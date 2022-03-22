Новости

Журналистка «Фонтанки» нашла в Петербурге фабрику комментариев о событиях на Украине и устроилась туда «спамером» Статьи редакции

«Киберфронтом Z», предположительно, управляют структуры Евгения Пригожина, которого связывают с «фабриками троллей».

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Петербургское издание «Фонтанка» провело расследование: корреспондентка сходила на собеседование по объявлению из телеграм-канала «Кибер фронт Z» и сутки проработала на «фабрике» по написанию комментариев о событиях на Украине.

В телеграм-канале с вакансией указывалось, что команда намерена «дать отпор в информационном поле пропагандистам киевской хунты, финансируемой западным миром». Журналистка успешно прошла собеседование на позицию «спамера» с «чёрной» зарплатой 45 тысяч рублей в месяц и графиком 2/2.

Смена состоит из 100 человек, а сотрудники разделены по направлениям: каждое ответственно за определённую соцсеть — от ютуба и тиктока до телеграма. При найме корреспондентке сказали, что спамеры не работают во «ВКонтакте», поскольку там «информация более-менее нейтральная». В день нужно публиковать 200 комментариев. С личного аккаунта их писать не требуется, поскольку сотрудникам раздают фейковые профили.

«Основной пул работы будет заключаться в создании патриотической картины в комментариях под трендовыми видео и в категории „политика и новости“», — рассказал куратор ютуб-направления Саша, в которое распределили корреспондентку.

Сотрудникам раздают и указания по роликам и постам, которые следует прокомментировать. «В канале будут выкладываться краткие инструкции по задачам, в основном они будут сводиться к увеличению присутствия патриотических комментариев в каналах, где замечены скопления украинских ботов и троллей, формированию пророссийских топов комментариев у блогеров и лидеров общественного мнения, а также усилению патриотической повестки в новостных пабликах, где большой процент обывателей просто не понимает целей и задач спецоперации», — рассказывал куратор.

В разговоре с журналисткой «Фонтанки» куратор Саша рассказывал, что работодатели — это «неравнодушные предприниматели». Когда корреспондентка пропустила смену, ей позвонил куратор по имени Алексей. По данным издания, в приложениях, которые позволяют узнать, как записан номер телефона, он определяется как Алексей Некрылов. Его тёзка работал в компаниях «Главсеть», «Миксинфо» и «Новинфо», которые, по мнению Минюста США, причастны к «фабрике троллей». СМИ неоднократно связывали этот проект с предпринимателем Евгением Пригожиным.

В официальном комментарии «Фонтанке» Некрылов стал отрицать связь с проектом. Пригожин также отвергает информацию из публикаций СМИ.

#пригожин — подборка статей на TJ
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Полностью расследование доступно на сайте «Фонтанки»:

«Вы ведь не верите, что это настоящие отзывы…
Как комментарии на Ozon, только не про покупки, а про Украину. Корреспондент «Фонтанки» провел…
www.fontanka.ru

#новости #медиа #фабрикатроллей

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19 комментариев
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Навальнята спасают Фермана

Ферман скоро смолки сменить старый Андройд

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Виталя Вентилятор

он настолько ничтожен, что работает бесплатно))))

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Виталя Вентилятор

полезный идиот так сказать

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Порвался

@alexferman к ответу

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Уполномоченный жар

45 тысяч рублей в месяц и графиком 2/2
 В день нужно публиковать 200 комментариев
 16 дней работы в месяц по 200 комментариев за 45к.
Выходит 14 рублей за комментарий.

ЛАХТЕ ПОНИЗИЛИ СТАВКУ

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Голубь Украинской лаборатории

проиндексировали в минус, плохо работают

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1
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Уполномоченный жар

ыыыы

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Татарский Артем

За отличный комментарий есть надбавка?

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Серый ящик

Но если дней в месяце 30, то при 15 рабочих днях будет как раз 15 рублей

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Прохожий торшер

Вот куда редакция TJ перебралась работать :D

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Fergut Negnelson

Вообще «Фонтанка» - агент "нероссийского мира". Две недели назад говорила по телефону с сотрудником посольства США, после того, как получила очередную зарплату.

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Навальнята спасают Фермана

Вау как неожиданно

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Бытовой колос

В разговоре с журналисткой «Фонтанки» куратор Саша рассказывал, что работодатели — это «неравнодушные предприниматели»
 Один лысый дед особенно неравнодушный

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Андрей

Пока Фонтанка..

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Профессор Лебедев

"Кибержружина" "Киберфронт Z"
 Что за наркоман им названия придумывает?

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Татарский Артем

Неонацист какой-нибудь

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Недоперепил

Кибернеонацист, попрошу заметить.

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Adir Hartmann

«признано экстремистским»

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Joel Miller

Скоро выяснится что эти "тролли" обсирают не только Украину,но и западные фильмы,игры,комиксы и книги...

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