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Навального приговорили к девяти годам колонии строгого режима по делам о мошенничестве и оскорблении суда Статьи редакции

И к 1,2 миллионам рублей штрафа.

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Фото Андрея Карева, «Новая газета»

Лефортовский суд Москвы на выездном заседании в покровской колонии признал Алексея Навального* виновным в особо крупном мошенничестве и оскорблении суда на процессе о клевете на ветерана. Его приговорили к девяти годам колонии строго режима и штрафу в 1,2 миллиона рублей, сообщает «Медиазона».

По версии следствия, юрлица Навального собрали с граждан донатами 588 миллионов рублей. Деньги жертвовали на нужды фондов, однако оппозиционер более 356 миллионов рублей из этой суммы «похитил», потратив на личные цели: «приобретение имущества, материальных ценностей и оплату расходов, в том числе отдыха за границей». Навального осудили по четырём эпизодам мошенничества — по числу потерпевших, фигурирующих в деле.

Суд зачитывает приговор Навальному. Видео Татьяны Фельгенгауэр

В суде допросили 16 свидетелей обвинения: четверо потерпевших, трое экспертов и девять свидетелей, включая бывшего сотрудника ФБК Фёдора Горожанко. Он объявил, что выступит на стороне защиты, пожаловался на давление в СК и назвал уголовное дело «абсурдным».

Навальный заявил, что потерпевшие подставные. Со стороны защиты выступили почти 30 свидетелей, постоянных жертвователей ФБК*. Все они утверждали, что перечисляли деньги команде Навального добровольно, и финансовые операции были прозрачными.

Для чего я создал эту организацию? Я создал её — запишите, пожалуйста, в протокол — потому что я ненавижу эту власть. Я считаю её отвратительной и воровской.

Алексей Навальный
на вопрос о создании ФБК

Навального также признали виновным по обвинению в неуважения к суду на процессе по делу о клевете на ветерана Игната Артёменко. По этому делу в 2021 году политика оштрафовали на 850 тысяч рублей.

Гособвинение запрашивало для Навального 13 лет колонии строго режима и штраф в 1 миллион 200 тысяч рублей. В данный момент он отбывает в колонии Покрова срок в 2 года и 8 месяцев по делу «Ив Роше».

Дополнено. После суда адвокатов Навального — Вадима Кобзева и Ольгу Михайлову — задержали. Их посадили в автозак и увезли. Юристы успели сообщить журналистам, что обжалуют приговор оппозиционеру. По словам корреспондента РИА «Новости», их задержали после того, как они не выполнили требование полиции освободить проезжую часть — на дороге у колонии Кобзев и Михайлова общались с прессой.

Полиция ведёт Ольгу Михайлову в автозак. Видео Андрея Карева, «Новая газета»

*Государственные органы признали организацию экстремистской, поэтому мы обязаны давать указание на то, что её деятельность запрещена в РФ. Сам Навальный также внесён в список террористов и экстремистов.

#новости #навальный #суды

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150 комментариев
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Уполномоченный жар

Свободу Навальному, твари!

Столько жизней готовы загубить ради власти. И ведь у них есть пособники, такие как судья Котова, которая сама должна оказаться на скамье подсудимых.

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138
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Pinke

Позор!... Позор!... Справедливости!... Воры!... Ладно, пойду покушаю, нервы улягутся. Фильмец посмотрю. О, мемчики... Через пару деньков наверное уже и не вспомню, там и новости про войну будут...

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20
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Ze Katze

К сколько за писимизацию опоз настроений платят? Те же 15 рублей?

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12
3 комментария
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K P

ебать ты тупой

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0
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Арабский каякер

Причем именно загубить. Не понимаю, откуда взялся миф о стратегии и многоходовочках деда. Ведь налицо абсолютное отсутствие оных. Многоходовочка была бы в случае, если бы он встретился с Алексеем или предложил бы ему какую-то заведомо отказную позицию, наградил какой-нибудь металлической хернёй. Но тут мышление отсталого чекиста – запугать, убить, посадить, уничтожить. Животное

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27
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JilaNis

откуда взялся миф о стратегии и многоходовочках деда
 Еще в случае с Литвиненко многоходовочками даже не пахло - тупые гэбэшники сидели прямо перед камерами в отеле, как полные идиоты.

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7
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Pinke

То что у этих ребят в правительстве нет планов, как по мне, стало очевидно ещё в первые дни "спецоперации". Просто пиздят, постоянно пытаются пиздеть и выезжать тупо на этом, а что надо делать, соображают по ходу. Если там и есть планирование, то оно обобщающее, и качество жизни простых людей в нем точно не учитывается. И самое страшное, наверное, что так было всегда. Все кто ставит на власть, или пытается разглядеть нечто более сложное, должны уже понять что ничего в них не говорит кроме слепой надежды на лучшее, коварной суки.

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5
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Noname

Позор! Позор!

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14
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Ноунейм Ноунеймов

Там полный цирк на "суде"

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10
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Уполномоченный жар

Смотрел в прямом эфире. Следаки ведут себя так, будто всё делают правильно, спокойно так говорят, но это же преступление. Они преступники. Я в ахуе. Эти приветы Жданову.

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8
1 комментарий
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Удивительный украинец

Интересно, какой % тех кто лайкает, выходил/выйдет на улицы

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5
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Уполномоченный жар

Я был на митингах в том году. Был на крупном 23 января. Люди кричали "свободу Навальному", пытались двигаться в сторону сизо. Итог ты знаешь.

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11
2 комментария
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Давний татарин

Я выходил после рокировочек. Потом просто уехал.

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0
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fyjybv
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7
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Слепой ихтиандр

Откуда такая уверенность, что после путина не придут минипутины?

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3 комментария
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пепси

Котову на ножи

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Уполномоченный жар

На честный суд. Пусть посмотрит как это выглядит.

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4
1 комментарий
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Навальнята спасают Фермана

нет ни единого шанса в этой круговой поруке, что что то изменится

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0
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Окопавшийся Тарас

Позор!

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Арабский каякер

Срок пребывания (изоляции от россиян) Навального равен сроку, который гражданин шизоид ещё просидит в бункере. Поэтому это все не имеет никакого смысла

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49
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Моральный диод

Поэтому это все не имеет никакого смысла
 Потому что срок неограничен, очевидно, это больше 9 лет

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11
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Городской томагавк_два

Вдруг на неделе дед кони двинет

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6
1 комментарий
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КтоТы

Так условный Шойгу или Бортников тоже не выпустит его.

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5
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Волшебный коктейль

Ну если это будет "приемник", который будет продолжать тот же курс - то нет. А если владелец табакерки, то вполне может и выпустить всех политических, чтобы восстанавливать отношения с другими странами.

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4
2 комментария
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Dan

Думаешь приемник Путина его отпустит? Никогда, лол

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3
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Арабский каякер

Это задаток на будущее. Вот мол, посмотрите, вы меня преемником называете, а я вашего любимого Алексея выпустил. Почему это не может быть вариантом развития событий?

Тем более, это явно произойдет не завтра

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4
8 комментариев
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Q..

Навальный не переживет спецоперацию, скриньте.

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1
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Классный Данила

Навальный переживёт спецоперацию, скриньте. Ставлю 1 акцию Сбера

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5
2 комментария
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Уполномоченный жар

Строгого режима, блядь. Невероятный пизлец.

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40
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JilaNis

Собственно, западные разведки опять оказались правы во всём - они говорили, что ему попытаются дать до 10 лет и внезапно, ему дали почти 10 лет. Совпадение? М-м-ммм, не думаю. Почти любое западное издание уже давно более достоверный источник информации, чем все что говорят в России.

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24
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Денис Сенькин

Интересно, сколько лиц из высшего руководства сливают данные западу.

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3
5 комментариев
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Виталя Вентилятор

а могли бы на фронт отправить

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3
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Miten'ka Kloczko

Твари.

Сил Алексею и семье.

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41
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Castle Made Of Sand

мда. я потом посмотрю как котова будет ныть и лгать что её заставили итд итп. Но ей никто не поверит. :)

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28
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Денис Онищенко

Не будет, потому что даже если бы Навального физически уничтожили его сторонники максимум бы выставили рамки себе на аватарку и повозмущались в каком нибудь посте

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–14
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Alexander Quartz

Она еще молодая

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2
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Яша Рылов

А вот ты бы на площадь пошел

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0
1 комментарий
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Удивительный украинец

И это схавают.

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15
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Виталя Вентилятор

Чтобы что-то схавать, надо сначала это заметить

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4
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quaitiz .

а что ты предлагаешь?

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1
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Ilya Uu

Конечно, все уверены что он давно сидит.

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0
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JilaNis

А у кого-то было за миллиард украденный из бюджета - домашний арест. Типичная рашка.

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16
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Arsen Ablaev

Пздц щас в Москве митинги начнутся, я представляю

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5
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Никита Павлов

Бро, нет, к сожалению нет.

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32
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boqdanovski

Пздц щас в Москве митинги не начнутся, я представляю

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31
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Гладкий Илья

Треть тех, кто на митинг выходила, уже съебали из гулага. Остальные собираются, им нет резона сейчас судимость получать.

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1
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Денис Онищенко

Ты серьёзно в это веришь?

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0
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Arsen Ablaev

Нет конечно)

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2
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Никого не спас

одно репрессо этому господину

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15
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FrozenYogurt

Смотрел заключительную речь Лехи - какой же он крутой. Правда за ним, правда должна восторжествовать.

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11
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Ноунейм Ноунеймов

Увы, но это не фильм "Брат".

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2
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Николай

Но и не фильм "Борат"

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2
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рязанский сахар

Терпимо

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9
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Условный микрофон

Лёха выйдет раньше и станет президентом

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5
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Dan

И что его освободит?

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0
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Mikhail II

Войска НАТО

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12
1 комментарий
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Parenek

бля... суки закрывают человека и пытаются его убрать из поле зрения, но зачем строгий режим то... полный пиздец

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6
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КтоТы

П-А-З-О-Р, получается

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3
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Klshk

poZor

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6
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John Doe

Читаю комменты и охуеваю. Кекающие с этого, постящие "остроумные" комментарии про "пук пук среньк схавают" это какие-то пособники режима. Под каждой подобной новостью из кожи вон лезут, чтобы обосрать побольше людей. Жесть какая-то

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5
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alexferman

Кольцо пособников режима на тж

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0
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John Doe

Кольцо ануса режима на ТЖ

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0
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Дмитрий Кузьмин

Как можно похитить донаты, которые тебе и предноZначались? :)

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4
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пепси

Выходит, что Путин собирается прожить ещё 9 лет? Чёт многовато

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4
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Іван Сахно

Я вот не понимаю, донат это добровольное пожертвование, так какого хуя они обвиняют его в неправильном использовании средств? А не пойти бы им нахуй?

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4
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Иван Иванов

Откуда столько говна в комментариях. Посадили незаслуженно честного человека, которому место не в тюрьме, а в политике.

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4
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Генетический Артем
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3
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Прохожий торшер

Жаль мужика и его семью.

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3
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Ivan Peterburgsky

Очень надеюсь,что режим Путина вместе с ним сгинут гораздо раньше, и Алексею не придётся сидеть до конца срока!

Свободу всем политзаключённым!

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Мюллер против войны

В этой стране уже ничто не заставит людей что-то сделать. Есть только надежда, как говорил Немцов, «просто-напросто его пережить», да тут хуй знает…

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3
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Roman Khegay

Главное - не надевать жёлтую майку и джинсы

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0
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Klshk

Кто бы сомневался

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2
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Виталя Вентилятор

@Дмитрий Орлов кто это?

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Нейроорлов

Хватит писать такие комментарии. Извинись

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Лысина Арика

Да впаяйте уже пожизненное, зачем его мучить. Это же каждый раз надо собираться и готовить речь ради новых 5-15 лет. Там в сумме и так уже на всю жизнь хватит/

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1
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Инвестор

это психологическое давление на тех кто еще не сидит

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1
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Слепой щит

навальный бесполезная хуйня

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Бытовой колос

Извинись, дон

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2
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УДАЛЕННЫЙ ОЛД

@Саша Котов пусть извинится...

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alexferman

Ну почему же, очень даже полезная. Человек-детектор))

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–5
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aliftin

Ееееееее, навальный!

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aliftin

Кажется я смог вычислить art_of_gepard

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1 комментарий
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Человекоподобный кот

Все вернётся им, в 100-кратном размере

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1
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BOI

Русский мандела,быть ему президентом после падения режима

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Ariur

Если так, то ждать придется долго. Манделе пришлось отсидеть 27 лет чтобы дождаться пока его страна созреет для перемен...

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0
1 комментарий
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Слепой ихтиандр

Героизм - это, конечно, хорошо, но нужно было сидеть за границей

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1
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Олег Кулаженко

ну Крым не бутерброд, 9 годиков пролетят как один(нет)

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alexferman

Самый гуманный суд в мире снова изолировал неплохого человека от кучи вонючего говна вроде Волкова и прочей "либеральной" оппозиции 😊

Тесак, стоило ему только надолго попасть во фсиновские санатории, из ёбнутого нацика перевоспитался в либертарианца - глядишь, и у Навального мозг на место встанет. Правда, Тесаку это не помогло, но у Навального есть шанс.

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–27
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КтоТы

Пора Лехе адвокатов менять, что-то все дела проигрывают :D

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Виктор Дроздов

Пост для огребания?

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5 комментариев
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K P

Суки, че сказать.

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Цис Гендер

если режим сохранится через 9 лет, то никто не помешает продлить по ещё какому нть надуманному поводу

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Служебный ГОСТ

******* **********!

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Денис Шевчук

Да похер сколько дали. Пока Пу в Кремле он на свободу не выйдет. Поэтому хоть пожизненное пять раз давать ничего не изменится.

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Dan

Не 10 лет? Оттепель

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Илья Журавлев

И строгого режима ещё, какой же мрак.

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yamakasiparkour

Уууу как не справедливо, ничего делать я не буду, мы маленькие люди, мы ничего не решаем (((

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Andrew Blank

Зачем этот курсив под звёздочкой в конце? Вы и так заблокированы.

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Bussy Beard

Ты хочешь, чтоб еще и авторов заблокировали, лет на пятнадцать?

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Alex Fielding

пх, вполне логично, а какой был план?

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Инструктаж следователя Александра Кемерова в здании СК за день до суда Фёдор Горожанко записал на диктофон смарт-часов. Там же ему угрожал следователь по особо важным делам Роман Видюков — «правая рука» Бастрыкина. На самом суде он отказался свидетельствовать против Навального и заявил о давлении следствия, а после этого покинул Россию.

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