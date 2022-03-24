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Шойгу и Герасимов перестали принимать звонки от руководства Пентагона. РИА «Новости» выложили видео с Шойгу с совещания Статьи редакции

Оба не появлялись на публике с середины марта, но через несколько часов после публикации материала Шойгу появился на экранах.

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C начала «специальной военной операции» Москва отказывается от проведения телефонных разговоров министра обороны России Сергея Шойгу и начальника генштаба Валерия Герасимова с руководством Пентагона, сообщил официальный представитель ведомства Джон Кирби изданию Washington Post.

Риск эскалации без прямого контакта между высшим военным руководством очень высок. Молодые солдаты летают на истребителях, управляют кораблями и командуют военными действиями во время специальной военной операции. Они не дипломаты, их действия могут быть неправильно поняты.

Мы должны избегать сценария, при котором НАТО и Россия будут молчаливо втянуты в конфликт, потому что военные лидеры не могут поднять трубку и объяснить друг другу, что происходит.

Джеймс Ставридис
Бывший командующий войсками НАТО в 2009-2013 годах

Ранее СМИ заметили, что Шойгу и Герасимов не появлялись на публике с середины марта. «Агентство» отмечает, в последний раз Шойгу провёл телефонный разговор с турецким коллегой Хулуси Акаром 11 марта. 18 марта он присутствовал на встрече с членами Совбеза, но фото и видео с совещания не публиковались. Источник «Агентства» в окружении Шойгу объяснил отсутствие министра в публичном пространстве «проблемами с сердцем».

Как отмечает издание, с экранов пропал и глава Генштаба Валерий Герасимов, последняя новость с ним — о переговорах с главой турецкого генштаба — датируется 12 марта.

Обновлено в 13:20: Дмитрий Песков прокомментировал пропажу Шойгу из публичного пространства: «Слушайте, у министра обороны сейчас много забот, как вы понимаете. Идёт специальная военная операция. Конечно, сейчас не совсем время для медийной активности. Это вполне понятно». Песков также отказался комментировать возможную болезнь Шойгу.

Обновлено в 14:56: По словам Дмитрия Пескова, министр обороны принял участие в совещании Путина с членами Совета безопасности. Журналисты кремлёвского пула выложили видео с совещания.

РИА Новости
Ответ на публикацию РИА Новости
Министр обороны на совещании у Путина

Роскомнадзор требует от СМИ называть события на Украине «специальной военной операцией». Мы вынуждены придерживаться этого правила.

#новости #конфликтнаукраине

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155 комментариев
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aliftin

Не могут дозвониться до них и решили попросить tj написать про это новость. В конце нужно было добавить "перезвони, срочно".

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134
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nnm

Пентагон обратился за комментарием к представителям Минобороны, но пока не получил ответа

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59
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aliftin

Пусть проверят за щекой.

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14
1 комментарий
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Аккуратный колос

Нужно было попросить скинуть бомжа

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9
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aliftin

Не слышал это выражение уже лет пять.

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9
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aliftin

Руководство пентагона "скидывает бомжа" по совету Пивного Вулкана.

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5
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Клим Чугункин

перезвони, срочно, цём

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8
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Утренний Влад

Алло

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1
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Товарищ

Класс, три человека(вместе с бункерным) отвечающие за запуск ядерных ракет перестали выходить на связь. Што ш.

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129
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Ядерный пепел

Самое разумное, что можно сделать сейчас — это уехать на Чукотку. Но мне лениво, поэтому я с высокой вероятностью умру

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31
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Арсений Шубин

Скорее всего на Чукотке ты не найдешь бункера с вентиляцией, чтобы скрыться от радиоактивных осадков, поэтому лучше умереть быстро, чем отрывая струпья

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11
6 комментариев
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Сеня

А как все смеялись над ультиматумами России

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–125
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Оборонный крюк

Не брать трубки это ультиматумы?
Пиздец у меня бывшая походу мощная державная ультимативная личность

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235
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Сеня

в смысле до войны Россия ставила какие-то ультиматумы НАТО

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–66
11 комментариев
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Игорь Херник

Я ультиматум спамерам объявил, палучаеца?

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3
2 комментария
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Андрей Васильев

зачем ты звонишь бывшей, отпусти

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0
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Денис Иванов

Если твоя бывшая не берет трубку, это не значит, что она обиделась, это значит, что тебя послали нах.
Не будь таким же тугим, как Пентагон

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0
1 комментарий
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Олимпийский файл

Ультиматумы США: уничтожение экономики, изоляция, коллективный запад, военное усиление НАТО.

Ультиматумы РФ: я ни хотю с вами разговаривать :(

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15
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Paul Filatov

Не России, а е*анутого пенсионера при кнопке

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0
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Bohdan Vald

Роскомнадзор требует от СМИ называть события на Украине «специальной военной операцией». Мы вынуждены придерживаться этого правила. За его нарушение уже заблокировали ряд изданий
 Так ТЖ уже заблокировали. Почему новояз продолжается?

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42
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Игорь Херник

Всё ещё можно налипнуть на блокировку ирл

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32
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Bohdan Vald

В дисклеймере про это не говорится

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3
1 комментарий
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Нервный Валера

Так ТЖ уже заблокировали. Почему новояз продолжается?
 Они же вроде объясняли за это. Типа, чтобы те, кто публикует от лица TJ не могли быть подтянуты на персональную ответственность.

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8
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Иванов Иван

Почему они всё ещё не покинули территорию РФ, ведь финансовая возможность наверняка есть?

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1
4 комментария
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Правый Макс

Боятся, что загипнотизируют по телефону

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31
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Счастливый холод

https://www.youtube.com/watch?v=Ma65O2T_hN0

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14
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УюБ

Но ведь Юрий по идее болжен быть на нашей стороне.

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6
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Крепкий самолет

Даже он охуел.

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0
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Счастливый корабль

https://youtu.be/fnd0qg4I_MM?t=114

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3
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Железный Никита

Сук)

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2
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Trade Scum

— Да?
— Алё!
— Да да?
— Ну как там с Украиной?
— А?
— Как с Украиной-то там?
— Чё с Украиной?
— Чё?
— Куда ты звонишь?
— Тебе звоню.
— Кому?
— Ну тебе.
— Кому тебе?
— А вот тебе вот.
— Ты кто такой?
— Сергей Кужугетыч.
— Какой Сергей Кужугетыч?
— Шойгу.
— Такого не знаю, ты ошибся номером, друг.
— Кто?
— Ты.
— Чё с Украиной?
— Какой Украиной?
— Ну куда я напал.
— Куда?
— На националистов!!
— Ты пьяный или кто, сынок?
— Я Сергей Кужугетыч Шойгу.

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34
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denus4672

Пусть Макрону позвонят, а тот уже передаст

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29
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Игорь Херник

Пиздец всё ж госпропоганда и пилорама эхом отзывается даже без прямого их потребления - прочитал как "тот уж педераст"

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8
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Dan

Морозятся

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15
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УюБ

Ну Шойгу, судя по последним новостям, уже скоро на лёд отправят.

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20
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Фундаментальный кофе

по каким таким последним новостям? Что за хуйню ты опять несёшь, ботяра?

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–53
35 комментариев
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испанский смех

танцы со звездами?

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0
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Олексій

Денег должен?

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1
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испанский смех

Климов?

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0
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Ложный Мика

Они еще живы? Их 12 дней никто не видел

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7
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Sergei Timofeyev

хочешь сказать, что три ядерных чемоданчика уже в одних руках?

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22
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Однако здравствуйте

Ох, надеюсь нет

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4
1 комментарий
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Ложный Мика

Консолидация

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1
3 комментария
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Libo

Продублирую свой комментарий из поста с этой же новостью.

Тем временем где-то в застенках Кремля: "ТОВАРИЩ ПУТИН, ПРОИЗОШЛА ЧУДОВИЩНАЯ ОШИБКА"

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Andrew Coldfan

На самом это реально выглядит как попытка консолидировать в руках 1-го человека полномочия по выдаче приказов о ядерных ударах. Чтобы потому в случае чего сказать, что приказ отдал не путин, а эти двое, они же и подтвердили приказ.

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10
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Английский клуб

Кужугетыча наверное сейчас в подвале Лубянки знатно разукрасили, да и без зубов и со сломанной челюстью наверное тяжело разговаривать.

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5
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Игорь Херник

Спустили шкуру с Кужугетовича и стал он Кожагдетович

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10
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Blessed
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8
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Виктор

Они инспектировали Чернобаевку )

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8
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Экспериментальный рак

Шойгу и Герасимов перестали принимать звонки от руководства Пентагона
 Они обиделись, вот и не берут трубку

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0
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Sergei Timofeyev

Всё хуже, на самом деле. Телефонов у них нет.

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9
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nnm

Ну Путин же сказал отобрать все телефоны у военных в начале спецоперации.

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9
1 комментарий
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Клинический фонарь

штош

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3
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Экспериментальный рак

штош

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3
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Da Luxe

ну лан

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0
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пепси

Они наказаны за плохой римминг

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3
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Сергей Сергеев

Как обычно...Попал в немилость,за то,что обосрался,так сразу проблемы со "здоровьем"...Не знаю про Герасимова,но если у Шойгу и правда проблемы с сердцем....Так и хуй с ним,нет сочувствия.....Это говорю я,россиянин....Я с рождения и до распада СССР прожил в одной стране с Украиной 22 года...И успел за два года до распада страны послужить в армии СССР,в части,где 70 процентов военных рядовых,сержантов,офицеров и гражданских специалистов,обслуживающих Противокосмический объект ,были украинцы!..У меня только из Львовской области и Черноыцов 12 друзей было!...Никогда мы не трогали тему национализма,единственное о чем в шутку спорили,так это о том,чьи женщины красивее-русские или украинки..И все!.....Я против войны!..Я просто в ахуе до сих пор нахожусь с 24 февраля...КАК ТАКОЕ МОГЛО ПРОИЗОЙТИ??????..Я не либерал,но и не ебанутый "ура-патриот".....Гаага....только Гаага.

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3
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Андрей Лагутин

Наш телефон 937-99-92

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0
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Счастливый корабль

8-800-555-35-35

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6
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Da Luxe

Спел, спасибо

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6
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Революционный чувак

Кто помнит, как недели 2-3 назад на TJ появлялся странный пост, будто бы в сенате США считают, что Шойгу подозревают в подготовке переворота, и его уберут в скором времени?

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2
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Оральное обезболивающее

Да, ещё астрологиня это предсказывала, я сначала ей поверила даже, когда эту новость увидела

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Leha Shum

Герасимова наверно пытают в подвалах лубянки!

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Aydar Sultanov

Да конечно.
Наивность местных дурачков в восприятии военной пропаганды просто феноменальна.
Герасимов вообще-то один из авторов концепции всего происходящего сейчас.
https://ru.wikipedia.org/wiki/Доктрина_Герасимова

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1
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Гражданин концлагеря Путлера

ушли в запой

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1
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Кирилл Осипов

Пусть Пентагон попросит Макрона позвонить Шойгу, он чел пробивной.

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1
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Yggdrasil

Ëбнули видать обоих

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1
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испанский смех

за что

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0
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НикакойвойнысУкраиной

А я напомню, что это двое из трёх человек, ответственных за запуск ядерных ракет

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1
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Denis Tokarev

Нахуя Путину на столе лупа?

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0
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Тихий бинокль

На совещания о пенсиях россиян помогает

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2
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TJaba

Бастрыкин потерял

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0
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Denis Tokarev

Я думал, может, в бухгалтерии что-то перепутали

Ответить
0
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Andrei Myagkov

Осуждены, выведены из состава, ликвидированы...

Ответить
0
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Ramierl

У них что, нету своих лексуса и вована?

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0
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Albert Sharafutdinov

Мож в заложники взять кого?

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0
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masloriy

Пишут, что ОРЗ - очень резко запил

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0
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Lee

ОПА 🤞

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Andrei

Мы должны избегать сценария, при котором НАТО и Россия будут молчаливо втянуты в конфликт. Назначьте цену за голову Путаны и все. Миллиарда баксов хватит, чтоб его грохнул любой.

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Верный шар

да ссыкуны они просто

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Владимир Т

Звонок от высших чинов Пентагона = медийная активность?

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Духовный инструмент

Не те деды

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Paul Filatov

Никогда ещё шойгу и тот второй не были так близки к провалу

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Paul Filatov

А что если кто-то развёл бункерного на агрессию, чтобы был повод сократить население на планете с использованием ОМП, которое воздействует на белковые организмы, но без [серьёзного] вреда для экологии вцелом?...

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Вооруженный американец

Кто же сейчас управляет войсками?

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Asari Matriarch

Напомнило:
- Да, слушаю вас.
- Але.
- Чего алекаешь?
- А.
- Для тебе телефон поставили? Скоро обрежут, вместе твою дурацкую голову, блядь, вместе с телефоном... заеба!
- Чего Вы матом ругаетесь?
- Чего, я тебе, я тебе дам еще, сука, я тебя записал на кассету. Записан, падлюка и завтра я буду у тебя, чтоб ты под колпаком там, сука, квакал завтра.
- Чего Вы матом ругаетесь?
- Пошел отсюда вон, гадина ебучая!
- Че такое?
<вешает трубку>

Шойгу сейчас в 1989-м, похоже, разговаривает с Пентагоном.

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Denis Tokarev

А чё там изображение с Шойгу сперва трясётся так, как будто резко или камеру ставят, или просто экран к ней подносят с заготовкой?

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Varlamon

Интересно,с камерой Шойгу что-то не так на первых секундах, вдруг в его случае это не прямая трансляция? Приглядитесь

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Коровка спасла Россию
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