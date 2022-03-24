Новости

Суд оштрафовал активистку на 50 тысяч рублей за пикет с плакатом «Фашизм не пройдёт»

Тверской районный суд Москвы назначил Анне Кречетовой штраф в размере 50 тысяч рублей по статье о дискредитации российской армии за пикет с плакатом «Фашизм не пройдёт», сообщает «ОВД-Инфо».

«Содержание наглядной агитации явно выражено негативным отношением к Вооружённым силам Российской Федерации», говорится в протоколе.

Фото материалов дела. Источник: «ОВД-Инфо».

5 марта в России вступил в силу закон о «фейках» про российских военных. По данным «Сетевых свобод», за первые два дня по нему задержали 60 человек.

TJ
Положительный рубин
Законы о «фейках» и «антивоенных призывах» Статьи редакции

Изменения касаются всех, не только СМИ.

Роскомнадзор требует от СМИ называть события на Украине «специальной военной операцией». Мы вынуждены придерживаться этого правила. За его нарушение уже заблокировали ряд изданий.

#новости

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3 комментария
Влад Капутин

Хахахахахаха чтд.

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kit

Поздновато спохватились.

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1
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испанский смех

красненько

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Новости
Роскомнадзор заблокировал «Google Новости», объяснив это «фейками» о конфликте на Украине Статьи редакции

Это крупнейший новостной агрегатор в мире.

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Офтоп
Товарищ
"Путин мертв" — это то, что хочет увидеть в заголовках весь мир - Александр Невзоров

Российский публицист Александр Невзоров заявил, что впервые за 80 лет все человечество хочет смерти одного человека.

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«Это очень понятное решение»: Невзоров написал открытое письмо главе СК в ответ на возбуждение уголовного дела Статьи редакции

Публицист попросил прекратить дело, объяснив, что руководствовался принципами, которые поддерживает в том числе Бастрыкин.

Тем не менее, мне вменяется в вину, что, выбирая основу для своих выводов, я избрал убедительную фактуру, предоставленную авторитетными мировыми СМИ, а не чистое голословие МО РФ.

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Путин поручил продавать нефть и газ за рубли. Страны-покупатели отреагировали по-разному

Мнения за рубежом разделились: от готовности до заявления о «нарушении контрактов».

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Twitter
Dan
What happened to Theo? 🇺🇦 @totallymarker
80
Человек кусает собаку

Как "глубинный народ" россии объясняет себе картинки вроде этой? Считает ли он, что в каждом из этих многоквартирных домов прятался... кто? Полк «Азов»?

201
Положительный рубин
Теперь TJ заблокирован дважды

Мы встроили блокировку тебе в блокировку, чтобы сайт был заблокирован, пока он заблокирован.

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Новости
Депутат миллионов
Renault приостанавливает деятельность в России

Компания остановила сборочный завод в Москве с 23 марта, сообщается в пресс-релизе.

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В нашу семью пришло горе.

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