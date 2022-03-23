Доступ к сервису не ограничивали.

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Роскомнадзор составил на «Яндекс.Еду» административный протокол, сообщает ТАСС со ссылкой на регулятор. Причиной стало «нарушение законодательства о персональных данных». Сервису грозит штраф от 60 до 100 тысяч рублей.

Агентство ТАСС также сообщило, что ведомство внесло «Яндекс.Еду» в реестр прав нарушителей прав субъектов персональных данных. А ресурс заблокировали.

Согласно данным GlobalCheck, на момент публикации сообщения доступность сервиса составляла 83%.

Чуть позже ТАСС изменило сообщение о блокировке. Агентство уточнило, что Роскомнадзор внёс в реестр сайт со слитыми данными пользователей — не сам сервис. Доступ к «Яндекс.Еде» не ограничивали.

22 марта в телеграм-каналах распространилась ссылка на карту с утёкшей информацией о пользователях «Яндекс.Еды» по месту их жительства. Среди слитых данных — имена, номера телефонов и адреса.

Сама утечка произошла ещё 1 марта, сейчас её визуализировали и выложили в открытый доступ. В «Яндексе» сообщали, что вместе с правоохранительными органами делают всё, чтобы минимизировать распространение базы. Позже телеграм-канал «Save Russian Data» удалили, а базы данных, опубликованные на DropBox, и сайт с картой перестали быть доступны.