Редакция призвала остановить боевые действия.

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Фото Надежды Прусенковой, «Новая газета»

«Новая газета» призвала прекратить огонь на Украине, обменять пленных, возвратить тела погибших, обеспечить беженцев, дать гуманитарные коридоры и помощь. Об этом говорится в сообщении редакции.

Издание и его главный редактор Дмитрий Муратов решили продать его Нобелевскую медаль и передать вырученные деньги в фонд помощи украинским беженцам. Журналист попросил откликнуться аукционные дома, которые выставят награду на торги.

Нобелевскую премию мира присудили Дмитрию Муратову в 2021 году. Он делит её с филлипинской журналисткой Марией Рессе. Муратов стал первым россиянином, удостоенным этой награды, — ранее она вручалась двум гражданам СССР.

Часть премии (около 1,14 миллиона долларов) журналист перевёл в фонд «Круг добра», помогающий детям и редкими заболеваниями, например, с спинальной мышечной атрофией.