Депутатам Госдумы от «Единой России» запретили покидать Россию без разрешения главы фракции Статьи редакции
При желании отправиться за границу они должны сообщить цель и сроки поездки, а руководитель имеет право не согласовать выезд.
Депутатам Госдумы от «Единой России» запретили уезжать из России без разрешения руководителя фракции Владимира Васильева. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на главу Центрального исполнительного комитета партии Александра Сидякина.
Сидякин отметил, что запрет распространяется только на членов фракции в Госдуме, а не на всю партию. По его словам, «решению уже не один день, ему несколько месяцев».
Первым о запрете сообщил журнал «Холод» со ссылкой на распоряжение Васильева. Согласно документу, оказавшемуся в распоряжении издания, в случае желания депутата от «Единой России» покинуть страну, он должен сообщить главе фракции, куда направляется, цель и сроки поездки. Руководитель же разрешит или запретит выезд за границу.
Масштабный слив привёл не только к недовольству, но и открыл простор для сталкинга: люди ищут «рекордсменов» по тратам и удивляются заказам из Мавзолея.
Два имплантированных микрочипа в моторной коре мозга улавливают мыслительные импульсы и передают их компьютеру.
у обычного россиянина появилось небольшое преимущество
Гражданам запретили покидать Россию без разрешения главы государства
очень хочу в Узбекистан
За карточкой Visa?
Понимаю.
не пали контору
а оттуда куда?
посмотрим...
Vzbekistan.
без разрешения начальника жэка
Депутаты других партий после этой новости:
Редакторам ТЖ запретили покидать ТЖ без разрешения главы ТЖ
Да, блядь!.. :(
Ехал главред Тж через Тж видит в Тж Тж, сунул главред Тж руку в Тж а она в говне по локоть оказалась
видимо несколько человек про это знали и уволились заранее
Пусть в Воронеже отдыхают, бесы
"..у кого вилла в Майами, кто любит фуа-гра" (c)
И чо будет если нарушат запрет?
ВЫГОВОР с занесением в личное дело
по партийной линии
Запретили крысам бежать с тонущего корабля.
Сейчас и народу запретят.
ждем
Этот?
Да и ехать им больше некуда, виллы же отжали/отожмут. :)
нет, временно заморозят
Нет ничего более постоянного, чем временное.
Что мешает этим крысам выйти из партии и свалить за бугор?
значит был прецедент
милонов свалил в геям поближе
Милонов проиграл армянам в нарды на раздевание
но дабы не травмировать себя, армяне разрешили ему не раздеваться
Но при этом не расстроился и исполнил свою давнюю мечту.
а почему силовикам нельзя, а депутатам можно?
АХАХАХАХА
То есть, мяу
Столько лет своим покорным киванием подпитывать шизу диктатора, попутно не забывая воровать как не в себя и вот в один миг лишиться статуса, богатства и банальной свободы передвижения.
обычная тема жадности в казино или обжорства — русский меру знает, остальное сблюет
Значит уже боятся что сбегут, значит те уже чо то начали понимать...
какое правильное решение. ибо нех.