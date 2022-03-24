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YouTube вернул доступ к каналам Гостелерадиофонда — этого требовал Роскомнадзор под угрозой блокировки платформы Статьи редакции

Блокировку ресурсов российское ведомство назвало «дискриминацией, направленной против истории и культуры нашей страны».

Изображение Readovka 

YouTube разблокировал каналы «Советское телевидение. Гостелерадиофонд» и «Советское радио. Гостелерадиофонд».

Платформа ограничила доступ к ним 14 марта. Гостелерадиофонд (Государственный фонд телевизионных и радиопрограмм) — это филиал телерадиокомпании ВГТРК. Он предоставляет доступ к архиву видео- и аудиоматериалов российского и советского производства. Гостелерадиофонд попал в список СМИ, которые YouTube заблокировал 11 марта — RT, Sputnik, МИА «Россия сегодня».

После этого Роскомнадзор потребовал восстановить доступ к аккаунтам Гостелерадиофонда. Регулятор пригрозил заблокировать YouTube в России. Ограничение доступа к каналам ведомство назвало «дискриминацией», направленной не только против политиков или средств массовой информации, а «против всего российского». «В данном случае, против истории и культуры нашей страны», — уточнил Роскомнадзор.

Дополнено. Google объяснил, почему YouTube всё же снял блокировку с каналов советского телерадиофонда. «Ранее по всему миру были заблокированы каналы YouTube, связанные с российскими государственными СМИ. При этом на платформе в принципе разрешены каналы, которые публикуют только неновостной контент, например, российские развлекательные шоу, исторический контент, фильмы, мультфильмы и музыку», — сказали в компании.

#новости #YouTube #блокировки

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24 комментария
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Крепкий самолет

ГТРФ - нормальная тема. Не пропаганда, так что пусть остаётся.

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Igor Kuznetsov

Кстати да, там много ништяков, которые имеют культурную ценность.
А пропаганду Ютуб не разблочит

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keepomen

Странно. Неужели есть какая то адекватность у ркн, раз они не попросили сразу разблочить rt и прочую шляпу. Или я чёт не понимаю?

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Оборонный крюк

Щас попросят разблокировать Дачный ответ на НТВ, потом Давай поженимся на первом, потом канал культура и так мы возьмем ютуб в котел 😎

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Кровавый будильник

Привет, подари МакБук

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2
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Оборонный крюк

Привет у меня нет такой роскоши я русский патриот
Могу подарить рубли и мир

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3
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Кровавый будильник

Фу, рубли, какая мерзость

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Alexander

Давай поженимся
 ну а что еще для счастья надо?)

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nambavan

Батиков будет доволен
https://t.me/TheBadComedian/509

[BadComedian]
Вы знаете насколько сильно я люблю ютуб. Это площадка, которая сделала очень много для меня. Но блокировка “Гостелерадиофонда” - откровенный долбоебизм.

Вы заблочили российские СМИ. Оно, как и с блокировкой Трампа, понятно - как-никак идёт информационная спец-операция (вроде та...
Вы знаете насколько сильно я люблю ютуб. Это площадка, которая сделала очень много для меня. Но блокировка “Гостелерадиофонда” - откровенный долбоебизм.

Вы заблочили российские СМИ. Оно, как и с блокировкой Трампа, понятно - как-никак идёт информационная спец-операция (вроде так надо говорить) и удивляться подобным ходам странно. Но, сука, “Гостелерадиофонд”?!

Огромный исторический архив, который принадлежит обеим конфликтующим ныне сторонам. Историческое наследие, которое ковали обе национальности (на самом деле национальностей там было больше). Всё это банить? Вы боялись, что на канале с архивной исторической хроникой, с советскими фильмами внезапно бы вылез Соловьёв с онлайн трансляцией?

Печально, что подход настолько на похуй.

Надеюсь, у Великобритании не будет конфликтов, а то снесут замечательный канал British Pathé с подобной же хроникой.

P.S. Роскомнадзор пообещал блокнуть ютуб, если не разблочат этот канал (ПОВТОРЮСЬ, речь не про СМИ РФ, речь именно про канал с хроникой и старыми передачами)
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Крепкий самолет

Пусть сначала хуй путинский изо рта вытащит и назовёт войну войной.

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Леша

для этого ему сначала надо выехать из страны

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Крепкий самолет

Правда?

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Нужен Ответ

Фифти фифти

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Греческий парфюмер

Дальше потребуют разблокировать остальные помойки. Ютуб откажется и его заблокируют.

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Darth Felus

Скорее всего ютуб это всё сделает.

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Крепкий самолет

С хуя ли?

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Darth Felus

Потому что блокировки ютуба не хочет, ни гугл, ни сам роскомнадзор. Это очевидно.

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Крепкий самолет

Гугл в сильной позиции. Блокировать ютуб у них кишка тонка даже сейчас. А гуглу всё равно уже бабла особо не видать с русского рынка.

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Фёдор Трухин

Тогда какой смысл был в первоначальной блокировке. Хотя да, они могут разблокировать с теневым баном, так чтобы ни каналы, ни ролики с них не находились через поиск, без монетизации, без статистики, с долгой модерацией, например 1 ролик в 3-5 часов, без возможности проигрывания на сторонних сайтах (чтобы нельзя было смотреть ссылки на эти видео например в вк или др. сайтах), ограничения по комментариям (например только 100 шт на видео), ограничения на качество видео (например не больше 720р), скрыть количество просмотров, да много как можно писсимизировать, но чтобы формально всё было бы вроде бы как ок.

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Alexander

конкретно этот фарш уже не проворачиваемый. Гостелерадио просто под руку попало по ошибке. пропагандистские каналы разблочивать - точно не

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Служебный пистолет

Блокировку ресурсов российское ведомство назвало «дискриминацией, направленной против истории и культуры нашей страны»
 Рутюб для кого существует, РКН?

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Оборонный крюк

КОГДА ДАЧНЫЙ ОТВЕТ НА НТВ ВЕРНУТ???????????

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Polly Mal

Снова можно смотреть балет "Лебединое озеро" с участием Майи Плисецкой.

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Игорь Херник

Смешанные чувства

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