ЦБ опроверг сообщение Bloomberg о том, что Набиуллина собиралась уйти в отставку

Председатель Центробанка Эльвира Набиуллина собиралась уйти в отставку после начала специальной военной операции в Украине, сообщает Bloomberg со ссылкой на четырёх человек.
Пресс-служба Центробанка опровергла сообщение Bloomberg в заявлении РБК.
Владимир Путин внёс кандидатуру Набиуллиной на должность председателя Центробанка России 18 марта. Её текущие полномочия заканчиваются в июне. Госдума рассмотрит кандидатуру 20 апреля.
Роскомнадзор требует от СМИ называть события на Украине «специальной военной операцией». Мы вынуждены придерживаться этого правила. За его нарушение уже заблокировали ряд изданий.
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Роскомнадзор заблокировал «Google Новости», объяснив это «фейками» о конфликте на Украине Статьи редакции
Это крупнейший новостной агрегатор в мире.
"Роскомнадзор требует от СМИ называть события на Украине «специальной военной операцией»"
Вам не все ли равно? Вас же уже заблочили целых два раза!
Заблочить то заблочили, но редакция все еще в рф и приказ посадить на бутылку может прилететь незамедлительно
Так пусть валят оттуда
Думаю в нынешних реалиях это не так уж и просто
Слушай, Европа все ещё даёт визы тем кто преследуем.
Тут же издание, официально заблокировано, подвергается гонениям.
Можно найти специалистов в EU кто поможет с бумагами.
Заблокировано не издание, а сайт, на сам комитет вроде как еще не залупались
Но найти лазейки для того чтобы свалить всегда можно, тут не спорю
В данном случае это одно и то же.
Начать копать в ту сторону надо уже сейчас.
Учитывая какую сторону занял тж с самого начала войны, копать в ту сторону нужно было сразу. Но как знать, в комментах непонятно
Копать в ту сторону нужно было 10 лет назад.
Но сейчас надо уже просто грести обеими руками.
Тоже верно
не было отмашки
Их могут посадить и блокировка тут не причём
за не нарушение
Набиуллина, живи, в одного удерживаешь экономику от коллапса~
Она не принадлежит самой себе лол