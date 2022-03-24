Новости

ЦБ опроверг сообщение Bloomberg о том, что Набиуллина собиралась уйти в отставку

Председатель Центробанка Эльвира Набиуллина собиралась уйти в отставку после начала специальной военной операции в Украине, сообщает Bloomberg со ссылкой на четырёх человек.

Пресс-служба Центробанка опровергла сообщение Bloomberg в заявлении РБК.

Информация агентства Bloomberg не соответствует действительности.

Пресс-служба Центробанка

Владимир Путин внёс кандидатуру Набиуллиной на должность председателя Центробанка России 18 марта. Её текущие полномочия заканчиваются в июне. Госдума рассмотрит кандидатуру 20 апреля.

Роскомнадзор требует от СМИ называть события на Украине «специальной военной операцией». Мы вынуждены придерживаться этого правила. За его нарушение уже заблокировали ряд изданий.

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15 комментариев
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Английский клуб

"Роскомнадзор требует от СМИ называть события на Украине «специальной военной операцией»"

Вам не все ли равно? Вас же уже заблочили целых два раза!

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6
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Jabas

Заблочить то заблочили, но редакция все еще в рф и приказ посадить на бутылку может прилететь незамедлительно

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10
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Мировой чайник

Так пусть валят оттуда

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1
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Jabas

Думаю в нынешних реалиях это не так уж и просто

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3
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Мировой чайник

Слушай, Европа все ещё даёт визы тем кто преследуем.

Тут же издание, официально заблокировано, подвергается гонениям.

Можно найти специалистов в EU кто поможет с бумагами.

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Jabas

Заблокировано не издание, а сайт, на сам комитет вроде как еще не залупались

Но найти лазейки для того чтобы свалить всегда можно, тут не спорю

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Мировой чайник

В данном случае это одно и то же.

Начать копать в ту сторону надо уже сейчас.

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Jabas

Учитывая какую сторону занял тж с самого начала войны, копать в ту сторону нужно было сразу. Но как знать, в комментах непонятно

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Мировой чайник

Копать в ту сторону нужно было 10 лет назад.

Но сейчас надо уже просто грести обеими руками.

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Jabas

Тоже верно

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испанский смех

не было отмашки

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Обратный бинокль

Их могут посадить и блокировка тут не причём

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испанский смех

за не нарушение

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Счастливый корабль

Набиуллина, живи, в одного удерживаешь экономику от коллапса~

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4
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пепси

Она не принадлежит самой себе лол

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Dan
What happened to Theo? 🇺🇦 @totallymarker
220
Новости
Роскомнадзор заблокировал «Google Новости», объяснив это «фейками» о конфликте на Украине Статьи редакции

Это крупнейший новостной агрегатор в мире.

116
Thief
СБУ объявила в международный розыск Дмитрия Киселева и Ольгу Скабееву
166
Мировой чайник

А вот это хорошо :)

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Twitter
Максимальный микрофон
мішель пфайффер навпаки @pffr_viceversaa
бляяя, я зайшла в фейсбук
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Новости
red blue
Тверской Суд запретил публиковать информацию о том, что Тверской Суд запретил Meta на территории РФ

Еще раз. Цензура цензуры.

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Новости
Pavel C
РФ заблокировала экспорт нефти из Казахстана в Европу

Кинули казахов, которые могли бы получить дополнительную прибыль. Хз, кому нужен такой партнер для будущих бизнесов.

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Теперь TJ заблокирован дважды

Мы встроили блокировку тебе в блокировку, чтобы сайт был заблокирован, пока он заблокирован.

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