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ТАСС: Роскомнадзор составил на «Яндекс.Еду» административный протокол из-за утечки данных пользователей Статьи редакции

Доступ к сервису не ограничивали.

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Роскомнадзор составил на «Яндекс.Еду» административный протокол, сообщает ТАСС со ссылкой на регулятор. Причиной стало «нарушение законодательства о персональных данных». Сервису грозит штраф от 60 до 100 тысяч рублей.

Агентство ТАСС также сообщило, что ведомство внесло «Яндекс.Еду» в реестр прав нарушителей прав субъектов персональных данных. А ресурс заблокировали.

Согласно данным GlobalCheck, на момент публикации сообщения доступность сервиса составляла 83%.

Чуть позже ТАСС изменило сообщение о блокировке. Агентство уточнило, что Роскомнадзор внёс в реестр сайт со слитыми данными пользователей — не сам сервис. Доступ к «Яндекс.Еде» не ограничивали.

22 марта в телеграм-каналах распространилась ссылка на карту с утёкшей информацией о пользователях «Яндекс.Еды» по месту их жительства. Среди слитых данных — имена, номера телефонов и адреса.

Сама утечка произошла ещё 1 марта, сейчас её визуализировали и выложили в открытый доступ. В «Яндексе» сообщали, что вместе с правоохранительными органами делают всё, чтобы минимизировать распространение базы. Позже телеграм-канал «Save Russian Data» удалили, а базы данных, опубликованные на DropBox, и сайт с картой перестали быть доступны.

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#новости #яндекседа

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59 комментариев
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Karma Police

Я вам запрещаю ЖРАТЬ

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40
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Благородный ГОСТ

И срать

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1
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Передовой фонарь

А чем ты срать собрался без жратвы?

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2
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Просторный Гоша

Кровью

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2
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Благородный ГОСТ

Болью

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Виртуальный дебаркадер

Ну что, Яндекс, помогло тебе кремлёвского хуя сосание??

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31
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Просторный Гоша

Думаю, пожаловался Антон Красовский, и решили, что Антон Красовский делает это лучше

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9
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Благородный ГОСТ

Дед 66кк потратил во дворце

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0
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Просторный Гоша

Это фейк. 15 лет

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3
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Благородный ГОСТ

(

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Человек кусает собаку

Да ничего. Сейчас пойдут на очередную сделку, продадут ещё кусочек безопасности своих пользователей и все разблокируют

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0
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СОВа

Дзен продадут тому кому надо, например

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Alexander

интересно, а опция "не сосать" вообще существует в нынешних реалиях?)

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Michael Konovalov

Походу хакерская группировка Anonymous начала выполнять обещания.

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Официальная кодировка

надо же, враги закончились, но РКН по-прежнему хочет платить себе зарплату

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17
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Alex Blake

А ведь правда, если все независимые СМИ и сайты недружественных стран будет заблочены то бюрократическая машина росмомнадзора начнет банит всё в рунете. Ибо нужно платить зарплату и отчитываться о проделанной работе.

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10
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Краткий инструмент

Путин был в ярости, когда узнал…
https://t.me/svtvnews/4741

SVTV NEWS
Ответ на публикацию SVTV NEWS
С помощью слива данных из Яндекс.Еды обнаружили ещё одну квартиру любовницы Путина Светланы Кривоногих в Санкт-Петербурге — на этот раз стоимостью 170 млн рублей.

Кажется, Яндекс ждёт национализация.
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13
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Просторный Гоша

Чудесные новости!

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1
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Служащий кавалер

Ахахахахахаха, поперхнулись членом своих хозяев

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12
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НикакойвойнысУкраиной

Да нет, вынут скоро, если шо — есть дотации бездонные

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0
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Худой инструмент

Ну как там сосать у Кремля, норм Яндекс?

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7
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НикакойвойнысУкраиной

Норм. Помогут субсидиями же

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флутер погромист

@Сергей Звезда отбой

⚡️Роскомнадзор уточняет, не сам сервис, а ресурс с данными утечки из "Яндекс.Еды" внесен в реестр нарушителей прав субъектов персональных данных, доступ к нему ограничен

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5
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флутер погромист

Было бы иронично но нет

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0
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Благородный ГОСТ

И данные слили и пожрать нельзя. Вы че блять?

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4
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Железный цветок

Ахахаххахахахахахаххаха

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3
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Гладкий ихтиандр

Яндекс.Елда

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3
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Alex Lesale

Небось это из-за того, что стали видны все путинские дочки им подобные

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3
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Mr. Puss

Эти австралопитеки из Роскомпозора умеют только запрещать. У них не хватит ни ума, ни фантазии для созидательной, творческой деятельности

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3
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screamager

А вот серьёзный вопрос, если кто знает. Есть какая-то понятная процедура вынимания сайта из этого реестра вообще?

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2
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Необычный рак

Через массовое возмущение — так уже было с Telegram, будет и с Яндекс.Едой.

А со стороны сайта — главное не бухтеть, хорошие люди говорят что скоро ситуация исправится

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1
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Священная спецоперация Путина

Апдейт. Появилась информация что надо будет просто заплатить штраф в районе 100к

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0
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Необычный рак

Всем выдадут промокоды со скидками

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1
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Антон Гриценко

конкретно в данном случае даже хз. Обычно удаляешь материалы или правишь, к которым есть вопросы и все, а тут ....

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Fuck war, not privacy

Рутрекер вынули

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–6
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Заинтересованный Мика

И ещё. Решение какое-то неполноценное. Раз яндекс себя так скомпрометировал, логично закрыть все их сервисы, связанные с обработкой ими ПД. Нет?

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2
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Шиза

Денацификация и демилитаризация Яндекса с последующим вхождением в ВК/Мейл.сру уже официально началась?

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2
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Michael Konovalov

Вместе с дегамбургеризацией.

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0
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Andrey Laur

Сливки в sql формате качать на сайте itarmy.

CSV версия с saverudata, быстро качайте.
anonfiles. com/Lbc4w4Q7x2/csv_zip
easyupload .io/4k7nu9
ufile .io/jze81s6q

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1
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Andrey Laur

filebin .net/rv3f9vq19avltyhj/csv.zip

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–1
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Andrey Laur

filepost .io/d/1AvAwbcqF5

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0
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Andrey Laur

jetdrop .net/Fk9mi7xqTal#IwJmBpgFgDnEoHZIDYDM8CsEwE5wpSRoqS6nTyiRQa5EggaM0gD6A0mogOIDWABwAMAFTQ8AigA8AtikkBVAGYCFAgQBMA7lICWGjgCNMKBUA

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Vlad Onyshchenko

Огонь по своим ?

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Андрей Лагутин

яндекс такой

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Роман

Эту новость надо читать в контексте того, что mail-vk-delivery-говно холдинг (во главе с Кириенкой) - их прямой конкурент.

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Сексуальный чувак

Привет, Худавердян, как там безопасность сотрудников?

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1
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Ручной яд

Friendly fire

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Депутат миллионов

⚡️Роскомнадзор уточняет, не сам сервис, а ресурс с данными утечки из "Яндекс.Еды" внесен в реестр нарушителей прав субъектов персональных данных, доступ к нему ограничен

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Ручной яд

Сколько десятков тысяч курьеров Яндекс еды лишилось работы?
Update: могло бы лишиться

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Алекс Суханов

Третий всадник

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Игорь Херник

No pizza?😔

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Екатерина Вяземская

Ну теперь-то мы в безопасности

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гчк

этих можно с ноги ебашить, уже пахую

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Уличный будильник

ага! то есть как-то делаете карандашик! понятно!

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Необычный рак

Ну всё, сейчас опять не купить будет билеты на поезд или самолёт

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Заинтересованный Мика

А что это - выстрел в ногу, или наоборот, верное решение: жрать нечего, так пусть побегают по магазинам, поищут гречу и песок?

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Конь Федерации

РКН ограничил доступ к еде

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Просторный Гоша

Заблокировать всё!

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Краткий инструмент

ХУДАВЕРДЯН ВНЕ ПОЛИТИКИ

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