Навального приговорили к девяти годам колонии строгого режима по делам о мошенничестве и оскорблении суда Статьи редакции
И к 1,2 миллионам рублей штрафа.
Лефортовский суд Москвы на выездном заседании в покровской колонии признал Алексея Навального* виновным в особо крупном мошенничестве и оскорблении суда на процессе о клевете на ветерана. Его приговорили к девяти годам колонии строго режима и штрафу в 1,2 миллиона рублей, сообщает «Медиазона».
По версии следствия, юрлица Навального собрали с граждан донатами 588 миллионов рублей. Деньги жертвовали на нужды фондов, однако оппозиционер более 356 миллионов рублей из этой суммы «похитил», потратив на личные цели: «приобретение имущества, материальных ценностей и оплату расходов, в том числе отдыха за границей». Навального осудили по четырём эпизодам мошенничества — по числу потерпевших, фигурирующих в деле.
В суде допросили 16 свидетелей обвинения: четверо потерпевших, трое экспертов и девять свидетелей, включая бывшего сотрудника ФБК Фёдора Горожанко. Он объявил, что выступит на стороне защиты, пожаловался на давление в СК и назвал уголовное дело «абсурдным».
Навальный заявил, что потерпевшие подставные. Со стороны защиты выступили почти 30 свидетелей, постоянных жертвователей ФБК*. Все они утверждали, что перечисляли деньги команде Навального добровольно, и финансовые операции были прозрачными.
Навального также признали виновным по обвинению в неуважения к суду на процессе по делу о клевете на ветерана Игната Артёменко. По этому делу в 2021 году политика оштрафовали на 850 тысяч рублей.
Гособвинение запрашивало для Навального 13 лет колонии строго режима и штраф в 1 миллион 200 тысяч рублей. В данный момент он отбывает в колонии Покрова срок в 2 года и 8 месяцев по делу «Ив Роше».
Дополнено. После суда адвокатов Навального — Вадима Кобзева и Ольгу Михайлову — задержали. Их посадили в автозак и увезли. Юристы успели сообщить журналистам, что обжалуют приговор оппозиционеру. По словам корреспондента РИА «Новости», их задержали после того, как они не выполнили требование полиции освободить проезжую часть — на дороге у колонии Кобзев и Михайлова общались с прессой.
*Государственные органы признали организацию экстремистской, поэтому мы обязаны давать указание на то, что её деятельность запрещена в РФ. Сам Навальный также внесён в список террористов и экстремистов.
«Киберфронтом Z», предположительно, управляют структуры Евгения Пригожина, которого связывают с «фабриками троллей».
Инструктаж следователя Александра Кемерова в здании СК за день до суда Фёдор Горожанко записал на диктофон смарт-часов. Там же ему угрожал следователь по особо важным делам Роман Видюков — «правая рука» Бастрыкина. На самом суде он отказался свидетельствовать против Навального и заявил о давлении следствия, а после этого покинул Россию.
В твиттере девушкам попытались объяснить, что «спекулянты — это друзья». В ответ они посоветовали перекупщикам раздавать прокладки бесплатно.
Редакция призвала остановить боевые действия.
Свободу Навальному, твари!
Столько жизней готовы загубить ради власти. И ведь у них есть пособники, такие как судья Котова, которая сама должна оказаться на скамье подсудимых.
Позор!... Позор!... Справедливости!... Воры!... Ладно, пойду покушаю, нервы улягутся. Фильмец посмотрю. О, мемчики... Через пару деньков наверное уже и не вспомню, там и новости про войну будут...
К сколько за писимизацию опоз настроений платят? Те же 15 рублей?
ебать ты тупой
Причем именно загубить. Не понимаю, откуда взялся миф о стратегии и многоходовочках деда. Ведь налицо абсолютное отсутствие оных. Многоходовочка была бы в случае, если бы он встретился с Алексеем или предложил бы ему какую-то заведомо отказную позицию, наградил какой-нибудь металлической хернёй. Но тут мышление отсталого чекиста – запугать, убить, посадить, уничтожить. Животное
откуда взялся миф о стратегии и многоходовочках деда
Еще в случае с Литвиненко многоходовочками даже не пахло - тупые гэбэшники сидели прямо перед камерами в отеле, как полные идиоты.
То что у этих ребят в правительстве нет планов, как по мне, стало очевидно ещё в первые дни "спецоперации". Просто пиздят, постоянно пытаются пиздеть и выезжать тупо на этом, а что надо делать, соображают по ходу. Если там и есть планирование, то оно обобщающее, и качество жизни простых людей в нем точно не учитывается. И самое страшное, наверное, что так было всегда. Все кто ставит на власть, или пытается разглядеть нечто более сложное, должны уже понять что ничего в них не говорит кроме слепой надежды на лучшее, коварной суки.
Позор! Позор!
Там полный цирк на "суде"
Смотрел в прямом эфире. Следаки ведут себя так, будто всё делают правильно, спокойно так говорят, но это же преступление. Они преступники. Я в ахуе. Эти приветы Жданову.
Интересно, какой % тех кто лайкает, выходил/выйдет на улицы
Я был на митингах в том году. Был на крупном 23 января. Люди кричали "свободу Навальному", пытались двигаться в сторону сизо. Итог ты знаешь.
Я выходил после рокировочек. Потом просто уехал.
Откуда такая уверенность, что после путина не придут минипутины?
Котову на ножи
На честный суд. Пусть посмотрит как это выглядит.
нет ни единого шанса в этой круговой поруке, что что то изменится
Позор!
Срок пребывания (изоляции от россиян) Навального равен сроку, который гражданин шизоид ещё просидит в бункере. Поэтому это все не имеет никакого смысла
Поэтому это все не имеет никакого смысла
Потому что срок неограничен, очевидно, это больше 9 лет
Вдруг на неделе дед кони двинет
Так условный Шойгу или Бортников тоже не выпустит его.
Ну если это будет "приемник", который будет продолжать тот же курс - то нет. А если владелец табакерки, то вполне может и выпустить всех политических, чтобы восстанавливать отношения с другими странами.
Думаешь приемник Путина его отпустит? Никогда, лол
Это задаток на будущее. Вот мол, посмотрите, вы меня преемником называете, а я вашего любимого Алексея выпустил. Почему это не может быть вариантом развития событий?
Тем более, это явно произойдет не завтра
Навальный не переживет спецоперацию, скриньте.
Навальный переживёт спецоперацию, скриньте. Ставлю 1 акцию Сбера
Строгого режима, блядь. Невероятный пизлец.
Собственно, западные разведки опять оказались правы во всём - они говорили, что ему попытаются дать до 10 лет и внезапно, ему дали почти 10 лет. Совпадение? М-м-ммм, не думаю. Почти любое западное издание уже давно более достоверный источник информации, чем все что говорят в России.
Интересно, сколько лиц из высшего руководства сливают данные западу.
а могли бы на фронт отправить
Твари.
Сил Алексею и семье.
мда. я потом посмотрю как котова будет ныть и лгать что её заставили итд итп. Но ей никто не поверит. :)
Не будет, потому что даже если бы Навального физически уничтожили его сторонники максимум бы выставили рамки себе на аватарку и повозмущались в каком нибудь посте
Она еще молодая
А вот ты бы на площадь пошел
И это схавают.
Чтобы что-то схавать, надо сначала это заметить
а что ты предлагаешь?
Конечно, все уверены что он давно сидит.
А у кого-то было за миллиард украденный из бюджета - домашний арест. Типичная рашка.
Пздц щас в Москве митинги начнутся, я представляю
Бро, нет, к сожалению нет.
Пздц щас в Москве митинги не начнутся, я представляю
Треть тех, кто на митинг выходила, уже съебали из гулага. Остальные собираются, им нет резона сейчас судимость получать.
Ты серьёзно в это веришь?
Нет конечно)
одно репрессо этому господину
Смотрел заключительную речь Лехи - какой же он крутой. Правда за ним, правда должна восторжествовать.
Увы, но это не фильм "Брат".
Но и не фильм "Борат"
Терпимо
Лёха выйдет раньше и станет президентом
И что его освободит?
Войска НАТО
бля... суки закрывают человека и пытаются его убрать из поле зрения, но зачем строгий режим то... полный пиздец
П-А-З-О-Р, получается
poZor
Читаю комменты и охуеваю. Кекающие с этого, постящие "остроумные" комментарии про "пук пук среньк схавают" это какие-то пособники режима. Под каждой подобной новостью из кожи вон лезут, чтобы обосрать побольше людей. Жесть какая-то
Кольцо пособников режима на тж
Кольцо ануса режима на ТЖ
Как можно похитить донаты, которые тебе и предноZначались? :)
Выходит, что Путин собирается прожить ещё 9 лет? Чёт многовато
Я вот не понимаю, донат это добровольное пожертвование, так какого хуя они обвиняют его в неправильном использовании средств? А не пойти бы им нахуй?
Откуда столько говна в комментариях. Посадили незаслуженно честного человека, которому место не в тюрьме, а в политике.
Жаль мужика и его семью.
Очень надеюсь,что режим Путина вместе с ним сгинут гораздо раньше, и Алексею не придётся сидеть до конца срока!
Свободу всем политзаключённым!
В этой стране уже ничто не заставит людей что-то сделать. Есть только надежда, как говорил Немцов, «просто-напросто его пережить», да тут хуй знает…
Главное - не надевать жёлтую майку и джинсы
Кто бы сомневался
@Дмитрий Орлов кто это?
Хватит писать такие комментарии. Извинись
Да впаяйте уже пожизненное, зачем его мучить. Это же каждый раз надо собираться и готовить речь ради новых 5-15 лет. Там в сумме и так уже на всю жизнь хватит/
это психологическое давление на тех кто еще не сидит
навальный бесполезная хуйня
Извинись, дон
@Саша Котов пусть извинится...
Ну почему же, очень даже полезная. Человек-детектор))
Ееееееее, навальный!
Кажется я смог вычислить art_of_gepard
Все вернётся им, в 100-кратном размере
Русский мандела,быть ему президентом после падения режима
Если так, то ждать придется долго. Манделе пришлось отсидеть 27 лет чтобы дождаться пока его страна созреет для перемен...
Героизм - это, конечно, хорошо, но нужно было сидеть за границей
ну Крым не бутерброд, 9 годиков пролетят как один(нет)
Самый гуманный суд в мире снова изолировал неплохого человека от кучи вонючего говна вроде Волкова и прочей "либеральной" оппозиции 😊
Тесак, стоило ему только надолго попасть во фсиновские санатории, из ёбнутого нацика перевоспитался в либертарианца - глядишь, и у Навального мозг на место встанет. Правда, Тесаку это не помогло, но у Навального есть шанс.
Пора Лехе адвокатов менять, что-то все дела проигрывают :D
Пост для огребания?
Суки, че сказать.
если режим сохранится через 9 лет, то никто не помешает продлить по ещё какому нть надуманному поводу
******* **********!
Да похер сколько дали. Пока Пу в Кремле он на свободу не выйдет. Поэтому хоть пожизненное пять раз давать ничего не изменится.
Не 10 лет? Оттепель
И строгого режима ещё, какой же мрак.
Уууу как не справедливо, ничего делать я не буду, мы маленькие люди, мы ничего не решаем (((
Зачем этот курсив под звёздочкой в конце? Вы и так заблокированы.
Ты хочешь, чтоб еще и авторов заблокировали, лет на пятнадцать?
пх, вполне логично, а какой был план?