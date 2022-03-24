Новости

Шойгу и Герасимов перестали принимать звонки от руководства Пентагона Статьи редакции

Оба не появлялись на публике с середины марта.

C начала «специальной военной операции» Москва отказывается от проведения телефонных разговоров министра обороны России Сергея Шойгу и начальника генштаба Валерия Герасимова с руководством Пентагона, сообщил официальный представитель ведомства Джон Кирби изданию Washington Post.

Риск эскалации без прямого контакта между высшим военным руководством очень высок. Молодые солдаты летают на истребителях, управляют кораблями и командуют военными действиями во время специальной военной операции. Они не дипломаты, их действия могут быть неправильно поняты.

Мы должны избегать сценария, при котором НАТО и Россия будут молчаливо втянуты в конфликт, потому что военные лидеры не могут поднять трубку и объяснить друг другу, что происходит.

Джеймс Ставридис
Бывший командующий войсками НАТО в 2009-2013 годах

Ранее СМИ заметили, что Шойгу и Герасимов не появлялись на публике с середины марта. «Агентство» отмечает, в последний раз Шойгу провёл телефонный разговор с турецким коллегой Хулуси Акаром 11 марта. 18 марта он присутствовал на встрече с членами Совбеза, но фото и видео с совещания не публиковались.

Как отмечает издание, с экранов пропал и глава Генштаба Валерий Герасимов, последняя новость с ним — о переговорах с главой турецкого генштаба — датируется 12 марта.

Роскомнадзор требует от СМИ называть события на Украине «специальной военной операцией». Мы вынуждены придерживаться этого правила.

#новости #конфликтнаукраине

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96 комментариев
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aliftin

Не могут дозвониться до них и решили попросить tj написать про это новость. В конце нужно было добавить "перезвони, срочно".

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56
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nnm

Пентагон обратился за комментарием к представителям Минобороны, но пока не получил ответа

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13
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aliftin

Пусть проверят за щекой.

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8
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Экспериментальный рак

Русскую ракету

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–7
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Клим Чугункин

перезвони, срочно, цём

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1
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Аккуратный колос

Нужно было попросить скинуть бомжа

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0
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aliftin

Не слышал это выражение уже лет пять.

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0
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Товарищ

Класс, три человека(вместе с бункерным) отвечающие за запуск ядерных ракет перестали выходить на связь. Што ш.

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47
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Ядерный пепел

Самое разумное, что можно сделать сейчас — это уехать на Чукотку. Но мне лениво, поэтому я с высокой вероятностью умру

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5
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Сеня

А как все смеялись над ультиматумами России

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–59
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Оборонный крюк

Не брать трубки это ультиматумы?
Пиздец у меня бывшая походу мощная державная ультимативная личность

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89
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Сеня

в смысле до войны Россия ставила какие-то ультиматумы НАТО

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–24
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Оборонный крюк

Про отсосать и слюни не смоете? Этот ультиматум?

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34
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Сеня

ты опять про бывшую))

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–1
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Николай Щорс

Помним конечно, их послали на хуй и теперь они мстят Украине, показывая что НАТО они вообще никакую угрозу не представляют.

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12
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Сеня

ну типа, они требовали сьебать из восточной европе, иначе.. иначе вторгнуться на украину, тогда это просто в слух не произносилось

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–16
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Dra

тогда это просто в слух не произносилось
 Возьму на вооружение, когда нужно будет оправдать ЧТО УГОДНО КАКИМ УГОДНО СПОСОБОМ

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11
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Сеня

слава богу я никуда не вторгался и оправдывать мне это не надо)

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–1
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Николай Щорс

какие твои годы :-)

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1
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Николай Щорс

тогда ждём дальнейших вторжений в прибалтику/польшу и т.д.

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0
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Игорь Херник

Я ультиматум спамерам объявил, палучаеца?

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1
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Оборонный крюк

А у меня мортал комбат ультиматум любимая часть на сеге

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2
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Правый Макс

Боятся, что загипнотизируют по телефону

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17
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Железный Никита

Сук)

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2
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Счастливый холод

https://www.youtube.com/watch?v=Ma65O2T_hN0

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1
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УюБ

Но ведь Юрий по идее болжен быть на нашей стороне.

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0
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Bohdan Vald

Роскомнадзор требует от СМИ называть события на Украине «специальной военной операцией». Мы вынуждены придерживаться этого правила. За его нарушение уже заблокировали ряд изданий
 Так ТЖ уже заблокировали. Почему новояз продолжается?

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14
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Игорь Херник

Всё ещё можно налипнуть на блокировку ирл

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2
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Bohdan Vald

В дисклеймере про это не говорится

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0
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Игорь Херник

Ну его надо б обновить, это да.

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Нервный Валера

Так ТЖ уже заблокировали. Почему новояз продолжается?
 Они же вроде объясняли за это. Типа, чтобы те, кто публикует от лица TJ не могли быть подтянуты на персональную ответственность.

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1
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Dan

Морозятся

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6
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УюБ

Ну Шойгу, судя по последним новостям, уже скоро на лёд отправят.

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5
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Фундаментальный кофе

по каким таким последним новостям? Что за хуйню ты опять несёшь, ботяра?

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–22
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Олексій

Ты почему порвался?

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11
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УюБ

Это Климов, так что вопрос риторический.

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12
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Фундаментальный кофе

да потому что вы заебали блять, засрали весь тж своим ебаными фейками.

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–6
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Олексій

Ясно. #потерьнет

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6
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Фундаментальный кофе

не передёргивай.

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–2
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УюБ

Тебе разве не нравится?)

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2
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УюБ

Бля, прости что новости не из РИА.

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1
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УюБ

О нет, меня начал преследовать Климов. Пожалуйста, только не насилуй меня шваброй!

Шойгу не появляется на публике 12 дней, по ТВ…
Министр обороны России Сергей Шойгу перестал появляться в публичном пространстве с 11 марта, то…
theins.ru
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4
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Фундаментальный кофе

а он обязан появляться? ты сам себе это выдумал?

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–21
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УюБ

Блять и это ты мне что-то про неумение читать втирал недавно. Слейся уже, истеричка)

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9
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Человек

Человек, который имеет все полномочия для ареста президента, вдруг пропал.

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6
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УюБ

Он просто отдыхает, отпуск запланированный взял. И вообще он никому ничего не должен, отстаньте от человека))))))

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4
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Alsis

Отпуск? И без фюрера?

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0
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Ложный Мика
У Шойгу проблемы с сердцем — Thief на TJ
Российские СМИ заметили исчезновение из публичного пространства министра обороны России Сергея…
tjournal.ru
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1
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Фундаментальный кофе

кто-то что-то сказал и никаких пруфов, ясно.

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–5
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УюБ

Надо подождать статью в интерфаксе, или материал на первом, согласен. В это время нужно только проверенным источникам доверять

Ответить
9
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Фундаментальный кофе

мне похуй что ты там ждёшь

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–8
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УюБ

Мне похуй, что тебе похуй)

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4
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Фундаментальный кофе

держи в курсе

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–6
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УюБ

Обязательно буду, пупсик 🥰

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1
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Удачный бинокль

Слыш, блядь, ты чё рвёшься?

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2
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Фундаментальный кофе

не встревай, а то заденет

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–8
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Удачный бинокль

Ебатб боюсь.

Нет.

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1
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Ложный Мика

О происходящем в верхах есть только слухи

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1
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one channel

Потерь нет!

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0
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Sergei Timofeyev

Нервная работа.

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0
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one channel

Тебя даже вчерашний шторм не разбудил

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0
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испанский смех

танцы со звездами?

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0
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Олексій

Денег должен?

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0
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Libo

Продублирую свой комментарий из поста с этой же новостью.

Тем временем где-то в застенках Кремля: "ТОВАРИЩ ПУТИН, ПРОИЗОШЛА ЧУДОВИЩНАЯ ОШИБКА"

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6
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Ложный Мика

Они еще живы? Их 12 дней никто не видел

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3
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Sergei Timofeyev

хочешь сказать, что три ядерных чемоданчика уже в одних руках?

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6
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Однако здравствуйте

Ох, надеюсь нет

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1
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Sergei Timofeyev

Как камни на перчатке бесконечности.

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12
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Ложный Мика

Консолидация

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1
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Sergei Timofeyev

Аккумуляция.

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0
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Ложный Мика

Унификация

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0
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denus4672

Пусть Макрону позвонят, а тот уже передаст

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4
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Игорь Херник

Пиздец всё ж госпропоганда и пилорама эхом отзывается даже без прямого их потребления - прочитал как "тот уж педераст"

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2
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Виктор

Они инспектировали Чернобаевку )

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4
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Blessed
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3
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Andrew Coldfan

На самом это реально выглядит как попытка консолидировать в руках 1-го человека полномочия по выдаче приказов о ядерных ударах. Чтобы потому в случае чего сказать, что приказ отдал не путин, а эти двое, они же и подтвердили приказ.

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3
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Клинический фонарь

штош

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2
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Экспериментальный рак

штош

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2
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Английский клуб

Кужугетыча наверное сейчас в подвале Лубянки знатно разукрасили, да и без зубов и со сломанной челюстью наверное тяжело разговаривать.

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2
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Игорь Херник

Спустили шкуру с Кужугетовича и стал он Кожагдетович

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1
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Экспериментальный рак

Шойгу и Герасимов перестали принимать звонки от руководства Пентагона
 Они обиделись, вот и не берут трубку

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Sergei Timofeyev

Всё хуже, на самом деле. Телефонов у них нет.

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4
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nnm

Ну Путин же сказал отобрать все телефоны у военных в начале спецоперации.

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0
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Sergei Timofeyev

Это у тех, кто там.

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0
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пепси

Они наказаны за плохой римминг

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1
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Leha Shum

Герасимова наверно пытают в подвалах лубянки!

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1
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Trade Scum

— Да?
— Алё!
— Да да?
— Ну как там с Украиной?
— А?
— Как с Украиной-то там?
— Чё с Украиной?
— Чё?
— Куда ты звонишь?
— Тебе звоню.
— Кому?
— Ну тебе.
— Кому тебе?
— А вот тебе вот.
— Ты кто такой?
— Сергей Кужугетыч.
— Какой Сергей Кужугетыч?
— Шойгу.
— Такого не знаю, ты ошибся номером, друг.
— Кто?
— Ты.
— Чё с Украиной?
— Какой Украиной?
— Ну куда я напал.
— Куда?
— На националистов!!
— Ты пьяный или кто, сынок?
— Я Сергей Кужугетыч Шойгу.

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Андрей Лагутин

Наш телефон 937-99-92

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Andrei Myagkov

Осуждены, выведены из состава, ликвидированы...

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Ramierl

У них что, нету своих лексуса и вована?

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Albert Sharafutdinov

Мож в заложники взять кого?

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Гражданин концлагеря Путлера

ушли в запой

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Кирилл Осипов

Пусть Пентагон попросит Макрона позвонить Шойгу, он чел пробивной.

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masloriy

Пишут, что ОРЗ - очень резко запил

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Yggdrasil

Ëбнули видать обоих

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Коровка спасла Россию
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Ходорковский Михаил @mich261213
Чистосердечное признание фашистов…
200
Вопросы
Кузькин отец
Может ли так случиться, что ЦБ РФ в какой-то момент времени не сможет больше печатать рублёвые купюры?

Вот информация за 2015 год:

Себестоимость изготовления российских купюр подорожала на треть. Подведомственный минфину гознак, печатающий деньги для страны, кроме бумаги все остальное сырье закупает за рубежом. Краска приобретается в Швейцарии, металлизированные нити — в Италии, а сцецдобавки — в Германии. О себестоимости купюр в гознаке говорить отказались, ссылаясь на гостайну. Между тем признались, что от импорта материалов для производства рублей не откажутся. В России аналогов для импортозамещения нет.

31
DENIS - BY
80
старики сибирьмедиа в твитторе
А как его посадишь? Это ж памятник. Новосибирск
187
Twitter
냥 #нетвойне @LILNYALIX
блять ребята вы наверное не улавливаете че будет после войны в расее когда эта куча ебланоидов вернется домой никому не нужные герои сражавшиеся ни за что и нихуя начнут искать альтернативу происходящему чтобы не сойти с ума. убийства, ограбления, опг, все дела)))
145
Офтоп
Коровка спасла Россию
97
Новости
WP: ФБР стало использовать русскоязычную рекламу в соцсетях для вербовки сотрудников посольства РФ в США Статьи редакции

Служба надеется привлечь работников диппредставительства, недовольных военными действиями на Украине.

Скриншот объявления в фейсбуке. Изображение Washington Post
53
Новости
DTF
Умер создатель формата GIF, разработчик Стивен Уилхайт Статьи редакции

Ему было 74 года.

52
norm

В детстве мне нравился фильм «Эквилибриум» с Кристианом Бэйлом, но всегда было немного тревожно его пересматривать, т.к. он о мрачном антиутопическом будущем в тоталитарном государстве, где подавляют эмоции и чувства. Как-то странно пересматривать фильм сейчас и осознавать, что теперь сам живёшь в таком государстве.

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