ТАСС: Роскомнадзор составил на «Яндекс.Еду» административный протокол из-за утечки данных пользователей Статьи редакции
Доступ к сервису не ограничивали.
Роскомнадзор составил на «Яндекс.Еду» административный протокол, сообщает ТАСС со ссылкой на регулятор. Причиной стало «нарушение законодательства о персональных данных». Сервису грозит штраф от 60 до 100 тысяч рублей.
Агентство ТАСС также сообщило, что ведомство внесло «Яндекс.Еду» в реестр прав нарушителей прав субъектов персональных данных. А ресурс заблокировали.
Согласно данным GlobalCheck, на момент публикации сообщения доступность сервиса составляла 83%.
Чуть позже ТАСС изменило сообщение о блокировке. Агентство уточнило, что Роскомнадзор внёс в реестр сайт со слитыми данными пользователей — не сам сервис. Доступ к «Яндекс.Еде» не ограничивали.
22 марта в телеграм-каналах распространилась ссылка на карту с утёкшей информацией о пользователях «Яндекс.Еды» по месту их жительства. Среди слитых данных — имена, номера телефонов и адреса.
Сама утечка произошла ещё 1 марта, сейчас её визуализировали и выложили в открытый доступ. В «Яндексе» сообщали, что вместе с правоохранительными органами делают всё, чтобы минимизировать распространение базы. Позже телеграм-канал «Save Russian Data» удалили, а базы данных, опубликованные на DropBox, и сайт с картой перестали быть доступны.
Масштабный слив привёл не только к недовольству, но и открыл простор для сталкинга: люди ищут «рекордсменов» по тратам и удивляются заказам из Мавзолея.
При желании отправиться за границу они должны сообщить цель и сроки поездки, а руководитель имеет право не согласовать выезд.
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Публицист попросил прекратить дело, объяснив, что руководствовался принципами, которые поддерживает в том числе Бастрыкин.
Я вам запрещаю ЖРАТЬ
И срать
А чем ты срать собрался без жратвы?
Кровью
Болью
Ну что, Яндекс, помогло тебе кремлёвского хуя сосание??
Думаю, пожаловался Антон Красовский, и решили, что Антон Красовский делает это лучше
Дед 66кк потратил во дворце
Это фейк. 15 лет
(
Да ничего. Сейчас пойдут на очередную сделку, продадут ещё кусочек безопасности своих пользователей и все разблокируют
Дзен продадут тому кому надо, например
интересно, а опция "не сосать" вообще существует в нынешних реалиях?)
Походу хакерская группировка Anonymous начала выполнять обещания.
надо же, враги закончились, но РКН по-прежнему хочет платить себе зарплату
А ведь правда, если все независимые СМИ и сайты недружественных стран будет заблочены то бюрократическая машина росмомнадзора начнет банит всё в рунете. Ибо нужно платить зарплату и отчитываться о проделанной работе.
Путин был в ярости, когда узнал…
https://t.me/svtvnews/4741
Кажется, Яндекс ждёт национализация.
Чудесные новости!
Ахахахахахаха, поперхнулись членом своих хозяев
Да нет, вынут скоро, если шо — есть дотации бездонные
Ну как там сосать у Кремля, норм Яндекс?
Норм. Помогут субсидиями же
@Сергей Звезда отбой
⚡️Роскомнадзор уточняет, не сам сервис, а ресурс с данными утечки из "Яндекс.Еды" внесен в реестр нарушителей прав субъектов персональных данных, доступ к нему ограничен
Было бы иронично но нет
И данные слили и пожрать нельзя. Вы че блять?
Ахахаххахахахахахаххаха
Яндекс.Елда
Небось это из-за того, что стали видны все путинские дочки им подобные
Эти австралопитеки из Роскомпозора умеют только запрещать. У них не хватит ни ума, ни фантазии для созидательной, творческой деятельности
А вот серьёзный вопрос, если кто знает. Есть какая-то понятная процедура вынимания сайта из этого реестра вообще?
Через массовое возмущение — так уже было с Telegram, будет и с Яндекс.Едой.
А со стороны сайта — главное не бухтеть, хорошие люди говорят что скоро ситуация исправится
Апдейт. Появилась информация что надо будет просто заплатить штраф в районе 100к
Всем выдадут промокоды со скидками
конкретно в данном случае даже хз. Обычно удаляешь материалы или правишь, к которым есть вопросы и все, а тут ....
Рутрекер вынули
И ещё. Решение какое-то неполноценное. Раз яндекс себя так скомпрометировал, логично закрыть все их сервисы, связанные с обработкой ими ПД. Нет?
Денацификация и демилитаризация Яндекса с последующим вхождением в ВК/Мейл.сру уже официально началась?
Вместе с дегамбургеризацией.
Сливки в sql формате качать на сайте itarmy.
CSV версия с saverudata, быстро качайте.
anonfiles. com/Lbc4w4Q7x2/csv_zip
easyupload .io/4k7nu9
ufile .io/jze81s6q
filebin .net/rv3f9vq19avltyhj/csv.zip
filepost .io/d/1AvAwbcqF5
jetdrop .net/Fk9mi7xqTal#IwJmBpgFgDnEoHZIDYDM8CsEwE5wpSRoqS6nTyiRQa5EggaM0gD6A0mogOIDWABwAMAFTQ8AigA8AtikkBVAGYCFAgQBMA7lICWGjgCNMKBUA
Огонь по своим ?
яндекс такой
Эту новость надо читать в контексте того, что mail-vk-delivery-говно холдинг (во главе с Кириенкой) - их прямой конкурент.
Привет, Худавердян, как там безопасность сотрудников?
Friendly fire
⚡️Роскомнадзор уточняет, не сам сервис, а ресурс с данными утечки из "Яндекс.Еды" внесен в реестр нарушителей прав субъектов персональных данных, доступ к нему ограничен
Сколько десятков тысяч курьеров Яндекс еды лишилось работы?
Update: могло бы лишиться
Третий всадник
No pizza?😔
Ну теперь-то мы в безопасности
этих можно с ноги ебашить, уже пахую
ага! то есть как-то делаете карандашик! понятно!
Ну всё, сейчас опять не купить будет билеты на поезд или самолёт
А что это - выстрел в ногу, или наоборот, верное решение: жрать нечего, так пусть побегают по магазинам, поищут гречу и песок?
РКН ограничил доступ к еде
Заблокировать всё!
ХУДАВЕРДЯН ВНЕ ПОЛИТИКИ