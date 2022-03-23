Собеседники Bloomberg заявили, что отъезд Чубайса связан с его несогласием с ситуацией по Украине.

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Анатолий Чубайс. Фото Bloomberg

Анатолий Чубайс ушёл с должности специального представителя президента России по вопросам устойчивого развития и уехал из страны, сообщает Bloomberg со ссылкой на двух осведомлённых источников.

Факт ухода с должности подтверждают ТАСС и РИА «Новости». Один из источников ТАСС отмечает, что Чубайс уехал из страны: «Он и ушел с поста спецпредставителя, и уехал из страны».

Двое знакомых Чубайса рассказали РБК, что тот вместе со своей супругой Авдотьей Смирновой уезжал в Стамбул. По словам одного из них, Чубайс собирался вернуться в Россию. Брат Анатолия Чубайса Игорь на вопрос РБК ответил: «Не могу сказать, не в курсе».

«Коммерсант» сообщает, что Чубайса видели в Стамбуле, когда он снимал деньги через банкомат.

Обновлено в 16:49: Дмитрий Песков заявил РИА «Новости», что Чубайс уволился по собственному желанию: «Уехал он из России или нет — его личное дело».