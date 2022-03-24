Служба надеется привлечь работников диппредставительства, недовольных военными действиями на Украине.

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Скриншот объявления в фейсбуке. Изображение Washington Post

ФБР начало размещать русскоязычную рекламу в фейсбуке*, твиттере и на платформах компании Google. Такие сообщения видны только на территории российского посольства в США и рядом с ним, пишет Washington Post.

Создатели рекламы используют цитаты Владимира Путина. Например, в одном из объявлений написана фраза, сказанная российским президентом на заседании Совбеза по вопросу признания независимости ДНР и ЛНР. Тогда директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин высказался за предоставление «последнего шанса западным партнёрам». После нескольких наводящих вопросов Путина он сказал, заикаясь, что поддерживает предложение о «вхождении Донецкой и Луганской народных республик в состав Российской Федерации». Президент рассмеялся и ответил, что речь идёт о другом.

Фрагмент трансляции Sputnik

Под фразой Путина «Говорите прямо, Сергей Евгеньевич!» ФБР написало «Говорите прямо... Мы готовы вас услышать». Washington Post отмечает, что так американская служба «напоминает сотрудникам СВР, работающим в посольстве, как Путин унизил их начальника».

«Информация, предоставляемая ФБР населением, является наиболее эффективным средством борьбы с угрозами. Если вы располагаете информацией, которая может помочь ФБР, просим вас обратиться к нам», — говорится в записи службы. Тот, кто заинтересуется, может пройти по ссылке на страницу программы контрразведки ФБР. Там потенциальным информаторам предлагается лично посетить офис бюро.

Это блестящая стратегия рекрутинга, потому что, я думаю, в российском правительстве, вероятно, много людей, которые невероятно недовольны войной Путина. Это отличная возможность узнать, может ли кто-то из этих недовольных людей помочь нам лучше понять намерения Путина. Кроме того, приятно видеть, что ФБР использует для этого технологии 21-го века, так как ФБР обычно не славится своими технологическими достижениями. Питер Лапп бывший агент ФБР

По мнению бывшего сотрудника ФБР Питера Лаппа, российским властям придётся потратить часть своего времени на выявление тех, кто перешёл на сайт ФБР через рекламу. «Это, вероятно, заставит этих людей работать ещё усерднее, чем они уже работают. В итоге они могут начать гоняться за призраками, видеть вещи, которых на самом деле нет, и тратить время на это. Это само по себе является контрразведывательным успехом для ФБР», — отметил он.

ФБР уже использовало для вербовки русскоязычную рекламу в соцсетях в 2019. Тогда объявления содержали фразы «Ради вашего будущего, ради будущего вашей семьи!», «Не пора ли вам сделать свой ход?» и «Время наводить мосты». Два сообщения ФБР опубликовало с ошибками. На одном изображении была надпись: «Ради вашего будушего, ради будушего, вашй семъи!». На второй картинке слово «мосты» написали с большой буквы.

В 2020 году ФБР запустило в фейсбуке и инстаграме рекламу на русском языке с кадром из фильма «Место встречи изменить нельзя», где Высоцкий сыграл роль капитана уголовного розыска. На снимок добавили надпись «Место встречи изменить нельзя. Нам есть о чём поговорить. Мы тоже любим Высоцкого».