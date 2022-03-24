Умер создатель формата GIF, разработчик Стивен Уилхайт Статьи редакции
Ему было 74 года.
Стивен Уилхайт, по словам его жены Кэтэлин, умер в середине марта от последствий Covid-19. Последние дни он провёл дома со своей семьёй.
Уилхайт известен по работе в компании CompuServe, в которой он в 1987 году стал одним из ведущих разработчиков графического формата GIF. Он также участвовал в развитии HMI (Host Micro Interface).
За свои заслуги Уилхайт в 2013 году получил международную премию Webby. Одним из своих любимых GIF-изображений он называл танцующего ребёнка.
В детстве мне нравился фильм «Эквилибриум» с Кристианом Бэйлом, но всегда было немного тревожно его пересматривать, т.к. он о мрачном антиутопическом будущем в тоталитарном государстве, где подавляют эмоции и чувства. Как-то странно пересматривать фильм сейчас и осознавать, что теперь сам живёшь в таком государстве.
Фразу признали дискредитацией Вооруженных сил России.
Rip
Gif
Ушла эпоха…
земля ему рикролом
Не джиф а ггиф☝🏻🙂