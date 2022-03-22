«Коммерсантъ»: банки начали использовать самописные программы и скачивать их с торрентов из-за ухода IT-компаний Статьи редакции
Кредитные организации покупают оборудование у обанкроченных коллег через «Авито».
После ухода с российского рынка ведущих компаний по IT- и информбезопасности банки стали заменять ПО на российские аналоги. При этом организации смогли найти альтернативы лишь части решений, пишет «Коммерсантъ».
В Почта Банке рассказали изданию, что заменили на отечественные аналоги АБС и программы для взыскания просроченной задолженности. В ВТБ перешли на российские серверы, системы хранения данных, сетевые коммутаторы, трансиверы и средства защиты от DDoS-атак. Представители других организаций добавили, что заменили антивирусы, антиспамы, и «песочницы».
Однако существующие российские аналоги не охватывают весь рынок. Решением проблемы стало самописное ПО. «Сейчас многие быстро „пилят“ своё ПО под Linux, естественно, используют всё без сертификации»,— рассказал собеседник в банке из топ-50. Банки пока могут делать это беспрепятственно, поскольку ЦБ не выпустил никаких регулирующих документов. Несколько безопасников также признались, что стали скачивать иностранные программы через торренты.
По словам специалистов, все остатки оборудования крупнейшие игроки рынка скупили «за любые деньги». Часть техники дошла и до «Авито». По запросу Cisco на площадке можно найти около тысячи предложений по цене до двух миллионов рублей. По запросу «межсетевой экран» нашлось более трёх тысяч результатов. «Я недавно купил на "Авито" Cisco втрое дешевле, чем мог бы официально, вроде бы как из лопнувших банков»,— рассказал собеседник из банка топ-50.
ЦБ пока не ответил, как банкам действовать в ситуации нехватки ПО и оборудования. Организации же надеются, что всё «устаканится», и IT-компании вернутся на российский рынок.
Устройство помещается в большой рюкзак или небольшой чемодан на колёсах.
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Чувствуете, как поднимается отечественное айти?
Чувствую, что что-то жиденькое и тёплое по ногам потекло
Нужно попробовать на вкус, скорее всего это русский мир потек
сахар в карманах расплавился
Чувак, ты обосрался...
Не говори так! Это спецоперация по дефекализации прямой кишки
что можете рекомендовать для дефекализации черепной коробки?
Могу порекомендовать подойди к бойцам Азова и сказать, что ты за русский мир.
Кредитные организации покупают оборудование у обанкроченных коллег через «Авито».
То ли ещё будет.
Организации же надеются, что всё «устаканится», и IT-компании вернутся на российский рынок.
Лол, а почему надежды не на развитие отечественного? Пятая колона или что?
Армии разработчиков писали то, что нельзя было купить. Теперь нужно писать и то, что можно было купить. А ряды армий нехило порядели сейчас. Процесс замены ПО растянется на десяток лет. А работать банкам нужно вчера
Просто JetBrains ушли из РФ и руске разработчики теперь не могут разработать свой анус.
Разработчики, вы не унывайте, есть и другие способы.
Хакеры настало ваше время.
Киберлихие двадцатые
- У вас есть сертификат Cisco? Без него взять не готовы!
- Но у вас же нет ничего от Cisco!
- Вы нам не подходите, всего доброго!
Цифровой дауншифтинг.
Ждем панику из-за вирусов и локеров в будущем 🤡
Самописный оракл и виндовс
BolgenOS
Вообще фигня какая-то написана.
Есть приложения, типа того же Oracle, Windows, Office и т.д. если их не выпускать из внутренней сети, то и отследить/отключить поломанную версию практически невозможно.
Есть программные комплексы, хотя бы на примере АБС и программы для взыскания просроченной задолженности. Основная проблема в том что они требуют интеграции с другими системами, нельзя просто так выкинуть одно и поставить другое. Найти взломанную версию таких программ сложнее, но все еще возможно.
Есть собственное ПО, которое все связывает вместе.
Сейчас многие быстро "пилят" свое ПО под Linux
Основное ПО изначально разрабатывается под Linux, даже если и написано под Windows при наличии пиратской версии нет никакого смысла что-то переписывать, да и делается это совсем не быстро.
Да там в целом написана хуйня. Смена СХД в банке за пару недель? Русский аналог СХД? Что блядь?! Охотно верю.
Торрент - на защите вашей безопасности.
Говорят, банки сотрудникам запретили старые карты выкидывать. Наверно будут переиспользовать
zTorrent
Получается скоро можно будет увидеть как хакеры спиздят все БД и с ними денюжки zдаунов.