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Forbes: Роскомнадзор заблокировал сайт со слитыми данными пользователей «Яндекс.Еды» Статьи редакции

В реестре заблокированных ресурсов сайта нет.

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Роскомнадзор ограничил доступ к сайту Save data с картой, на которой были слитые данные пользователей «Яндекс.Еды». Об этом сообщает Forbes со ссылкой на регулятор.

Согласно данным GlobalCheck, доступность сайта составляет 0%. Редакторы TJ заметили, что он перестал открываться ещё в ночь на 23 марта. При этом в списке заблокированных ресурсов Роскомнадзора сайта нет.

22 марта в телеграм-каналах распространилась ссылка на карту с утёкшей информацией о пользователях «Яндекс.Еды» по месту их жительства. Среди слитых данных — имена, номера телефонов и адреса.

Сама утечка произошла ещё 1 марта, сейчас её визуализировали и выложили в открытый доступ. В «Яндексе» сообщали, что вместе с правоохранительными органами делают всё, чтобы минимизировать распространение базы. Позже телеграм-канал «Save Russian Data» удалили, а базы данных, опубликованные на DropBox, перестали быть доступны.

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#новости #утечки #яндекс

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Гладкий ихтиандр
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Петербургский торшер

ну пусть блочит дальше, современные человеки давно это не замечают.

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бєндєровєц родрігес

Эффект Стрейзанд kicks in

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Nick Rosenberg

Роскомнадзор заблокировал

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8
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Папозогло

а дайте ссылочку в лс плз

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Семен Петров

https://rkn.gov.ru/ не благодари

https://rkn.gov.ru/
https://rkn.gov.ru/
rkn.gov.ru
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8
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Папозогло

не благодарю

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Ноунейм Ноунеймов

И мне, но не в ЛС, а сюда. Спасибо.

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dzem

киньте тоже ссылку плз, а то я все пропустил

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Дурной паркур

Саверудата точка орг слэш мап
 Рандомная цитата Байдена, не имеет никакого отношения к этому посту

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Неожиданный браслет

ну вот видите — от Роскомнадзора есть польза

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–21
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Процессуальный американец

привет

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7
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Ответный ГОСТ

Привет

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Неожиданный браслет

привет

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2
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Ответный ГОСТ

Скучал по тебе

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Неожиданный браслет

спасибо тебе

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Виртуальный дебаркадер

Все по тебе тут скучают, а ты в эти баны попадаешь. Постыдился бы!

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Процессуальный американец

Поделом

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Процессуальный американец

)))))

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Процессуальный американец

Привет

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Процессуальный американец

Привет

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Неожиданный браслет

добрый день

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Процессуальный американец

Когда уже Азов превратит останкинскую башню в выжигатель мозгов????

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Неожиданный браслет

нацисты ещё никогда прежде не брали москву

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Процессуальный американец

в смысле не брали, а в кремле кто сейчас???

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Неожиданный браслет

сумасшедшие

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Процессуальный американец

База

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Гладкий ихтиандр

согласен - они её никогда не покидали

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Виртуальный дебаркадер

Доброго дня.

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Неожиданный браслет

приветик

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бєндєровєц родрігес

@Дон Бот

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Дон Бот

добрый день ДОН

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Andrey Laur

Докачавшим просьба выложить на новые файлообменники и торренты.

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Холден Колфилд

ну все, теперь все в безопасности /sarcasm off

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испанский смех

ну все, теперь россияне в безопасности

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Неподвижный магнит

Меня интересует только одно, почему в этой базе не все мои заказы?

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Глеб Ворончихин

все прекрасно работает)

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Пластиковое Окно

И ведь этим хуяндексом кто-то пользуется.

Мыши плакали, кололись, но продолжали жрать кактус.

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Террористический завод

У меня все еще доступно

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НикакойвойнысУкраиной

У меня даже инста с фейсбуком и медузой со свободой работают)

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