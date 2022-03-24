Россия снимет ограничения на перемещение через сухопутную границу с Казахстаном и Монголией Статьи редакции
Ограничения отменят в полночь 30 марта.
Соответствующее решение принял оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции, сообщает телеграм-канал правительства России.
Граждане России могут въезжать на территорию Монголии с российским паспортом и находиться там 30 дней. Суммарный срок пребывания не должен превышать 90 дней в период 180 дней с даты первого въезда. На территорию Казахстана граждане России могут въезжать также с российским паспортом на срок до 30 дней.
В детстве мне нравился фильм «Эквилибриум» с Кристианом Бэйлом, но всегда было немного тревожно его пересматривать, т.к. он о мрачном антиутопическом будущем в тоталитарном государстве, где подавляют эмоции и чувства. Как-то странно пересматривать фильм сейчас и осознавать, что теперь сам живёшь в таком государстве.
Служба надеется привлечь работников диппредставительства, недовольных военными действиями на Украине.
30 дней в Монголии, потом 30 в Казахстане
Жаль что они не граничат
во, теперь кино можно на машине ездить смотреть. макдональдс, опять же... звучу как национал-птеродактиль.
Вот и мак-туризм обрисовался
Нас в детстве так в Минск возили на экскурсию, главное же было купить хэппи мил
А помните был такой короновирус
Он кстати никуда не делся, там какой-то новый штамм опять.
Знаешь что еще интересно? за пандемию мы потеряли 4 миллиона людей, и эта спецоперация похоронила интерес к этому моменту, война натурально "списала" этих людей
Всегда так. Одна беда вытесняет другую.
Маскирует
Ну я про головы людей. Сами беды никуда не деваются конечно.
Как оказалось, на нем хорошо обкатали законодательство про "неправильную" информацию не от оф. ведомств
Ну вот. Хватит вам бежать в Грузию, Армению... В Улан-Батор! Там и уровень жизни схожий, и цены.
30 дней это без регистрации. 90 дней так то.
Ух. сколько сейчас тачек туда поедет.
Особенно угнанных
угнанных-не угнанных, а в сервант иномарку загнать тема, например.
Скорее первой волной все кредитные полетят сливать
возможно, про сервант это я скорее про себя)
Границу с Грузией пусть откроют уже, чтоб я мог отчалить нормально со своими пожитками
Не откроют именно из-за того, что ты написал. Азербайджан по этой же причине закрытым держат.
Ну пожитки отправляй на грузовике а сам самолетом.
Если на легковой то Казахстан паром в Баку дальше в Грузию.
Так и собираемся. Вещи автобусами отправить, кошка и мы - самолетом. Просто там картины, которые отцу студенты из Африки дарили, я хз, как такое отправлять. Не хочется их оставлять
А их разве не вынимают из рамки, затем рулоном в тубусы-трубки твердые и перевозят?
Братка, там одна картина из дерева, другая из латуни или какого-то металла, хз, а третья из цветного песка. Их только если в деревянный короб
Мой прадед тоже картины писал. Неплохие, но его все равно в худ школу не взяли. Да и не сильно ему хотелось, как они говорил. В Германии тогда занятия поинтереснее были
Это чтобы россиянам стало легче из Казахстана привозить электронику, валюту и другие дары цивилизации?
другие дары цивилизации
сахар, прокладки и бумагу а4
Скоро закроют...
Вряд ли - Казахстан сейчас скорее всего будет буфером для импорта санкционки, и открытие границ стоит связывать с этим.
Буквально в 3-5 часах езды от моего города, так что хоть в чём-то с этой дурацкой страной мне повезло.