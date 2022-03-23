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«Чувствую себя в безопасности»: участник штурма Капитолия получил политическое убежище в Белоруссии Статьи редакции

На родине против мужчины заведено несколько уголовных дел, в том числе о нападении на полицейских.

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Кадр из сюжета «Беларусь 4»

22 марта гражданин США Эван Ньюман получил официальный статус беженца в Белоруссии, сообщило федеральное агентство «БелТА». В сюжете брестского телеканала американец подписывает документы, получает вид на жительство и благодарит местные власти.

Ньюман запросил политическое убежище ещё в ноябре 2021 года. На родине против него возбудили сразу несколько уголовных дел после участия в акции протеста, когда тысячи сторонников Дональда Трампа попытались захватить Капитолий и не дать утвердить результаты президентских выборов. Ньюмана обвиняют по 14 пунктам, в том числе в нападении на полицейских.

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Во время протестов в Вашингтоне сторонники Трампа ворвались в Капитолий. Подробности, фото и реакция — в одном месте Статьи редакции

Главное об историческом событии, произошедшем в день утверждения итогов выборов в США.

Мужчина рассказал, что после событий его объявили в розыск, а родных стали посещать сотрудники ФБР. Тогда Ньюман отправился в Европу под предлогом командировки. Весной он прилетел в Италию, оттуда на поезде в Швейцарию. Большую часть времени беженец провёл на Украине, но, по его словам, вскоре им заинтересовалась СБУ.

Узнав о слежке, Ньюман пешком отправился в Белоруссию. Он рассказал, что попал в страну через лес «со змеями, кабанами и таким количеством пауков, что представить невозможно». Беженца задержали местные пограничники, но он не стал оправдываться, признал незаконное пересечение границы и сразу запросил убежище.

Я очень благодарен Белоруссии, хотя чувства у меня горько-сладкие — будто ешь клюкву. Я очень рад, что эта страна проявила заботу обо мне, но в то же время грустно, что в родной стране возникли проблемы.

Эван Ньюман

Ньюман рассказал, что уже успел начать новую жизнь в Бресте, а теперь, когда у него появились официальные документы, он сможет отправиться в Минск и изучить страну ещё ближе.

#белоруссия #штурмкапитолия #беженцы #новости

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37 комментариев
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Бытовой лолипоп
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61
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Подробный пистолет
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6
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Благородный ГОСТ

«Чувствую себя в безопасности»: участник штурма Капитолия получил политическое убежище в Белоруссии
 Беги оттуда далбаеб они тебя сожрут

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44
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Просторный Гоша

Пусть попробует штурмовать дворец Лукашенко

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14
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Благородный ГОСТ

Его на упреждение снайперы в голову убьют

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–2
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Навальнята спасают Фермана

фотку того поляка надо

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4
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Гладкий ихтиандр
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7
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aliftin
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20
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Тяжелый динозавр

Покончит с собой

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19
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Русский американец
В Минске нашли повешенным сбежавшего в…
В Минске нашли повешенным сбежавшего в Белоруссию польского солдата
www.interfax.ru
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18
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Благодарный фитиль

чувак последователен в своем ебаньковстве

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16
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Андрей Лагутин

аннушка уже разлила веревку и поставила табурет, какгрицца

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15
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DaiBi

Ну т.е. в Беларуси иностранцы готовы жить только под угрозой тюрьмы. В общем можно понять.

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11
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Nick Rosenberg

Через два месяца найдут повешенным?

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5
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aliftin

Через два месяца он уже будет защищать интересы батьки и помогать строить русский мир.

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1
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Vladimir Che

русский мир в Белоруссии?
ну в принципе да.

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1
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Секретный Паша

На фронт отправят.

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0
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Василий Дробовский

Карьерно вырос. )

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1
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BaybA

Карьерно выродок

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2
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Процессуальный американец

Выглядит как какой-то реднек с юга Штатов

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Магомед-Султан Байболатович

Не смущает что отцы основатели были "правыми" "реднеками"?

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Сергий С.

Вот нихуя, они были по понятиям 18 века суперлиберахами и безбожниками

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IvanPidorashkin

супер прогрессивными ЛИБЕРТАРИАНЦАМИ, хочу заметить

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Плотный космос

Ща прочувствует на своей шкуре что такое жить на 200$ в месяц вместо 20 000$ в месяц :)

И права свои отстаивать на полях по сбору картошки будет интереснее. А какой же кайф будет слушать Лукаша по телеку, ммм… Погоди, так он же еще будет на общественном транспорте наверное ездить или взятки давать ментам катаясь на почти новом опеле 2000 года и на рынок ходить за зеленью.

Про квартиру чуть не забыл с 25-30 квадратными метрами и отключением горячей воды по сезону.

Блин, я только что понял, что я бы подписался на его ютуб канал :)

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–3
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Тупой Илья

А чо ему в США грозило-то?

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Неизвестный яд

Тюрьма

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tuorqai

выглядит как конченый алкаш, рожа прям вся пропитая

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tuorqai

осуждать людей за внешность плохо, но это другое

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fyjybv
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Максим Соколовский

потом тоже черешней прикинется

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Гладкий ихтиандр

Польского дезертира Эмиля Чечко обнаружили повешенным, сообщает Следственный комитет.

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Андрей Лагутин

Эван Ньюман
They said, "Son, you're gonna be a new man"
I said, "Thank you very much and can I borrow 50 bucks?"
Yeah, yeah, yeah, yeah

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Taras Nikulin

будто ешь клюкву
 Какая-то пост мета ирония

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Максим Энкель

Повесится через месяц другой. Скриньте.

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Хохлокiт

Ждём пальбу в аэропорту со словами "Ни слова по русски"?

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Alex Kas

Жду новость о повторении судьбы польского пограничника

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Michael Konovalov

Ой дурак.

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