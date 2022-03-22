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«Новая газета» и Дмитрий Муратов продадут Нобелевскую медаль и перечислят деньги в фонд помощи украинским беженцам Статьи редакции

Редакция призвала остановить боевые действия.

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Фото Надежды Прусенковой, «Новая газета»

«Новая газета» призвала прекратить огонь на Украине, обменять пленных, возвратить тела погибших, обеспечить беженцев, дать гуманитарные коридоры и помощь. Об этом говорится в сообщении редакции.

Издание и его главный редактор Дмитрий Муратов решили продать его Нобелевскую медаль и передать вырученные деньги в фонд помощи украинским беженцам. Журналист попросил откликнуться аукционные дома, которые выставят награду на торги.

Нобелевскую премию мира присудили Дмитрию Муратову в 2021 году. Он делит её с филлипинской журналисткой Марией Рессе. Муратов стал первым россиянином, удостоенным этой награды, — ранее она вручалась двум гражданам СССР.

Часть премии (около 1,14 миллиона долларов) журналист перевёл в фонд «Круг добра», помогающий детям и редкими заболеваниями, например, с спинальной мышечной атрофией.

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До главреда «Новой газеты» россияне не получали награду 11 лет.

#новости #конфликтнаукраине

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19 комментариев
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davi nayka

будет смешно если купит ее путин

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Ялкынчик🔥

как раз продаст шехерезадочку)

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Уполномоченный жар

Перешёл в новость по ссылке из статьи, а там ребусы какие-то.

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9
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пепси

+ respect

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Зоибана Вафля

Братья Русские 🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺
Ебаные хохлы начали использовать запрещённое оружие против наших пацанов.
Они смазывают горлышко пустой бутылки ядами, зная, что наши не удержатся, чтобы не присесть.
Это запрещено Женевской конвенцией. Распространите!!!
Za победу!!! #своихнебросаем

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5
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Не палимося
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Уполномоченный жар

Блокировка Новой через 3 ... 2 ..

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КтоТы

всегда можно сказать "украинским беженцам в Ростове"

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Сеня

ПОЧЕМУ НЕ НАВАЛЬНОМУ???

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Проводник

И почему нет пункта "вывести российские войска с территории Украины"?

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Игорь Херник

Потому что Муратов думает, что это всё равно невозможно и призывать к этому бессмысленно, по крайней мере сейчас. А что возможно, то и просит предпринять безотлагательно. В интервью Гордеевой говорил.

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Проводник

Так Путин просит о том же самом, но "укронацисты" держат людей в заложниках и обстреливают себя и гуманитарные коридоры, и отказываются прекращать огонь, хотя Россия им это уже много раз предлагала.

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–3
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Игорь Херник

Такие пироги.

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Проводник

В российский фонд?

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Татарский Артем

В этом есть какая-то ирония: впервые в истории гражданин России получил Нобелевскую премию мира, и вскоре после этого за призывы к миру в России стали преследовать

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УДАЛЕННЫЙ ОЛД

Странный шаг. Конечно благотворительность, но все же.

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Бытовой колос

15 лет

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Николай Щорс

Новую газету можно закрывать

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asdasd asd совсем не против

Но ведь она именная. Если ее и купят то только чтобы задонатить новой газете

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