Новости

Rutube введёт функцию авторизации через «Госуслуги» Статьи редакции

В этом случае пользователи смогут публиковать видео без предварительной модерации.

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Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций работает над возможностью пользователям Rutube верифицировать свой аккаунт через «Госуслуги». Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на ведомство.

Министерство отметило, что пользователи смогут регистрироваться на платформе и без использования аккаунта на «Госуслугах». Однако верификация через государственный сайт позволит публиковать видео без очереди и длительной модерации, а также «предупредит загрузку нежелательного контента».

Верифицироваться через Госуслуги могут только физические лица. Сервис видеохостинга будет получать только информацию о подтверждении верификации без персональных данных граждан.

Минцифры

Первым о том, что Rutube введёт функцию авторизации через «Госуслуги», сообщил замглавы комитета Госдумы по информационной политике Антон Горелкин со ссылкой на главу холдинга «Газпром-Медиа» (владеет видеоплатформой). По его словам, решение запустят «со дня на день».

Технически это будет работать так: заходите на RuTube через свой аккаунт, привязываете его к «Госуслугам» через ЕСИА и получаете возможность размещать ролики без премодерации (но сервис оставляет за собой право проверить их на соответствие правилам в дальнейшем).

Антон Горелкин

По мнению Горелкина, это облегчит жизнь авторам и службе поддержки видеохостинга, в то же время позволяя «эффективно бороться с размещением фейков и дезинформации».

#новости #rutube

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28 комментариев
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Экспериментальный рак

В этом случае пользователи смогут публиковать видео без предварительной модерации
 Сразу в папочку к товарищу майору

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22
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Денис

Уже бы объединили с ВК, зачем столько разных папок плодить

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0
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ДЕДос Атака

Еще меньше шансов что это говно взлетит.

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14
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Vladislav Pauls

Гавно не летает оно тонет!

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4
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Фундаментальный кофе

почему тогда антон красовский до сих пор не утонул?

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1
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Vladislav Pauls

Титаник тоже не сразу утонул!

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0
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Фундаментальный кофе

а титаник был говном? Что-то у тебя в каждом комменте огромные несостыковки.

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3
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Игорь Херник

Считался говном, но, к сожалению, им не оказался и утонул.

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1
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Ложный Мика

У меня заболела голова

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0
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Весенний микрофон

Красиво же получилось

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0
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Весенний микрофон

Красивая игра

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0
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Vladislav Pauls

Кроссовского "многие" тоже считают не говном

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0
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Фундаментальный кофе

)

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УДАЛЕННЫЙ ОЛД

Ватный каминг-аут поздно произошел, ассимилировался.

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0
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Фундаментальный кофе

словно на ютубе слабая модерация

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1
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Террористический звук

Не помню там премодерации каждого видео.

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2
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Весенний микрофон

Вы немного о разном говорите
На ютубе не слабая модерация контента на входе, но и не уровня тотальной премодерации

Автоматически проверят на содержание нарушений авторских прав (музыка/видеоряд) и соответствие категории (для детей/не для детей), но зато сразу
В противоречивых случаях автоматически влепят ограничение на доступ

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1
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Igor Kuznetsov

Ha-ha, classic !

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6
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Blessed
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4
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Ложный Мика

Знакомый стакан в подстаканнике!

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2
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Экспериментальный рак

База

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1
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УДАЛЕННЫЙ ОЛД

Вот и почва для отключения YouTube.
Сплочить ВПНы!!!

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4
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Максим Ерохин

Как же я ору с этого. Дальше что? Для получения 128битного токена на 1000 запросов поиска в яндексе надо отстоять в очередь в МФЦ?

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3
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Funny Kaplan

Нет. Поиск в яндексе будет доступен только после авторизации через госуслуги

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3
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Ложный Мика

Недостаточно удобно. Нужно ввести авторизацию по ЭЦП, которую можно получить в ближайшей ИФНС, предъявив ИНН и СНИЛС. СКЗИ КриптоПро, а также носитель Рутокен приобретаются отдельно

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3
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Пустой бокал

А потом и дрочить через госуслуги разрешат.

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1
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Марк Цукор
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0
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Кирилл Молчанов

Нахуй строем, второй телевизор, ничего более

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0
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Ходорковский Михаил @mich261213
Чистосердечное признание фашистов…
33
Интернет
Николай Чумаков
Итоги премии Pornhub Awards: Россия — первая сразу в пяти номинациях

Eva Elfie, Solazola и Luxury Girl, не смотря ни на что, улучшают имидж страны за рубежом.

63
Воздушный каякер
Теперь TJ заблокирован дважды

Мы встроили блокировку тебе в блокировку, чтобы сайт был заблокирован, пока он заблокирован.

304
Twitter
Шульман @eschulmann
Нет, Оксана, позитивных реалистичных не просматривается. Простите.
63
Twitter
냥 #нетвойне @LILNYALIX
блять ребята вы наверное не улавливаете че будет после войны в расее когда эта куча ебланоидов вернется домой никому не нужные герои сражавшиеся ни за что и нихуя начнут искать альтернативу происходящему чтобы не сойти с ума. убийства, ограбления, опг, все дела)))
41
старики сибирьмедиа в твитторе
А как его посадишь? Это ж памятник. Новосибирск
52
Офтоп
Коровка спасла Россию
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Фото материалов дела. Источник: «ОВД-Инфо».
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norm

В детстве мне нравился фильм «Эквилибриум» с Кристианом Бэйлом, но всегда было немного тревожно его пересматривать, т.к. он о мрачном антиутопическом будущем в тоталитарном государстве, где подавляют эмоции и чувства. Как-то странно пересматривать фильм сейчас и осознавать, что теперь сам живёшь в таком государстве.

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DTF
Умер создатель формата GIF, разработчик Стивен Уилхайт Статьи редакции

Ему было 74 года.

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