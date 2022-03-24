WP: ФБР стало использовать русскоязычную рекламу в соцсетях для вербовки сотрудников посольства РФ в США Статьи редакции
Служба надеется привлечь работников диппредставительства, недовольных военными действиями на Украине.
ФБР начало размещать русскоязычную рекламу в фейсбуке*, твиттере и на платформах компании Google. Такие сообщения видны только на территории российского посольства в США и рядом с ним, пишет Washington Post.
Создатели рекламы используют цитаты Владимира Путина. Например, в одном из объявлений написана фраза, сказанная российским президентом на заседании Совбеза по вопросу признания независимости ДНР и ЛНР. Тогда директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин высказался за предоставление «последнего шанса западным партнёрам». После нескольких наводящих вопросов Путина он сказал, заикаясь, что поддерживает предложение о «вхождении Донецкой и Луганской народных республик в состав Российской Федерации». Президент рассмеялся и ответил, что речь идёт о другом.
Под фразой Путина «Говорите прямо, Сергей Евгеньевич!» ФБР написало «Говорите прямо... Мы готовы вас услышать». Washington Post отмечает, что так американская служба «напоминает сотрудникам СВР, работающим в посольстве, как Путин унизил их начальника».
«Информация, предоставляемая ФБР населением, является наиболее эффективным средством борьбы с угрозами. Если вы располагаете информацией, которая может помочь ФБР, просим вас обратиться к нам», — говорится в записи службы. Тот, кто заинтересуется, может пройти по ссылке на страницу программы контрразведки ФБР. Там потенциальным информаторам предлагается лично посетить офис бюро.
По мнению бывшего сотрудника ФБР Питера Лаппа, российским властям придётся потратить часть своего времени на выявление тех, кто перешёл на сайт ФБР через рекламу. «Это, вероятно, заставит этих людей работать ещё усерднее, чем они уже работают. В итоге они могут начать гоняться за призраками, видеть вещи, которых на самом деле нет, и тратить время на это. Это само по себе является контрразведывательным успехом для ФБР», — отметил он.
ФБР уже использовало для вербовки русскоязычную рекламу в соцсетях в 2019. Тогда объявления содержали фразы «Ради вашего будущего, ради будущего вашей семьи!», «Не пора ли вам сделать свой ход?» и «Время наводить мосты». Два сообщения ФБР опубликовало с ошибками. На одном изображении была надпись: «Ради вашего будушего, ради будушего, вашй семъи!». На второй картинке слово «мосты» написали с большой буквы.
В 2020 году ФБР запустило в фейсбуке и инстаграме рекламу на русском языке с кадром из фильма «Место встречи изменить нельзя», где Высоцкий сыграл роль капитана уголовного розыска. На снимок добавили надпись «Место встречи изменить нельзя. Нам есть о чём поговорить. Мы тоже любим Высоцкого».
*Российские власти признали компанию Meta, владеющую Facebook, экстремистской организацией
В детстве мне нравился фильм «Эквилибриум» с Кристианом Бэйлом, но всегда было немного тревожно его пересматривать, т.к. он о мрачном антиутопическом будущем в тоталитарном государстве, где подавляют эмоции и чувства. Как-то странно пересматривать фильм сейчас и осознавать, что теперь сам живёшь в таком государстве.
Ещё раз вспомнил выступление Нарышкина и проиграл. Ему самому, интересно, норм было? Опозирился на весь мир в очередной раз.
Мышка-нарышка
Ждем
Лакей Года Нисанова
Президент рассмеялся
С учётом последующих событий, прям какой-то ветхозаветный демонический оттенок у этой херни. То есть ты понимал, что всё плохо, но это намного дальше самых пессимистичных предположений.
Позор, ага, ахах
Ну чёт хуй знает, лол. Среднестатистический свровец даже границу так просто не пересечёт, а тут в Вашингтон лететь надо.
для вербовки сотрудников посольства РФ в США
и это в заголовке
Вот она - истинная причина банов Дмитрия Орлова!
Хуй знает, так не менее глупо выходит. Вряд ли они что-то знают.
есть подозрение что фбр лучше знает кто что может знать!
извини если грубо или занудно
Мне из-за минусов наставили:(
Не знаю как жить теперь.
Разочаруйся в Орлове наконец
Да не, я же не серьёзно. Действительно же проебался.
Он даже извинился за грубость или нудность, это любовь
И поэтому купила рекламу? Логично.
Таргет там интересно настроен, наверное.
Их предшественники смогли - и они смогут
Наверное имеется ввиду возможность обратится как лично по адресу, так и письмом по почте. Но я хз честно)
Говорите прямо и будете освобождены от уголовной ответственности в будущем по программе защиты свидетелей. Согласны?
Передай им эту идею по прямому каналу связи, У такого человека, как ты, он точно есть, я сомневаюсь, что агенты ФБР сидят на тж...
Я здесь
И не ФБР, а ЦРУ
Я вот все думаю, накануне вторжения были же в западных газетах сливы из высшего руководства РФ планы точь-в-точь как оно началось, почему бы через газеты не выйти на информаторов и не завербовать их
не, наших тут нет.
А вас, Николай Николаевич, я попрошу остаться
удалено
Интересно, власть Роскомнадзора распространяется на посольства РФ? Если нет, то почему?
Ага, а через полгодика отведать новичка через трусы.
Как-будто в первый раз.