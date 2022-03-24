Rutube введёт функцию авторизации через «Госуслуги» Статьи редакции
В этом случае пользователи смогут публиковать видео без предварительной модерации.
Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций работает над возможностью пользователям Rutube верифицировать свой аккаунт через «Госуслуги». Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на ведомство.
Министерство отметило, что пользователи смогут регистрироваться на платформе и без использования аккаунта на «Госуслугах». Однако верификация через государственный сайт позволит публиковать видео без очереди и длительной модерации, а также «предупредит загрузку нежелательного контента».
Первым о том, что Rutube введёт функцию авторизации через «Госуслуги», сообщил замглавы комитета Госдумы по информационной политике Антон Горелкин со ссылкой на главу холдинга «Газпром-Медиа» (владеет видеоплатформой). По его словам, решение запустят «со дня на день».
По мнению Горелкина, это облегчит жизнь авторам и службе поддержки видеохостинга, в то же время позволяя «эффективно бороться с размещением фейков и дезинформации».
Фразу признали дискредитацией Вооруженных сил России.
В детстве мне нравился фильм «Эквилибриум» с Кристианом Бэйлом, но всегда было немного тревожно его пересматривать, т.к. он о мрачном антиутопическом будущем в тоталитарном государстве, где подавляют эмоции и чувства. Как-то странно пересматривать фильм сейчас и осознавать, что теперь сам живёшь в таком государстве.
В этом случае пользователи смогут публиковать видео без предварительной модерации
Сразу в папочку к товарищу майору
Уже бы объединили с ВК, зачем столько разных папок плодить
Еще меньше шансов что это говно взлетит.
Гавно не летает оно тонет!
почему тогда антон красовский до сих пор не утонул?
Титаник тоже не сразу утонул!
а титаник был говном? Что-то у тебя в каждом комменте огромные несостыковки.
Считался говном, но, к сожалению, им не оказался и утонул.
У меня заболела голова
Красиво же получилось
Красивая игра
Кроссовского "многие" тоже считают не говном
)
Ватный каминг-аут поздно произошел, ассимилировался.
словно на ютубе слабая модерация
Не помню там премодерации каждого видео.
Вы немного о разном говорите
На ютубе не слабая модерация контента на входе, но и не уровня тотальной премодерации
Автоматически проверят на содержание нарушений авторских прав (музыка/видеоряд) и соответствие категории (для детей/не для детей), но зато сразу
В противоречивых случаях автоматически влепят ограничение на доступ
Ha-ha, classic !
Знакомый стакан в подстаканнике!
База
Вот и почва для отключения YouTube.
Сплочить ВПНы!!!
Как же я ору с этого. Дальше что? Для получения 128битного токена на 1000 запросов поиска в яндексе надо отстоять в очередь в МФЦ?
Нет. Поиск в яндексе будет доступен только после авторизации через госуслуги
Недостаточно удобно. Нужно ввести авторизацию по ЭЦП, которую можно получить в ближайшей ИФНС, предъявив ИНН и СНИЛС. СКЗИ КриптоПро, а также носитель Рутокен приобретаются отдельно
А потом и дрочить через госуслуги разрешат.
Нахуй строем, второй телевизор, ничего более