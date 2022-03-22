Новости

Инстаграм и фейсбук исключат из российского реестра соцсетей после их запрета и признания «экстремистскими» Статьи редакции

СМИ не должны будут демонстрировать логотипы Meta, Instagram и Facebook, уточнил Роскомнадзор.

  • Роскомнадзор рассказал журналистам, в том числе РБК и РИА «Новости», что исключит инстаграм* и фейсбук* из реестра соцсетей.
  • Такой реестр ведётся на сайте Роскомнадзора с сентября 2021 года. Крупными считаются соцсети с аудиторией более 500 тысяч пользователей из России в сутки. Согласно закону, соцсети обязаны выявлять и блокировать запрещённую информацию, ежегодно публиковать отчёт о рассмотрении обращений и собирать жалобы на противоправную информацию. Ответственность за несоблюдение закона не предусматривалась.
  • Инстаграм* и фейсбук* были среди первых соцсетей, которые включили в этот реестр, наряду с тиктоком, ютубом, твиттером, «ВКонтакте», «Одноклассниками» и Likee.
  • Также Роскомнадзор сообщил СМИ, что исключит Meta* (владеет компаниями Instagram* и Facebook*) из перечня иностранных лиц, осуществляющих деятельность в интернете на территории России.
  • Роскомнадзор заверил, что запрет инстаграма* и фейсбука* не приведёт к дополнительным ограничениям для обычных пользователей (доступ к ним уже заблокирован), поскольку «иск не направлен на ограничение действий по использованию программных продуктов Meta как физическими, так и юридическими лицами, не принимающими участие в запрещенной законом деятельности».
  • В ведомстве уточнили, что СМИ должны маркировать Meta*, Instagram* и Facebook* как запрещённые в России организации и не должны демонстрировать их логотипы.
  • Чтобы медиа начали нести ответственность за отсутствие маркировки, Министерство юстиции должно внести организации в перечень. Пока их там нет.
Разборы
Можно ли писать в инстаграм и фейсбук после признания Meta экстремистской Статьи редакции

Ответы на главные вопросы после решения суда.

Дмитрий Медведев жмёт руку Марку Цукербергу в 2012 году. Фото premier.gov.ru

*организация, признанная экстремистской на территории Российской Федерации

#новости #инстаграм #фейсбук #блокировки #роскомнадзор

1474 просмотров
14
Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
0
11 комментариев
Написать комментарий...
Клаус Шульце

Буквы "f" и "i" еще не запретили?

Ответить
21
Развернуть ветку
Кукусик

Да уж наверное и весь алфавит...

Ответить
1
Развернуть ветку
Владислав Ефимов

Ну “Z” и “v” трогать точно не станут

Ответить
5
Развернуть ветку
Dmitri Ov

если бы метой рулил Маск, наверняка потроллил бы, сменив лого у "запрещённых" приложух на Z и V в рыже-чёрной раскраске 😏

Ответить
3
Развернуть ветку
Бытовой колос

СМИ не должны будут демонстрировать логотипы Meta, Instagram и Facebook, уточнил Роскомнадзор
 Также россияне должны забыть эти логотипы к 1 апреля!

Ответить
11
Развернуть ветку
УДАЛЕННЫЙ ОЛД

Не жили хорошо, нечего и начинаешь! Ишь чего решили! Мнением делиться в Сети! Все на фронт!

Ответить
8
Развернуть ветку
Голубь Украинской лаборатории

Когда уже российское правительство признают экстремистским...

Ответить
3
Развернуть ветку
Татарский Артем

А помните был такой закон "о приземлении", и мы здесь дискутировали, будут ли иностранные IT-компании его исполнять?

Ответить
2
Развернуть ветку
Жабка

Так вот как покинуть реестр. И к серверам сразу больше никаких претензий.. А Пашка то дурачок не догадался.

Ответить
1
Развернуть ветку
Денис Михайлов

знак бесконечности удаляем из математики

Ответить
1
Развернуть ветку
Мюллер против войны

Нужно запретить неправославные буквы английского алфавита, а все иностранные компании по типу ЛицоКнига локализировать соответствующим образом

Ответить
0
Развернуть ветку
Написать комментарий...
Читать все 11 комментариев
Технологии
DJI представила дрон M30 — он может летать под проливным дождём и при сильных порывах ветра Статьи редакции

Устройство помещается в большой рюкзак или небольшой чемодан на колёсах.

16
Офтоп
Соответствующий каякер
Пропаганда взяла ролик Арни на вооружение

Ватники в своём ватном WhatsApp рассылают друг другу отредактированную речь Арнольда Шварцнеггера. И теперь кажется, будто Арни одобряет всё происходящее со стороны России.

16
Знакомый Абдужаббор

Почему груши такие дорогие? Что то случилось?

9
Дизайн и архитектура
Teo
Сайт украинских художников Pictoric, посвященный *****
11
Уверенный нос
54
Национальный шар

St. Zelenskyy, Liliya Rattari, Digital, 2022

123
Новости
В Латвии запретили работу «Яндекс.Такси» из-за хранения данных в России Статьи редакции

Отправка данных о поездках и банковских картах на российские сервера угрожает нацбезопасности, считает латвийский регулятор.

50
Новости
«КП» со ссылкой на Минобороны РФ сообщила о количестве погибших на Украине. А затем удалила данные и заявила о взломе Статьи редакции

Сведения из публикации издания противоречат единственной имеющейся информации от российского ведомства.

125
Больше статей
null