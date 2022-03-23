В реестре заблокированных ресурсов сайта нет.

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Роскомнадзор ограничил доступ к сайту Save data с картой, на которой были слитые данные пользователей «Яндекс.Еды». Об этом сообщает Forbes со ссылкой на регулятор.

Согласно данным GlobalCheck, доступность сайта составляет 0%. Редакторы TJ заметили, что он перестал открываться ещё в ночь на 23 марта. При этом в списке заблокированных ресурсов Роскомнадзора сайта нет.

22 марта в телеграм-каналах распространилась ссылка на карту с утёкшей информацией о пользователях «Яндекс.Еды» по месту их жительства. Среди слитых данных — имена, номера телефонов и адреса.

Сама утечка произошла ещё 1 марта, сейчас её визуализировали и выложили в открытый доступ. В «Яндексе» сообщали, что вместе с правоохранительными органами делают всё, чтобы минимизировать распространение базы. Позже телеграм-канал «Save Russian Data» удалили, а базы данных, опубликованные на DropBox, перестали быть доступны.