постерах, визитках — будет основанием для привлечения к административной ответственности вплоть до 15 суток ареста (статья 20.3 КоАП РФ).

Заказ рекламы в обоих социальных сетях либо торговля акциями Meta могут квалифицироваться как финансирование экстремистской деятельности — это уголовная ответственность (статья 282.3 УК РФ).

Павел Чиков
глава «Агоры»

Чиков также уточнил, пользоваться соцсетями «ещё можно» — пользователям сервисов Meta ответственность не грозит до тех пор, пока решение суда не вступит в законную силу.

Какая ответственность может грозить пользователям после окончательного признания Meta экстремистской пока неизвестно.

Павел Чиков
глава «Агоры»

#новости #право

47
Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
0
103 комментария
Написать комментарий...
HL3 confirmed

то есть компания экстремистская, но частью её продуктов мы пользоваться не перестанем. цирк ебать

Ответить
85
Развернуть ветку
Социалистический крюк

У деда там нюдесы

Ответить
0
Развернуть ветку
рязанский сахар

Как ты успеваешь серить на тж во всех постах?

Ответить
3
4 комментария
Развернуть ветку
fyjybv

Мне на почту пришло письмо от разработчика VPN-сервиса Windscribe.

"В Windscribe мы хотим, чтобы все Украинцы и Россияне имели доступ к Интернету без ограничений и цензуры. В такие времена, как сейчас, информация держится в секрете и правду бывает очень трудно найти. Хотите бороться с пропагандой (а может просто зайти в Инстаграм)? Зайдите на www.pizdets.ca. Распространяйте эту информацию вокруг, словно намазывая масло и икру на ржаной хлеб. Сообщите всем, кому по вашему мнению, это может быть полезно. Сделайте информацию доступной".

Ответить
0
Развернуть ветку
Устойчивый танк88

Привет, экстремисты!

Ответить
73
Развернуть ветку
Армейский волк

пострашнее момо будет

Ответить
11
Развернуть ветку
Принятый холод

Проблевался с этой картинки. Зачем ты так??

Ответить
4
Развернуть ветку
Ху Эмай

Не пизди, наверняка ты захотел облизать ему зубы

Ответить
5
1 комментарий
Развернуть ветку
asthenia

так вот почему он никогда не улыбается.

Ответить
0
Развернуть ветку
Социалистический крюк

Привет, Марк Сахарберг

Ответить
0
Развернуть ветку
Никита Сухов

я бы на месте Меты отключил вотсап от аккаунтов в РФ

Ответить
46
Развернуть ветку
Ху Эмай

Хорошо бы уже, чтобы только телега осталась

Ответить
9
Развернуть ветку
Александр Байгазин

Как мне как-то сказал один депутат, "у нас еще ВайбЁр есть"

Ответить
4
Развернуть ветку
Alexander

бля, они и так всю телегу засрали. пусть уж сидят в воцапе

Ответить
3
Развернуть ветку
Андрей Охапкин

Зачем?

Ответить
0
Развернуть ветку
Никита Сухов

а зачем оставлять какой-то свой продукт стране, которая запретила твою организацию внутри себя?

Ответить
1
1 комментарий
Развернуть ветку
Денис Обрезков

Но ведь WhatsApp может распрострянять информацию от Meta. Это же мессенджер с серверами меты, у него основной функционал - обмен информацией.

Ответить
24
Развернуть ветку
HL3 confirmed

просто майор уже привык к ватсапу, а обучать их чему то новому вы и сами знаете

Ответить
37
Развернуть ветку
Charlse Bronson

Так даже фсошники в том же WhatsApp вели служебные переписки по прокладки маршрутов первых лиц государства(клоны блеать ебанные)

Ответить
3
Развернуть ветку
Гриша

А ещё он собирает персональные данные пользователей и изи ломается

Ответить
0
Развернуть ветку
УДАЛЕННЫЙ ОЛД

Цукерберг готовит ответный удар.

Ответить
29
Развернуть ветку
Привлекательный Филипп

Секретные биолаборатории Meta

Ответить
6
Развернуть ветку
Оптимальный Куркумин

Цукерберга там и вывели

Ответить
0
Развернуть ветку
Устойчивый танк88

По выращиванию украинских нацистов из пробирки

Ответить
0
Развернуть ветку
Гриша

Не потерпят экстремистскую организацию, но Вацап для дедов надо оставить. Позорище.

Ответить
22
Развернуть ветку
Сознательный мангал

Вацапом силовики и не только пользуются

Ответить
4
Развернуть ветку
Гриша

Потому что его могут читать люди в спецслужбах повыше

Ответить
–1
1 комментарий
Развернуть ветку
Ху Эмай

Аську еще не запустили прост

Ответить
3
Развернуть ветку
Закрытый Артем

Почём, интересно, сейчас четырёхзнаки?

Ответить
0
Развернуть ветку
Армейский волк

WhatsApp - это другое

Ответить
19
Развернуть ветку
Германский кран

признал Meta экстремистской организацией
 Судья уточнила, что это не распространяется на мессенджер WhatsApp
 я конечно все понимаю, но какой же бред

Ответить
17
Развернуть ветку
Социалистический крюк

Россия

Ответить
0
Развернуть ветку
Вячеслав
Ответить
12
Развернуть ветку
fyjybv
Ответить
11
Развернуть ветку
Ху Эмай

Ждем когда Цукерберг теперь на коленях к нам приползет!

Ответить
6
Развернуть ветку
Зимний браслет

Позвонит

Ответить
6
Развернуть ветку
Ху Эмай

причем позвОнит

Ответить
1
1 комментарий
Развернуть ветку
Konstantin

Интересно, эта бабка вообще в курсе, что она запретила

Ответить
5
Развернуть ветку
Мразь 3.0

А метамфетамин не запретили

Ответить
5
Развернуть ветку
Социалистический крюк

@Добрые Шутки ваш автор

Ответить
0
Развернуть ветку
Максим Энкель

Как будто новости с далёкого африканского острова читаю.

Ответить
4
Развернуть ветку
Олексій

Почему пристав стоит в позе долбоеба? Разве нет устава?

Ответить
1
Развернуть ветку
Konstantin

Так это по уставу поза долбоеба #2

Ответить
9
Развернуть ветку
Негативный череп

Почему на WhatsApp не распространяется? Так сложно одну фразу из видео дописать? А с пользователями что?

Ответить
3
Развернуть ветку
Ху Эмай

А с пользователями что?
 Расстрелять

Ответить
1
Развернуть ветку
Недоденацифицированный

Кинут в ссылку

Ответить
1
Развернуть ветку
Po

предатели и трусы - теперь бендеровцы и фашисты будут рассылать старикам в вацапе пропаганду. тупо кинули свой народ

Ответить
2
Развернуть ветку
Яшка Воронков

Ну что господа, это пиздец

Ответить
0
Развернуть ветку
Яшка Воронков

Весь СМБ, Таргетологи и прочие причастные могут теперь смело идти нахуй

Ответить
5
Развернуть ветку
Яшка Воронков

Спасибо за очередную победу!

Ответить
1
Развернуть ветку
Денис Сенькин

вот и мобилизационный резерв

Ответить
1
Развернуть ветку
Митрополит всея TJ

Ах ты экстремистка! - вскрикнул следователь, пока листал фотки модели в Instagram

Ответить
2
Развернуть ветку
Магнитный шмель

хм... получается я владею экстремисткой организацией
тревожно

Ответить
1
Развернуть ветку
Яша Рылов

Теперь просто мфета

Ответить
1
Развернуть ветку
Зарубежный украинец

кинул репорт на лента ру за использования экстремистской символики

Ответить
1
Развернуть ветку
Vasilev Alexey

Вот меня кстати в этом контексте волнует, а что будет входить в символику Мета. Все таки у Меты есть свой логотип, а у ФБ и Инсты свои. Признали экстремистской именно Мету, а не в частности ФБ или Инсту. Последних вроде как просто запретили. Это любопытно.

Ответить
0
Развернуть ветку
Коровка спасла Россию

На DTF уже радуются и одобряют

Ответить
1
Развернуть ветку
Уверенный меч

Сука, я люблю тж, я люблю дтф, но насколько ж диаметрально мнение на этих двух сайтах. Кто из них больший Пикабу уже и не кажется таким загадочным...

Ответить
1
Развернуть ветку
Эффективный Даниль

Российский суд запретил Meta, признав её экстремистской. Инстаграм и фейсбук запрещены
 1.5 млрд экстремистов получается, и самим не смешно, да.

Ответить
1
Развернуть ветку
Evgeniy__G

Тверской районный суд Москвы признал солнце "ослепительно яркой" звездой 21 марта 2022 года. Судья уточнила, что это не распространяется на апрель и май текущего года. Решение о запрете солнечного света в России на указанный месяц «подлежит исполнению немедленно».

Ответить
1
Развернуть ветку
Намерен алмаз

Что конкретно изменится?

Ответить
0
Развернуть ветку
nikita

Роскоинадзор заблокирует/заблокировал инсту и фейсбук, присутствие вышеупомянутых приложений на телефоне может стать преступно наказуймым (маловероятно).

Ответить
1
Развернуть ветку
Xenia White

ПОКА ЧТО маловероятно

Ответить
1
Развернуть ветку
Старая бабка против войны

На суде прокурор говорил о том, что обычным пользователям можно продолжать сидеть в этих соц сетях
Но там вообще цирк https://zona.media/online/2022/03/21/metaonline

Ответить
1
Развернуть ветку
Намерен алмаз

Так гадать я и сам могу

Ответить
0
Развернуть ветку
Митрополит всея TJ

Что наклейку с ноутбука можно срывать? Конечно же я делать этого не буду.

Ответить
0
Развернуть ветку
Германский кран

и чо

Ответить
0
Развернуть ветку
Негативный череп

Что это означает? С символикой что? А с рекламодателями?

Ответить
0
Развернуть ветку
Старая бабка против войны

Глава «Агоры» Павел Чиков считает, что прокуратура и суд не могут гарантировать безопасность пользователей Facebook и Instagram в случае признания Meta экстремистской организацией

Любая публичная демонстрация символики — на сайте, на дверях магазина и кафе, на автомобиле, в соцсетях, на постерах, визитках — будет основанием для привлечения к административной ответственности вплоть до 15 суток ареста (статья 20.3 УК РФ).

Заказ рекламы в обоих социальных сетях либо торговля акциями Meta могут квалифицироваться как финансирование экстремистской деятельности — это уголовная ответственность (статья 282.3 УК РФ).

Ответить
0
Развернуть ветку
NMTEG

Я конечно закончил юрфак, но тут нужен более компетентный человек: что это означает для простого обывателя? Является экстремизмом наличие данного софта на гаджете?

Ответить
0
Развернуть ветку
Пятая колонка

Думаю бизнес и финансирование этой компании -экстремизм с вытекающими последствиями

Ответить
0
Развернуть ветку
NMTEG

По сути, продвижение чего-либо в рекламном кабинете Meta с данного момента — это финансирование экстремизма, выходит?

Ответить
0
2 комментария
Развернуть ветку
Юрий Коновалов

Если есть акции то всё?

Ответить
0
Развернуть ветку
Белое Безмозглое

Инстаграм и Фейсбук давно заблокировали. Что изменится еще?

Ответить
0
Развернуть ветку
Гриша

А что теперь без Метавселенной?

Ответить
0
Развернуть ветку
Закрытый Артем

А я всё жду их супер-мега VR чат . . .

Ответить
0
Развернуть ветку
Сеня

теперь заживем

Ответить
0
Развернуть ветку
Амид Сапилеп

А акции можно покупать?)

Ответить
0
Развернуть ветку
Арсен Саакян

Лесенкой

Ответить
0
Развернуть ветку
Пятая колонка

Мария Захарова аккаунт с ФБ не снесла... Почему к ней нет вопросов

Ответить
0
Развернуть ветку
Конь Федерации

Чаты родственников в Ватсапп просто

Ответить
0
Развернуть ветку
Mikhail II

Российский экстремистский суд пошел нахуй

Ответить
0
Развернуть ветку
antiplutin

Коммунистическую партию Российской Федерации запретят?

Ответить
0
Развернуть ветку
Ігор Лазарук

Вива, бананито республиканто!

Ответить
0
Развернуть ветку
Арсен Саакян

Ебанито

Ответить
0
Развернуть ветку
Недоденацифицированный

Ээээ, алё, а WhatsApp?!

Ответить
0
Развернуть ветку
Nikolai A.

Какие ебанько

Ответить
0
Развернуть ветку
Maksim Florov

- Прокурор заявлял, что использование фейсбука и инстаграма не может быть признано экстремизмом, поэтому россиян не будут за это наказывать.
Я ничего не понял.
А в чем тогда идея?

Ответить
0
Развернуть ветку
Закрытый Артем

Так ведь их заблочили, и росияне не смогут пользоваться. Некого наказывать.

Ответить
0
Развернуть ветку
Максим Энкель

Можно теперь кидать репорты на все госкомпании за использование экстремистским ресурсом.

Ответить
0
Развернуть ветку
Владимир Нестеров

Не хочу сказать, что это больший шок, чем объявление спецоперации. Просто, маразм крепчает.

Ответить
0
Развернуть ветку
Ворчливый эклер

Какой же маразм когда судья какого-то вшивого районого суда может просто запретить деятельность огромной иностранной компании по телефонному звонку, это просто сюр

Ответить
0
Развернуть ветку
Diablo

А что случилось?

Ответить
–1
Развернуть ветку
Написать комментарий...
Читать все 103 комментария
Yabusele

Бывший ученик достойно ответил своей «историчке»

105
Интернет
«Может ***нуть»: в украинских телеграм-каналах предупреждают о воздушных тревогах с помощью мемов Статьи редакции

«Народные оповещения» стали альтернативой звуковым сигналам, а заодно помогают жителям не впадать в панику.

Внимание! Воздушная тревога! Все в укрытие!
165
Новости
They Say I Say
В Казахстане работника театра уволили за пост в поддержку российской «спецоперации»

Он поздравил «с наступающим новым годом без нацистов».

365
Новости
OneWeb вместо Роскосмоса заключила соглашение о запуске спутников со SpaceX Статьи редакции

Первый запуск запланирован на 2022 год.

32
Небольшой Слава
127
Интернет
«Судя по аватарке, ты педик»: ответ Рогозина в твиттере превратили в мем о выводах по фотографии Статьи редакции

В итоге главе Роскосмоса пришлось менять фотографию профиля, чтобы не попасть под собственное определение — но твит он не удалил.

Скриншот TJ
64
Роман Персианинов
Дамы и господа — спасибо за всё, пора прощаться

Это были чудесные пять лет в TJ.

Я — это тот чел с бокалом шампанского. Кстати, забавный факт — на этом фото открытые глаза мне прифотошопили. Спасибо!
68
Интернет
«Алиса» в диалоге с пользовательницей одобрила стрельбу по людям. «Яндекс» исправил ответы помощника Статьи редакции

Теперь она уклоняется от вопросов о «спецоперации».

82
Больше статей
null