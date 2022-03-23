Анатолий Чубайс уехал из России Статьи редакции
Собеседники Bloomberg заявили, что отъезд Чубайса связан с его несогласием с ситуацией по Украине.
Анатолий Чубайс ушёл с должности специального представителя президента России по вопросам устойчивого развития и уехал из страны, сообщает Bloomberg со ссылкой на двух осведомлённых источников.
Факт ухода с должности подтверждают ТАСС и РИА «Новости». Один из источников ТАСС отмечает, что Чубайс уехал из страны: «Он и ушел с поста спецпредставителя, и уехал из страны».
Двое знакомых Чубайса рассказали РБК, что тот вместе со своей супругой Авдотьей Смирновой уезжал в Стамбул. По словам одного из них, Чубайс собирался вернуться в Россию. Брат Анатолия Чубайса Игорь на вопрос РБК ответил: «Не могу сказать, не в курсе».
«Коммерсант» сообщает, что Чубайса видели в Стамбуле, когда он снимал деньги через банкомат.
Обновлено в 16:49: Дмитрий Песков заявил РИА «Новости», что Чубайс уволился по собственному желанию: «Уехал он из России или нет — его личное дело».
Анатолий Чубайс с 2011 по 2020 годы был председателем правления АО «Роснано», в декабре 2020 года стал специальным представителем президента по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития.
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Без шуток это самая страшная новость за последнее время, максимально опасный сигнал
Тут в первые дни говорили, что если Чубайс, который всегда был глыбой, которую никто не смеет и пальцем тронуть, выскажется "что всё - пиздец" или сбежит - то это напрямую говорит что будет реально пиздец.
Аналогично говорили про Собчак, которая тоже свинтила
Страшно
Собчак еще можно было понять, её реальный политический вес и интеграция во властные структуры не была прям абсолютной. Но уход насквозь провластного Чубайса, вросшего корнями в Россию, это не звоночек, а блядь огромный транспарант с неоновыми огнями.
Собчак? Это же просто говорящая голова и чуть больше чем никто...
Но говорящая голова, у которой много связей и друзей среди власти
Свой человек, так сказать
Иного бы даже не допустили как спойлер на выборы
Не вижу связи между "говорящая голова, у которой много связей и друзей среди власти" и "сбежит - то это напрямую говорит что будет реально пиздец". То что будет пиздец сейчас знает любой школьник, а если бы реально что-то знала - уехала бы раньше
Это та блядина которая говорила что Россия не с Украиной воююет, а с США?
о чем он сигнализирует?
Чубайс наверное один из самых сытых и приближенных олигархов к власти, то что человек с такой верхушки принимает решение покинуть страну, говорит о какой-то суете среди этих подковерных кардиналов. А если уж такие «боги жизни» ощущают опасность, то и для обычного жителя ничего хорошего это не может сулить.
Ну странно, что даже настолько приближенные к кормушке люди бегут
Я думал чет конкретное означает. То что пизда это уже не секрет.
конкретное не обозначает, но это точно тревожнее новость чем уход макдональдса или признание меты террористами
А может, наоборот, хороший знак?
Знак Водолея
Я не помню из последних новостей чтобы кто-то такого ранга сбегал, в основном мелкие сошки, а тут то крупная рыба
Такого не простят, как заметили выше, значит причина действительно серьёзная
Может начались эти самые поиски национал-предателей, которые не готовы публично поддержать войну
Такое бывает, на старости совесть проснулась.
Он был глыбой, но попросился на пенсию уже давно, последняя должность- чисто парадная, без чётких функций.
Сейчас видимо решил проявить позицию, едва ли ему что-то ещё в жизни от власти необходимо. Но всё равно молодец, хоть кто-то не засунул язык в жопу.
Ну пока он фактически с языком в жопе, т.к. ничего не сказал, но руки умыл и отъездом показал, что не разделяет их позицию
Разве для Путина этот жест не будет личным предательством, за которое он покарает?
Обидится, вычеркнет из истории
Карать вряд ли
Якунин вот давно срулил, никто сейчас о нём и не вспомнит. Он даже рад, наверно, ни в какие списки санкционные не попадает.
Ну он только родных вывезет, сам вернется потому что его отъезд не простят.
Сколкову пизда)
да уже 8 лет )
8 лет терпели
О чём-то очень страшном
А как же пропажа Шойгу?
А что с Шойгу?
В домике
ну и хорошо
Следить надо за ситуацией. 11 дней уже ни слуху ни духу. Как и от Герасимова.
У них, вообще-то второй и третий чемоданчики
Попробуй найди 🌚
почему? или за последний час?
Типичные внутренние чистки... А он просто не хочет быть "Каменевым и Зиновьевым своего времени" в этом списке...
Всё по лекалам... Ничего нового не принёс Путин авторитарным правителям, которые будут после него.
Вот такой пост от него кстати был от 19 марта
27 Февраля он просто молча фотку Немцова запостил
А что случилось?
Анатолий Чубайс ушёл с должности специального представителя президента России по вопросам устойчивого развития, решив все вопросы
Страна устойчиво развивается. Поехал расшатывать экономику Швейцарии.
А помните, как он ещё несколько лет назад говорил "а у нас не много денег, а очень много денег!"
Все теперь воровать будет негде
Так он и не соврал, у него очень много денег)
А Роснано обанкротилась
Что лишь подтверждает моё утверждение
Было дело:
https://tjournal.ru/19748
Вместо того, чтоб сместить Путина они бегут. Но видимо денег хватает и на Западе с радостью примут.
Турция не Запад. Путина нельзя сместить, он окружен гэбэшниками. Как сказал Невзоров: "Еще никогда мир так не ждал смерти одного человека"
В Турцию явно транзитом только.
Почему-то все говорят об уничтожении, но ведь можно просто отстранить, как сделали с Горбачёвым. Достаточно, чтобы армия перешла на другую сторону, и у него не останется никаких рычагов. А в армии у него нет фанатов, кроме двух-трёх человек (я имею в виду высший состав).
Не соглашусь про армию. А также полицаев. Эта гнилая система изрядно подпортила им психику. Они сейчас кровожадные с промытыми мозгами. Плюс им платят хорошую ЗП + выход на пенсию в 35 и еще куча привилегий. Кто не долбанулся кукухой, продает свою совесть. Вот так и живем в полицейской стране
50-70 тысяч в спб это хорошая зарплата? Я тебя умоляю
Не думал, что так мало. Это росгвардия чтоли?
Ты хочешь сказать что космонавты с таким же рвением будут пиздить танки дубинкой?
Вообщем кидалово со стороны армии, МВД и росгвардии маловероятен. Армия может перестать слушаться, но это не означает, что они попрут на Москву.
Армия или силовые структуры? У него есть полностью подчиненная ему Росгвардия и МВД
А вот тот же ФСБ контролируется Бортниковым, а он с ним не в ладах. И того у нас Шойгу с техникой и Бортников с Альфой. Достаточно ли этого будет?
Росгвардия и МВД не попрут против всех, нет никакого резона - ни идейного, ни политического, ни даже шкурного. Большие шишки договорятся, а остальным без разницы, кому служить, лишь бы платили. Все ведь понимают, во что это может вылиться, и подыхать на улицах в боях за дачи генералов никому не захочется.
у нас Шойгу с техникой
https://theins.ru/news/249548
Шойгу с техникой
какой техникой?
А ЧТО СЛУЧИЛОСЬ? СЛУЧИЛОСЬ ЧТО-ТО?
А мне новость понравилась. Чем больше путинских холуев уедет за границу (кинут Пу), тем хуже для властей РФ.
Так после таких кидков будут чистки, тк бункерный ещё больше будет убеждён, что вокруг враги и шпионы
А набирать состав от куда он будет? У него сейчас очень мало времени. Сейчас он самый токсичный человек на свете. К нему пойдут работать только смертники
Я тебя умоляю, таких токсичных полстраны
Просто дальше развиваться некуда
ТАСС тоже подтвердил
https://t.me/tass_agency/121406
Это пиздец, значит
Еще один источник, близкий к Чубайсу, также сообщил, что он уехал из России.
почалось
А когда убили Немцова, он не уволился
Бля, а как же российские убийцы айпадов и айфонов?
Нокиа 5800 - убийца айфона. Жалко поздно начали выпускать сенсорные телефоны и не успели за прогрессом.
Единственный успешный проект Чубайса-менеджера - воцарение Путина
Блять, это гнус был одним из создателей этого монстра.
Блять, неужели опять выкрутится.
О Скоро окончательные похороны Путинизма
Как бы нас не придавило…
Придавит, обязательно. Уже давят.
Как же мы без рос и без нано?
Ни устойчивости, ни развития. Ergo, делать ему тут всё равно нечего было.
ВОТ ВСЕМ ВИНОВАТ ЧУБАЙС!
т.е. тут теперь точно нечего ловить?
впервые с 90-х.
найс.
продолжаю наблюдение.