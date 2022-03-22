Новости

Change.org в целях безопасности скрыл имена подписантов и комментаторов петиций из России Статьи редакции

На платформе набирают популярность «антивоенные» письма и предложение раскрыть данные о погибших на Украине.

Платформа для петиций Change.org временно отключила отображение имён для российских пользователей в целях их безопасности. Об этом сообщил пользователь TJ и подтвердила компания в сообщении РБК.

Скриншот пользователя TJ

В разделе «Актуальное» на Change.org на момент написания заметки находятся кампании об эвакуации людей из Мариуполя (более 312 тысяч подписей), об остановке боевых действий на Украине (более 1,2 миллиона подписей), а также о раскрытии данных о погибших и прекращении «незаконного призыва» (более 92 тысяч подписей). Также более 272 тысяч подписей набрала петиция за отставку главы Чечни Рамзана Кадырова.

#новости #благотворительность #безопасность

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4 комментария
Эмоциональный нос

Илья

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aliftin

Теперь ничто не мешает вам анонимно подписать петицию и вам ни один поляк ничего не сделает.

Подпишите петицию
За закрытие рта Дыни
www.change.org
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Pegasus

А нах..я вообще писать эти петиции? Их кто-то там в РФ рассматривает что ли? Я думаю их распечатывают на туалетной бумаге и разносят в туалеты Кремля, Думы и Совета Федерации.

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Beerman

в туалеты относят петиции с РОИ, набравшие 100к подписей, петиции с Change.org внимания не удостаиваются(впрочем, не только в Думе)

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