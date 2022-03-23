Десантный модуль для марсианской программы «Казачок» остался в Европе. «Роскосмос» не может его вывезти Статьи редакции
Дмитрий Рогозин уже запланировал сделать новый.
«Роскосмос» не может вернуть в Россию десантный модуль с марсианской посадочной платформой «Казачок» из Европы из-за отсутствия авиасообщения. Об этом госкорпорация сообщила на сайте, обратил внимание РБК.
Для российской марсианской программы хотят сделать новую посадочную платформу. «Повторить посадочный модуль „Казачок“, который мы делали под миссию ExoMars, не представляет труда. Все чертежи есть, это наша работа», — говорил глава корпорации Дмитрий Рогозин.
«Казачок» — часть автоматической межпланетной станции ExoMars, которую «Роскосмос» разрабатывал вместе с Европейским космическим агентством. Станция состоит из европейского перелетного модуля, российского десантного модуля с посадочной платформой «Казачок» и европейского марсохода «Розалинд Франклин». Учёные хотели найти доказательства существования жизни на планете.
Запуск должен был пройти осенью 2022 года. С января «Казачок» находится на территории предприятия Thales Alenia Space в итальянском Турине рядом с марсоходом «Розалинд Франклин». 17 марта совет Европейского космического агентства сообщил, что не станет продолжать сотрудничество с «Роскосмосом» в рамках миссии ExoMars невозможно из-за ситуации на Украине.
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А казачок-то засланный
Скорее, засранный. Или просранный.
Опередил(
Дмитрий Рогозин уже запланировал сделать новый.
из говна и палок
Смысла нет возвращать. Россия не полетит на Марс в ближайшее будущее. А когда полетит, то там уже модули будут в тысячу раз делать.
Разве что для музея можно на грузовичках вывезти
из России сделаем Марс
Зато Россия прекрасно полетит в пизду.
Десантный модуль для марсианской программы
Беспощадный Российский нэйминг.
А что случилось?
На месте европейцев ни в коем случае бы не доверил делать посадочный модуль стране, которая все свои межпланетные зонды утопила в океане.
Кринжачок
спецобсирация по декоммунизации Марса
Десантный модуль для марсианской программы «Казачок»
Не дай Бог такое сядет на Марс
Пидорок
Сделать можно, но за чей счёт праздник? Или этот россиянин заплатит за все?