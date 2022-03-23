Новости

ЕСПЧ возобновил рассмотрение жалоб россиян: суд будет проверять нарушения, произошедшие до 16 сентября 2022 года Статьи редакции

Даже если подать заявление позже указанной даты.

Европейский суд по правам человека уточнил последствия исключения России из Совета Европы.

  • Россия перестанет быть участником Европейской конвенции о правах человека 16 сентября 2022 года. Пройдёт полгода после решения комитета министров ЕСПЧ.
  • Европейский суд по правам человека, приостанавливавший рассмотрение жалоб «против Российской Федерации», «немедленно» возобновил работу над обращениями.
  • ЕСПЧ будет рассматривать жалобы против «действий или бездействия» России, если факты имели место до 16 сентября 2022 года. «Даже если средства правовой защиты будут исчерпаны позже», — уточняет глава правозащитной группы «Агора» Павел Чиков.
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Анатолий Чиквин
Каковы последствия исключения России из Совета Европы Статьи редакции

Объясняем в 5, 50 и 500 словах.

Зал заседаний Парламентской Ассамблеи Совета Европы. Фото РИА «Новости»

#новости #еспч #право

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14 комментариев
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Дмитрий Царь

Отлично, решения еспч будут приходить на белой бумаге
Вот тут то и переиграли этих лохов

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7
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Передовой фонарь

А кто будет исполнять решения ЕСПЧ?

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Положительный рубин

Россия, обязана будет. Но, конечно, иллюзий нет: она исполняет не всё

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Передовой фонарь

обязана
 А то что?

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Положительный рубин

глубокое беспокойство

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8
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Неизвестный яд

А разница, если Эрефия всё равно не будет исполнять решения ЕСПЧ?

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Положительный рубин

Часть, около 10-15% исполняет

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Неизвестный яд

Лично мне кажется, что сейчас уже будет целые 0%.

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2
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Денис Ольшин

Учитывая те сроки, за которые ЕСПЧ выносит свои решения, этот процент ещё может успеть поменяться и в обратную сторону :)

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Неизвестный яд

В минус уйти?

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Денис Ольшин

И такой сценарий не исключаю

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Фирменный Абдужаббор

О чём я и писал https://tjournal.ru/565213?comment=7788697

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1
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Голубь Украинской лаборатории

Да у нас в стране все равно уже прав никаких не будет, только обязанности.

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Станислав Агентов

Когда своих будем наказывать за жалобы загнивающему западу?

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0
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