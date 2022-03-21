В работе сервисов Apple произошёл массовый сбой по всему миру. В США также жалуются на недоступность Google и Amazon Статьи редакции
Среди прочего, проблемы возникли у App Store, Apple Music и Apple TV+.
- Пользователи сервисов Apple по всему миру стали сообщать о проблемах с 20:00 по московскому времени 21 марта.
- В компании подтвердили сбой и сообщили, что из-за него у некоторых пользователей нет доступа к 11 сервисам, включая Apple Music и Apple TV+.
- Согласно данным сайта Downdetector, у многих владельцев устройств Apple также возникли проблемы в работе iMessage и iCloud. Однако Apple эти неполадки пока не подтвердила.
- Согласно данным Downdetector, у пользователей США также не работают мобильные операторы Verizon, T-Mobile, Google, YouTube, Amazon и PayPal.
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Антисанкции в действии. Россия вперёд!
Ставь лайк, если любишь нашего президента, дал пососать америкосам!!!
Жаль нельзя поставить сразу много лайков
да, у меня тоже было пару моментов когда хотелось так же сделать
Путин КрасаVчик
ZдороVо!
Zалупу на Vоротник!
Бляяячччч, мне хорошо)
Дали пососать америкосам
Они долго ещё не отмоются
Уверен, наш дед лично их хакнул
яка сумна новина
Поебать
диапазон связи занят военными НАТО
Путин, бомби интернет. Только апокалипсис тебе поможет.
Вот это да, вот это вас развелось
Ботов набежало
Сам ты бот. Уходи отсюда.
Ипхон, все работает у меня
FOMA. У меня даже private relay поднялся, все работает.
У меня от таких новостей тоже поднялся! Хотя до этого ну никак!
не вовремя решил обновить ОС. дистрибутив повис в ожидании
Monterey 12.3?
монтерей на чистую решил катануть. да
все известно что эпл постоянно глючит