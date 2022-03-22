Change.org в целях безопасности скрыл имена подписантов и комментаторов петиций из России Статьи редакции
На платформе набирают популярность «антивоенные» письма и предложение раскрыть данные о погибших на Украине.
Платформа для петиций Change.org временно отключила отображение имён для российских пользователей в целях их безопасности. Об этом сообщил пользователь TJ и подтвердила компания в сообщении РБК.
В разделе «Актуальное» на Change.org на момент написания заметки находятся кампании об эвакуации людей из Мариуполя (более 312 тысяч подписей), об остановке боевых действий на Украине (более 1,2 миллиона подписей), а также о раскрытии данных о погибших и прекращении «незаконного призыва» (более 92 тысяч подписей). Также более 272 тысяч подписей набрала петиция за отставку главы Чечни Рамзана Кадырова.
В твиттере девушкам попытались объяснить, что «спекулянты — это друзья». В ответ они посоветовали перекупщикам раздавать прокладки бесплатно.
Инструктаж следователя Александра Кемерова в здании СК за день до суда Горожанко записал на диктофон смарт-часов. Там же ему угрожал следователь по особо важным делам Роман Видюков — «правая рука» Бастрыкина. На самом суде он отказался свидетельствовать против Навального и заявил о давлении следствия, а после этого покинул Россию.
В сети усомнились в доказательствах белорусского президента и «заставили» оправдываться перед всеми подряд — от порноактрис до инопланетян.
«Киберфронтом Z», предположительно, управляют структуры Евгения Пригожина, которого связывают с «фабриками троллей».
Илья
Теперь ничто не мешает вам анонимно подписать петицию и вам ни один поляк ничего не сделает.
А нах..я вообще писать эти петиции? Их кто-то там в РФ рассматривает что ли? Я думаю их распечатывают на туалетной бумаге и разносят в туалеты Кремля, Думы и Совета Федерации.
в туалеты относят петиции с РОИ, набравшие 100к подписей, петиции с Change.org внимания не удостаиваются(впрочем, не только в Думе)