Шойгу и Герасимов перестали принимать звонки от руководства Пентагона. РИА «Новости» выложили видео с Шойгу с совещания Статьи редакции
Оба не появлялись на публике с середины марта, но через несколько часов после публикации материала Шойгу появился на экранах.
C начала «специальной военной операции» Москва отказывается от проведения телефонных разговоров министра обороны России Сергея Шойгу и начальника генштаба Валерия Герасимова с руководством Пентагона, сообщил официальный представитель ведомства Джон Кирби изданию Washington Post.
Ранее СМИ заметили, что Шойгу и Герасимов не появлялись на публике с середины марта. «Агентство» отмечает, в последний раз Шойгу провёл телефонный разговор с турецким коллегой Хулуси Акаром 11 марта. 18 марта он присутствовал на встрече с членами Совбеза, но фото и видео с совещания не публиковались. Источник «Агентства» в окружении Шойгу объяснил отсутствие министра в публичном пространстве «проблемами с сердцем».
Как отмечает издание, с экранов пропал и глава Генштаба Валерий Герасимов, последняя новость с ним — о переговорах с главой турецкого генштаба — датируется 12 марта.
Обновлено в 13:20: Дмитрий Песков прокомментировал пропажу Шойгу из публичного пространства: «Слушайте, у министра обороны сейчас много забот, как вы понимаете. Идёт специальная военная операция. Конечно, сейчас не совсем время для медийной активности. Это вполне понятно». Песков также отказался комментировать возможную болезнь Шойгу.
Обновлено в 14:56: По словам Дмитрия Пескова, министр обороны принял участие в совещании Путина с членами Совета безопасности. Журналисты кремлёвского пула выложили видео с совещания.
Роскомнадзор требует от СМИ называть события на Украине «специальной военной операцией». Мы вынуждены придерживаться этого правила.
Не могут дозвониться до них и решили попросить tj написать про это новость. В конце нужно было добавить "перезвони, срочно".
Пентагон обратился за комментарием к представителям Минобороны, но пока не получил ответа
Пусть проверят за щекой.
Нужно было попросить скинуть бомжа
Не слышал это выражение уже лет пять.
Руководство пентагона "скидывает бомжа" по совету Пивного Вулкана.
перезвони, срочно, цём
Алло
Класс, три человека(вместе с бункерным) отвечающие за запуск ядерных ракет перестали выходить на связь. Што ш.
Самое разумное, что можно сделать сейчас — это уехать на Чукотку. Но мне лениво, поэтому я с высокой вероятностью умру
Скорее всего на Чукотке ты не найдешь бункера с вентиляцией, чтобы скрыться от радиоактивных осадков, поэтому лучше умереть быстро, чем отрывая струпья
А как все смеялись над ультиматумами России
Не брать трубки это ультиматумы?
Пиздец у меня бывшая походу мощная державная ультимативная личность
в смысле до войны Россия ставила какие-то ультиматумы НАТО
Я ультиматум спамерам объявил, палучаеца?
зачем ты звонишь бывшей, отпусти
Если твоя бывшая не берет трубку, это не значит, что она обиделась, это значит, что тебя послали нах.
Не будь таким же тугим, как Пентагон
Ультиматумы США: уничтожение экономики, изоляция, коллективный запад, военное усиление НАТО.
Ультиматумы РФ: я ни хотю с вами разговаривать :(
Не России, а е*анутого пенсионера при кнопке
Роскомнадзор требует от СМИ называть события на Украине «специальной военной операцией». Мы вынуждены придерживаться этого правила. За его нарушение уже заблокировали ряд изданий
Так ТЖ уже заблокировали. Почему новояз продолжается?
Всё ещё можно налипнуть на блокировку ирл
В дисклеймере про это не говорится
Так ТЖ уже заблокировали. Почему новояз продолжается?
Они же вроде объясняли за это. Типа, чтобы те, кто публикует от лица TJ не могли быть подтянуты на персональную ответственность.
Почему они всё ещё не покинули территорию РФ, ведь финансовая возможность наверняка есть?
Боятся, что загипнотизируют по телефону
https://www.youtube.com/watch?v=Ma65O2T_hN0
Но ведь Юрий по идее болжен быть на нашей стороне.
Даже он охуел.
https://youtu.be/fnd0qg4I_MM?t=114
Сук)
— Да?
— Алё!
— Да да?
— Ну как там с Украиной?
— А?
— Как с Украиной-то там?
— Чё с Украиной?
— Чё?
— Куда ты звонишь?
— Тебе звоню.
— Кому?
— Ну тебе.
— Кому тебе?
— А вот тебе вот.
— Ты кто такой?
— Сергей Кужугетыч.
— Какой Сергей Кужугетыч?
— Шойгу.
— Такого не знаю, ты ошибся номером, друг.
— Кто?
— Ты.
— Чё с Украиной?
— Какой Украиной?
— Ну куда я напал.
— Куда?
— На националистов!!
— Ты пьяный или кто, сынок?
— Я Сергей Кужугетыч Шойгу.
Пусть Макрону позвонят, а тот уже передаст
Пиздец всё ж госпропоганда и пилорама эхом отзывается даже без прямого их потребления - прочитал как "тот уж педераст"
Морозятся
Ну Шойгу, судя по последним новостям, уже скоро на лёд отправят.
по каким таким последним новостям? Что за хуйню ты опять несёшь, ботяра?
танцы со звездами?
Денег должен?
Климов?
Они еще живы? Их 12 дней никто не видел
хочешь сказать, что три ядерных чемоданчика уже в одних руках?
Ох, надеюсь нет
Консолидация
Продублирую свой комментарий из поста с этой же новостью.
Тем временем где-то в застенках Кремля: "ТОВАРИЩ ПУТИН, ПРОИЗОШЛА ЧУДОВИЩНАЯ ОШИБКА"
На самом это реально выглядит как попытка консолидировать в руках 1-го человека полномочия по выдаче приказов о ядерных ударах. Чтобы потому в случае чего сказать, что приказ отдал не путин, а эти двое, они же и подтвердили приказ.
Кужугетыча наверное сейчас в подвале Лубянки знатно разукрасили, да и без зубов и со сломанной челюстью наверное тяжело разговаривать.
Спустили шкуру с Кужугетовича и стал он Кожагдетович
Они инспектировали Чернобаевку )
Шойгу и Герасимов перестали принимать звонки от руководства Пентагона
Они обиделись, вот и не берут трубку
Всё хуже, на самом деле. Телефонов у них нет.
Ну Путин же сказал отобрать все телефоны у военных в начале спецоперации.
штош
штош
ну лан
Они наказаны за плохой римминг
Как обычно...Попал в немилость,за то,что обосрался,так сразу проблемы со "здоровьем"...Не знаю про Герасимова,но если у Шойгу и правда проблемы с сердцем....Так и хуй с ним,нет сочувствия.....Это говорю я,россиянин....Я с рождения и до распада СССР прожил в одной стране с Украиной 22 года...И успел за два года до распада страны послужить в армии СССР,в части,где 70 процентов военных рядовых,сержантов,офицеров и гражданских специалистов,обслуживающих Противокосмический объект ,были украинцы!..У меня только из Львовской области и Черноыцов 12 друзей было!...Никогда мы не трогали тему национализма,единственное о чем в шутку спорили,так это о том,чьи женщины красивее-русские или украинки..И все!.....Я против войны!..Я просто в ахуе до сих пор нахожусь с 24 февраля...КАК ТАКОЕ МОГЛО ПРОИЗОЙТИ??????..Я не либерал,но и не ебанутый "ура-патриот".....Гаага....только Гаага.
Наш телефон 937-99-92
8-800-555-35-35
Спел, спасибо
Кто помнит, как недели 2-3 назад на TJ появлялся странный пост, будто бы в сенате США считают, что Шойгу подозревают в подготовке переворота, и его уберут в скором времени?
Да, ещё астрологиня это предсказывала, я сначала ей поверила даже, когда эту новость увидела
Герасимова наверно пытают в подвалах лубянки!
Да конечно.
Наивность местных дурачков в восприятии военной пропаганды просто феноменальна.
Герасимов вообще-то один из авторов концепции всего происходящего сейчас.
https://ru.wikipedia.org/wiki/Доктрина_Герасимова
ушли в запой
Пусть Пентагон попросит Макрона позвонить Шойгу, он чел пробивной.
Ëбнули видать обоих
за что
А я напомню, что это двое из трёх человек, ответственных за запуск ядерных ракет
Нахуя Путину на столе лупа?
На совещания о пенсиях россиян помогает
Бастрыкин потерял
Я думал, может, в бухгалтерии что-то перепутали
Осуждены, выведены из состава, ликвидированы...
У них что, нету своих лексуса и вована?
Мож в заложники взять кого?
Пишут, что ОРЗ - очень резко запил
ОПА 🤞
Мы должны избегать сценария, при котором НАТО и Россия будут молчаливо втянуты в конфликт. Назначьте цену за голову Путаны и все. Миллиарда баксов хватит, чтоб его грохнул любой.
да ссыкуны они просто
Звонок от высших чинов Пентагона = медийная активность?
Не те деды
Никогда ещё шойгу и тот второй не были так близки к провалу
А что если кто-то развёл бункерного на агрессию, чтобы был повод сократить население на планете с использованием ОМП, которое воздействует на белковые организмы, но без [серьёзного] вреда для экологии вцелом?...
Кто же сейчас управляет войсками?
Напомнило:
- Да, слушаю вас.
- Але.
- Чего алекаешь?
- А.
- Для тебе телефон поставили? Скоро обрежут, вместе твою дурацкую голову, блядь, вместе с телефоном... заеба!
- Чего Вы матом ругаетесь?
- Чего, я тебе, я тебе дам еще, сука, я тебя записал на кассету. Записан, падлюка и завтра я буду у тебя, чтоб ты под колпаком там, сука, квакал завтра.
- Чего Вы матом ругаетесь?
- Пошел отсюда вон, гадина ебучая!
- Че такое?
<вешает трубку>
Шойгу сейчас в 1989-м, похоже, разговаривает с Пентагоном.
А чё там изображение с Шойгу сперва трясётся так, как будто резко или камеру ставят, или просто экран к ней подносят с заготовкой?
Интересно,с камерой Шойгу что-то не так на первых секундах, вдруг в его случае это не прямая трансляция? Приглядитесь