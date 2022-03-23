Роскомнадзор заблокировал «Google Новости», объяснив это «фейками» о конфликте на Украине Статьи редакции
Это крупнейший новостной агрегатор в мире.
О блокировке Google News на территории России первым сообщило ТАСС со ссылкой на Роскомнадзор. То, что к агрегатору стали ограничивать доступ, подтверждается данными сети мониторинга GlobalCheck.
В комментарии Роскомнадзора, который приводят Forbes и РБК, говорится: «Упомянутый американский новостной интернет-ресурс обеспечивал доступ к многочисленным публикациям и материалам, содержащим недостоверную общественно значимую информацию о ходе специальной военной операции на территории Украины».
Собеседники Bloomberg заявили, что отъезд Чубайса связан с его несогласием с ситуацией на Украине.
Светлая, прекрасная, невероятно честная и справедливая Оксана Баулина, девушка, бросившая работу гламурной журналистки в 2013 году и создавшая в итоге Навальный.лайф, а в этом месяце корреспондентка The Insider погибла сегодня в Киеве. Она снимала разрушения после обстрела российскими войсками Подольского района столицы и попала под новый…
Новая технология позволит выращивать органы для пересадки на основе собственных стволовых клеток пациента.
Публицист попросил прекратить дело, объяснив, что руководствовался принципами, которые поддерживает в том числе Бастрыкин.
Дополнение: видео было снято 9 мая 2017 года, но в соцсетях комментаторы рассказывают: бабушка выходит на пикеты до сих пор.
Бабушка-блокадница выходит на одиночные пикеты против войны в Санкт-Петербурге. И сталкивается с реакцией окружающих на то, что написано у нее на плакатах.
ну че пятилетку в 2 недели?
штош
штош
штош
А што, случилось што-то?
штош-то
Ну, YouTube, держись крепче!
Жанна Агалакова, более двадцати лет проработавшая на Первом канале, но решившая уволиться вскоре после начала войны в Украине, дала пресс-конференцию в Париже (в последние годы она работала собкором во Франции). Основной смысл послания, которое она адресовала, прежде всего, жителям России: пропаганда давно врет — в том числе, насчет «нацистов» НА Украине; русские «поверили» пропаганде и пошли бороться с воображаемыми «нацистами» НА Украине; санкции, введенные против РФ за войну, бьют в первую очередь по российскому среднему классу — «сторонникам демократических ценностей». Сама Агалакова жалеет, что не ушла раньше, но не осуждает коллег, продолжающих заниматься пропагандой: у них пожилые родители, дети в музыкальных школах, ипотеки — «они оказались в заложниках».О страданиях Украины госпожа Агалакова ничего не сказала. Возможно, потому что волновалась...
"оказались в заложниках" это самая тупая формулировка для оправдания их деятельности, без негатива к Жанне
Ну тупые
Когда в кино уже выпустят фильм где Путин скачет на коне, на 9 мая думаю кассу сорвёт как раз
На медведе
Я хочу чтобы 15 числа менты оцепили Москву, и начали всячески гнобить хачей и не давать им кучковатся. И что бы хачи разозлились как следует. И чтобы приехал Кадыров на золотом трехэтажном лимузине, и сказал ментам «Идите на хуй». И чтобы менты пошли нахуй. И множество хачей стало собиратся около Европейского, по дороге пиздя всех подряд. И чтобы анон кинул в них бутылки с средством для костров. И чтоб хачи впали в ярость и кинулись терзать подъехавших омоновцев и ввшников, переворачивая и поджигая их автобусы, и насиловалуя женоментов и их немецких овчарок в глазницы. И чтобы разгневанные ноостями футбольные фанаты собрались на другом конце моста Богдана Хмельницкого и повесили несколько хачей на поручнях моста. И чтобы хачи увидели это и кинулись к ним. И чтобы они начали биться за мост, падая с него окровавленными комьями. И что бы лед провалился от веса трупов. И чтобы вконец ебнувшиеся еще летом от жары и дыма планарии стали выпрыгивать из воды и хавать трупы. И чтобы они забили своими разжиревшими телами Москву-реку. И чтобы начался потоп. И ополоумевшие таджики стали выскакивать из заливаемых подвалов со своими грудными таджичатами, кипятильниками из лезвий и горящими метлами, и начали поджигать прохожих и голубей. И чтобы горяшие голуби занесли огонь в Останкинскую телебашню. И чтобы из зала суда вырвался Ходорковский, и вместе с Каспаровым и Шендеровичем, он залез бы на самую высокую башню кремля, и стал кидать в творящийся внизу хаос тысячи сшитых им рукавиц. И чтобы болельщики все дрались и дрались бы с хачами, а хачи дрались между собой, и всех их хуячили бы менты, а ментов бы хуячили подтянувшиеся силы таманской дивизии, которым похуй кого пиздить потому что они загипнотизированы метелью, порхающими рукавицами и горящими голубями. И что бы Путин посреди улицы громко играл на рояле, а Медведев стоял рядом, делал фотки и выкладывал в твиттер. И всю эту хуйню показывали по всем каналам как 9/11. И чтобы хуйня все длилась и длилась, а Путин все играл и играл.
Насаженный на метлу
на медведеве
3 часа беспрерывного любования Путиным!
крупнейший агрегатор в мире
Да похуй какой он в мире, в России им все равно никто не пользовался. Если бы ркн не сказали никто бы не узнал о его блокировке
я пользовался
мои соболезнования
Хотя, погоди, ты же тут сидишь, значит тебе похуй на блокировки ркн. Отзываю соболезнования, твои чувства не задеты
Ватан, отучайся говорить за всех. Если тебеподобные паслись только на стерильных яндексах, то это не значит, что другие хотят себя искусственно ограничивать и жить в нарисованном пропагандонами маня-мирке.
Только выиграли.
Кто?
брат, ты чего в отрицалово ударился?(
Я просто сказал что на этот агрегатор все похуй. Особенно в сравнении с тем какую в стране уже зачистку провели. Представляю как в ркн по понедельникам летучка и каждую новую неделю все сложнее найти кого бы закрыть. Кто-то вот чудесным образом Гугл-новости вспомнил. Еще один день в ркн прожит не зря
Сегодня жребий быть пропастью для леммингов выпал тебе?
Скоро новости можно будет узнать только на первом канале. И то по карточкам.
Хотя какие карточки. Бумаги же нет.
Пластиковые!
Поверь мне.
По карточкам ты будешь покупать прекращение вещания новостей)
Уже. Разве остались ещё издания не подконтрольны государством? Вроде бы все запретили
Думал знак.ком, а он закрылся оказывается. Пиздец.
Новая газета пока держится
Центр Карнеги жив, но это и не новости, конечно.
Зачем тебе в землянке новости? Лучше мох пособирал бы.
Ну все, Россию в гугле забанили
Когда запретят алфавит? Используя его пишут фейки.
⠀
Почему не весь Гугл, Алфабет?
Z - последняя буква в alphabet
Заходишь в Яндекс новости, а там только новости от источников типа РТ и прочего гумна. Такие новости им нужны? То то же яндекс хочет избавиться от этого сервиса
Просто у государства сейчас монополия на правду, остальных - за борт.
Планомерно идём к интернету с двумя сайтами и регистрацией через госуслуги
ура товарищи
Бля ахахахахах
Смешно тебе, Лера?
Это нервное
Причем ранее Госкомпозор высказывал претензии только к YouTube. Хотя, по аналогии с Яndex, можно было предполагать что поиск и агрегатор новостей от Google подвергаются не меньшему давлению.
Мяч на стороне Google. Если «корпорация зла» решит ответить — мало не покажется.
«Корпорация зла» проглотит и утрётся, как и всегда. Ещё и добавки попросит за щеку
Пока утирается РФ. Google в прошлую пятницу заблокировал на YouTube все российские госСМИ. Роскомпозор просто упомянуть об этом осмелился только неделю спустя. Но никаких действий в отношении YouTube так и не предпринял.
Будем посмотреть, но у Google есть основания углублять конфликт.
Так это же агрегатор и он оказывает только информационные услуги. У конкурента прокатывает такое постоянно…
Им не надоело блокировать все подряд? Большинство из тех, кто не могет в впн, инстаграмом и гугл новостями и так пользоваться не будут
Странно блокировать ленту новостей, это пиздец как тупо