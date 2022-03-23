«Чувствую себя в безопасности»: участник штурма Капитолия получил политическое убежище в Белоруссии Статьи редакции
На родине против мужчины заведено несколько уголовных дел, в том числе о нападении на полицейских.
22 марта гражданин США Эван Ньюман получил официальный статус беженца в Белоруссии, сообщило федеральное агентство «БелТА». В сюжете брестского телеканала американец подписывает документы, получает вид на жительство и благодарит местные власти.
Ньюман запросил политическое убежище ещё в ноябре 2021 года. На родине против него возбудили сразу несколько уголовных дел после участия в акции протеста, когда тысячи сторонников Дональда Трампа попытались захватить Капитолий и не дать утвердить результаты президентских выборов. Ньюмана обвиняют по 14 пунктам, в том числе в нападении на полицейских.
Мужчина рассказал, что после событий его объявили в розыск, а родных стали посещать сотрудники ФБР. Тогда Ньюман отправился в Европу под предлогом командировки. Весной он прилетел в Италию, оттуда на поезде в Швейцарию. Большую часть времени беженец провёл на Украине, но, по его словам, вскоре им заинтересовалась СБУ.
Узнав о слежке, Ньюман пешком отправился в Белоруссию. Он рассказал, что попал в страну через лес «со змеями, кабанами и таким количеством пауков, что представить невозможно». Беженца задержали местные пограничники, но он не стал оправдываться, признал незаконное пересечение границы и сразу запросил убежище.
Ньюман рассказал, что уже успел начать новую жизнь в Бресте, а теперь, когда у него появились официальные документы, он сможет отправиться в Минск и изучить страну ещё ближе.
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«Чувствую себя в безопасности»: участник штурма Капитолия получил политическое убежище в Белоруссии
Беги оттуда далбаеб они тебя сожрут
Пусть попробует штурмовать дворец Лукашенко
Его на упреждение снайперы в голову убьют
фотку того поляка надо
Покончит с собой
чувак последователен в своем ебаньковстве
аннушка уже разлила веревку и поставила табурет, какгрицца
Ну т.е. в Беларуси иностранцы готовы жить только под угрозой тюрьмы. В общем можно понять.
Через два месяца найдут повешенным?
Через два месяца он уже будет защищать интересы батьки и помогать строить русский мир.
русский мир в Белоруссии?
ну в принципе да.
На фронт отправят.
Карьерно вырос. )
Карьерно выродок
Выглядит как какой-то реднек с юга Штатов
Не смущает что отцы основатели были "правыми" "реднеками"?
Вот нихуя, они были по понятиям 18 века суперлиберахами и безбожниками
супер прогрессивными ЛИБЕРТАРИАНЦАМИ, хочу заметить
Ща прочувствует на своей шкуре что такое жить на 200$ в месяц вместо 20 000$ в месяц :)
И права свои отстаивать на полях по сбору картошки будет интереснее. А какой же кайф будет слушать Лукаша по телеку, ммм… Погоди, так он же еще будет на общественном транспорте наверное ездить или взятки давать ментам катаясь на почти новом опеле 2000 года и на рынок ходить за зеленью.
Про квартиру чуть не забыл с 25-30 квадратными метрами и отключением горячей воды по сезону.
Блин, я только что понял, что я бы подписался на его ютуб канал :)
А чо ему в США грозило-то?
Тюрьма
выглядит как конченый алкаш, рожа прям вся пропитая
осуждать людей за внешность плохо, но это другое
потом тоже черешней прикинется
Польского дезертира Эмиля Чечко обнаружили повешенным, сообщает Следственный комитет.
Эван Ньюман
They said, "Son, you're gonna be a new man"
I said, "Thank you very much and can I borrow 50 bucks?"
Yeah, yeah, yeah, yeah
будто ешь клюкву
Какая-то пост мета ирония
Повесится через месяц другой. Скриньте.
Ждём пальбу в аэропорту со словами "Ни слова по русски"?
Жду новость о повторении судьбы польского пограничника
Ой дурак.