Следственный комитет возбудил уголовное дело о «распространении фейков» против журналиста Александра Невзорова Статьи редакции
Причина — публикации Невзорова в соцсетях про обстрел роддома в Мариуполе. Минобороны считает данные об произошедшем недостоверными.
О возбуждении дела сообщила пресс-служба СК РФ. По версии следствия, Невзоров в своём инстаграме* и ютуб-канале опубликовал «заведомо ложную информацию об умышленном обстреле Вооруженными Силами Российской Федерации родильного дома в городе Мариуполе». Речь о конкретных публикациях 9 и 19 марта.
СК добавляет, что журналист сопровождал свои публикации «недостоверными фотографиями пострадавших от обстрела мирных граждан». «Источниками распространения этих изображений являются украинские СМИ. Министерством обороны Российской Федерации официально объявлено о ложности указанных сведений, распространяемых в сети», — добавили представители следственного комитета.
Согласно пресс-релизу, следствие принимает меры по установлению местонахождения Невзорова с «целью проведения с ним следственных и процессуальных действий». Пункт «д» части 2 статьи 207.3 УК РФ (публичное распространение фейков о российской армии) предусматривает штраф от 3 до 5 миллионов рублей, либо принудительные работы сроком до 5 лет, либо лишение свободы на срок от 5 до 10 лет.
* Компания Meta, в которую входит соцсеть Instagram — организация, признанная экстремистской на территории Российской Федерации.
Инструктаж следователя Александра Кемерова в здании СК за день до суда Фёдор Горожанко записал на диктофон смарт-часов. Там же ему угрожал следователь по особо важным делам Роман Видюков — «правая рука» Бастрыкина. На самом суде он отказался свидетельствовать против Навального и заявил о давлении следствия, а после этого покинул Россию.
И к 1,2 миллионам рублей штрафа.
Предположительно, за рулём был подросток.
За несколько недель расходник стал стоить дороже настоящих ценных бумаг. В сети готовятся к возвращению жёлтой бумаги и рассчитывают на перерыв в работе бюрократических госслужб.
«Киберфронтом Z», предположительно, управляют структуры Евгения Пригожина, которого связывают с «фабриками троллей».
Теперь Невзоров нам расскажет ту самую тайну про путина?
Расскажет чем на самом деле занимаются Путин и Шойгу в Тайге.
Сексом
Его не существует. Мне мама говорила
Чо, как дом достроил?
Травишь
Совсем чуть-чуть 🤏
Врала
А у тебя есть?
Кто?
Я
Ты кто?
Привет
Я тоже хочу, я тоже хочу!
Путин в Шайге.
Мне кажется, уже не существует такой информации, публикация которой вызвала бы хоть какой-то эффект.
какую "ту самую"?
из-за которой его якобы не трогали все эти годы
сам жду, лол
Он об этой тайне сам говорил или это просто придумки фанатов?
говорил что то, мол на некоторых есть компроматы, если его убьют то их откроют.
Ну так не убили же))
По причине которой Невзорова до сих пор не трогали
Не проще убить?
полагаю, на этот счет у Невзорова был план
член 10 см
В диаметре
В глубину.
Ого
И яиц нет?
Если даже "неприкасаемого" Глебыча тронули - дела совсем плохи.
Так их в угол загнали, а они решили, что у них руки развязаны, вот в пьяном угаре гайки и крутят, веря в новый Азиатский путь для России.
купили интенсив у инфоцыган "возводим Северную Корею в домашних условиях за 3 недели"
И хорошо получается
и спидранят :)
Почему загнали в угол, если все планомерно долгие годы и так ужесточалось? Скорее идет по плану смену политического режима на следующий.
Мракобесы охуели. Глебыч мы с тобой!
Причина — публикации Невзорова про обстрел роддома в Мариуполе
Пидарасы
Буду ждать от него новое видео. Вот я думаю он там даст волю словцу своему.
завтра пизда ютубу
Завтра он же выпустит продолжение выступления в Израиле. Вот "Наповал" в воскресенье ждём с нетерпеньем
Хорошо, что он уже съебал. Тварям его не достать.
кадыровские и в Израиле людей доставали
Да? А можно пруфов?
За оскорбления заставляли извиняться, понятия не имею как искать эту информацию.
Поэтому без пруфов, за правдивость не ручаюсь. Если кто-то поймет за что я, то пусть даст ссылку.
Гугль находит только это https://lenta.ru/news/2021/05/10/kadyrov/
Не, не то
Другого по запросу "кадыровцы заставили извиняться израиль" гугл не выдаёт.
А вообще сложно представить, начиная с приезда "кадыровцев" в Бен-Гурион.
Зачем ты ведёшь диалог с лахтоботом?
Какая он тебе лахта? Капец, конечно. На ровном месте чувака говном облили.
Извините, дон, больше не буду, дон.)))
Ладно, я же говорю, это чисто по памяти. За правдивость не ручаюсь.
Вспомнил ещё, что школьник оттуда на видео извинялся за оскорбление. Такое помнишь?
Он был в РФ, про Израиль наврал
я подтверждаю, что был какой-то парниша, живущий в израиле, который то ли тиктоки, то ли сторизы очень бесстрашные записал, а через пару дней извинялся в тех же сторизах
upd., https://lenta.ru/news/2021/05/23/bloger/
о нем речь
И где здесь Израиль?
ну парень, если я верно помню, из израиля
https://t.me/mudak/49775
Топ-1 смертельно-опасных челленджей
סלח לי רמזן, דון
Что за приезд кадыровцев в Бен-Гурион, ссылку? Нагуглил только https://www.bbc.com/russian/international/2014/03/140323_kadyrov_abu_ghosh.amp
Не знаю. Представить не могу и приезд бригды извинятелей и израильского школьника, который: "слиха ли, Рамзан, ани мицтаер, дон".
А мечеть в Абу-Гоше да, стоит, сам видел))
В смысле "не знаю", я же тебя цитировал, ты только что написал про некий приезд?
Дальше нагуглил видать тот самый приезд 2 футболистов в местную футбольную команду, где их болельщики погнали ссаными тряпками. https://www.kavkazcenter.com/russ/content/2013/04/16/97415/nesostoyavshiesya-evrei.shtml
Я писал: "А вообще сложно представить, начиная с приезда "кадыровцев" в Бен-Гурион."
То есть, зная чуть-чуть как работает пограничная служба аэропорта, я сомневаюсь, что кто-то бы вообще въехал, а уж извиняться чтоб заставили...
Чет мне кажется в Израиле кадыровцам ещё больших хуев рот напихают, чем в Украине.
Да я про то, что они имеют свои инструменты давления и на людей там. А не про то, что они физически туда имеют доступ.
Пруфов пока не увидели.
Что за инструменты-то?
Сомневаюсь, что даже прихожанин кадыровской мечети из Абу Гоша поедет в условный Ришон Ле Цион требовать извинений от кого-либо. А поедет - не доедет обратно.
Такая хуйня в Израиле не работает от слова совсем.
только теперь обрезанных
А где он щас?
В Израиле вроде как.
Это при том что Минобороны признали факт бомбардировки роддома на официальном уровне с жалким оправданием, якобы людей там не было
Какие чеканные формулировки!
По данным следствия, Невзоров 9 марта 2022 года на своей публичной странице в запрещенной в Российской Федерации социальной сети «Инстаграм»
изменил Родине
принимаются меры к установлению местонахождения Невзорова с целью проведения с ним следственных и процессуальных действий
с применением инвентаря
блять я удивлён как его ещё за оскорбление чувств верующих не забрали
у него был "договор" с пу
Где инфа об этом есть у него? А то часто слышу подобные формулировки
Он просто периодически об этом говорит, когда ему задают вопросы подобного рода
Глебыч, живи!
Статья дополняется
Невзоров уже проккоментировал ситуацию.
во-первых хуле ты мне сделаешь, во-вторых пошел нахуй, в-третьих что ты мне сделаешь, я в другом городе. за мат извени
Он вроде в Израиле.
Ставь лайк, если у тебя такая же мечта как и у миллионов твоих соотечественников 🤞
Министерством обороны Российской Федерации официально объявлено о ложности указанных сведений
Вот за него не обидно. Этот хуев мессия промыл мозги некоторым моим друзьям не хуже пропагандонов (не случайно, ведь он выходец их этих ублюдков).
эти все твои друзья только у тебя в голове
Иди вслед за кораблем, русским... военным...
Ооо бля, Невзороботов набежало...
Минобороны считает данные об произошедшем недостоверными.
Они кроме своего информационного высера что-то считают достоверным?
Если даже на Невзорова завели дело, то вообще пиздец
Теперь запретят невзоровский фильм "Чистилище" про чеченскую спецоперацию.
Невзоров же неприкасаемый был, кто дальше, Маэстро? Жириновского может в коме обвинять начнут?
Справедливости ради, чехвостил он нынешнюю власть в последнее время... Очень конкретно. Жирик в коме так же безопасен, как без комы или Миши Дегтярева
Ля ну и заголовок, думал фейки были про Невзорова, кек
Надеюсь, что он давно не в России.
В Израиле, видео недавно было на канале у него. Думаю предупредили, что вот теперь уже пора ехать.
Наконец-то прищучили этого змееныша.
И ты иди вслед за кораблем...
Посмотрим, что он теперь скажет!
Ну вот.. А вы спрашивали когда на него откроют дело, руки просто не дошли у ребят с самого начала
Ф, Глебыч
бля
подождали пока уедет