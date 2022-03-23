Forbes: Роскомнадзор заблокировал сайт со слитыми данными пользователей «Яндекс.Еды» Статьи редакции
В реестре заблокированных ресурсов сайта нет.
Роскомнадзор ограничил доступ к сайту Save data с картой, на которой были слитые данные пользователей «Яндекс.Еды». Об этом сообщает Forbes со ссылкой на регулятор.
Согласно данным GlobalCheck, доступность сайта составляет 0%. Редакторы TJ заметили, что он перестал открываться ещё в ночь на 23 марта. При этом в списке заблокированных ресурсов Роскомнадзора сайта нет.
22 марта в телеграм-каналах распространилась ссылка на карту с утёкшей информацией о пользователях «Яндекс.Еды» по месту их жительства. Среди слитых данных — имена, номера телефонов и адреса.
Сама утечка произошла ещё 1 марта, сейчас её визуализировали и выложили в открытый доступ. В «Яндексе» сообщали, что вместе с правоохранительными органами делают всё, чтобы минимизировать распространение базы. Позже телеграм-канал «Save Russian Data» удалили, а базы данных, опубликованные на DropBox, перестали быть доступны.
При желании отправиться за границу они должны сообщить цель и сроки поездки, а руководитель имеет право не согласовать выезд.
Масштабный слив привёл не только к недовольству, но и открыл простор для сталкинга: люди ищут «рекордсменов» по тратам и удивляются заказам из Мавзолея.
Два имплантированных микрочипа в моторной коре мозга улавливают мыслительные импульсы и передают их компьютеру.
ну пусть блочит дальше, современные человеки давно это не замечают.
Эффект Стрейзанд kicks in
Роскомнадзор заблокировал
а дайте ссылочку в лс плз
https://rkn.gov.ru/ не благодари
не благодарю
И мне, но не в ЛС, а сюда. Спасибо.
киньте тоже ссылку плз, а то я все пропустил
Саверудата точка орг слэш мап
Рандомная цитата Байдена, не имеет никакого отношения к этому посту
ну вот видите — от Роскомнадзора есть польза
привет
Привет
привет
Скучал по тебе
спасибо тебе
Все по тебе тут скучают, а ты в эти баны попадаешь. Постыдился бы!
Поделом
)))))
Привет
Привет
добрый день
Когда уже Азов превратит останкинскую башню в выжигатель мозгов????
нацисты ещё никогда прежде не брали москву
в смысле не брали, а в кремле кто сейчас???
сумасшедшие
База
согласен - они её никогда не покидали
Доброго дня.
приветик
@Дон Бот
добрый день ДОН
Докачавшим просьба выложить на новые файлообменники и торренты.
ну все, теперь все в безопасности /sarcasm off
ну все, теперь россияне в безопасности
Меня интересует только одно, почему в этой базе не все мои заказы?
все прекрасно работает)
И ведь этим хуяндексом кто-то пользуется.
Мыши плакали, кололись, но продолжали жрать кактус.
У меня все еще доступно
У меня даже инста с фейсбуком и медузой со свободой работают)