«КП» со ссылкой на Минобороны РФ сообщила о количестве погибших на Украине. А затем удалила данные и заявила о взломе Статьи редакции
Сведения из публикации издания противоречат единственной имеющейся информации от российского ведомства.
В твиттере обратили внимание на публикацию издания «Комсомольская правда» от 20 марта под названием «Минобороны сообщило, что российские войска завершают разгром националистического батальона „Донбасс“».
В материале под авторством Марии Павловой и со ссылкой на Министерство обороны РФ указывалось количество погибших российских военных, которое противоречит официальным данным. Российское военное ведомство отчитывалось о потерях во время «спецоперации» один раз, 2 марта: тогда генерал-майор Игорь Конашенков сообщал о 498 погибших российских военнослужащих.
По наблюдениям журналистов, материал оставался доступным в первоначальном виде около суток. После того, как в соцсетях обратили на него внимание, абзац с указанием числа погибших российских военных удалили. Заметка по-прежнему доступна.
Вечером 21 марта «КП» опубликовала заявление, в котором заявила о взломе доступа к администраторскому интерфейсу и «фейковом вбросе». «Недостоверная информация была незамедлительно удалена», — добавила редакция.
Минобороны пока не комментировало ситуацию.
На сайте Министерства обороны размещена символика «экстремистской» Meta, тогда как публичная демонстрация символики экстремистской организации запрещена в соответствии с ч. 1 ст. 20.3 КоАП РФ.
WhatsApp запрет не касается.
Следующая мишень гос. охранителей от правды - вебархивы и кешеры
Пф охуел что ли, будут они разбираться.
Нахуй ваш интернет нужон
Привет Станислав, ты так интересно выглядишь (лайкос поставить не могу, сам понимаешь, ты трупак)
Я как бы метафора тж
Удалился и остался онлайн, норм
Он в таком состоянии был до нововведения, это очень похоже на фокус с Лосем, которая отвечала с мертвого аккаунта в Навигаторе
Кек
В каком-то смысле тж действительно умер, но задержался между небом и землей
между раем и адом
Конечный пункт еще предстоит узнать на суде перед Всевышним
перед Вселенским
Кирюшей
взлом жеппы
Кто-то забыл поделить на 10 перед отправкой в КП
Не округляя
Число после запятой смотрелось бы красиво
Взломавших нашли 2 недели назад?
Почти 10 тыс. бомжей армии рф были уволены 2 недели назад.
Добавило минобороны рф
Это фейк, потерь нет, жертв среди мирного нет, они бомбят сами себя, Одесса захвачена, Zaдача будет Vыполнена
На днях (возможно сегодня) опубликуют "официальную" +-2-3к, скриньте.
та не, скажут около 800 как мне кажется
Потерь нет. Мы помним.
ай воз хакд
Операция идёт по плану!
май экаунт воз хэкд
Если бы ломали сайт на вордпрессе, убили бы все что можно, даже аматор.
Тут видимо прост обосралась недорогая редакция