«Новая газета» и Дмитрий Муратов продадут Нобелевскую медаль и перечислят деньги в фонд помощи украинским беженцам Статьи редакции
Редакция призвала остановить боевые действия.
«Новая газета» призвала прекратить огонь на Украине, обменять пленных, возвратить тела погибших, обеспечить беженцев, дать гуманитарные коридоры и помощь. Об этом говорится в сообщении редакции.
Издание и его главный редактор Дмитрий Муратов решили продать его Нобелевскую медаль и передать вырученные деньги в фонд помощи украинским беженцам. Журналист попросил откликнуться аукционные дома, которые выставят награду на торги.
Нобелевскую премию мира присудили Дмитрию Муратову в 2021 году. Он делит её с филлипинской журналисткой Марией Рессе. Муратов стал первым россиянином, удостоенным этой награды, — ранее она вручалась двум гражданам СССР.
Часть премии (около 1,14 миллиона долларов) журналист перевёл в фонд «Круг добра», помогающий детям и редкими заболеваниями, например, с спинальной мышечной атрофией.
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будет смешно если купит ее путин
как раз продаст шехерезадочку)
Перешёл в новость по ссылке из статьи, а там ребусы какие-то.
+ respect
Братья Русские 🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺
Ебаные хохлы начали использовать запрещённое оружие против наших пацанов.
Они смазывают горлышко пустой бутылки ядами, зная, что наши не удержатся, чтобы не присесть.
Это запрещено Женевской конвенцией. Распространите!!!
Za победу!!! #своихнебросаем
Блокировка Новой через 3 ... 2 ..
всегда можно сказать "украинским беженцам в Ростове"
ПОЧЕМУ НЕ НАВАЛЬНОМУ???
И почему нет пункта "вывести российские войска с территории Украины"?
Потому что Муратов думает, что это всё равно невозможно и призывать к этому бессмысленно, по крайней мере сейчас. А что возможно, то и просит предпринять безотлагательно. В интервью Гордеевой говорил.
Так Путин просит о том же самом, но "укронацисты" держат людей в заложниках и обстреливают себя и гуманитарные коридоры, и отказываются прекращать огонь, хотя Россия им это уже много раз предлагала.
Такие пироги.
В российский фонд?
В этом есть какая-то ирония: впервые в истории гражданин России получил Нобелевскую премию мира, и вскоре после этого за призывы к миру в России стали преследовать
Странный шаг. Конечно благотворительность, но все же.
15 лет
Новую газету можно закрывать
Но ведь она именная. Если ее и купят то только чтобы задонатить новой газете