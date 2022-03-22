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«Коммерсантъ»: банки начали использовать самописные программы и скачивать их с торрентов из-за ухода IT-компаний Статьи редакции

Кредитные организации покупают оборудование у обанкроченных коллег через «Авито».

После ухода с российского рынка ведущих компаний по IT- и информбезопасности банки стали заменять ПО на российские аналоги. При этом организации смогли найти альтернативы лишь части решений, пишет «Коммерсантъ».

В Почта Банке рассказали изданию, что заменили на отечественные аналоги АБС и программы для взыскания просроченной задолженности. В ВТБ перешли на российские серверы, системы хранения данных, сетевые коммутаторы, трансиверы и средства защиты от DDoS-атак. Представители других организаций добавили, что заменили антивирусы, антиспамы, и «песочницы».

Однако существующие российские аналоги не охватывают весь рынок. Решением проблемы стало самописное ПО. «Сейчас многие быстро „пилят“ своё ПО под Linux, естественно, используют всё без сертификации»,— рассказал собеседник в банке из топ-50. Банки пока могут делать это беспрепятственно, поскольку ЦБ не выпустил никаких регулирующих документов. Несколько безопасников также признались, что стали скачивать иностранные программы через торренты.

По словам специалистов, все остатки оборудования крупнейшие игроки рынка скупили «за любые деньги». Часть техники дошла и до «Авито». По запросу Cisco на площадке можно найти около тысячи предложений по цене до двух миллионов рублей. По запросу «межсетевой экран» нашлось более трёх тысяч результатов. «Я недавно купил на "Авито" Cisco втрое дешевле, чем мог бы официально, вроде бы как из лопнувших банков»,— рассказал собеседник из банка топ-50.

ЦБ пока не ответил, как банкам действовать в ситуации нехватки ПО и оборудования. Организации же надеются, что всё «устаканится», и IT-компании вернутся на российский рынок.

#новости #банки

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26 комментариев
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Социалистический пистолет

Чувствуете, как поднимается отечественное айти?

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69
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Биба

Чувствую, что что-то жиденькое и тёплое по ногам потекло

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43
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рязанский сахар

Нужно попробовать на вкус, скорее всего это русский мир потек

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18
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Голубь Украинской лаборатории

сахар в карманах расплавился

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4
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Серый ящик

Чувак, ты обосрался...

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6
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Биба

Не говори так! Это спецоперация по дефекализации прямой кишки

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21
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Like.no.other

что можете рекомендовать для дефекализации черепной коробки?

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0
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Alex Tbourder

Могу порекомендовать подойди к бойцам Азова и сказать, что ты за русский мир.

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2
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Уполномоченный жар

Кредитные организации покупают оборудование у обанкроченных коллег через «Авито».
 То ли ещё будет.

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19
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КтоТы

Организации же надеются, что всё «устаканится», и IT-компании вернутся на российский рынок.
Лол, а почему надежды не на развитие отечественного? Пятая колона или что?

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13
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Сменю ка имя на всякий случай

Армии разработчиков писали то, что нельзя было купить. Теперь нужно писать и то, что можно было купить. А ряды армий нехило порядели сейчас. Процесс замены ПО растянется на десяток лет. А работать банкам нужно вчера

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2
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Пластиковое Окно

Просто JetBrains ушли из РФ и руске разработчики теперь не могут разработать свой анус.

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–2
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Пластиковое Окно

Разработчики, вы не унывайте, есть и другие способы.

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0
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Олексій

Хакеры настало ваше время.

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6
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Татарский Артем

Киберлихие двадцатые

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6
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Предметный браслет

- У вас есть сертификат Cisco? Без него взять не готовы!
- Но у вас же нет ничего от Cisco!
- Вы нам не подходите, всего доброго!

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4
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Trident Force

Цифровой дауншифтинг.

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1
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УДАЛЕННЫЙ ОЛД

Ждем панику из-за вирусов и локеров в будущем 🤡

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anvarich

Самописный оракл и виндовс

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Интернет

BolgenOS

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Q..

Вообще фигня какая-то написана.
Есть приложения, типа того же Oracle, Windows, Office и т.д. если их не выпускать из внутренней сети, то и отследить/отключить поломанную версию практически невозможно.
Есть программные комплексы, хотя бы на примере АБС и программы для взыскания просроченной задолженности. Основная проблема в том что они требуют интеграции с другими системами, нельзя просто так выкинуть одно и поставить другое. Найти взломанную версию таких программ сложнее, но все еще возможно.
Есть собственное ПО, которое все связывает вместе.
Сейчас многие быстро "пилят" свое ПО под Linux
 Основное ПО изначально разрабатывается под Linux, даже если и написано под Windows при наличии пиратской версии нет никакого смысла что-то переписывать, да и делается это совсем не быстро.

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lovemyonahole

Да там в целом написана хуйня. Смена СХД в банке за пару недель? Русский аналог СХД? Что блядь?! Охотно верю.

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Irene Medina

Торрент - на защите вашей безопасности.

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Тюльпан

Говорят, банки сотрудникам запретили старые карты выкидывать. Наверно будут переиспользовать

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Vladimir Che

zTorrent

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Зоибана Вафля

Получается скоро можно будет увидеть как хакеры спиздят все БД и с ними денюжки zдаунов.

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Уверенный нос
92
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Teo
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Dead in
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