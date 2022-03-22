Журналистка «Фонтанки» нашла в Петербурге фабрику комментариев о событиях на Украине и устроилась туда «спамером» Статьи редакции
«Киберфронтом Z», предположительно, управляют структуры Евгения Пригожина, которого связывают с «фабриками троллей».
Петербургское издание «Фонтанка» провело расследование: корреспондентка сходила на собеседование по объявлению из телеграм-канала «Кибер фронт Z» и сутки проработала на «фабрике» по написанию комментариев о событиях на Украине.
В телеграм-канале с вакансией указывалось, что команда намерена «дать отпор в информационном поле пропагандистам киевской хунты, финансируемой западным миром». Журналистка успешно прошла собеседование на позицию «спамера» с «чёрной» зарплатой 45 тысяч рублей в месяц и графиком 2/2.
Смена состоит из 100 человек, а сотрудники разделены по направлениям: каждое ответственно за определённую соцсеть — от ютуба и тиктока до телеграма. При найме корреспондентке сказали, что спамеры не работают во «ВКонтакте», поскольку там «информация более-менее нейтральная». В день нужно публиковать 200 комментариев. С личного аккаунта их писать не требуется, поскольку сотрудникам раздают фейковые профили.
В разговоре с журналисткой «Фонтанки» куратор Саша рассказывал, что работодатели — это «неравнодушные предприниматели». Когда корреспондентка пропустила смену, ей позвонил куратор по имени Алексей. По данным издания, в приложениях, которые позволяют узнать, как записан номер телефона, он определяется как Алексей Некрылов. Его тёзка работал в компаниях «Главсеть», «Миксинфо» и «Новинфо», которые, по мнению Минюста США, причастны к «фабрике троллей». СМИ неоднократно связывали этот проект с предпринимателем Евгением Пригожиным.
В официальном комментарии «Фонтанке» Некрылов стал отрицать связь с проектом. Пригожин также отвергает информацию из публикаций СМИ.
Полностью расследование доступно на сайте «Фонтанки»:
СМИ не должны будут демонстрировать логотипы Meta, Instagram и Facebook, уточнил Роскомнадзор.
Сведения из публикации издания противоречат единственной имеющейся информации от российского ведомства.
Устройство помещается в большой рюкзак или небольшой чемодан на колёсах.
Отправка данных о поездках и банковских картах на российские сервера угрожает нацбезопасности, считает латвийский регулятор.
Ферман скоро смолки сменить старый Андройд
он настолько ничтожен, что работает бесплатно))))
полезный идиот так сказать
@alexferman к ответу
45 тысяч рублей в месяц и графиком 2/2
В день нужно публиковать 200 комментариев
16 дней работы в месяц по 200 комментариев за 45к.
Выходит 14 рублей за комментарий.
ЛАХТЕ ПОНИЗИЛИ СТАВКУ
проиндексировали в минус, плохо работают
ыыыы
За отличный комментарий есть надбавка?
Но если дней в месяце 30, то при 15 рабочих днях будет как раз 15 рублей
Вот куда редакция TJ перебралась работать :D
Вообще «Фонтанка» - агент "нероссийского мира". Две недели назад говорила по телефону с сотрудником посольства США, после того, как получила очередную зарплату.
Вау как неожиданно
В разговоре с журналисткой «Фонтанки» куратор Саша рассказывал, что работодатели — это «неравнодушные предприниматели»
Один лысый дед особенно неравнодушный
Пока Фонтанка..
"Кибержружина" "Киберфронт Z"
Что за наркоман им названия придумывает?
Неонацист какой-нибудь
Кибернеонацист, попрошу заметить.
«признано экстремистским»
Скоро выяснится что эти "тролли" обсирают не только Украину,но и западные фильмы,игры,комиксы и книги...