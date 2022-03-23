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Кто ушёл: список компаний, остановивших работу в России 23 марта Статьи редакции

Актуальное обновление списка, который приходится пополнять.

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Фото Энди Рэин, EPA

Пока это будет актуально, под тегом #ктоушёл мы будем регулярно публиковать посты со списками компаний, покинувших российский рынок.

🍿Netflix удалил своё приложение из App Store и Google Play в России. В поисковой строке оно не отображается, соответственно скачать его нельзя.

🖨 Японский производитель техники Sharp приостановил поставки. Компания производит телевизоры, мониторы, принтеры, бытовую технику.

🍫 Nestle объявила, что приостанавливает работу своих брендов KitKat и Nesquik. Компания отказалась от инвестиций и рекламы на российском рынке.

🚙 Японская компания Yokohama решила остановить производство шин на своём заводе в Лицпецке. У фирмы возникли логистические сложности с доставкой материалов из-за рубежа. При этом компания хочет сохранить штат сотрудников на российском предприятии — там работают 760 человек.

📃 Международная Организация экономического сотрудничества и развития приостановила проведение исследования компетенций и знаний школьников Programme for International Student Assessment (PISA). Россия участвовала в программе с 2000 года.

✈ Вьетнамская государственная авиакомпания Vietnam Airlines с 25 марта временно не будет летать в Россию по маршруту «Ханой-Москва-Ханой». Это объяснили необходимостью пересмотреть процедуры, связанные со страхованием самолётов.

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🌦 Ведущая европейская организация спутниковой метеорологии (EUMETSAT), базирующаяся в Германии, прекратила делиться метеорологическими данными. Что послужило причиной решения, не уточняется.

🛢 Французская энергетическая корпорация TotalEnergies отказалась закупать нефть в России. Компания также запланировала прекратить инвестиции, приостановить разработки аккумуляторов и смазочных материалов и постепенно перестать вести свою деятельность в стране.

🚇 Германская компания Siemens заморозила контракт, по которому РЖД покупала «Сапсаны». При этом техническое обслуживание поездов продолжится.

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Актуальное обновление списка, который приходится пополнять.

#ктоушёл #конфликтнаукраине

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21 комментарий
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Передовой фонарь

Есть перерыв — нет KitKat

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Благородный ГОСТ

Есть перерыв - есть пахлава

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amorphine

KitKat не выдержал конкуренции с бабками в борьбе за сахар, коего в этом изделии процентов 50.

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Усталый корабль

прекратила делиться метеорологическими данными
 Ну и нахуй их, у нас камни есть

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7
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Неожиданный браслет

Цели для ядерного удара

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6
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Виртуальный дебаркадер
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3
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Благородный ГОСТ

Ракета полетела

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Виртуальный дебаркадер

Международная Организация экономического сотрудничества и развития приостановила проведение исследования компетенций и знаний школьников Programme for International Student Assessment (PISA)
 Ещё бы. Экономическому сотрудничеству и развитию в России пришла ПИСДА.

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2
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Чувак против войны

Не с целью доебаться, но есть вопрос. У вас киткат на заставке, а в посте «приостановила траты на маркетинг».
Это можно трактовать как - не ушли и шоколадки делают, но не рекламируют.
Или как «они ещё сами не решили, мы че нашли то и пишем».
Я не шибко знаком с темой - но они вроде сами пока ничего не решили. И в целях нормального освещения новостей хотя бы тут на заблокированном ресурсе - пишите в скобочках о спорных моментах.

Спасибо. Душнилу выключил, вы молодцы.

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Передовой фонарь

Going forward, we are suspending renowned Nestlé brands such as KitKat and Nesquik, among others. We have already halted non-essential imports and exports into and out of Russia, stopped all advertising, and suspended all capital investment in the country. Of course, we are fully complying with all international sanctions on Russia.
Не просто рекламу приостановили, а инвестиции и "non-essential" импорт/экспорт. Правда, я не оч. понимаю, что это значит

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Тяжелый динозавр

Это Nestle, поэтому им вообще верить нельзя

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Чувак против войны

Ну шоколад на фабриках рф без импорта они делать не смогут. Но опять же - импорт для себя любимых или импорт который они в целом везли и «делили».

Понятное дело, что если даже в нестле они не определились особо - хуй поймёшь что имеют ввиду за этими общими фразами.
Но меня чёт корябнуло, что на фотке киткат а чего с ним дальше будет - размытая формулировка.

Ну ебанули бы картинку sharp которые остановили поставки твёрдо и четко.

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Передовой фонарь

Кто помнит про Шарп? Под их брендом не так уж много техники в РФ. А кит-кат все знают в лицо.

ЗЫ: у меня был вот такой телек-видик от Шарп. Диагональ аж 14". Где-то в '93 году покупался. Он со мной многое пережил.

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Alex V
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испанский смех

Сук)

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Передовой фонарь

У этого ТВ сзади не ровная стенка, а есть выпирающая часть, под ней находится эл.плата.

Однажды у меня сорвалась навесная книжная полка, пробила корпус и отломила кусочек платы. Компоненты не пострадали, только медные дорожки.

Я спаял все дорожки-соединения перемычками и он заработал. Я тогда сильно собой гордился )

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Общественный Женя

Не жили хорошо - неча и начинать

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испанский смех

ВСМЫСЛЕ?!

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Тяжелый динозавр

Про метеорологические данные это херово. Насколько я помню у России нет своего источника спутниковых данных (метеорологических).

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Благородный ГОСТ

Тяжело переживаю уход PornHub

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Чувак против войны

Порнхаб работает, дебич

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