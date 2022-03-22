В Латвии запретили работу «Яндекс.Такси» из-за хранения данных в России Статьи редакции
Отправка данных о поездках и банковских картах на российские сервера угрожает нацбезопасности, считает латвийский регулятор.
Автотранспортная дирекция Латвии (АТД) решила аннулировать регистрацию «Яндекс Такси» в стране и заблокировать приложение Yandex Go, пишет «Интерфакс» со ссылкой на представителя ведомства Зане Плоне.
- Во время проверки АТД выяснила, что данные о поездках, водителях, автомобилях, банковских картах и платежах отправляются для обработки и хранения на сервера в Россию. Это «угроза национальной безопасности» Латвии, считают в ведомстве.
- С 23 марта водители не смогут использовать приложение Yandex Go, сервис не сможет работать в республике. За нарушение водителей будут штрафовать.
- За неделю до этого дирекция анализировала связь попавшего под санкции ЕС Тиграна Худавердяна с «Яндекс.Такси». Тогда предполагалось, что если юридическую связь между ними установят, латвийскую регистрацию сервиса аннулируют.
- АТД уже блокировала Yandex Go в марте 2020 года из-за того, что сервис не зарегистрировался в дирекции. Ограничение сняли через несколько дней. «Яндекс Такси» работает в Риге с 2018 года.
- Yango — сокращение от Yandex Go. Это международный бренд «Яндекса».
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