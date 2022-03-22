Как утверждают в ФСБ, права администрирования он получил от украинского гражданина.

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Задержанный гражданин 2005 года рождения администрировал сообщество «движения Колумбайн»*, причастного к «пропаганде идеологии массовых убийств» и распространению «заведомо ложной информации» о террористических актах в школах. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ФСБ.

Как утверждает ведомство, права администрирования ресурсом подросток получил от гражданина Украины, называющего себя Белая роза. С ним он переписывался в телеграме.

В ФСБ добавили, что Белая роза (Ярослав Овсюк, также 2005 года рождения) причастен к склонению в ноябре 2021 года жителя Казани к нападению на школу. Это намерение правоохранительные органы пресекли, утверждают в ведомстве.

*2 февраля Верховный суд признал «движение Колумбайн» террористическим по иску Генпрокуратуры. Участников ведомство описало как «пропагандирующих девиантное поведение, суицид и насилие как норму жизни и способ достижения своих целей». По данным Генпрокуратуры, в тематических группах в социальных сетях они вербуют подростков и «снимают моральный запрет на совершение убийства».

«Колумбайн» — это название школы в пригороде Денвера, в которой 1999 году двое учеников устроили стрельбу, 13 человек погибли. Этим термином после стали называть убийства в других школах.