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Следственный комитет возбудил уголовное дело о «распространении фейков» против журналиста Александра Невзорова Статьи редакции

Причина — публикации Невзорова в соцсетях про обстрел роддома в Мариуполе. Минобороны считает данные об произошедшем недостоверными.

О возбуждении дела сообщила пресс-служба СК РФ. По версии следствия, Невзоров в своём инстаграме* и ютуб-канале опубликовал «заведомо ложную информацию об умышленном обстреле Вооруженными Силами Российской Федерации родильного дома в городе Мариуполе». Речь о конкретных публикациях 9 и 19 марта.

СК добавляет, что журналист сопровождал свои публикации «недостоверными фотографиями пострадавших от обстрела мирных граждан». «Источниками распространения этих изображений являются украинские СМИ. Министерством обороны Российской Федерации официально объявлено о ложности указанных сведений, распространяемых в сети», — добавили представители следственного комитета.

Согласно пресс-релизу, следствие принимает меры по установлению местонахождения Невзорова с «целью проведения с ним следственных и процессуальных действий». Пункт «д» части 2 статьи 207.3 УК РФ (публичное распространение фейков о российской армии) предусматривает штраф от 3 до 5 миллионов рублей, либо принудительные работы сроком до 5 лет, либо лишение свободы на срок от 5 до 10 лет.

* Компания Meta, в которую входит соцсеть Instagram — организация, признанная экстремистской на территории Российской Федерации.

#новости

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99 комментариев
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Груша

Теперь Невзоров нам расскажет ту самую тайну про путина?

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88
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Константин Иванов

Расскажет чем на самом деле занимаются Путин и Шойгу в Тайге.

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45
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Бытовой колос

Сексом

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21
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Правительственный цвет

Его не существует. Мне мама говорила

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11
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Высер Высера

Чо, как дом достроил?

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1
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Правительственный цвет

Травишь

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2
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Высер Высера

Совсем чуть-чуть 🤏

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0
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Бытовой колос

Врала

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Правительственный цвет

А у тебя есть?

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0
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Бытовой колос

Кто?

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varda

Я

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Бытовой колос

Ты кто?

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1
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Жаль

Привет

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Игорь Херник

Я тоже хочу, я тоже хочу!

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Грустная Псина

Путин в Шайге.

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Владимир Бычко

Мне кажется, уже не существует такой информации, публикация которой вызвала бы хоть какой-то эффект.

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23
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Alexander

какую "ту самую"?

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1
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Pasha Sorokin

из-за которой его якобы не трогали все эти годы

сам жду, лол

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49
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Monol1th2112 .

Он об этой тайне сам говорил или это просто придумки фанатов?

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3
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Сергей Дворниченко

говорил что то, мол на некоторых есть компроматы, если его убьют то их откроют.

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3
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Всероссийский хот-дог

Ну так не убили же))

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0
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Груша

По причине которой Невзорова до сих пор не трогали

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14
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Бытовой колос

Не проще убить?

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2
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Навальнята спасают Фермана

полагаю, на этот счет у Невзорова был план

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1
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Trident Force

член 10 см

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10
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Q..

В диаметре

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Посторонний

В глубину.

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5
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Игорь Херник

Ого

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2
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Максим Соколовский

И яиц нет?

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2
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JilaNis

Если даже "неприкасаемого" Глебыча тронули - дела совсем плохи.

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63
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Добро и позитив

Так их в угол загнали, а они решили, что у них руки развязаны, вот в пьяном угаре гайки и крутят, веря в новый Азиатский путь для России.

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58
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Alexander

купили интенсив у инфоцыган "возводим Северную Корею в домашних условиях за 3 недели"

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25
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Всероссийский хот-дог

И хорошо получается

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4
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Q..

и спидранят :)

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3
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Pipez 999

Почему загнали в угол, если все планомерно долгие годы и так ужесточалось? Скорее идет по плану смену политического режима на следующий.

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0
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УДАЛЕННЫЙ ОЛД

Мракобесы охуели. Глебыч мы с тобой!

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57
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Бытовой колос

Причина — публикации Невзорова про обстрел роддома в Мариуполе
 Пидарасы

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45
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Митрополит всея TJ

Буду ждать от него новое видео. Вот я думаю он там даст волю словцу своему.

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28
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Навальнята спасают Фермана

завтра пизда ютубу

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7
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meow

Завтра он же выпустит продолжение выступления в Израиле. Вот "Наповал" в воскресенье ждём с нетерпеньем

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3
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Уполномоченный жар

Хорошо, что он уже съебал. Тварям его не достать.

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27
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Груша

кадыровские и в Израиле людей доставали

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–4
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Bees Against The Honey

Да? А можно пруфов?

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12
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Груша

За оскорбления заставляли извиняться, понятия не имею как искать эту информацию.

Поэтому без пруфов, за правдивость не ручаюсь. Если кто-то поймет за что я, то пусть даст ссылку.

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–8
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Bees Against The Honey

Гугль находит только это https://lenta.ru/news/2021/05/10/kadyrov/

Кадыров потребовал от властей Израиля извиниться…
Глава Чечни Рамзан Кадыров потребовал от властей Израиля извиниться за столкновения, которые…
lenta.ru
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1
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Груша

Не, не то

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–1
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Bees Against The Honey

Другого по запросу "кадыровцы заставили извиняться израиль" гугл не выдаёт.
А вообще сложно представить, начиная с приезда "кадыровцев" в Бен-Гурион.

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5
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Valen Kanna

Зачем ты ведёшь диалог с лахтоботом?

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0
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Уполномоченный жар

Какая он тебе лахта? Капец, конечно. На ровном месте чувака говном облили.

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2
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Bees Against The Honey

Извините, дон, больше не буду, дон.)))

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1
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Груша

Ладно, я же говорю, это чисто по памяти. За правдивость не ручаюсь.

Вспомнил ещё, что школьник оттуда на видео извинялся за оскорбление. Такое помнишь?

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1
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Розовый химик

Он был в РФ, про Израиль наврал

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Вадимка

я подтверждаю, что был какой-то парниша, живущий в израиле, который то ли тиктоки, то ли сторизы очень бесстрашные записал, а через пару дней извинялся в тех же сторизах

upd., https://lenta.ru/news/2021/05/23/bloger/
о нем речь

Назвавший Кадырова «шайтаном» блогер извинился и…
Пользователь TikTok, который назвал главу Чечни Рамзана Кадырова шайтаном, принес ему публичные…
lenta.ru
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1
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Bees Against The Honey

И где здесь Израиль?

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Вадимка

ну парень, если я верно помню, из израиля

https://t.me/mudak/49775

MDK
Ответ на публикацию MDK
Нашёлся ещё один отважный школьник, который не побоялся назвать Кадырова шайтаном.

Топ-1 смертельно-опасных челленджей
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Bees Against The Honey

סלח לי רמזן, דון

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Посторонний

Что за приезд кадыровцев в Бен-Гурион, ссылку? Нагуглил только https://www.bbc.com/russian/international/2014/03/140323_kadyrov_abu_ghosh.amp

Кадыров открыл в Израиле мечеть имени своего…
Глава Чечни Рамзан Кадыров открыл в воскресенье в Израиле мечеть имени своего отца, первого…
www.bbc.com
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Bees Against The Honey

Не знаю. Представить не могу и приезд бригды извинятелей и израильского школьника, который: "слиха ли, Рамзан, ани мицтаер, дон".
А мечеть в Абу-Гоше да, стоит, сам видел))

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Посторонний

В смысле "не знаю", я же тебя цитировал, ты только что написал про некий приезд?

Дальше нагуглил видать тот самый приезд 2 футболистов в местную футбольную команду, где их болельщики погнали ссаными тряпками. https://www.kavkazcenter.com/russ/content/2013/04/16/97415/nesostoyavshiesya-evrei.shtml

Несостоявшиеся евреи - Kavkazcenter.com
Кадыровские футболисты Заур Садаев и Джабраил Кадаев, посланные главарем чеченских муртадов в…
www.kavkazcenter.com
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Bees Against The Honey

Я писал: "А вообще сложно представить, начиная с приезда "кадыровцев" в Бен-Гурион."
То есть, зная чуть-чуть как работает пограничная служба аэропорта, я сомневаюсь, что кто-то бы вообще въехал, а уж извиняться чтоб заставили...

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1
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angry cat

Чет мне кажется в Израиле кадыровцам ещё больших хуев рот напихают, чем в Украине.

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5
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Груша

Да я про то, что они имеют свои инструменты давления и на людей там. А не про то, что они физически туда имеют доступ.

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–1
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angry cat

Пруфов пока не увидели.

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Bees Against The Honey

Что за инструменты-то?

Сомневаюсь, что даже прихожанин кадыровской мечети из Абу Гоша поедет в условный Ришон Ле Цион требовать извинений от кого-либо. А поедет - не доедет обратно.

Такая хуйня в Израиле не работает от слова совсем.

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Dima Sergeyevich

только теперь обрезанных

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Максим Соколовский

А где он щас?

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Уполномоченный жар

В Израиле вроде как.

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2
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Денис Онищенко

Это при том что Минобороны признали факт бомбардировки роддома на официальном уровне с жалким оправданием, якобы людей там не было

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14
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Татарский Артем

Какие чеканные формулировки!

По данным следствия, Невзоров 9 марта 2022 года на своей публичной странице в запрещенной в Российской Федерации социальной сети «Инстаграм»
 изменил Родине

принимаются меры к установлению местонахождения Невзорова с целью проведения с ним следственных и процессуальных действий
 с применением инвентаря

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12
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Мюллер против войны

блять я удивлён как его ещё за оскорбление чувств верующих не забрали

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9
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Приятный гость

у него был "договор" с пу

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2
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Правовой огонь

Где инфа об этом есть у него? А то часто слышу подобные формулировки

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3
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Розовый химик

Он просто периодически об этом говорит, когда ему задают вопросы подобного рода

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0
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Однако здравствуйте

Глебыч, живи!

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9
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Виртуальный Орзэмэс

Статья дополняется

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7
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angry cat

Невзоров уже проккоментировал ситуацию.
во-первых хуле ты мне сделаешь, во-вторых пошел нахуй, в-третьих что ты мне сделаешь, я в другом городе. за мат извени

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5
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КтоТы

Он вроде в Израиле.

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3
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Эмоциональный нос

Ставь лайк, если у тебя такая же мечта как и у миллионов твоих соотечественников 🤞

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3
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Приятный гость

Министерством обороны Российской Федерации официально объявлено о ложности указанных сведений

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2
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Fedor Andreev

Вот за него не обидно. Этот хуев мессия промыл мозги некоторым моим друзьям не хуже пропагандонов (не случайно, ведь он выходец их этих ублюдков).

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–20
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Сергей Дворниченко

эти все твои друзья только у тебя в голове

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6
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lousy lousy cat

Иди вслед за кораблем, русским... военным...

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0
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Fedor Andreev

Ооо бля, Невзороботов набежало...

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–7
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Іван Сахно

Минобороны считает данные об произошедшем недостоверными.
 Они кроме своего информационного высера что-то считают достоверным?

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1
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Іван Сахно
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1
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Россию не спасти

Если даже на Невзорова завели дело, то вообще пиздец

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1
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АстонМартэн

Теперь запретят невзоровский фильм "Чистилище" про чеченскую спецоперацию.

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1
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Даяна Цист

Невзоров же неприкасаемый был, кто дальше, Маэстро? Жириновского может в коме обвинять начнут?

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1
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АстонМартэн

Справедливости ради, чехвостил он нынешнюю власть в последнее время... Очень конкретно. Жирик в коме так же безопасен, как без комы или Миши Дегтярева

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0
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Олег Иванов

Ля ну и заголовок, думал фейки были про Невзорова, кек

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1
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Юрий Морозов

Надеюсь, что он давно не в России.

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0
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Денис

В Израиле, видео недавно было на канале у него. Думаю предупредили, что вот теперь уже пора ехать.

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2
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zluta

Наконец-то прищучили этого змееныша.

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–12
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lousy lousy cat

И ты иди вслед за кораблем...

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1
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BG

Посмотрим, что он теперь скажет!

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0
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Изящный теркин30см

Ну вот.. А вы спрашивали когда на него откроют дело, руки просто не дошли у ребят с самого начала

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0
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Катя против войны

Ф, Глебыч

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0
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Кто такой мля

бля

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Слепой ихтиандр

подождали пока уедет

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