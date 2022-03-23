Светлая, прекрасная, невероятно честная и справедливая Оксана Баулина, девушка, бросившая работу гламурной журналистки в 2013 году и создавшая в итоге Навальный.лайф, а в этом месяце корреспондентка The Insider погибла сегодня в Киеве. Она снимала разрушения после обстрела российскими войсками Подольского района столицы и попала под новый…