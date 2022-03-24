В этом случае пользователи смогут публиковать видео без предварительной модерации.

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Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций работает над возможностью пользователям Rutube верифицировать свой аккаунт через «Госуслуги». Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на ведомство.

Министерство отметило, что пользователи смогут регистрироваться на платформе и без использования аккаунта на «Госуслугах». Однако верификация через государственный сайт позволит публиковать видео без очереди и длительной модерации, а также «предупредит загрузку нежелательного контента».

Верифицироваться через Госуслуги могут только физические лица. Сервис видеохостинга будет получать только информацию о подтверждении верификации без персональных данных граждан. Минцифры

Первым о том, что Rutube введёт функцию авторизации через «Госуслуги», сообщил замглавы комитета Госдумы по информационной политике Антон Горелкин со ссылкой на главу холдинга «Газпром-Медиа» (владеет видеоплатформой). По его словам, решение запустят «со дня на день».

Технически это будет работать так: заходите на RuTube через свой аккаунт, привязываете его к «Госуслугам» через ЕСИА и получаете возможность размещать ролики без премодерации (но сервис оставляет за собой право проверить их на соответствие правилам в дальнейшем). Антон Горелкин