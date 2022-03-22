Кредитные организации покупают оборудование у обанкроченных коллег через «Авито».

После ухода с российского рынка ведущих компаний по IT- и информбезопасности банки стали заменять ПО на российские аналоги. При этом организации смогли найти альтернативы лишь части решений, пишет «Коммерсантъ».

В Почта Банке рассказали изданию, что заменили на отечественные аналоги АБС и программы для взыскания просроченной задолженности. В ВТБ перешли на российские серверы, системы хранения данных, сетевые коммутаторы, трансиверы и средства защиты от DDoS-атак. Представители других организаций добавили, что заменили антивирусы, антиспамы, и «песочницы».

Однако существующие российские аналоги не охватывают весь рынок. Решением проблемы стало самописное ПО. «Сейчас многие быстро „пилят“ своё ПО под Linux, естественно, используют всё без сертификации»,— рассказал собеседник в банке из топ-50. Банки пока могут делать это беспрепятственно, поскольку ЦБ не выпустил никаких регулирующих документов. Несколько безопасников также признались, что стали скачивать иностранные программы через торренты.

По словам специалистов, все остатки оборудования крупнейшие игроки рынка скупили «за любые деньги». Часть техники дошла и до «Авито». По запросу Cisco на площадке можно найти около тысячи предложений по цене до двух миллионов рублей. По запросу «межсетевой экран» нашлось более трёх тысяч результатов. «Я недавно купил на "Авито" Cisco втрое дешевле, чем мог бы официально, вроде бы как из лопнувших банков»,— рассказал собеседник из банка топ-50.

ЦБ пока не ответил, как банкам действовать в ситуации нехватки ПО и оборудования. Организации же надеются, что всё «устаканится», и IT-компании вернутся на российский рынок.