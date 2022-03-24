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Суд в Москве оштрафовал активистку на 50 тысяч рублей за пикет с плакатом «Фашизм не пройдет» Статьи редакции

Фразу признали дискредитацией Вооруженных сил России.

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Тверской районный суд Москвы назначил Анне Кречетовой штраф в размере 50 тысяч рублей по статье о дискредитации российской армии за пикет с плакатом «Фашизм не пройдёт», сообщает «ОВД-Инфо».

«Содержание наглядной агитации явно выражено негативным отношением к Вооружённым силам Российской Федерации», — говорится в материалах дела. Согласно решению суда, выражение «фашизм не пройдет» является «публичным призывом воспрепятствованию использования ВС РФ в указанных целях, которые проводят специальную операцию на основании решения Верховного главнокомандующего ВС РФ».

Фото материалов дела. Источник: «ОВД-Инфо».

5 марта в России вступил в силу закон о «фейках» про российских военных. По данным «Сетевых свобод», за первые два дня по нему задержали 60 человек.

TJ
Воздушный каякер
Законы о «фейках» и «антивоенных призывах» Статьи редакции

Изменения касаются всех, не только СМИ.

Роскомнадзор требует от СМИ называть события на Украине «специальной военной операцией». Мы вынуждены придерживаться этого правила. За его нарушение уже заблокировали ряд изданий.

#новости #суды

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12 комментариев
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Влад Капутин

Хахахахахаха чтд.

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Eduard Tikhenko

Если в РФ два человека выйдут с плакатами: один "Против фашизма", а другой "За фашизм", - заберут обоих.

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8
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Ложный Мика

1956 год, на улицах Будапешта беспорядки, стражи порядка хватают нарушителей. Встречаются в тюремной камере трое:
- Тебя за что?
- Я за Имре Надя. А тебя?
- А я против Имре Надя.
- А ты? - спрашивают они третьего.
- А я Имре Надь.

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7
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Экспериментальный рак

Россия

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0
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kit

Поздновато спохватились.

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7
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Счастливый корабль

Антикоммунизм как тут затесался? Это ж та же хаута, но вид в профиль.

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0
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испанский смех

красненько

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2
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pk

Прям как в анекдоте.

Стоит мужик с плакатом "ВОР". Подходят двое в штатском.
- Вы арестованы за оскорбление президента.
- Так там же не написано кто вор.
- Вы нас за идиотов держите ?

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2
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Alex Fielding

говнорашка бьёт рекорды извращённой логики

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1
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remote_wserver

Слишком часто говорили, что не пройдет - вот и не прошел. (с)

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0
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Da Block

Окей, может быть, попробовать, что пройдёт?

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Блестящий микрофон

Видимо, суд принял решение, исходя из 27 статьи Конституции о свободном передвижении по территории РФ

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norm

В детстве мне нравился фильм «Эквилибриум» с Кристианом Бэйлом, но всегда было немного тревожно его пересматривать, т.к. он о мрачном антиутопическом будущем в тоталитарном государстве, где подавляют эмоции и чувства. Как-то странно пересматривать фильм сейчас и осознавать, что теперь сам живёшь в таком государстве.

29
Twitter
Ходорковский Михаил @mich261213
Чистосердечное признание фашистов…
33
Twitter
냥 #нетвойне @LILNYALIX
блять ребята вы наверное не улавливаете че будет после войны в расее когда эта куча ебланоидов вернется домой никому не нужные герои сражавшиеся ни за что и нихуя начнут искать альтернативу происходящему чтобы не сойти с ума. убийства, ограбления, опг, все дела)))
40
Воздушный каякер
Теперь TJ заблокирован дважды

Мы встроили блокировку тебе в блокировку, чтобы сайт был заблокирован, пока он заблокирован.

303
Офтоп
Коровка спасла Россию
127
старики сибирьмедиа в твитторе
А как его посадишь? Это ж памятник. Новосибирск
50
Интернет
Николай Чумаков
Итоги премии Pornhub Awards: Россия — первая сразу в пяти номинациях

Eva Elfie, Solazola и Luxury Girl, не смотря ни на что, улучшают имидж страны за рубежом.

62
Twitter
Шульман @eschulmann
Нет, Оксана, позитивных реалистичных не просматривается. Простите.
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Новости
DTF
Умер создатель формата GIF, разработчик Стивен Уилхайт Статьи редакции

Ему было 74 года.

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