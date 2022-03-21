Студия CD Projekt RED подтвердила разработку следующей игры по «Ведьмаку» Статьи редакции
Пока без подробностей.
О том, что игра уже находится в работе, студия сообщила на официальном сайте франшизы, опубликовав картинку-тизер с ведьмачьим медальоном и словами: «Новая сага начинается».
Студия будет использовать не собственный движок REDengine, а Unreal Engine 5, а также его «потенциальные будущие версии». UE постараются как следует адаптировать для игры в открытом мире.
При этом CDPR будет активно сотрудничать с Epic Games и уже заключила стратегическое партнёрство с корпорацией, которое продлится несколько лет. Несмотря на соглашение между двумя компаниями, разработчики заявили, что не планируют делать грядущую игру эксклюзивом Epic Games Store или какого-то одного цифрового магазина.
Никаких подробностей об игре в компании не раскрыли. Как давно идёт разработка и когда может состояться релиз, неизвестно.
Первый запуск запланирован на 2022 год.
Ответы на главные вопросы после решения суда.
Наконец-то хорошие новости!
— Вы игру разрабатываете?
— Нет, анонсируем
— баговано
Шедьмак у них норм выходит, просто полезли в киберстрелялки без опыта и не оценив ситуацию. Верим в 4 часть!
новый движок — хз, че там будет.
По идее там анрил, что должно пойти не так?
что должно пойти не так?
CDPR )
Так себе аргумент. Они зафакапились с одним проектом, это не значит, что зафакапятся с последующими. Из любой ошибки можно вынести урок.
Кто верит? Кто мы-то? Я один здесь.
Как раз перепрохожу третьего :3
Лошадью ходи
Хожу
Зато Торрент от двойного прыжка фолл демедж отменить не может
К слову об актуальности...
Там еще штраф за оскорбление верующих есть
Так-с, пройдёмте, гражданин.
Надеюсь выпустят до ядерной зимы
Это просто Дикая Охота скачет
чемодан, вокзал, dtf
Простите, редакция забыла вас спросить, что ей постить. Ну и засунуть DTF в DTF будет немного сложно.
пусть дтф засунет себе в дтф свой дтф
На DTF пожар просто
Видимо, протагонист будет ведьмаком школы кота.
Школы Шлепы.
Отшлёпает всю нечисть.
Похоже. У них бэкграунд интересный и это, вроде, единственная школа с эльфами-ведьмаками.
Если это будет спин-офф, а с вероятностью 99% это будет спин-офф - на постере медальон школы кота, а не волка, то почему бы и нет. Если они учтут ошибки в концепции геймплея третьей части, и создадут цепляющий сюжет (тут есть сомнения), то выйдет достойный середнячок ИМХО
А по сюжету-то почему сомнения? Его, вроде, даже в Киберпанке хвалили, а ведьмаках с ним тем более никогда проблем не было.
Боюсь, что в любом случае будут сравнения с третьей частью. А из-за сложившегося культа, сравнения будут не в пользу новичка, порой необъективно. Плюс жизненный опыт подсказывает, что пытаться доить корову зачастую не идёт на пользу вселенной
Ну посмотрим. В целом, раз они взялись за отдельный от Ведьмака сюжет, то я не думаю, что велик риск реально плохого сюжета. А вот сравнения могут быть проблемой, согласен.
Да, посмотрим)
Проводить аналитику по одному только тизер - такое себе)
Главное, чтобы, блядь, научились.
Надеюсь выпустят конфетку как прошлая часть, а не 2077
Подсасывают геймерам из-за своего обсёра с кибербагом
Ну чо посоны, бойкот? Даже?
Лето из Гулеты вернётся?)
ЪУЪ
Ведьмак 2077
В новой части Геральт будет брать заказы на таких чудовищ, как Симоньян, Соловьев, Киселёв, в финальной битве он будет сражаться против Путина
Больше или меньше 5 лет? Делаем ставки!!!
кстати дтф превентивно не грузится и отваливается по таймауту - это они решили забанить укр айпи?
Мне больше интересно, что со Сталкером-2 будет? Игра в основном для русскоязычных. В неё Америка-Европа не особенно играет. Анонс игры уже был, и предзаказ был. Многие уже купили. А теперь решили русню послать за их кораблём. Слабо верится, что деньги вернут. Интересно, какие планы у Григоровича?