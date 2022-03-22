Новости

«КП» со ссылкой на Минобороны РФ сообщила о количестве погибших на Украине. А затем удалила данные и заявила о взломе Статьи редакции

Сведения из публикации издания противоречат единственной имеющейся информации от российского ведомства.

2445 просмотров

В твиттере обратили внимание на публикацию издания «Комсомольская правда» от 20 марта под названием «Минобороны сообщило, что российские войска завершают разгром националистического батальона „Донбасс“».

В материале под авторством Марии Павловой и со ссылкой на Министерство обороны РФ указывалось количество погибших российских военных, которое противоречит официальным данным. Российское военное ведомство отчитывалось о потерях во время «спецоперации» один раз, 2 марта: тогда генерал-майор Игорь Конашенков сообщал о 498 погибших российских военнослужащих.

«Бумага» 

По наблюдениям журналистов, материал оставался доступным в первоначальном виде около суток. После того, как в соцсетях обратили на него внимание, абзац с указанием числа погибших российских военных удалили. Заметка по-прежнему доступна.

Вечером 21 марта «КП» опубликовала заявление, в котором заявила о взломе доступа к администраторскому интерфейсу и «фейковом вбросе». «Недостоверная информация была незамедлительно удалена», — добавила редакция.

Минобороны пока не комментировало ситуацию.

#новости #медиа #конфликтнаукраине

42
Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
0
25 комментариев
Написать комментарий...
Загадочный динозавр

Следующая мишень гос. охранителей от правды - вебархивы и кешеры

Ответить
27
Развернуть ветку
Далекий пистолет

Пф охуел что ли, будут они разбираться.

Нахуй ваш интернет нужон

Ответить
0
Развернуть ветку
Загадочный динозавр

Привет Станислав, ты так интересно выглядишь (лайкос поставить не могу, сам понимаешь, ты трупак)

Ответить
5
Развернуть ветку
Далекий пистолет

Я как бы метафора тж

Ответить
0
Развернуть ветку
флутер погромист

Удалился и остался онлайн, норм

Ответить
10
Развернуть ветку
Загадочный динозавр

Он в таком состоянии был до нововведения, это очень похоже на фокус с Лосем, которая отвечала с мертвого аккаунта в Навигаторе

Ответить
2
Развернуть ветку
Устойчивый танк88

Кек

Ответить
1
Развернуть ветку
Загадочный динозавр

В каком-то смысле тж действительно умер, но задержался между небом и землей

Ответить
4
Развернуть ветку
Опасный лолипоп

между раем и адом

Ответить
1
Развернуть ветку
Загадочный динозавр

Конечный пункт еще предстоит узнать на суде перед Всевышним

Ответить
2
Развернуть ветку
Опасный лолипоп

перед Вселенским

Ответить
4
Развернуть ветку
Опасный лолипоп

Кирюшей

Ответить
2
Развернуть ветку
Alexandr Loginov

взлом жеппы

Ответить
17
Развернуть ветку
Явный американец

Кто-то забыл поделить на 10 перед отправкой в КП

Ответить
11
Развернуть ветку
Igor Kuznetsov

Не округляя
Число после запятой смотрелось бы красиво

Ответить
8
Развернуть ветку
meow

Взломавших нашли 2 недели назад?

Ответить
9
Развернуть ветку
Ха-ха Хи-хи

Почти 10 тыс. бомжей армии рф были уволены 2 недели назад.
 Добавило минобороны рф

Ответить
7
Развернуть ветку
Karma Police

Это фейк, потерь нет, жертв среди мирного нет, они бомбят сами себя, Одесса захвачена, Zaдача будет Vыполнена

Ответить
3
Развернуть ветку
КтоТы

На днях (возможно сегодня) опубликуют "официальную" +-2-3к, скриньте.

Ответить
1
Развернуть ветку
Александр Сирота

та не, скажут около 800 как мне кажется

Ответить
1
Развернуть ветку
Принятый холод

Потерь нет. Мы помним.

Ответить
1
Развернуть ветку
Порядочный будильник

ай воз хакд

Ответить
0
Развернуть ветку
Sergei

Операция идёт по плану!

Ответить
0
Развернуть ветку
Опасный лолипоп

май экаунт воз хэкд

Ответить
0
Развернуть ветку
Kurisu Makise

Если бы ломали сайт на вордпрессе, убили бы все что можно, даже аматор.
Тут видимо прост обосралась недорогая редакция

Ответить
0
Развернуть ветку
Написать комментарий...
Читать все 25 комментариев
Not Me
МО РФ признало потерю 10к убитыми + 16к раненными в войне в Украине?

На KP.RU проскочила цифра о потерях ВС РФ - 10к убитыми + 16 к раненых.Потом инфу удалили.

69
Новости
Влажный чувак
В Екатеринбурге напротив бара повесили портреты «запрещённых» артистов в России

Таким образом владельцы заведения решили выразить им свою поддержку.

Арина Томашова / It's My City
292
Офтоп
Михаил Подивилов
Прошу Генеральную прокуратуру Российской Федерации возбудить административное дело в отношении Министерства обороны РФ

На сайте Министерства обороны размещена символика «экстремистской» Meta, тогда как публичная демонстрация символики экстремистской организации запрещена в соответствии с ч. 1 ст. 20.3 КоАП РФ.

38
Разборы
«***** стала последней каплей»: что происходит в государственных СМИ — проверки, увольнения и методички

Материал журналисток «Дождя» и «Эха» Марии Борзуновой и Ирины Баблоян.

Фрагмент из программы «Время» на Первом канале 
171
Новости
Российский суд запретил Meta, признав её экстремистской. Инстаграм и фейсбук запрещены Статьи редакции

WhatsApp запрет не касается.

146
Истинный волк
Сегодня мой последний рабочий день в TJ

Было круто! Но пришло время прощаться.

На тот момент — питерская часть редакции 
380
Роман Персианинов
Дамы и господа — спасибо за всё, пора прощаться

Это были чудесные пять лет в TJ.

Я — это тот чел с бокалом шампанского. Кстати, забавный факт — на этом фото открытые глаза мне прифотошопили. Спасибо!
345
Офтоп
1pizdyai
No comment

"Я свой материнский долг выполнила, хоть он и не вернулся ко мне обратно живой и здоровый. Мой гражданский долг - это поддерживать своего президента, которого мы выбрали всей страной, которому мы поверили, на которого мы надеемся и знаем, что он защитит нас".

81
Больше статей
null