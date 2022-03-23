«Чувствую себя в безопасности»: участник штурма Капитолия получил политическое убежище в Белоруссии

На родине против мужчины заведено несколько уголовных дел, в том числе о нападении на полицейских.

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Кадр из сюжета «Беларусь 4»

22 марта гражданин США Эван Ньюман получил официальный статус беженца в Белоруссии, сообщило федеральное агентство «БелТА». В сюжете брестского телеканала американец подписывает документы, получает вид на жительство и благодарит местные власти.

Ньюман запросил политическое убежище ещё в ноябре 2021 года. На родине против него возбудили сразу несколько уголовных дел после участия в акции протеста, когда тысячи сторонников Дональда Трампа попытались захватить Капитолий и не дать утвердить результаты президентских выборов. Ньюмана обвиняют по 14 пунктам, в том числе в нападении на полицейских.

Разборы Дежурный яд 7.01.2021 месте Статьи редакции Во время протестов в Вашингтоне сторонники Трампа ворвались в Капитолий. Подробности, фото и реакция — в одном Главное об историческом событии, произошедшем в день утверждения итогов выборов в США.

Мужчина рассказал, что после событий его объявили в розыск, а родных стали посещать сотрудники ФБР. Тогда Ньюман отправился в Европу под предлогом командировки. Весной он прилетел в Италию, оттуда на поезде в Швейцарию. Большую часть времени беженец провёл на Украине, но, по его словам, вскоре им заинтересовалась СБУ.

Узнав о слежке, Ньюман пешком отправился в Белоруссию. Он рассказал, что попал в страну через лес «со змеями, кабанами и таким количеством пауков, что представить невозможно». Беженца задержали местные пограничники, но он не стал оправдываться, признал незаконное пересечение границы и сразу запросил убежище.

Я очень благодарен Белоруссии, хотя чувства у меня горько-сладкие — будто ешь клюкву. Я очень рад, что эта страна проявила заботу обо мне, но в то же время грустно, что в родной стране возникли проблемы. Эван Ньюман