Актуальное обновление списка, который приходится пополнять.

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Фото Энди Рэин, EPA

Пока это будет актуально, под тегом #ктоушёл мы будем регулярно публиковать посты со списками компаний, покинувших российский рынок.

🍿Netflix удалил своё приложение из App Store и Google Play в России. В поисковой строке оно не отображается, соответственно скачать его нельзя.

🖨 Японский производитель техники Sharp приостановил поставки. Компания производит телевизоры, мониторы, принтеры, бытовую технику.

🍫 Nestle объявила, что приостанавливает работу своих брендов KitKat и Nesquik. Компания отказалась от инвестиций и рекламы на российском рынке.

🚙 Японская компания Yokohama решила остановить производство шин на своём заводе в Лицпецке. У фирмы возникли логистические сложности с доставкой материалов из-за рубежа. При этом компания хочет сохранить штат сотрудников на российском предприятии — там работают 760 человек.

📃 Международная Организация экономического сотрудничества и развития приостановила проведение исследования компетенций и знаний школьников Programme for International Student Assessment (PISA). Россия участвовала в программе с 2000 года.

✈ Вьетнамская государственная авиакомпания Vietnam Airlines с 25 марта временно не будет летать в Россию по маршруту «Ханой-Москва-Ханой». Это объяснили необходимостью пересмотреть процедуры, связанные со страхованием самолётов.

🌦 Ведущая европейская организация спутниковой метеорологии (EUMETSAT), базирующаяся в Германии, прекратила делиться метеорологическими данными. Что послужило причиной решения, не уточняется.

🛢 Французская энергетическая корпорация TotalEnergies отказалась закупать нефть в России. Компания также запланировала прекратить инвестиции, приостановить разработки аккумуляторов и смазочных материалов и постепенно перестать вести свою деятельность в стране.