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Госдума приняла закон об ответственности за «фейки» о деятельности российских госорганов за рубежом Статьи редакции

Мера касается посольств, прокуратуры, Росгвардии, МЧС и других ведомств.

Госдума приняла закон сразу во втором и третьем чтении. Ответственность за распространение «недостоверной информации» о деятельности российских государственных органов такая же, как за «фейки» о российской армии — до 15 лет лишения свободы.

Закон «о фейках» про российские вооружённые силы, антивоенных призывах и поддержке санкций в отношении России Госдума приняла 4 марта. Он предусматривает штрафы до пяти миллионов рублей и до 15 лет колонии.

#новости #право

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Бытовой колос

Мера касается посольств, прокуратуры, Росгвардии, МЧС и других ведомств
 Каких именно, узнаете в суде

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Татарский Артем

Фейковый парламент фейковой страны принял очередной фейковый закон

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27
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зимнее безмолвие

Мне кажется или тут принтер вне смены напечатал на следующую неделю? В том случае, если начнётся консервирование войны и репрессии оставшегося мирного населения на оккупированных территориях

На самом деле это хуево. Прям просто блять ужасно. Потому что звучит так, будто введут регулярные отряды росгвардии, которые в захваченных областях начнут расстрелы у стенки устраивать. А писать об этом нихуя нельзя

«А вообще никто никого не расстреливал. Просто бравые бойцы наших миротворческих отрядов выявили, что у тех украинских женщин и детей, которых (не) расстреливали, была фашистско-бендеровская форма черепа, так что все правильно»

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asdasd asd совсем не против

Да это полный пиздец. Именно так и нужно понимать

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2
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зимнее безмолвие

Я правильно понимаю, что даже не будучи гражданом рф и находясь забугром, если я напишу о том, что российские менты - калечащие людей мрази, то при въезде (упаси господи) в Россию, меня могут совершенно законно набутылить?

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Правовой огонь

тебя и без этого могут совершенно законно набутылить

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asdasd asd совсем не против

Ты ебнутый? Как ты будешь отвечать за законы РФ не будучи гражданином? Тем более что закон касается органов только за пределами РФ а не внутри.
Вот если изнутри будешь писать о тех кто вне то можно притянуть

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–6
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зимнее безмолвие

А что в таком случае будут делать? Депортируют в мою страну, чтобы что? Меня там судили за несуществующий закон?

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asdasd asd совсем не против

Могут депортировать могут тут судить. Про американца сорвавшего плакат в КНДР слышал?

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зимнее безмолвие

Ок, значит гражданин и «российские менты - мрази, калечащие людей за пределами россии», и тогда на бутылку?

Если так, то конечно соре тогда, все тогда в порядке. Да

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asdasd asd совсем не против

Ментов нет за пределами РФ. Если про гру будешь писать то да

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Alexander Letnikow

Росгвардии и срочников в Украине тоже нет?

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Alexander Letnikow

То есть уголовное дело против Дмитрия Гордона не возможно?

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asdasd asd совсем не против

Вот если изнутри будешь писать о тех кто вне то можно притянуть.
 Чем читаешь? Если Гордон будет из Украины этим заниматься то каким хуем то?

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AA

можно спокойно нарушать законы другой страны, не находясь на ее территории и не являясь гражданином, и даже не в отношении граждан/юрлиц/самой этой страны.
совершенно другой вопрос, выдаст ли тебя свое государство по такому делу

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Инвестор

в оккупированных городах ро***ардия уже пиздит и стреляет по протестующим

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Yggdrasil

Давайте больше запретов, подливайте маслица. Один хуй все в Гааге будете сидеть

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6
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Национальный шар

Нихуя не понял, при чем тут «за рубежом»

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asdasd asd совсем не против

Буквально нельзя теперь ничего кроме пиздежа писать про Баширова и Петрова например

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Национальный шар

Все равно не понял.

Типа нельзя внутри России писать что в посольстве России в UK сидят уебаны конченые?

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asdasd asd совсем не против

Это тупо закон о тотальной цензуре всего что делают органы РФ за рубежом вне зависимости от того где ты сам находишься
Те да

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8
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Национальный шар

Законы РФ не действуют вне территории РФ. Это же хуета какая-то.

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Bulky Blackcrappy против войны

Закон в первую очередь чтобы россияне не писали, сколько росгвардейцев полегло в Украине, а то, что россияне теперь не смогут обсуждать, кому там кокаин из аргентинского посольства возили, это так, приятный бонус

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asdasd asd совсем не против

Лол, схуяли? Потому что тебе не хочется? Про Интерпол не слышал? А если вернуться захочешь?

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Национальный шар

Интерпол не принимает все подряд. 100% любое такое обращение признают несостоятельным и откажут.

Я не гражданин России, схуяли мне «возвращаться»

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Классный Данила

схуяли мне «возвращаться»
 По-русски пишешь, значит, русский, пора вернуться в родную гавань, Россию-матушку

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Национальный шар

Логика уровня Песков

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asdasd asd совсем не против

Какого хуя тогда ты вообще этим интересуешься?

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Никита Борисова

Я тебя уже видел, новорег ляхтинский.
Всё ещё истерично рвёшься в комментариях?

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asdasd asd совсем не против

Сраку закрой и пиздуй отсюда, петушня
Ну или раскрой свой тезис, говно

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Классный Данила

так Интерпол ограничения какие-то ввёл

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asdasd asd совсем не против

Какие? Я слышал что он Беларусь стал слать из-за полит беженцев нахуй часто но все равно все чекает. А тут речь даже не о них

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Классный Данила

В Интерполе заявили, что просьбы России о задержании разыскиваемых силовиками людей в других странах будут обрабатываться по особой процедуре.

Теперь российские ориентировки должны будут утверждаться генеральным секретариатом организации и только в случае одобрения - рассылаться в другие страны.
https://t.me/bbcrussian/24470

BBC News | Русская служба
Интерпол ограничил право России объявлять людей в розыск

В Интерполе заявили, что просьбы России о задержании разыскиваемых силовиками людей в других странах будут обрабатываться по особой процедуре.

Теперь российские ориентировки должны будут утверждаться генеральным секретариа...
Интерпол ограничил право России объявлять людей в розыск

В Интерполе заявили, что просьбы России о задержании разыскиваемых силовиками людей в других странах будут обрабатываться по особой процедуре.

Теперь российские ориентировки должны будут утверждаться генеральным секретариатом организации и только в случае одобрения - рассылаться в другие страны.

Это сделано для того, чтобы не допустить использования каналов Интерпола российскими властями в политических целях.

"Нейтралитет - основа работы и существования Интерпола", - говорится в заявлении организации.

Призыв нескольких стран исключить Россию Интерпол отверг.
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asdasd asd совсем не против

Ну само собой. Беларусь вреча россия сегодня

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boqdanovski

Да вот вышло же на днях видео про предполагаемую яхту ВВ в Италии за 75 ярдов, возможно вот и закон новый состряпали к событию

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Национальный шар

Что помешает мне выложить это видео?

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boqdanovski

Ничего, кроме возможного срока в 15 лет

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AA

риск того, что 1) заведут на тебя уголовку, 2) сделают запрос в интерпол или в органы страны, с которой есть соглашение о сотрудничестве в уголовном праве и в которой ты будешь делать пересадку на самолете, 3) тебя тормознут по накатанной процедуре и 4) уже ты должен будешь доказывать, что выдавать тебя не надо и статья политическая и тд.
сейчас, конечно, полегче со всем этим будет, поскольку репутация у страны ниже плинтуса, но люди будут все равно избегать такого риска и лишний раз подумают, выкладывать ли инфу

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Национальный шар

На кого заведут уголовку?
На скриншот поста в интернете?
По какой накатанной процедуре?

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AA

сорри, так подробно описывать действующие механизмы сотрудничества в сфере уголовного преследования у меня нет ни интереса, ни времени. тут уж как-нибудь сами дальше думайте/гуглите
ключевые слова "международные договоры о взаимной правовой помощи", "конвенция о правовой помощи"

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Инвестор

В украине: арестович в своем телеграме просит украинцев не выкладывать фотки военных и обстрелов, но если очень хочется, то хотя бы через сутки, а так это ваще айяйяйи уголовка, но если хочется, то ждите день.
В рф: 15 лет.

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fyjybv

Ксения Кириллова, журналист:

Особенно важными представляются попытки "достучаться" до россиян с целью объяснить им, что именно происходит в Украине, а главное – показать отсутствие каких-либо объективных причин для развязывания войны. Главная проблема, которую отмечают американские эксперты – это информационная блокада, связанная с тотальной блокировкой источников объективной информации, включая независимые СМИ и соцсети.

Также на поверхности лежат еще две проблемы. С одной стороны, это беспощадный маховик репрессий, включая закон, предусматривающий наказание до 15 лет за "изготовление и распространение фейков" о действиях вооруженных сил России. С другой стороны, это беспрецедентная пропаганда, пытающаяся убедить население в "вынужденности" и неизбежности войны. Для этого активно используются фейки о создании Украиной ядерного оружия, страхи вокруг работавших в стране американских биолабораторий и так далее.

Но существуют и другие, более глубокие причины для того, что большинство россиян оказывается податливо для подобной пропаганды и, даже по оценкам независимых социологов, активно или пассивно поддерживают войну. Это иллюзорный выстроенный пропагандой мир, в котором россияне живут как минимум последние 8 лет, и он касается далеко не только историй про "украинских фашистов" и "геноцид русскоязычных".

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AA

а самое веселое, что фейковость информации определяется тем, кого критикуют.
и никакие "по моему субьективному мнению" уже не спасают, потому что нет больше таких тонких отличий - неважно, подаешь ли ты информацию как факты, как прогнозы, как догадки, как мнение, как оскорбление, как троллинг - всех выбивающихся из методички надо бить максимально жестким из имеющихся правовых средств.
и без всякого обоснования, почему, например, штрафы бы не справились лучше с этой задачей. могли бы расстрел за это предусмотреть, предусмотрели бы. ну ничего, скоро можно будет

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Слепой щит
Тихон Дзядко
Ну то есть, например, попали вы в неприятность заграницей. Обратились в посольство. Посольство не помогло. А оно считает, что помогло. Но вы написали гневный текст в соцсетях. Вот и получите 15 лет.
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asdasd asd совсем не против

Это конечно пиздец. И раньше был пиздец но теперь пиздец-пиздец. Кто же тут останется спустя несколько лет кроме отборных орков?

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Dra

Те, кто совсем не против.

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Romario

«Передайте товарищу Сталину! Произошла чудовищная ошибка!…»

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Явный холод

Весь рот в фейках

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Maksim Florov

Бред безумцев.

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Sergei Timofeyev

А кого они собираются привлекать к ответственности и на каких основаниях, если эти действия не происходят на территории РФ?

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Гражданин концлагеря Путлера

сколько же гандонов у власти

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