Риск эскалации без прямого контакта между высшим военным руководством очень высок. Молодые солдаты летают на истребителях, управляют кораблями и командуют военными действиями во время специальной военной операции. Они не дипломаты, их действия могут быть неправильно поняты.

Мы должны избегать сценария, при котором НАТО и Россия будут молчаливо втянуты в конфликт, потому что военные лидеры не могут поднять трубку и объяснить друг другу, что происходит.