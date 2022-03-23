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Анатолий Чубайс уехал из России Статьи редакции

Собеседники Bloomberg заявили, что отъезд Чубайса связан с его несогласием с ситуацией по Украине.

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Анатолий Чубайс. Фото Bloomberg

Анатолий Чубайс ушёл с должности специального представителя президента России по вопросам устойчивого развития и уехал из страны, сообщает Bloomberg со ссылкой на двух осведомлённых источников.

Факт ухода с должности подтверждают ТАСС и РИА «Новости». Один из источников ТАСС отмечает, что Чубайс уехал из страны: «Он и ушел с поста спецпредставителя, и уехал из страны».

Двое знакомых Чубайса рассказали РБК, что тот вместе со своей супругой Авдотьей Смирновой уезжал в Стамбул. По словам одного из них, Чубайс собирался вернуться в Россию. Брат Анатолия Чубайса Игорь на вопрос РБК ответил: «Не могу сказать, не в курсе».

«Коммерсант» сообщает, что Чубайса видели в Стамбуле, когда он снимал деньги через банкомат.

Обновлено в 16:49: Дмитрий Песков заявил РИА «Новости», что Чубайс уволился по собственному желанию: «Уехал он из России или нет — его личное дело».

Анатолий Чубайс с 2011 по 2020 годы был председателем правления АО «Роснано», в декабре 2020 года стал специальным представителем президента по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития.

#новости

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79 комментариев
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Vasiliy Kudryashov

Без шуток это самая страшная новость за последнее время, максимально опасный сигнал

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41
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JilaNis

Тут в первые дни говорили, что если Чубайс, который всегда был глыбой, которую никто не смеет и пальцем тронуть, выскажется "что всё - пиздец" или сбежит - то это напрямую говорит что будет реально пиздец.

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28
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Дмитрий Царь

Аналогично говорили про Собчак, которая тоже свинтила
Страшно

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6
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JilaNis

Собчак еще можно было понять, её реальный политический вес и интеграция во властные структуры не была прям абсолютной. Но уход насквозь провластного Чубайса, вросшего корнями в Россию, это не звоночек, а блядь огромный транспарант с неоновыми огнями.

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18
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johny64 XZ

Собчак? Это же просто говорящая голова и чуть больше чем никто...

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1
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Дмитрий Царь

Но говорящая голова, у которой много связей и друзей среди власти
Свой человек, так сказать
Иного бы даже не допустили как спойлер на выборы

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0
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johny64 XZ

Не вижу связи между "говорящая голова, у которой много связей и друзей среди власти" и "сбежит - то это напрямую говорит что будет реально пиздец". То что будет пиздец сейчас знает любой школьник, а если бы реально что-то знала - уехала бы раньше

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0
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Алексей Алексеев

Это та блядина которая говорила что Россия не с Украиной воююет, а с США?

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0
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Ху Эмай

о чем он сигнализирует?

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3
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Vasiliy Kudryashov

Чубайс наверное один из самых сытых и приближенных олигархов к власти, то что человек с такой верхушки принимает решение покинуть страну, говорит о какой-то суете среди этих подковерных кардиналов. А если уж такие «боги жизни» ощущают опасность, то и для обычного жителя ничего хорошего это не может сулить.

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33
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Дмитрий Царь

Ну странно, что даже настолько приближенные к кормушке люди бегут

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9
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Ху Эмай

Я думал чет конкретное означает. То что пизда это уже не секрет.

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11
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Vasiliy Kudryashov

конкретное не обозначает, но это точно тревожнее новость чем уход макдональдса или признание меты террористами

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17
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Ху Эмай

А может, наоборот, хороший знак?

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7
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Просторный Гоша

Знак Водолея

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8
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Дмитрий Царь

Я не помню из последних новостей чтобы кто-то такого ранга сбегал, в основном мелкие сошки, а тут то крупная рыба
Такого не простят, как заметили выше, значит причина действительно серьёзная
Может начались эти самые поиски национал-предателей, которые не готовы публично поддержать войну

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7
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Подробный пистолет

Такое бывает, на старости совесть проснулась.
Он был глыбой, но попросился на пенсию уже давно, последняя должность- чисто парадная, без чётких функций.
Сейчас видимо решил проявить позицию, едва ли ему что-то ещё в жизни от власти необходимо. Но всё равно молодец, хоть кто-то не засунул язык в жопу.

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3
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Lee

Ну пока он фактически с языком в жопе, т.к. ничего не сказал, но руки умыл и отъездом показал, что не разделяет их позицию

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7
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Дмитрий Царь

Разве для Путина этот жест не будет личным предательством, за которое он покарает?

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1
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Подробный пистолет

Обидится, вычеркнет из истории
Карать вряд ли
Якунин вот давно срулил, никто сейчас о нём и не вспомнит. Он даже рад, наверно, ни в какие списки санкционные не попадает.

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3
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Точно не иноагент

Ну он только родных вывезет, сам вернется потому что его отъезд не простят.

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–1
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Правовой Влад

Сколкову пизда)

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5
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Мяонное нейтрино

да уже 8 лет )

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2
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умный человек

8 лет терпели

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2
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Аскет

О чём-то очень страшном

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5
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Ігор Лазарук

А как же пропажа Шойгу?

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9
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Vasiliy Kudryashov

А что с Шойгу?

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3
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Ху Эмай

В домике

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10
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Vasiliy Kudryashov

ну и хорошо

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Ігор Лазарук

Следить надо за ситуацией. 11 дней уже ни слуху ни духу. Как и от Герасимова.

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8
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Николай

У них, вообще-то второй и третий чемоданчики

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Краткий инструмент

Попробуй найди 🌚

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Андрей Васильев

почему? или за последний час?

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Dmitry Sursin

Типичные внутренние чистки... А он просто не хочет быть "Каменевым и Зиновьевым своего времени" в этом списке...
Всё по лекалам... Ничего нового не принёс Путин авторитарным правителям, которые будут после него.

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0
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Libo

Вот такой пост от него кстати был от 19 марта

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32
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Подробный пистолет

27 Февраля он просто молча фотку Немцова запостил

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12
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Общественный Женя
Запись в блоге Бункер пистолет патрон на TJ
Запись в блоге Бункер пистолет патрон на TJ
tjournal.ru
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2
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Ху Эмай

А что случилось?

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23
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Просторный Гоша

Анатолий Чубайс ушёл с должности специального представителя президента России по вопросам устойчивого развития, решив все вопросы

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22
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Безнаказанность чиновников

Страна устойчиво развивается. Поехал расшатывать экономику Швейцарии.

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15
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Официальный кубок

А помните, как он ещё несколько лет назад говорил "а у нас не много денег, а очень много денег!"
Все теперь воровать будет негде

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7
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Антон

Так он и не соврал, у него очень много денег)

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17
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Просторный Гоша

А Роснано обанкротилась

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2
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Антон

Что лишь подтверждает моё утверждение

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5
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Неприятный украинец

Было дело:

https://tjournal.ru/19748

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1
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КтоТы

Вместо того, чтоб сместить Путина они бегут. Но видимо денег хватает и на Западе с радостью примут.

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8
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Gangaman

Турция не Запад. Путина нельзя сместить, он окружен гэбэшниками. Как сказал Невзоров: "Еще никогда мир так не ждал смерти одного человека"

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10
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КтоТы

В Турцию явно транзитом только.

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3
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Заводной апельсин

Почему-то все говорят об уничтожении, но ведь можно просто отстранить, как сделали с Горбачёвым. Достаточно, чтобы армия перешла на другую сторону, и у него не останется никаких рычагов. А в армии у него нет фанатов, кроме двух-трёх человек (я имею в виду высший состав).

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0
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Gangaman

Не соглашусь про армию. А также полицаев. Эта гнилая система изрядно подпортила им психику. Они сейчас кровожадные с промытыми мозгами. Плюс им платят хорошую ЗП + выход на пенсию в 35 и еще куча привилегий. Кто не долбанулся кукухой, продает свою совесть. Вот так и живем в полицейской стране

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8
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Однако здравствуйте

50-70 тысяч в спб это хорошая зарплата? Я тебя умоляю

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1
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Gangaman

Не думал, что так мало. Это росгвардия чтоли?

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0
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Безнаказанность чиновников

Ты хочешь сказать что космонавты с таким же рвением будут пиздить танки дубинкой?

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1
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Gangaman

Вообщем кидалово со стороны армии, МВД и росгвардии маловероятен. Армия может перестать слушаться, но это не означает, что они попрут на Москву.

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0
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Lee

Армия или силовые структуры? У него есть полностью подчиненная ему Росгвардия и МВД

А вот тот же ФСБ контролируется Бортниковым, а он с ним не в ладах. И того у нас Шойгу с техникой и Бортников с Альфой. Достаточно ли этого будет?

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1
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Заводной апельсин

Росгвардия и МВД не попрут против всех, нет никакого резона - ни идейного, ни политического, ни даже шкурного. Большие шишки договорятся, а остальным без разницы, кому служить, лишь бы платили. Все ведь понимают, во что это может вылиться, и подыхать на улицах в боях за дачи генералов никому не захочется.

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2
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Andrei Myagkov

у нас Шойгу с техникой
https://theins.ru/news/249548

Шойгу не появляется на публике 12 дней, по ТВ…
Министр обороны России Сергей Шойгу перестал появляться в публичном пространстве с 11 марта, то…
theins.ru
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1
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Холоп

Шойгу с техникой
 какой техникой?

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0
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Libo

А ЧТО СЛУЧИЛОСЬ? СЛУЧИЛОСЬ ЧТО-ТО?

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6
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Gangaman

А мне новость понравилась. Чем больше путинских холуев уедет за границу (кинут Пу), тем хуже для властей РФ.

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3
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Дмитрий Царь

Так после таких кидков будут чистки, тк бункерный ещё больше будет убеждён, что вокруг враги и шпионы

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6
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Gangaman

А набирать состав от куда он будет? У него сейчас очень мало времени. Сейчас он самый токсичный человек на свете. К нему пойдут работать только смертники

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7
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johny64 XZ

Я тебя умоляю, таких токсичных полстраны

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2
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Убитый хот-дог
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5
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Всевозможный алмаз

Просто дальше развиваться некуда

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3
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Краткий инструмент

ТАСС тоже подтвердил
https://t.me/tass_agency/121406

Это пиздец, значит

ТАСС
Анатолий Чубайс покидает пост спецпредставителя президента РФ, сообщил источник.

Еще один источник, близкий к Чубайсу, также сообщил, что он уехал из России.
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3
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Глобальный динозавр

почалось

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2
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Просторный Гоша

А когда убили Немцова, он не уволился

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2
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Yabusele

Бля, а как же российские убийцы айпадов и айфонов?

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1
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Gangaman

Нокиа 5800 - убийца айфона. Жалко поздно начали выпускать сенсорные телефоны и не успели за прогрессом.

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0
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Станислав Козак

Единственный успешный проект Чубайса-менеджера - воцарение Путина

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1
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Maksim Florov

Блять, это гнус был одним из создателей этого монстра.
Блять, неужели опять выкрутится.

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1
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Nurzhan Berdibek

О Скоро окончательные похороны Путинизма

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0
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Николай

Как бы нас не придавило…

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1
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Sergei Timofeyev

Придавит, обязательно. Уже давят.

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Однако здравствуйте

Как же мы без рос и без нано?

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Немой звук

Ни устойчивости, ни развития. Ergo, делать ему тут всё равно нечего было.

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испанский смех

ВОТ ВСЕМ ВИНОВАТ ЧУБАЙС!

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Предварительный Пук

т.е. тут теперь точно нечего ловить?
впервые с 90-х.
найс.
продолжаю наблюдение.

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