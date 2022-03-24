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WP: ФБР стало использовать русскоязычную рекламу в соцсетях для вербовки сотрудников посольства РФ в США Статьи редакции

Служба надеется привлечь работников диппредставительства, недовольных военными действиями на Украине.

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Скриншот объявления в фейсбуке. Изображение Washington Post

ФБР начало размещать русскоязычную рекламу в фейсбуке*, твиттере и на платформах компании Google. Такие сообщения видны только на территории российского посольства в США и рядом с ним, пишет Washington Post.

Создатели рекламы используют цитаты Владимира Путина. Например, в одном из объявлений написана фраза, сказанная российским президентом на заседании Совбеза по вопросу признания независимости ДНР и ЛНР. Тогда директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин высказался за предоставление «последнего шанса западным партнёрам». После нескольких наводящих вопросов Путина он сказал, заикаясь, что поддерживает предложение о «вхождении Донецкой и Луганской народных республик в состав Российской Федерации». Президент рассмеялся и ответил, что речь идёт о другом.

Фрагмент трансляции Sputnik

Под фразой Путина «Говорите прямо, Сергей Евгеньевич!» ФБР написало «Говорите прямо... Мы готовы вас услышать». Washington Post отмечает, что так американская служба «напоминает сотрудникам СВР, работающим в посольстве, как Путин унизил их начальника».

«Информация, предоставляемая ФБР населением, является наиболее эффективным средством борьбы с угрозами. Если вы располагаете информацией, которая может помочь ФБР, просим вас обратиться к нам», — говорится в записи службы. Тот, кто заинтересуется, может пройти по ссылке на страницу программы контрразведки ФБР. Там потенциальным информаторам предлагается лично посетить офис бюро.

Это блестящая стратегия рекрутинга, потому что, я думаю, в российском правительстве, вероятно, много людей, которые невероятно недовольны войной Путина. Это отличная возможность узнать, может ли кто-то из этих недовольных людей помочь нам лучше понять намерения Путина. Кроме того, приятно видеть, что ФБР использует для этого технологии 21-го века, так как ФБР обычно не славится своими технологическими достижениями.

Питер Лапп
бывший агент ФБР

По мнению бывшего сотрудника ФБР Питера Лаппа, российским властям придётся потратить часть своего времени на выявление тех, кто перешёл на сайт ФБР через рекламу. «Это, вероятно, заставит этих людей работать ещё усерднее, чем они уже работают. В итоге они могут начать гоняться за призраками, видеть вещи, которых на самом деле нет, и тратить время на это. Это само по себе является контрразведывательным успехом для ФБР», — отметил он.

ФБР уже использовало для вербовки русскоязычную рекламу в соцсетях в 2019. Тогда объявления содержали фразы «Ради вашего будущего, ради будущего вашей семьи!», «Не пора ли вам сделать свой ход?» и «Время наводить мосты». Два сообщения ФБР опубликовало с ошибками. На одном изображении была надпись: «Ради вашего будушего, ради будушего, вашй семъи!». На второй картинке слово «мосты» написали с большой буквы.

В 2020 году ФБР запустило в фейсбуке и инстаграме рекламу на русском языке с кадром из фильма «Место встречи изменить нельзя», где Высоцкий сыграл роль капитана уголовного розыска. На снимок добавили надпись «Место встречи изменить нельзя. Нам есть о чём поговорить. Мы тоже любим Высоцкого».

*Российские власти признали компанию Meta, владеющую Facebook, экстремистской организацией

#новости #соцсети #фбр #конфликтнаукраине

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32 комментария
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Террористический звук

Ещё раз вспомнил выступление Нарышкина и проиграл. Ему самому, интересно, норм было? Опозирился на весь мир в очередной раз.

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Ложный Мика

Мышка-нарышка

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Террористический звук
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Ложный Мика

Ждем

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Ложный Мика

Лакей Года Нисанова

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Распространенный чайник

Президент рассмеялся
С учётом последующих событий, прям какой-то ветхозаветный демонический оттенок у этой херни. То есть ты понимал, что всё плохо, но это намного дальше самых пессимистичных предположений.

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Аккуратный колос

Позор, ага, ахах

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Террористический звук

Ну чёт хуй знает, лол. Среднестатистический свровец даже границу так просто не пересечёт, а тут в Вашингтон лететь надо.

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Дмитрий Орлов

для вербовки сотрудников посольства РФ в США
 и это в заголовке

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Ложный Мика

Вот она - истинная причина банов Дмитрия Орлова!

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Террористический звук

Хуй знает, так не менее глупо выходит. Вряд ли они что-то знают.

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Дмитрий Орлов

есть подозрение что фбр лучше знает кто что может знать!

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Дмитрий Орлов

извини если грубо или занудно

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Террористический звук

Мне из-за минусов наставили:(
Не знаю как жить теперь.

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Весенний микрофон

Разочаруйся в Орлове наконец

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Террористический звук

Да не, я же не серьёзно. Действительно же проебался.

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Весенний микрофон

Он даже извинился за грубость или нудность, это любовь

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George Jejeya

И поэтому купила рекламу? Логично.

Таргет там интересно настроен, наверное.

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Даяна Цист

Их предшественники смогли - и они смогут

Люшков, Генрих Самойлович
Генрих Самойлович Люшков (1900, Одесса — 19 августа 1945, Дайрэн, Японская империя) — деятель…
ru.m.wikipedia.org
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Степан Бандера

Наверное имеется ввиду возможность обратится как лично по адресу, так и письмом по почте. Но я хз честно)

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Дмитрий Орлов

Говорите прямо и будете освобождены от уголовной ответственности в будущем по программе защиты свидетелей. Согласны?

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Весенний микрофон

Передай им эту идею по прямому каналу связи, У такого человека, как ты, он точно есть, я сомневаюсь, что агенты ФБР сидят на тж...

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пепси

Я здесь

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пепси

И не ФБР, а ЦРУ

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Весенний микрофон

Я вот все думаю, накануне вторжения были же в западных газетах сливы из высшего руководства РФ планы точь-в-точь как оно началось, почему бы через газеты не выйти на информаторов и не завербовать их

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Мировой чайник

не, наших тут нет.

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Весенний микрофон

А вас, Николай Николаевич, я попрошу остаться

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Мировой чайник

удалено

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ттт
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Ложный Мика

Интересно, власть Роскомнадзора распространяется на посольства РФ? Если нет, то почему?

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Суходрищев

Ага, а через полгодика отведать новичка через трусы.

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Социалистический историк

Как-будто в первый раз.

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DTF
Умер создатель формата GIF, разработчик Стивен Уилхайт Статьи редакции

Ему было 74 года.

39
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Ходорковский Михаил @mich261213
Чистосердечное признание фашистов…
130
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Коровка спасла Россию
57
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Шульман @eschulmann
Нет, Оксана, позитивных реалистичных не просматривается. Простите.
98
старики сибирьмедиа в твитторе
А как его посадишь? Это ж памятник. Новосибирск
130
norm

В детстве мне нравился фильм «Эквилибриум» с Кристианом Бэйлом, но всегда было немного тревожно его пересматривать, т.к. он о мрачном антиутопическом будущем в тоталитарном государстве, где подавляют эмоции и чувства. Как-то странно пересматривать фильм сейчас и осознавать, что теперь сам живёшь в таком государстве.

65
Офтоп
Коровка спасла Россию
34
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냥 #нетвойне @LILNYALIX
блять ребята вы наверное не улавливаете че будет после войны в расее когда эта куча ебланоидов вернется домой никому не нужные герои сражавшиеся ни за что и нихуя начнут искать альтернативу происходящему чтобы не сойти с ума. убийства, ограбления, опг, все дела)))
100
Некоторые меч

Сестра моей бабушки "хорошо что наша сестра не дожила до этого ужаса что творят ваши нацисты, ничего, надеюсь скоро вас освободят от них, держитесь" Адыгея, Россия.

27
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