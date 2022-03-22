Бывший сотрудник ФБК Горожанко записал, как следователь репетировал с ним показания перед судом против Навального

Инструктаж следователя Александра Кемерова в здании СК за день до суда Фёдор Горожанко записал на диктофон смарт-часов. Там же ему угрожал следователь по особо важным делам Роман Видюков — «правая рука» Бастрыкина. На самом суде он отказался свидетельствовать против Навального и заявил о давлении следствия, а после этого покинул Россию.