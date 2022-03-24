Себестоимость изготовления российских купюр подорожала на треть. Подведомственный минфину гознак, печатающий деньги для страны, кроме бумаги все остальное сырье закупает за рубежом. Краска приобретается в Швейцарии, металлизированные нити — в Италии, а сцецдобавки — в Германии. О себестоимости купюр в гознаке говорить отказались, ссылаясь на гостайну. Между тем признались, что от импорта материалов для производства рублей не откажутся. В России аналогов для импортозамещения нет.