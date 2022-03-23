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Депутатам Госдумы от «Единой России» запретили покидать Россию без разрешения главы фракции Статьи редакции

При желании отправиться за границу они должны сообщить цель и сроки поездки, а руководитель имеет право не согласовать выезд.

Фото «Холода»

Депутатам Госдумы от «Единой России» запретили уезжать из России без разрешения руководителя фракции Владимира Васильева. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на главу Центрального исполнительного комитета партии Александра Сидякина.

Сидякин отметил, что запрет распространяется только на членов фракции в Госдуме, а не на всю партию. По его словам, «решению уже не один день, ему несколько месяцев».

Первым о запрете сообщил журнал «Холод» со ссылкой на распоряжение Васильева. Согласно документу, оказавшемуся в распоряжении издания, в случае желания депутата от «Единой России» покинуть страну, он должен сообщить главе фракции, куда направляется, цель и сроки поездки. Руководитель же разрешит или запретит выезд за границу.

#новости #госдума #право #единаяроссия

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38 комментариев
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M.R.T.

у обычного россиянина появилось небольшое преимущество

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Процессуальный американец

Гражданам запретили покидать Россию без разрешения главы государства

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M.R.T.

очень хочу в Узбекистан

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Худой инструмент

За карточкой Visa?
Понимаю.

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M.R.T.

не пали контору

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dzem

а оттуда куда?

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M.R.T.

посмотрим...

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Нурсултан из Нур-Султана

Vzbekistan.

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Просторный Гоша

без разрешения начальника жэка

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Депутат миллионов

Депутаты других партий после этой новости:

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Правовой Влад

Редакторам ТЖ запретили покидать ТЖ без разрешения главы ТЖ

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Ноунейм Ноунеймов

Да, блядь!.. :(

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Чувак против войны

Ехал главред Тж через Тж видит в Тж Тж, сунул главред Тж руку в Тж а она в говне по локоть оказалась

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Like.no.other
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Гладкий ихтиандр

видимо несколько человек про это знали и уволились заранее

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Усталый корабль

Пусть в Воронеже отдыхают, бесы

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Antony Duke

"..у кого вилла в Майами, кто любит фуа-гра" (c)

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Тупой Илья

И чо будет если нарушат запрет?

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4
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Трогательный Влад

ВЫГОВОР с занесением в личное дело
по партийной линии

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Michael Konovalov

Запретили крысам бежать с тонущего корабля.

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Виртуальный дебаркадер

Сейчас и народу запретят.

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Blessed

ждем

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Трогательный Влад

Этот?

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Ноунейм Ноунеймов

Да и ехать им больше некуда, виллы же отжали/отожмут. :)

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испанский смех

нет, временно заморозят

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Ноунейм Ноунеймов

Нет ничего более постоянного, чем временное.

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Значительный супер_стар

Что мешает этим крысам выйти из партии и свалить за бугор?

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Благодарный фитиль

значит был прецедент

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Петербургский торшер

милонов свалил в геям поближе

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Процессуальный американец

Милонов проиграл армянам в нарды на раздевание

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Alexander

но дабы не травмировать себя, армяне разрешили ему не раздеваться

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Antony Duke

Но при этом не расстроился и исполнил свою давнюю мечту.

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Навальнята спасают Фермана

а почему силовикам нельзя, а депутатам можно?

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Цветной Конь

АХАХАХАХА
То есть, мяу

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Noname

Столько лет своим покорным киванием подпитывать шизу диктатора, попутно не забывая воровать как не в себя и вот в один миг лишиться статуса, богатства и банальной свободы передвижения.

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Alexey Kochetkov

обычная тема жадности в казино или обжорства — русский меру знает, остальное сблюет

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DaiBi

Значит уже боятся что сбегут, значит те уже чо то начали понимать...

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Анна Ворон

какое правильное решение. ибо нех.

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