Новости

Россия снимет ограничения на перемещение через сухопутную границу с Казахстаном и Монголией Статьи редакции

Ограничения отменят в полночь 30 марта.

Соответствующее решение принял оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции, сообщает телеграм-канал правительства России.

Граждане России могут въезжать на территорию Монголии с российским паспортом и находиться там 30 дней. Суммарный срок пребывания не должен превышать 90 дней в период 180 дней с даты первого въезда. На территорию Казахстана граждане России могут въезжать также с российским паспортом на срок до 30 дней.

#новости

635 просмотров
5
Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
0
31 комментарий
Написать комментарий...
Благородный Данила

30 дней в Монголии, потом 30 в Казахстане

Ответить
19
Развернуть ветку
Даяна Цист

Жаль что они не граничат

Ответить
0
Развернуть ветку
Нурсултан Тюлякбаев

во, теперь кино можно на машине ездить смотреть. макдональдс, опять же... звучу как национал-птеродактиль.

Ответить
10
Развернуть ветку
Весенний микрофон

Вот и мак-туризм обрисовался

Ответить
8
Развернуть ветку
Даяна Цист

Нас в детстве так в Минск возили на экскурсию, главное же было купить хэппи мил

Ответить
1
Развернуть ветку
Весенний микрофон

А помните был такой короновирус

Ответить
9
Развернуть ветку
Мировой чайник

Он кстати никуда не делся, там какой-то новый штамм опять.

Ответить
4
Развернуть ветку
Весенний микрофон

Знаешь что еще интересно? за пандемию мы потеряли 4 миллиона людей, и эта спецоперация похоронила интерес к этому моменту, война натурально "списала" этих людей

Ответить
4
Развернуть ветку
Мировой чайник

Всегда так. Одна беда вытесняет другую.

Ответить
2
Развернуть ветку
Весенний микрофон

Маскирует

Ответить
2
Развернуть ветку
Мировой чайник

Ну я про головы людей. Сами беды никуда не деваются конечно.

Ответить
2
Развернуть ветку
Весенний микрофон

Как оказалось, на нем хорошо обкатали законодательство про "неправильную" информацию не от оф. ведомств

Ответить
1
Развернуть ветку
пепси

Ну вот. Хватит вам бежать в Грузию, Армению... В Улан-Батор! Там и уровень жизни схожий, и цены.

Ответить
4
Развернуть ветку
Высер Высера

30 дней это без регистрации. 90 дней так то.
Ух. сколько сейчас тачек туда поедет.

Ответить
3
Развернуть ветку
Высер Высера

Особенно угнанных

Ответить
2
Развернуть ветку
Нурсултан Тюлякбаев

угнанных-не угнанных, а в сервант иномарку загнать тема, например.

Ответить
1
Развернуть ветку
Высер Высера

Скорее первой волной все кредитные полетят сливать

Ответить
0
Развернуть ветку
Нурсултан Тюлякбаев

возможно, про сервант это я скорее про себя)

Ответить
0
Развернуть ветку
Георгий Турманидзе

Границу с Грузией пусть откроют уже, чтоб я мог отчалить нормально со своими пожитками

Ответить
2
Развернуть ветку
Фейхтвангер

Не откроют именно из-за того, что ты написал. Азербайджан по этой же причине закрытым держат.

Ответить
3
Развернуть ветку
Тихий бинокль

Ну пожитки отправляй на грузовике а сам самолетом.

Если на легковой то Казахстан паром в Баку дальше в Грузию.

Ответить
0
Развернуть ветку
Георгий Турманидзе

Так и собираемся. Вещи автобусами отправить, кошка и мы - самолетом. Просто там картины, которые отцу студенты из Африки дарили, я хз, как такое отправлять. Не хочется их оставлять

Ответить
0
Развернуть ветку
Конь Федерации

А их разве не вынимают из рамки, затем рулоном в тубусы-трубки твердые и перевозят?

Ответить
0
Развернуть ветку
Георгий Турманидзе

Братка, там одна картина из дерева, другая из латуни или какого-то металла, хз, а третья из цветного песка. Их только если в деревянный короб

Ответить
0
Развернуть ветку
Ze Katze

Мой прадед тоже картины писал. Неплохие, но его все равно в худ школу не взяли. Да и не сильно ему хотелось, как они говорил. В Германии тогда занятия поинтереснее были

Ответить
0
Развернуть ветку
Товарищ

Это чтобы россиянам стало легче из Казахстана привозить электронику, валюту и другие дары цивилизации?

Ответить
1
Развернуть ветку
Нурсултан Тюлякбаев
Ответить
0
Развернуть ветку
Конь Федерации

другие дары цивилизации
 сахар, прокладки и бумагу а4

Ответить
0
Развернуть ветку
Joel Miller

Скоро закроют...

Ответить
0
Развернуть ветку
Just Whatever

Вряд ли - Казахстан сейчас скорее всего будет буфером для импорта санкционки, и открытие границ стоит связывать с этим.

Ответить
0
Развернуть ветку
Just Whatever

Буквально в 3-5 часах езды от моего города, так что хоть в чём-то с этой дурацкой страной мне повезло.

Ответить
0
Развернуть ветку
Написать комментарий...
Читать все 31 комментарий
Twitter
냥 #нетвойне @LILNYALIX
блять ребята вы наверное не улавливаете че будет после войны в расее когда эта куча ебланоидов вернется домой никому не нужные герои сражавшиеся ни за что и нихуя начнут искать альтернативу происходящему чтобы не сойти с ума. убийства, ограбления, опг, все дела)))
100
Офтоп
Коровка спасла Россию
57
Twitter
Шульман @eschulmann
Нет, Оксана, позитивных реалистичных не просматривается. Простите.
98
Twitter
Ходорковский Михаил @mich261213
Чистосердечное признание фашистов…
130
norm

В детстве мне нравился фильм «Эквилибриум» с Кристианом Бэйлом, но всегда было немного тревожно его пересматривать, т.к. он о мрачном антиутопическом будущем в тоталитарном государстве, где подавляют эмоции и чувства. Как-то странно пересматривать фильм сейчас и осознавать, что теперь сам живёшь в таком государстве.

65
старики сибирьмедиа в твитторе
А как его посадишь? Это ж памятник. Новосибирск
130
Новости
DTF
Умер создатель формата GIF, разработчик Стивен Уилхайт Статьи редакции

Ему было 74 года.

39
Офтоп
Коровка спасла Россию
34
Новости
WP: ФБР стало использовать русскоязычную рекламу в соцсетях для вербовки сотрудников посольства РФ в США Статьи редакции

Служба надеется привлечь работников диппредставительства, недовольных военными действиями на Украине.

Скриншот объявления в фейсбуке. Изображение Washington Post
25
Некоторые меч

Сестра моей бабушки "хорошо что наша сестра не дожила до этого ужаса что творят ваши нацисты, ничего, надеюсь скоро вас освободят от них, держитесь" Адыгея, Россия.

27
Больше статей
null