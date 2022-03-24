ЦБ опроверг сообщение Bloomberg о том, что Набиуллина собиралась уйти в отставку

Председатель Центробанка Эльвира Набиуллина собиралась уйти в отставку после начала специальной военной операции в Украине, сообщает Bloomberg со ссылкой на четырёх человек.

Пресс-служба Центробанка опровергла сообщение Bloomberg в заявлении РБК.

Информация агентства Bloomberg не соответствует действительности. Пресс-служба Центробанка

Владимир Путин внёс кандидатуру Набиуллиной на должность председателя Центробанка России 18 марта. Её текущие полномочия заканчиваются в июне. Госдума рассмотрит кандидатуру 20 апреля.

Роскомнадзор требует от СМИ называть события на Украине «специальной военной операцией». Мы вынуждены придерживаться этого правила. За его нарушение уже заблокировали ряд изданий.