При желании отправиться за границу они должны сообщить цель и сроки поездки, а руководитель имеет право не согласовать выезд.

Фото «Холода»

Депутатам Госдумы от «Единой России» запретили уезжать из России без разрешения руководителя фракции Владимира Васильева. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на главу Центрального исполнительного комитета партии Александра Сидякина.

Сидякин отметил, что запрет распространяется только на членов фракции в Госдуме, а не на всю партию. По его словам, «решению уже не один день, ему несколько месяцев».

Первым о запрете сообщил журнал «Холод» со ссылкой на распоряжение Васильева. Согласно документу, оказавшемуся в распоряжении издания, в случае желания депутата от «Единой России» покинуть страну, он должен сообщить главе фракции, куда направляется, цель и сроки поездки. Руководитель же разрешит или запретит выезд за границу.