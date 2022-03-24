Суд оштрафовал активистку на 50 тысяч рублей за пикет с плакатом «Фашизм не пройдёт»

Тверской районный суд Москвы назначил Анне Кречетовой штраф в размере 50 тысяч рублей по статье о дискредитации российской армии за пикет с плакатом «Фашизм не пройдёт», сообщает «ОВД-Инфо».
«Содержание наглядной агитации явно выражено негативным отношением к Вооружённым силам Российской Федерации», говорится в протоколе.
5 марта в России вступил в силу закон о «фейках» про российских военных. По данным «Сетевых свобод», за первые два дня по нему задержали 60 человек.
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Публицист попросил прекратить дело, объяснив, что руководствовался принципами, которые поддерживает в том числе Бастрыкин.
Renault приостанавливает деятельность в России
Компания остановила сборочный завод в Москве с 23 марта, сообщается в пресс-релизе.
Хахахахахаха чтд.
Поздновато спохватились.
красненько