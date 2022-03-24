Шойгу и Герасимов перестали принимать звонки от руководства Пентагона Статьи редакции
Оба не появлялись на публике с середины марта.
C начала «специальной военной операции» Москва отказывается от проведения телефонных разговоров министра обороны России Сергея Шойгу и начальника генштаба Валерия Герасимова с руководством Пентагона, сообщил официальный представитель ведомства Джон Кирби изданию Washington Post.
Ранее СМИ заметили, что Шойгу и Герасимов не появлялись на публике с середины марта. «Агентство» отмечает, в последний раз Шойгу провёл телефонный разговор с турецким коллегой Хулуси Акаром 11 марта. 18 марта он присутствовал на встрече с членами Совбеза, но фото и видео с совещания не публиковались.
Как отмечает издание, с экранов пропал и глава Генштаба Валерий Герасимов, последняя новость с ним — о переговорах с главой турецкого генштаба — датируется 12 марта.
Роскомнадзор требует от СМИ называть события на Украине «специальной военной операцией». Мы вынуждены придерживаться этого правила.
Вот информация за 2015 год:
Служба надеется привлечь работников диппредставительства, недовольных военными действиями на Украине.
В детстве мне нравился фильм «Эквилибриум» с Кристианом Бэйлом, но всегда было немного тревожно его пересматривать, т.к. он о мрачном антиутопическом будущем в тоталитарном государстве, где подавляют эмоции и чувства. Как-то странно пересматривать фильм сейчас и осознавать, что теперь сам живёшь в таком государстве.
Не могут дозвониться до них и решили попросить tj написать про это новость. В конце нужно было добавить "перезвони, срочно".
Пентагон обратился за комментарием к представителям Минобороны, но пока не получил ответа
Пусть проверят за щекой.
Русскую ракету
перезвони, срочно, цём
Нужно было попросить скинуть бомжа
Не слышал это выражение уже лет пять.
Класс, три человека(вместе с бункерным) отвечающие за запуск ядерных ракет перестали выходить на связь. Што ш.
Самое разумное, что можно сделать сейчас — это уехать на Чукотку. Но мне лениво, поэтому я с высокой вероятностью умру
А как все смеялись над ультиматумами России
Не брать трубки это ультиматумы?
Пиздец у меня бывшая походу мощная державная ультимативная личность
в смысле до войны Россия ставила какие-то ультиматумы НАТО
Про отсосать и слюни не смоете? Этот ультиматум?
ты опять про бывшую))
Помним конечно, их послали на хуй и теперь они мстят Украине, показывая что НАТО они вообще никакую угрозу не представляют.
ну типа, они требовали сьебать из восточной европе, иначе.. иначе вторгнуться на украину, тогда это просто в слух не произносилось
тогда это просто в слух не произносилось
Возьму на вооружение, когда нужно будет оправдать ЧТО УГОДНО КАКИМ УГОДНО СПОСОБОМ
слава богу я никуда не вторгался и оправдывать мне это не надо)
какие твои годы :-)
тогда ждём дальнейших вторжений в прибалтику/польшу и т.д.
Я ультиматум спамерам объявил, палучаеца?
А у меня мортал комбат ультиматум любимая часть на сеге
Боятся, что загипнотизируют по телефону
Сук)
https://www.youtube.com/watch?v=Ma65O2T_hN0
Но ведь Юрий по идее болжен быть на нашей стороне.
Роскомнадзор требует от СМИ называть события на Украине «специальной военной операцией». Мы вынуждены придерживаться этого правила. За его нарушение уже заблокировали ряд изданий
Так ТЖ уже заблокировали. Почему новояз продолжается?
Всё ещё можно налипнуть на блокировку ирл
В дисклеймере про это не говорится
Ну его надо б обновить, это да.
Так ТЖ уже заблокировали. Почему новояз продолжается?
Они же вроде объясняли за это. Типа, чтобы те, кто публикует от лица TJ не могли быть подтянуты на персональную ответственность.
Морозятся
Ну Шойгу, судя по последним новостям, уже скоро на лёд отправят.
по каким таким последним новостям? Что за хуйню ты опять несёшь, ботяра?
Ты почему порвался?
Это Климов, так что вопрос риторический.
да потому что вы заебали блять, засрали весь тж своим ебаными фейками.
Ясно. #потерьнет
не передёргивай.
Тебе разве не нравится?)
Бля, прости что новости не из РИА.
О нет, меня начал преследовать Климов. Пожалуйста, только не насилуй меня шваброй!
а он обязан появляться? ты сам себе это выдумал?
Блять и это ты мне что-то про неумение читать втирал недавно. Слейся уже, истеричка)
Человек, который имеет все полномочия для ареста президента, вдруг пропал.
Он просто отдыхает, отпуск запланированный взял. И вообще он никому ничего не должен, отстаньте от человека))))))
Отпуск? И без фюрера?
кто-то что-то сказал и никаких пруфов, ясно.
Надо подождать статью в интерфаксе, или материал на первом, согласен. В это время нужно только проверенным источникам доверять
мне похуй что ты там ждёшь
Мне похуй, что тебе похуй)
держи в курсе
Обязательно буду, пупсик 🥰
Слыш, блядь, ты чё рвёшься?
не встревай, а то заденет
Ебатб боюсь.
Нет.
О происходящем в верхах есть только слухи
Потерь нет!
Нервная работа.
Тебя даже вчерашний шторм не разбудил
танцы со звездами?
Денег должен?
Продублирую свой комментарий из поста с этой же новостью.
Тем временем где-то в застенках Кремля: "ТОВАРИЩ ПУТИН, ПРОИЗОШЛА ЧУДОВИЩНАЯ ОШИБКА"
Они еще живы? Их 12 дней никто не видел
хочешь сказать, что три ядерных чемоданчика уже в одних руках?
Ох, надеюсь нет
Как камни на перчатке бесконечности.
Консолидация
Аккумуляция.
Унификация
Пусть Макрону позвонят, а тот уже передаст
Пиздец всё ж госпропоганда и пилорама эхом отзывается даже без прямого их потребления - прочитал как "тот уж педераст"
Они инспектировали Чернобаевку )
На самом это реально выглядит как попытка консолидировать в руках 1-го человека полномочия по выдаче приказов о ядерных ударах. Чтобы потому в случае чего сказать, что приказ отдал не путин, а эти двое, они же и подтвердили приказ.
штош
штош
Кужугетыча наверное сейчас в подвале Лубянки знатно разукрасили, да и без зубов и со сломанной челюстью наверное тяжело разговаривать.
Спустили шкуру с Кужугетовича и стал он Кожагдетович
Шойгу и Герасимов перестали принимать звонки от руководства Пентагона
Они обиделись, вот и не берут трубку
Всё хуже, на самом деле. Телефонов у них нет.
Ну Путин же сказал отобрать все телефоны у военных в начале спецоперации.
Это у тех, кто там.
Они наказаны за плохой римминг
Герасимова наверно пытают в подвалах лубянки!
— Да?
— Алё!
— Да да?
— Ну как там с Украиной?
— А?
— Как с Украиной-то там?
— Чё с Украиной?
— Чё?
— Куда ты звонишь?
— Тебе звоню.
— Кому?
— Ну тебе.
— Кому тебе?
— А вот тебе вот.
— Ты кто такой?
— Сергей Кужугетыч.
— Какой Сергей Кужугетыч?
— Шойгу.
— Такого не знаю, ты ошибся номером, друг.
— Кто?
— Ты.
— Чё с Украиной?
— Какой Украиной?
— Ну куда я напал.
— Куда?
— На националистов!!
— Ты пьяный или кто, сынок?
— Я Сергей Кужугетыч Шойгу.
Наш телефон 937-99-92
Осуждены, выведены из состава, ликвидированы...
У них что, нету своих лексуса и вована?
Мож в заложники взять кого?
ушли в запой
Пусть Пентагон попросит Макрона позвонить Шойгу, он чел пробивной.
Пишут, что ОРЗ - очень резко запил
Ëбнули видать обоих