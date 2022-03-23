Новости

Десантный модуль для марсианской программы «Казачок» остался в Европе. «Роскосмос» не может его вывезти Статьи редакции

Дмитрий Рогозин уже запланировал сделать новый.

Марсоход «Розалинд Франклин» установлен на посадочную платформу «Казачок». Фото «Роскосмос»

«Роскосмос» не может вернуть в Россию десантный модуль с марсианской посадочной платформой «Казачок» из Европы из-за отсутствия авиасообщения. Об этом госкорпорация сообщила на сайте, обратил внимание РБК.

Для российской марсианской программы хотят сделать новую посадочную платформу. «Повторить посадочный модуль „Казачок“, который мы делали под миссию ExoMars, не представляет труда. Все чертежи есть, это наша работа», — говорил глава корпорации Дмитрий Рогозин.

«Казачок» — часть автоматической межпланетной станции ExoMars, которую «Роскосмос» разрабатывал вместе с Европейским космическим агентством. Станция состоит из европейского перелетного модуля, российского десантного модуля с посадочной платформой «Казачок» и европейского марсохода «Розалинд Франклин». Учёные хотели найти доказательства существования жизни на планете.

Запуск должен был пройти осенью 2022 года. С января «Казачок» находится на территории предприятия Thales Alenia Space в итальянском Турине рядом с марсоходом «Розалинд Франклин». 17 марта совет Европейского космического агентства сообщил, что не станет продолжать сотрудничество с «Роскосмосом» в рамках миссии ExoMars невозможно из-за ситуации на Украине.

#новости #космос

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17 комментариев
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Трогательный Влад

А казачок-то засланный

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Ігор Лазарук

Скорее, засранный. Или просранный.

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11
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Процессуальный американец

Опередил(

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3
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Петербургский торшер

Дмитрий Рогозин уже запланировал сделать новый.
из говна и палок

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15
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Конь Федерации

Смысла нет возвращать. Россия не полетит на Марс в ближайшее будущее. А когда полетит, то там уже модули будут в тысячу раз делать.
Разве что для музея можно на грузовичках вывезти

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6
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Петербургский торшер

из России сделаем Марс

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4
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Заключенный Денис

Зато Россия прекрасно полетит в пизду.

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0
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Андрей Лагутин

Десантный модуль для марсианской программы

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7
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Нет предела

Беспощадный Российский нэйминг.

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5
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kobra kai

А что случилось?

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4
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Nick Rosenberg

На месте европейцев ни в коем случае бы не доверил делать посадочный модуль стране, которая все свои межпланетные зонды утопила в океане.

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4
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Закомплексованная Душа

Кринжачок

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fyjybv
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Egor K

спецобсирация по декоммунизации Марса

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2
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Просторный Гоша

Десантный модуль для марсианской программы «Казачок»
Не дай Бог такое сядет на Марс

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у дракона понос

Пидорок

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1
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masloriy

Сделать можно, но за чей счёт праздник? Или этот россиянин заплатит за все?

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0
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Уголовный Кирилл
314
Максим Золотарёв

Это просто дикий колхоз...

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