Новости
DTF

В работе сервисов Apple произошёл массовый сбой по всему миру. В США также жалуются на недоступность Google и Amazon Статьи редакции

Среди прочего, проблемы возникли у App Store, Apple Music и Apple TV+.

  • Пользователи сервисов Apple по всему миру стали сообщать о проблемах с 20:00 по московскому времени 21 марта.
  • В компании подтвердили сбой и сообщили, что из-за него у некоторых пользователей нет доступа к 11 сервисам, включая Apple Music и Apple TV+.
  • Согласно данным сайта Downdetector, у многих владельцев устройств Apple также возникли проблемы в работе iMessage и iCloud. Однако Apple эти неполадки пока не подтвердила.
  • Согласно данным Downdetector, у пользователей США также не работают мобильные операторы Verizon, T-Mobile, Google, YouTube, Amazon и PayPal.

#новости #сбои

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Влажный чувак

Антисанкции в действии. Россия вперёд!

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Устойчивый танк88

Ставь лайк, если любишь нашего президента, дал пососать америкосам!!!

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Влажный чувак

Жаль нельзя поставить сразу много лайков

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Donnie Darko

да, у меня тоже было пару моментов когда хотелось так же сделать

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Временной блик
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Россию не спасти

Путин КрасаVчик

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Влажный чувак

ZдороVо!

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Alex Bvga

Zалупу на Vоротник!

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Откровенный завод

Бляяячччч, мне хорошо)

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Уполномоченный Макс

Дали пососать америкосам

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Россию не спасти

Они долго ещё не отмоются

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Влажный чувак

Уверен, наш дед лично их хакнул

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испанский смех

яка сумна новина

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Ху Эмай
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Россию не спасти

Поебать

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Гриша

диапазон связи занят военными НАТО

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Марк Цукор
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Iliâ V. Olar'
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Vladimir Zheliabovskii

Путин, бомби интернет. Только апокалипсис тебе поможет.

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iFlow Games

Вот это да, вот это вас развелось

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Евгений Пастушенко

Ботов набежало

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Влажный чувак

Сам ты бот. Уходи отсюда.

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Коровка спасла Россию
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Человек

Ипхон, все работает у меня

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Отдельный цветок

FOMA. У меня даже private relay поднялся, все работает.

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sergjjj

У меня от таких новостей тоже поднялся! Хотя до этого ну никак!

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heartbeatsforyou

не вовремя решил обновить ОС. дистрибутив повис в ожидании

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Привлекательный Филипп

Monterey 12.3?

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heartbeatsforyou

монтерей на чистую решил катануть. да

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Mikhail II

все известно что эпл постоянно глючит

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