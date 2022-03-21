Новости
DTF

Студия CD Projekt RED подтвердила разработку следующей игры по «Ведьмаку» Статьи редакции

Пока без подробностей.

О том, что игра уже находится в работе, студия сообщила на официальном сайте франшизы, опубликовав картинку-тизер с ведьмачьим медальоном и словами: «Новая сага начинается».

Студия будет использовать не собственный движок REDengine, а Unreal Engine 5, а также его «потенциальные будущие версии». UE постараются как следует адаптировать для игры в открытом мире.

При этом CDPR будет активно сотрудничать с Epic Games и уже заключила стратегическое партнёрство с корпорацией, которое продлится несколько лет. Несмотря на соглашение между двумя компаниями, разработчики заявили, что не планируют делать грядущую игру эксклюзивом Epic Games Store или какого-то одного цифрового магазина.

Никаких подробностей об игре в компании не раскрыли. Как давно идёт разработка и когда может состояться релиз, неизвестно.

#новости #игры

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45 комментариев
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Кристобаль Фейра

Наконец-то хорошие новости!

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28
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badResistor

— Вы игру разрабатываете?
— Нет, анонсируем
— баговано

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19
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Kuro Kumo

Шедьмак у них норм выходит, просто полезли в киберстрелялки без опыта и не оценив ситуацию. Верим в 4 часть!

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1
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badResistor

новый движок — хз, че там будет.

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1
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Давний торшер

По идее там анрил, что должно пойти не так?

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0
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badResistor

что должно пойти не так?
 CDPR )

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1
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Давний торшер

Так себе аргумент. Они зафакапились с одним проектом, это не значит, что зафакапятся с последующими. Из любой ошибки можно вынести урок.

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0
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Пажелой пеликан

Кто верит? Кто мы-то? Я один здесь.

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0
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Давний торшер

Как раз перепрохожу третьего :3

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13
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amorphine

Лошадью ходи

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11
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Давний торшер

Хожу

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8
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Тонкий жар
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4
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Andre Macareno

Зато Торрент от двойного прыжка фолл демедж отменить не может

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1
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amorphine
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Майка Ника
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Давний торшер

К слову об актуальности...

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7
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Давний торшер
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4
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Andre Macareno

Там еще штраф за оскорбление верующих есть

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Майка Ника

Так-с, пройдёмте, гражданин.

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0
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Неясный единорожек88

Надеюсь выпустят до ядерной зимы

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9
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Денис Сенькин

Это просто Дикая Охота скачет

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11
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Андрей Васильев

чемодан, вокзал, dtf

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–6
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Кристобаль Фейра

Простите, редакция забыла вас спросить, что ей постить. Ну и засунуть DTF в DTF будет немного сложно.

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14
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innerspace

пусть дтф засунет себе в дтф свой дтф

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3
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Klshk

На DTF пожар просто

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6
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Сомнамбулический туризм

Видимо, протагонист будет ведьмаком школы кота.

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2
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Алексей Егоров

Школы Шлепы.

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14
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Тонкий жар

Отшлёпает всю нечисть.

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0
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Кристобаль Фейра

Похоже. У них бэкграунд интересный и это, вроде, единственная школа с эльфами-ведьмаками.

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Влад Гагай

Если это будет спин-офф, а с вероятностью 99% это будет спин-офф - на постере медальон школы кота, а не волка, то почему бы и нет. Если они учтут ошибки в концепции геймплея третьей части, и создадут цепляющий сюжет (тут есть сомнения), то выйдет достойный середнячок ИМХО

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Кристобаль Фейра

А по сюжету-то почему сомнения? Его, вроде, даже в Киберпанке хвалили, а ведьмаках с ним тем более никогда проблем не было.

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Влад Гагай

Боюсь, что в любом случае будут сравнения с третьей частью. А из-за сложившегося культа, сравнения будут не в пользу новичка, порой необъективно. Плюс жизненный опыт подсказывает, что пытаться доить корову зачастую не идёт на пользу вселенной

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3
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Кристобаль Фейра

Ну посмотрим. В целом, раз они взялись за отдельный от Ведьмака сюжет, то я не думаю, что велик риск реально плохого сюжета. А вот сравнения могут быть проблемой, согласен.

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Влад Гагай

Да, посмотрим)
Проводить аналитику по одному только тизер - такое себе)

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Леонид Гумилев

Главное, чтобы, блядь, научились.

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Sulti

Надеюсь выпустят конфетку как прошлая часть, а не 2077

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ＫＩＢØＵＮＥ

Подсасывают геймерам из-за своего обсёра с кибербагом

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DaiBi

Ну чо посоны, бойкот? Даже?

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Профессор Лебедев

Лето из Гулеты вернётся?)

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Нурсултан Тюлякбаев

ЪУЪ

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BigDaddy

Ведьмак 2077

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Коровка спасла Россию

В новой части Геральт будет брать заказы на таких чудовищ, как Симоньян, Соловьев, Киселёв, в финальной битве он будет сражаться против Путина

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Antidot

Больше или меньше 5 лет? Делаем ставки!!!

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Никого не спас

кстати дтф превентивно не грузится и отваливается по таймауту - это они решили забанить укр айпи?

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Василий Пупкин

Мне больше интересно, что со Сталкером-2 будет? Игра в основном для русскоязычных. В неё Америка-Европа не особенно играет. Анонс игры уже был, и предзаказ был. Многие уже купили. А теперь решили русню послать за их кораблём. Слабо верится, что деньги вернут. Интересно, какие планы у Григоровича?

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