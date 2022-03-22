"Я свой материнский долг выполнила, хоть он и не вернулся ко мне обратно живой и здоровый. Мой гражданский долг - это поддерживать своего президента, которого мы выбрали всей страной, которому мы поверили, на которого мы надеемся и знаем, что он защитит нас".