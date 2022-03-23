«Сетевые свободы» начали собирать коллективный иск против «Яндекс.Еды» из-за утечки данных клиентов Статьи редакции
Юристы проекта получили уже 300 обращений.
Пользователи, которые нашли себя в опубликованной базе с данными клиентов «Яндекс.Еды», могут обратиться на горячую линию проекта, сообщают «Сетевые свободы».
Проект объявил, что готов помочь с привлечением сервиса к ответственности за утечку. От пользователя понадобится доверенность, которая позволит адвокату действовать от его имени.
«Сетевые свободы» планируют иск, к которому могут присоединиться все обратившиеся к ним люди, чьи данные оказались в открытом доступе и которые согласятся выдать доверенность, уточнил vc.ru руководитель проекта Дамир Гайнутдинов.
Всего «Сетевые свободы» получили уже 300 обращений, но нужно «посмотреть, сколько человек доберутся до суда», рассказал он. По словам Гайнутдинова, основания для подачи иска достаточно убедительные — «Яндекс» частично признал утечку и обратился к правоохранительным органам.
- 1 марта «Яндекс Еда» сообщила об утечке данных пользователей — телефонов клиентов и информации о заказах, времени доставки, адресов и других.
- 22 марта в сети опубликовали карту с данными клиентов сервиса, а 23 марта сайт заблокировал «Роскомнадзор».
- В «Яндекс.Еде» объяснили, что новых утечек не было, для карты использовали данные из утечки от 1 марта. Также сервис делает всё, что можно, чтобы минимизировать распространение данных вместе с надзорными и правоохранительными органами.
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Предлагаю яндексу выплатить по ляму рублей всем, кто попал на эти карты. А ещё покаяться за яндекс.новости публично.
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Для новых пользователей Яндекса
Лично подписался. Яндекс ахуел, дырявая хуета
у них все силы ушли, что бы удержать новости о войне на главное странице, не осталось ресурсов для данных пользователя
Сколько у них программистов уехало заграницу?
Яндекс сасотб.
Каеф чисто
Щас Хуяндекс будет вертеться
ну че, раанарод?
Дадут всем скидку 50% на месяц, кек
Это экономически невыгодно!
так выглядит наивность