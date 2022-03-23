Кто ушёл: список компаний, остановивших работу в России 23 марта Статьи редакции
Актуальное обновление списка, который приходится пополнять.
🍿Netflix удалил своё приложение из App Store и Google Play в России. В поисковой строке оно не отображается, соответственно скачать его нельзя.
🖨 Японский производитель техники Sharp приостановил поставки. Компания производит телевизоры, мониторы, принтеры, бытовую технику.
🍫 Nestle объявила, что приостанавливает работу своих брендов KitKat и Nesquik. Компания отказалась от инвестиций и рекламы на российском рынке.
🚙 Японская компания Yokohama решила остановить производство шин на своём заводе в Лицпецке. У фирмы возникли логистические сложности с доставкой материалов из-за рубежа. При этом компания хочет сохранить штат сотрудников на российском предприятии — там работают 760 человек.
📃 Международная Организация экономического сотрудничества и развития приостановила проведение исследования компетенций и знаний школьников Programme for International Student Assessment (PISA). Россия участвовала в программе с 2000 года.
✈ Вьетнамская государственная авиакомпания Vietnam Airlines с 25 марта временно не будет летать в Россию по маршруту «Ханой-Москва-Ханой». Это объяснили необходимостью пересмотреть процедуры, связанные со страхованием самолётов.
🌦 Ведущая европейская организация спутниковой метеорологии (EUMETSAT), базирующаяся в Германии, прекратила делиться метеорологическими данными. Что послужило причиной решения, не уточняется.
🛢 Французская энергетическая корпорация TotalEnergies отказалась закупать нефть в России. Компания также запланировала прекратить инвестиции, приостановить разработки аккумуляторов и смазочных материалов и постепенно перестать вести свою деятельность в стране.
🚇 Германская компания Siemens заморозила контракт, по которому РЖД покупала «Сапсаны». При этом техническое обслуживание поездов продолжится.
Новая технология позволит выращивать органы для пересадки на основе собственных стволовых клеток пациента.
Публицист попросил прекратить дело, объяснив, что руководствовался принципами, которые поддерживает в том числе Бастрыкин.
Дополнение: видео было снято 9 мая 2017 года, но в соцсетях комментаторы рассказывают: бабушка выходит на пикеты до сих пор.
Бабушка-блокадница выходит на одиночные пикеты против войны в Санкт-Петербурге. И сталкивается с реакцией окружающих на то, что написано у нее на плакатах.
Собеседники Bloomberg заявили, что отъезд Чубайса связан с его несогласием с ситуацией на Украине.
Доступ к сервису не ограничивали.
Масштабный слив привёл не только к недовольству, но и открыл простор для сталкинга: люди ищут «рекордсменов» по тратам и удивляются заказам из Мавзолея.
Есть перерыв — нет KitKat
Есть перерыв - есть пахлава
KitKat не выдержал конкуренции с бабками в борьбе за сахар, коего в этом изделии процентов 50.
прекратила делиться метеорологическими данными
Ну и нахуй их, у нас камни есть
Цели для ядерного удара
Ракета полетела
Международная Организация экономического сотрудничества и развития приостановила проведение исследования компетенций и знаний школьников Programme for International Student Assessment (PISA)
Ещё бы. Экономическому сотрудничеству и развитию в России пришла ПИСДА.
Не с целью доебаться, но есть вопрос. У вас киткат на заставке, а в посте «приостановила траты на маркетинг».
Это можно трактовать как - не ушли и шоколадки делают, но не рекламируют.
Или как «они ещё сами не решили, мы че нашли то и пишем».
Я не шибко знаком с темой - но они вроде сами пока ничего не решили. И в целях нормального освещения новостей хотя бы тут на заблокированном ресурсе - пишите в скобочках о спорных моментах.
Спасибо. Душнилу выключил, вы молодцы.
Going forward, we are suspending renowned Nestlé brands such as KitKat and Nesquik, among others. We have already halted non-essential imports and exports into and out of Russia, stopped all advertising, and suspended all capital investment in the country. Of course, we are fully complying with all international sanctions on Russia.
Не просто рекламу приостановили, а инвестиции и "non-essential" импорт/экспорт. Правда, я не оч. понимаю, что это значит
Это Nestle, поэтому им вообще верить нельзя
Ну шоколад на фабриках рф без импорта они делать не смогут. Но опять же - импорт для себя любимых или импорт который они в целом везли и «делили».
Понятное дело, что если даже в нестле они не определились особо - хуй поймёшь что имеют ввиду за этими общими фразами.
Но меня чёт корябнуло, что на фотке киткат а чего с ним дальше будет - размытая формулировка.
Ну ебанули бы картинку sharp которые остановили поставки твёрдо и четко.
Кто помнит про Шарп? Под их брендом не так уж много техники в РФ. А кит-кат все знают в лицо.
ЗЫ: у меня был вот такой телек-видик от Шарп. Диагональ аж 14". Где-то в '93 году покупался. Он со мной многое пережил.
Сук)
У этого ТВ сзади не ровная стенка, а есть выпирающая часть, под ней находится эл.плата.
Однажды у меня сорвалась навесная книжная полка, пробила корпус и отломила кусочек платы. Компоненты не пострадали, только медные дорожки.
Я спаял все дорожки-соединения перемычками и он заработал. Я тогда сильно собой гордился )
Не жили хорошо - неча и начинать
ВСМЫСЛЕ?!
Про метеорологические данные это херово. Насколько я помню у России нет своего источника спутниковых данных (метеорологических).
Тяжело переживаю уход PornHub
Порнхаб работает, дебич