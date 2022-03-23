ЕСПЧ возобновил рассмотрение жалоб россиян: суд будет проверять нарушения, произошедшие до 16 сентября 2022 года Статьи редакции
Даже если подать заявление позже указанной даты.
Европейский суд по правам человека уточнил последствия исключения России из Совета Европы.
- Россия перестанет быть участником Европейской конвенции о правах человека 16 сентября 2022 года. Пройдёт полгода после решения комитета министров ЕСПЧ.
- Европейский суд по правам человека, приостанавливавший рассмотрение жалоб «против Российской Федерации», «немедленно» возобновил работу над обращениями.
- ЕСПЧ будет рассматривать жалобы против «действий или бездействия» России, если факты имели место до 16 сентября 2022 года. «Даже если средства правовой защиты будут исчерпаны позже», — уточняет глава правозащитной группы «Агора» Павел Чиков.
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Отлично, решения еспч будут приходить на белой бумаге
Вот тут то и переиграли этих лохов
А кто будет исполнять решения ЕСПЧ?
Россия, обязана будет. Но, конечно, иллюзий нет: она исполняет не всё
обязана
А то что?
глубокое беспокойство
А разница, если Эрефия всё равно не будет исполнять решения ЕСПЧ?
Часть, около 10-15% исполняет
Лично мне кажется, что сейчас уже будет целые 0%.
Учитывая те сроки, за которые ЕСПЧ выносит свои решения, этот процент ещё может успеть поменяться и в обратную сторону :)
В минус уйти?
И такой сценарий не исключаю
О чём я и писал https://tjournal.ru/565213?comment=7788697
Да у нас в стране все равно уже прав никаких не будет, только обязанности.
Когда своих будем наказывать за жалобы загнивающему западу?