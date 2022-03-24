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Умер создатель формата GIF, разработчик Стивен Уилхайт Статьи редакции

Ему было 74 года.

Стивен Уилхайт, по словам его жены Кэтэлин, умер в середине марта от последствий Covid-19. Последние дни он провёл дома со своей семьёй.

Уилхайт известен по работе в компании CompuServe, в которой он в 1987 году стал одним из ведущих разработчиков графического формата GIF. Он также участвовал в развитии HMI (Host Micro Interface).

За свои заслуги Уилхайт в 2013 году получил международную премию Webby. Одним из своих любимых GIF-изображений он называл танцующего ребёнка.

#новости #некролог

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Вооруженный космос
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Благородный Данила
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Террористический звук
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Dan

Rip

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УДАЛЕННЫЙ ОЛД

Gif

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Экспериментальный рак
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Ушла эпоха…

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Константин Кащук

земля ему рикролом

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Музыкальный танк88

Не джиф а ггиф☝🏻🙂

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Twitter
Шульман @eschulmann
Нет, Оксана, позитивных реалистичных не просматривается. Простите.
62
Twitter
냥 #нетвойне @LILNYALIX
блять ребята вы наверное не улавливаете че будет после войны в расее когда эта куча ебланоидов вернется домой никому не нужные герои сражавшиеся ни за что и нихуя начнут искать альтернативу происходящему чтобы не сойти с ума. убийства, ограбления, опг, все дела)))
42
Интернет
Николай Чумаков
Итоги премии Pornhub Awards: Россия — первая сразу в пяти номинациях

Eva Elfie, Solazola и Luxury Girl, не смотря ни на что, улучшают имидж страны за рубежом.

63
старики сибирьмедиа в твитторе
А как его посадишь? Это ж памятник. Новосибирск
57
Twitter
Ходорковский Михаил @mich261213
Чистосердечное признание фашистов…
35
norm

В детстве мне нравился фильм «Эквилибриум» с Кристианом Бэйлом, но всегда было немного тревожно его пересматривать, т.к. он о мрачном антиутопическом будущем в тоталитарном государстве, где подавляют эмоции и чувства. Как-то странно пересматривать фильм сейчас и осознавать, что теперь сам живёшь в таком государстве.

30
Воздушный каякер
Теперь TJ заблокирован дважды

Мы встроили блокировку тебе в блокировку, чтобы сайт был заблокирован, пока он заблокирован.

305
Офтоп
Коровка спасла Россию
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Фразу признали дискредитацией Вооруженных сил России.

Фото материалов дела. Источник: «ОВД-Инфо».
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