Россию в апреле могут покинуть 70-100 тысяч человек в рамках "второй волны" эмиграции IT-специалистов, такой прогноз дали в Российской ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК).



«Первая волна - 50-70 тысяч человек уехали уже. Сдерживает вторую волну только то, что там дорогие билеты, жилье выросло, русских никто не ждет, и нет финансовой связности, невозможно транзакции проводить. Но вторая волна точно будет, по нашему прогнозу, от 70 до 100 тысяч человек в апреле уедут. Это только айтишники", - сообщил глава РАЭК Сергей Плуготаренко.

«Первая волна - 50-70 тысяч человек уехали уже. Сдерживает вторую волну только то, что там дорогие ...