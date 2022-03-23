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Роскомнадзор заблокировал «Google Новости», объяснив это «фейками» о конфликте на Украине Статьи редакции

Это крупнейший новостной агрегатор в мире.

О блокировке Google News на территории России первым сообщило ТАСС со ссылкой на Роскомнадзор. То, что к агрегатору стали ограничивать доступ, подтверждается данными сети мониторинга GlobalCheck.

В комментарии Роскомнадзора, который приводят Forbes и РБК, говорится: «Упомянутый американский новостной интернет-ресурс обеспечивал доступ к многочисленным публикациям и материалам, содержащим недостоверную общественно значимую информацию о ходе специальной военной операции на территории Украины».

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«Дождь» прошёл: список CМИ, которые попали под блокировки или закрылись после начала «спецоперации» на Украине Статьи редакции

Власти нашли в публикациях медиа «фейки» и «призывы к экстремизму». Некоторые издания закрылись сами или уехали из России. В списке заблокированных СМИ теперь есть и TJ.

#новости #блокировки #роскомнадзор

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Максим Соколовский

ну че пятилетку в 2 недели?

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Уличный будильник

штош

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Благородный ГОСТ

штош

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7
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Кот Баюн

штош

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6
4 комментария
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Mr. Puss

А што, случилось што-то?

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Михаил

штош-то

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1 комментарий
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Худой инструмент

Ну, YouTube, держись крепче!

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fyjybv

Жанна Агалакова, более двадцати лет проработавшая на Первом канале, но решившая уволиться вскоре после начала войны в Украине, дала пресс-конференцию в Париже (в последние годы она работала собкором во Франции). Основной смысл послания, которое она адресовала, прежде всего, жителям России: пропаганда давно врет — в том числе, насчет «нацистов» НА Украине; русские «поверили» пропаганде и пошли бороться с воображаемыми «нацистами» НА Украине; санкции, введенные против РФ за войну, бьют в первую очередь по российскому среднему классу — «сторонникам демократических ценностей». Сама Агалакова жалеет, что не ушла раньше, но не осуждает коллег, продолжающих заниматься пропагандой: у них пожилые родители, дети в музыкальных школах, ипотеки — «они оказались в заложниках».О страданиях Украины госпожа Агалакова ничего не сказала. Возможно, потому что волновалась...

«Россиян зомбировали», «это — война»: Жанна…
Жанна Агалакова, более двадцати лет проработавшая на Первом канале, но решившая уволиться вскоре…
www.rfi.fr
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3
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Железный цветок

"оказались в заложниках" это самая тупая формулировка для оправдания их деятельности, без негатива к Жанне

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5 комментариев
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Жизненный корабль

Ну тупые

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Daffy Duck

Когда в кино уже выпустят фильм где Путин скачет на коне, на 9 мая думаю кассу сорвёт как раз

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Денис Сенькин

На медведе

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Tony Gun

Я хочу чтобы 15 числа менты оцепили Москву, и начали всячески гнобить хачей и не давать им кучковатся. И что бы хачи разозлились как следует. И чтобы приехал Кадыров на золотом трехэтажном лимузине, и сказал ментам «Идите на хуй». И чтобы менты пошли нахуй. И множество хачей стало собиратся около Европейского, по дороге пиздя всех подряд. И чтобы анон кинул в них бутылки с средством для костров. И чтоб хачи впали в ярость и кинулись терзать подъехавших омоновцев и ввшников, переворачивая и поджигая их автобусы, и насиловалуя женоментов и их немецких овчарок в глазницы. И чтобы разгневанные ноостями футбольные фанаты собрались на другом конце моста Богдана Хмельницкого и повесили несколько хачей на поручнях моста. И чтобы хачи увидели это и кинулись к ним. И чтобы они начали биться за мост, падая с него окровавленными комьями. И что бы лед провалился от веса трупов. И чтобы вконец ебнувшиеся еще летом от жары и дыма планарии стали выпрыгивать из воды и хавать трупы. И чтобы они забили своими разжиревшими телами Москву-реку. И чтобы начался потоп. И ополоумевшие таджики стали выскакивать из заливаемых подвалов со своими грудными таджичатами, кипятильниками из лезвий и горящими метлами, и начали поджигать прохожих и голубей. И чтобы горяшие голуби занесли огонь в Останкинскую телебашню. И чтобы из зала суда вырвался Ходорковский, и вместе с Каспаровым и Шендеровичем, он залез бы на самую высокую башню кремля, и стал кидать в творящийся внизу хаос тысячи сшитых им рукавиц. И чтобы болельщики все дрались и дрались бы с хачами, а хачи дрались между собой, и всех их хуячили бы менты, а ментов бы хуячили подтянувшиеся силы таманской дивизии, которым похуй кого пиздить потому что они загипнотизированы метелью, порхающими рукавицами и горящими голубями. И что бы Путин посреди улицы громко играл на рояле, а Медведев стоял рядом, делал фотки и выкладывал в твиттер. И всю эту хуйню показывали по всем каналам как 9/11. И чтобы хуйня все длилась и длилась, а Путин все играл и играл.

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11
4 комментария
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Петербургский торшер

Насаженный на метлу

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Алексей Приловский

на медведеве

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Oleg Shirochenkov

3 часа беспрерывного любования Путиным!

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Растительный блик

крупнейший агрегатор в мире
 Да похуй какой он в мире, в России им все равно никто не пользовался. Если бы ркн не сказали никто бы не узнал о его блокировке

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–58
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Инвестор

я пользовался

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Растительный блик

мои соболезнования

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–38
18 комментариев
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Растительный блик

Хотя, погоди, ты же тут сидишь, значит тебе похуй на блокировки ркн. Отзываю соболезнования, твои чувства не задеты

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Ігор Лазарук

Ватан, отучайся говорить за всех. Если тебеподобные паслись только на стерильных яндексах, то это не значит, что другие хотят себя искусственно ограничивать и жить в нарисованном пропагандонами маня-мирке.

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4
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Александр Чекета

Только выиграли.

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Растительный блик

Кто?

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3 комментария
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Грамотный единорожек88

брат, ты чего в отрицалово ударился?(

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Растительный блик

Я просто сказал что на этот агрегатор все похуй. Особенно в сравнении с тем какую в стране уже зачистку провели. Представляю как в ркн по понедельникам летучка и каждую новую неделю все сложнее найти кого бы закрыть. Кто-то вот чудесным образом Гугл-новости вспомнил. Еще один день в ркн прожит не зря

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16 комментариев
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Ракетный чувак

Сегодня жребий быть пропастью для леммингов выпал тебе?

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Виртуальный дебаркадер

Скоро новости можно будет узнать только на первом канале. И то по карточкам.

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Виртуальный дебаркадер

Хотя какие карточки. Бумаги же нет.

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Chlorine

Пластиковые!

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Кот Баюн

Поверь мне.
По карточкам ты будешь покупать прекращение вещания новостей)

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5
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Растительный блик

Уже. Разве остались ещё издания не подконтрольны государством? Вроде бы все запретили

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Виртуальный дебаркадер

Думал знак.ком, а он закрылся оказывается. Пиздец.

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Мясной звук

Новая газета пока держится

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2 комментария
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Виртуальный дебаркадер

Центр Карнеги жив, но это и не новости, конечно.

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Jonathan Lynn

Зачем тебе в землянке новости? Лучше мох пособирал бы.

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Просторный Гоша
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Бессмысленно и Беспощадно

Ну все, Россию в гугле забанили

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xbutteff

Когда запретят алфавит? Используя его пишут фейки.

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Александр Чекета

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Универсальный пёс_анон

Почему не весь Гугл, Алфабет?

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Просторный Гоша

Z - последняя буква в alphabet

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Abdulaziz Charandaev

Заходишь в Яндекс новости, а там только новости от источников типа РТ и прочего гумна. Такие новости им нужны? То то же яндекс хочет избавиться от этого сервиса

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3
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Sergei Timofeyev

Просто у государства сейчас монополия на правду, остальных - за борт.

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3
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Dfyj

Планомерно идём к интернету с двумя сайтами и регистрацией через госуслуги

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Русский американец

ура товарищи

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2
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Бедный турник

Бля ахахахахах

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Процессуальный американец

Смешно тебе, Лера?

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Бедный турник

Это нервное

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2 комментария
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Виталий Бадмин

Причем ранее Госкомпозор высказывал претензии только к YouTube. Хотя, по аналогии с Яndex, можно было предполагать что поиск и агрегатор новостей от Google подвергаются не меньшему давлению.

Мяч на стороне Google. Если «корпорация зла» решит ответить — мало не покажется.

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НикакойвойнысУкраиной

«Корпорация зла» проглотит и утрётся, как и всегда. Ещё и добавки попросит за щеку

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Виталий Бадмин

Пока утирается РФ. Google в прошлую пятницу заблокировал на YouTube все российские госСМИ. Роскомпозор просто упомянуть об этом осмелился только неделю спустя. Но никаких действий в отношении YouTube так и не предпринял.

Будем посмотреть, но у Google есть основания углублять конфликт.

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Станислав Агентов

Так это же агрегатор и он оказывает только информационные услуги. У конкурента прокатывает такое постоянно…

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Эва Крашенинникова

Им не надоело блокировать все подряд? Большинство из тех, кто не могет в впн, инстаграмом и гугл новостями и так пользоваться не будут

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Газовый Илья

Странно блокировать ленту новостей, это пиздец как тупо

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