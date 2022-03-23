Новости
vc.ru

«Сетевые свободы» начали собирать коллективный иск против «Яндекс.Еды» из-за утечки данных клиентов Статьи редакции

Юристы проекта получили уже 300 обращений.

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Пользователи, которые нашли себя в опубликованной базе с данными клиентов «Яндекс.Еды», могут обратиться на горячую линию проекта, сообщают «Сетевые свободы».

Проект объявил, что готов помочь с привлечением сервиса к ответственности за утечку. От пользователя понадобится доверенность, которая позволит адвокату действовать от его имени.

«Сетевые свободы» планируют иск, к которому могут присоединиться все обратившиеся к ним люди, чьи данные оказались в открытом доступе и которые согласятся выдать доверенность, уточнил vc.ru руководитель проекта Дамир Гайнутдинов.

Всего «Сетевые свободы» получили уже 300 обращений, но нужно «посмотреть, сколько человек доберутся до суда», рассказал он. По словам Гайнутдинова, основания для подачи иска достаточно убедительные — «Яндекс» частично признал утечку и обратился к правоохранительным органам.

  • 1 марта «Яндекс Еда» сообщила об утечке данных пользователей — телефонов клиентов и информации о заказах, времени доставки, адресов и других.
  • 22 марта в сети опубликовали карту с данными клиентов сервиса, а 23 марта сайт заблокировал «Роскомнадзор».
  • В «Яндекс.Еде» объяснили, что новых утечек не было, для карты использовали данные из утечки от 1 марта. Также сервис делает всё, что можно, чтобы минимизировать распространение данных вместе с надзорными и правоохранительными органами.
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#новости #яндекседа #яндекс

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14 комментариев
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Общественный Женя

Предлагаю яндексу выплатить по ляму рублей всем, кто попал на эти карты. А ещё покаяться за яндекс.новости публично.

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16
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Просторный Гоша

Дадут промокод -30% на один заказ

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24
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Средневековый франт

на ПЕРВЫЙ заказ

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32
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НикакойвойнысУкраиной

При условии покупки с 1 сентября до 2 сентября 2019 года

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3
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Александр Чекета

Для новых пользователей Яндекса

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Фёдор Бузаев

Лично подписался. Яндекс ахуел, дырявая хуета

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4
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Средневековый франт

у них все силы ушли, что бы удержать новости о войне на главное странице, не осталось ресурсов для данных пользователя

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2
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Просторный Гоша

Сколько у них программистов уехало заграницу?

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Виртуальный дебаркадер

Яндекс сасотб.

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НикакойвойнысУкраиной

Каеф чисто
Щас Хуяндекс будет вертеться

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Грамотный единорожек88

ну че, раанарод?

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Процессуальный американец

Дадут всем скидку 50% на месяц, кек

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Просторный Гоша

Это экономически невыгодно!

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Андрей Васильев

так выглядит наивность

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Мнения
чипизадница

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133
Twitter
Русский американец
штейн @lcshtn
красовский вот потратил на яндекс.еду 532 тысячи рублей за полгода, это примерно три годовые зарплаты большинства россиян, налоги которых уходят на то, чтобы антон называл их тупым ленивым быдлом, призывал умирать на путинской войне, а несогласных сажать или топить в мойке
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Twitter
Евгений Ройзман @roizmangbn
Если Z и V, это
Zалупа на Vоротник,
то ХНР однозначно - хуй на рыло.
ДНР - два на рыло.
Не благодарите.
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Масштабный слив привёл не только к недовольству, но и открыл простор для сталкинга: люди ищут «рекордсменов» по тратам и удивляются заказам из Мавзолея.

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