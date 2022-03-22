Платформа для петиций Change.org временно отключила отображение имён для российских пользователей в целях их безопасности. Об этом сообщил пользователь TJ и подтвердила компания в сообщении РБК.

В разделе «Актуальное» на Change.org на момент написания заметки находятся кампании об эвакуации людей из Мариуполя (более 312 тысяч подписей), об остановке боевых действий на Украине (более 1,2 миллиона подписей), а также о раскрытии данных о погибших и прекращении «незаконного призыва» (более 92 тысяч подписей). Также более 272 тысяч подписей набрала петиция за отставку главы Чечни Рамзана Кадырова.