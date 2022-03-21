Пока без подробностей.

О том, что игра уже находится в работе, студия сообщила на официальном сайте франшизы, опубликовав картинку-тизер с ведьмачьим медальоном и словами: «Новая сага начинается».

Студия будет использовать не собственный движок REDengine, а Unreal Engine 5, а также его «потенциальные будущие версии». UE постараются как следует адаптировать для игры в открытом мире.

При этом CDPR будет активно сотрудничать с Epic Games и уже заключила стратегическое партнёрство с корпорацией, которое продлится несколько лет. Несмотря на соглашение между двумя компаниями, разработчики заявили, что не планируют делать грядущую игру эксклюзивом Epic Games Store или какого-то одного цифрового магазина.

Никаких подробностей об игре в компании не раскрыли. Как давно идёт разработка и когда может состояться релиз, неизвестно.