«Основной пул работы будет заключаться в создании патриотической картины в комментариях под трендовыми видео и в категории „политика и новости“», — рассказал куратор ютуб-направления Саша, в которое распределили корреспондентку.

Сотрудникам раздают и указания по роликам и постам, которые следует прокомментировать. «В канале будут выкладываться краткие инструкции по задачам, в основном они будут сводиться к увеличению присутствия патриотических комментариев в каналах, где замечены скопления украинских ботов и троллей, формированию пророссийских топов комментариев у блогеров и лидеров общественного мнения, а также усилению патриотической повестки в новостных пабликах, где большой процент обывателей просто не понимает целей и задач спецоперации», — рассказывал куратор.