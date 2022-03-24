Суд в Москве оштрафовал активистку на 50 тысяч рублей за пикет с плакатом «Фашизм не пройдет» Статьи редакции
Фразу признали дискредитацией Вооруженных сил России.
Тверской районный суд Москвы назначил Анне Кречетовой штраф в размере 50 тысяч рублей по статье о дискредитации российской армии за пикет с плакатом «Фашизм не пройдёт», сообщает «ОВД-Инфо».
«Содержание наглядной агитации явно выражено негативным отношением к Вооружённым силам Российской Федерации», — говорится в материалах дела. Согласно решению суда, выражение «фашизм не пройдет» является «публичным призывом воспрепятствованию использования ВС РФ в указанных целях, которые проводят специальную операцию на основании решения Верховного главнокомандующего ВС РФ».
5 марта в России вступил в силу закон о «фейках» про российских военных. По данным «Сетевых свобод», за первые два дня по нему задержали 60 человек.
В детстве мне нравился фильм «Эквилибриум» с Кристианом Бэйлом, но всегда было немного тревожно его пересматривать, т.к. он о мрачном антиутопическом будущем в тоталитарном государстве, где подавляют эмоции и чувства. Как-то странно пересматривать фильм сейчас и осознавать, что теперь сам живёшь в таком государстве.
Хахахахахаха чтд.
Если в РФ два человека выйдут с плакатами: один "Против фашизма", а другой "За фашизм", - заберут обоих.
1956 год, на улицах Будапешта беспорядки, стражи порядка хватают нарушителей. Встречаются в тюремной камере трое:
- Тебя за что?
- Я за Имре Надя. А тебя?
- А я против Имре Надя.
- А ты? - спрашивают они третьего.
- А я Имре Надь.
Россия
Поздновато спохватились.
Антикоммунизм как тут затесался? Это ж та же хаута, но вид в профиль.
красненько
Прям как в анекдоте.
Стоит мужик с плакатом "ВОР". Подходят двое в штатском.
- Вы арестованы за оскорбление президента.
- Так там же не написано кто вор.
- Вы нас за идиотов держите ?
говнорашка бьёт рекорды извращённой логики
Слишком часто говорили, что не пройдет - вот и не прошел. (с)
Окей, может быть, попробовать, что пройдёт?
Видимо, суд принял решение, исходя из 27 статьи Конституции о свободном передвижении по территории РФ