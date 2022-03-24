Новости

Суд не стал публиковать решение о признании Meta экстремистской организацией Статьи редакции

Запрет объяснили законом о судебных актах, «затрагивающих безопасность государства».

1553 просмотров

Публикация текста решения Тверского суда Москвы о признании экстремистскими организациями Meta и её соцсетей Facebook и Instagram запрещена, следует из данных на сайте суда. Внимание на это обратил «Коммерсантъ».

Запрет объясняется федеральным законом «Об обеспечении доступа к информации о деятельности судов в Российской Федерации». Он позволяет не публиковать акты, «затрагивающие безопасность государства».

При этом мотивировочная часть решения не была оглашена и во время судебного заседания 21 марта.

Facebook и Instagram утром 11 марта разрешили использовать «язык ненависти» в отношении российских военных. Правила изменили в связи с боевыми действиями на Украине. Призывать к насилию над мирными гражданами России запрещено.

После этого Генпрокуратура попросила суд признать Meta экстремистской организацией и заблокировать инстаграм в России. 14 марта Роскомнадзор ограничил доступ к соцсети. 21 марта суд признал Meta (владеет Facebook и Instagram) экстремистской организацией. Соцсети запретили в России.

#новости #cуды #instagram #Facebook #meta

16
Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
0
10 комментариев
Написать комментарий...
Экспериментальный рак

Публикация текста решения Тверского суда Москвы о признании экстремистскими организациями Meta и её соцсетей Facebook и Instagram запрещена
 Дайте список, что разрешено

Ответить
16
Развернуть ветку
pashazaur

Это запрещено.

Ответить
31
Развернуть ветку
Ложный Мика

Но этот секретный список можно купить в даркнете

Ответить
3
Развернуть ветку
Ложный Мика

Решение суда можно будет купить в даркнете вместе с детализацией телефона судьи

Ответить
8
Развернуть ветку
Подозрительный Никита

Закон стоит 27 коп. и заперт у судьи в шкафу

Ответить
2
Развернуть ветку
Вооруженный космос
Ответить
4
Развернуть ветку
Ложный Мика

Таинство правосудия!

Ответить
3
Развернуть ветку
Бюджетный магнит
Ответить
3
Развернуть ветку
Обратный бинокль

https://tjournal.ru/ask/571534-bipolyarochka-dostala

Биполярочка достала — Вопросы на TJ
Бывает такое? Все хорошо, проснулись улыбнулись. Сделал завтрак, поел, а потом как накрывает ни с…
tjournal.ru
Ответить
0
Развернуть ветку
Взрослый Слава

Знаем, знаем... Бумага то нынче дефицит, вот и не публикуете

Ответить
0
Развернуть ветку
Написать комментарий...
Читать все 10 комментариев
старики сибирьмедиа в твитторе
А как его посадишь? Это ж памятник. Новосибирск
190
Офтоп
Коровка спасла Россию
98
Новости
Шойгу и Герасимов перестали принимать звонки от руководства Пентагона Статьи редакции

Оба не появлялись на публике с середины марта.

55
Новости
WP: ФБР стало использовать русскоязычную рекламу в соцсетях для вербовки сотрудников посольства РФ в США Статьи редакции

Служба надеется привлечь работников диппредставительства, недовольных военными действиями на Украине.

Скриншот объявления в фейсбуке. Изображение Washington Post
53
DENIS - BY
81
Вопросы
Кузькин отец
Может ли так случиться, что ЦБ РФ в какой-то момент времени не сможет больше печатать рублёвые купюры?

Вот информация за 2015 год:

Себестоимость изготовления российских купюр подорожала на треть. Подведомственный минфину гознак, печатающий деньги для страны, кроме бумаги все остальное сырье закупает за рубежом. Краска приобретается в Швейцарии, металлизированные нити — в Италии, а сцецдобавки — в Германии. О себестоимости купюр в гознаке говорить отказались, ссылаясь на гостайну. Между тем признались, что от импорта материалов для производства рублей не откажутся. В России аналогов для импортозамещения нет.

31
norm

В детстве мне нравился фильм «Эквилибриум» с Кристианом Бэйлом, но всегда было немного тревожно его пересматривать, т.к. он о мрачном антиутопическом будущем в тоталитарном государстве, где подавляют эмоции и чувства. Как-то странно пересматривать фильм сейчас и осознавать, что теперь сам живёшь в таком государстве.

85
Новости
DTF
Умер создатель формата GIF, разработчик Стивен Уилхайт Статьи редакции

Ему было 74 года.

53
Twitter
Ходорковский Михаил @mich261213
Чистосердечное признание фашистов…
202
Twitter
냥 #нетвойне @LILNYALIX
блять ребята вы наверное не улавливаете че будет после войны в расее когда эта куча ебланоидов вернется домой никому не нужные герои сражавшиеся ни за что и нихуя начнут искать альтернативу происходящему чтобы не сойти с ума. убийства, ограбления, опг, все дела)))
147
Больше статей
null