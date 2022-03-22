Инстаграм и фейсбук исключат из российского реестра соцсетей после их запрета и признания «экстремистскими» Статьи редакции
СМИ не должны будут демонстрировать логотипы Meta, Instagram и Facebook, уточнил Роскомнадзор.
- Роскомнадзор рассказал журналистам, в том числе РБК и РИА «Новости», что исключит инстаграм* и фейсбук* из реестра соцсетей.
- Такой реестр ведётся на сайте Роскомнадзора с сентября 2021 года. Крупными считаются соцсети с аудиторией более 500 тысяч пользователей из России в сутки. Согласно закону, соцсети обязаны выявлять и блокировать запрещённую информацию, ежегодно публиковать отчёт о рассмотрении обращений и собирать жалобы на противоправную информацию. Ответственность за несоблюдение закона не предусматривалась.
- Инстаграм* и фейсбук* были среди первых соцсетей, которые включили в этот реестр, наряду с тиктоком, ютубом, твиттером, «ВКонтакте», «Одноклассниками» и Likee.
- Также Роскомнадзор сообщил СМИ, что исключит Meta* (владеет компаниями Instagram* и Facebook*) из перечня иностранных лиц, осуществляющих деятельность в интернете на территории России.
- Роскомнадзор заверил, что запрет инстаграма* и фейсбука* не приведёт к дополнительным ограничениям для обычных пользователей (доступ к ним уже заблокирован), поскольку «иск не направлен на ограничение действий по использованию программных продуктов Meta как физическими, так и юридическими лицами, не принимающими участие в запрещенной законом деятельности».
- В ведомстве уточнили, что СМИ должны маркировать Meta*, Instagram* и Facebook* как запрещённые в России организации и не должны демонстрировать их логотипы.
- Чтобы медиа начали нести ответственность за отсутствие маркировки, Министерство юстиции должно внести организации в перечень. Пока их там нет.
*организация, признанная экстремистской на территории Российской Федерации
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Буквы "f" и "i" еще не запретили?
Да уж наверное и весь алфавит...
Ну “Z” и “v” трогать точно не станут
если бы метой рулил Маск, наверняка потроллил бы, сменив лого у "запрещённых" приложух на Z и V в рыже-чёрной раскраске 😏
СМИ не должны будут демонстрировать логотипы Meta, Instagram и Facebook, уточнил Роскомнадзор
Также россияне должны забыть эти логотипы к 1 апреля!
Не жили хорошо, нечего и начинаешь! Ишь чего решили! Мнением делиться в Сети! Все на фронт!
Когда уже российское правительство признают экстремистским...
А помните был такой закон "о приземлении", и мы здесь дискутировали, будут ли иностранные IT-компании его исполнять?
Так вот как покинуть реестр. И к серверам сразу больше никаких претензий.. А Пашка то дурачок не догадался.
знак бесконечности удаляем из математики
Нужно запретить неправославные буквы английского алфавита, а все иностранные компании по типу ЛицоКнига локализировать соответствующим образом