Суд не стал публиковать решение о признании Meta экстремистской организацией Статьи редакции
Запрет объяснили законом о судебных актах, «затрагивающих безопасность государства».
Публикация текста решения Тверского суда Москвы о признании экстремистскими организациями Meta и её соцсетей Facebook и Instagram запрещена, следует из данных на сайте суда. Внимание на это обратил «Коммерсантъ».
Запрет объясняется федеральным законом «Об обеспечении доступа к информации о деятельности судов в Российской Федерации». Он позволяет не публиковать акты, «затрагивающие безопасность государства».
При этом мотивировочная часть решения не была оглашена и во время судебного заседания 21 марта.
Facebook и Instagram утром 11 марта разрешили использовать «язык ненависти» в отношении российских военных. Правила изменили в связи с боевыми действиями на Украине. Призывать к насилию над мирными гражданами России запрещено.
После этого Генпрокуратура попросила суд признать Meta экстремистской организацией и заблокировать инстаграм в России. 14 марта Роскомнадзор ограничил доступ к соцсети. 21 марта суд признал Meta (владеет Facebook и Instagram) экстремистской организацией. Соцсети запретили в России.
Оба не появлялись на публике с середины марта.
Служба надеется привлечь работников диппредставительства, недовольных военными действиями на Украине.
Вот информация за 2015 год:
В детстве мне нравился фильм «Эквилибриум» с Кристианом Бэйлом, но всегда было немного тревожно его пересматривать, т.к. он о мрачном антиутопическом будущем в тоталитарном государстве, где подавляют эмоции и чувства. Как-то странно пересматривать фильм сейчас и осознавать, что теперь сам живёшь в таком государстве.
Публикация текста решения Тверского суда Москвы о признании экстремистскими организациями Meta и её соцсетей Facebook и Instagram запрещена
Дайте список, что разрешено
Это запрещено.
Но этот секретный список можно купить в даркнете
Решение суда можно будет купить в даркнете вместе с детализацией телефона судьи
Закон стоит 27 коп. и заперт у судьи в шкафу
Таинство правосудия!
https://tjournal.ru/ask/571534-bipolyarochka-dostala
Знаем, знаем... Бумага то нынче дефицит, вот и не публикуете