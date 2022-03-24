YouTube вернул доступ к каналам Гостелерадиофонда — этого требовал Роскомнадзор под угрозой блокировки платформы Статьи редакции
Блокировку ресурсов российское ведомство назвало «дискриминацией, направленной против истории и культуры нашей страны».
YouTube разблокировал каналы «Советское телевидение. Гостелерадиофонд» и «Советское радио. Гостелерадиофонд».
Платформа ограничила доступ к ним 14 марта. Гостелерадиофонд (Государственный фонд телевизионных и радиопрограмм) — это филиал телерадиокомпании ВГТРК. Он предоставляет доступ к архиву видео- и аудиоматериалов российского и советского производства. Гостелерадиофонд попал в список СМИ, которые YouTube заблокировал 11 марта — RT, Sputnik, МИА «Россия сегодня».
После этого Роскомнадзор потребовал восстановить доступ к аккаунтам Гостелерадиофонда. Регулятор пригрозил заблокировать YouTube в России. Ограничение доступа к каналам ведомство назвало «дискриминацией», направленной не только против политиков или средств массовой информации, а «против всего российского». «В данном случае, против истории и культуры нашей страны», — уточнил Роскомнадзор.
Дополнено. Google объяснил, почему YouTube всё же снял блокировку с каналов советского телерадиофонда. «Ранее по всему миру были заблокированы каналы YouTube, связанные с российскими государственными СМИ. При этом на платформе в принципе разрешены каналы, которые публикуют только неновостной контент, например, российские развлекательные шоу, исторический контент, фильмы, мультфильмы и музыку», — сказали в компании.
Оба не появлялись на публике с середины марта.
Служба надеется привлечь работников диппредставительства, недовольных военными действиями на Украине.
Вот информация за 2015 год:
В детстве мне нравился фильм «Эквилибриум» с Кристианом Бэйлом, но всегда было немного тревожно его пересматривать, т.к. он о мрачном антиутопическом будущем в тоталитарном государстве, где подавляют эмоции и чувства. Как-то странно пересматривать фильм сейчас и осознавать, что теперь сам живёшь в таком государстве.
ГТРФ - нормальная тема. Не пропаганда, так что пусть остаётся.
Кстати да, там много ништяков, которые имеют культурную ценность.
А пропаганду Ютуб не разблочит
Странно. Неужели есть какая то адекватность у ркн, раз они не попросили сразу разблочить rt и прочую шляпу. Или я чёт не понимаю?
Щас попросят разблокировать Дачный ответ на НТВ, потом Давай поженимся на первом, потом канал культура и так мы возьмем ютуб в котел 😎
Привет, подари МакБук
Привет у меня нет такой роскоши я русский патриот
Могу подарить рубли и мир
Фу, рубли, какая мерзость
Давай поженимся
ну а что еще для счастья надо?)
Батиков будет доволен
https://t.me/TheBadComedian/509
Вы заблочили российские СМИ. Оно, как и с блокировкой Трампа, понятно - как-никак идёт информационная спец-операция (вроде та...
Вы заблочили российские СМИ. Оно, как и с блокировкой Трампа, понятно - как-никак идёт информационная спец-операция (вроде так надо говорить) и удивляться подобным ходам странно. Но, сука, “Гостелерадиофонд”?!
Огромный исторический архив, который принадлежит обеим конфликтующим ныне сторонам. Историческое наследие, которое ковали обе национальности (на самом деле национальностей там было больше). Всё это банить? Вы боялись, что на канале с архивной исторической хроникой, с советскими фильмами внезапно бы вылез Соловьёв с онлайн трансляцией?
Печально, что подход настолько на похуй.
Надеюсь, у Великобритании не будет конфликтов, а то снесут замечательный канал British Pathé с подобной же хроникой.
P.S. Роскомнадзор пообещал блокнуть ютуб, если не разблочат этот канал (ПОВТОРЮСЬ, речь не про СМИ РФ, речь именно про канал с хроникой и старыми передачами)
Пусть сначала хуй путинский изо рта вытащит и назовёт войну войной.
для этого ему сначала надо выехать из страны
Правда?
Фифти фифти
Дальше потребуют разблокировать остальные помойки. Ютуб откажется и его заблокируют.
Скорее всего ютуб это всё сделает.
С хуя ли?
Потому что блокировки ютуба не хочет, ни гугл, ни сам роскомнадзор. Это очевидно.
Гугл в сильной позиции. Блокировать ютуб у них кишка тонка даже сейчас. А гуглу всё равно уже бабла особо не видать с русского рынка.
Тогда какой смысл был в первоначальной блокировке. Хотя да, они могут разблокировать с теневым баном, так чтобы ни каналы, ни ролики с них не находились через поиск, без монетизации, без статистики, с долгой модерацией, например 1 ролик в 3-5 часов, без возможности проигрывания на сторонних сайтах (чтобы нельзя было смотреть ссылки на эти видео например в вк или др. сайтах), ограничения по комментариям (например только 100 шт на видео), ограничения на качество видео (например не больше 720р), скрыть количество просмотров, да много как можно писсимизировать, но чтобы формально всё было бы вроде бы как ок.
конкретно этот фарш уже не проворачиваемый. Гостелерадио просто под руку попало по ошибке. пропагандистские каналы разблочивать - точно не
Блокировку ресурсов российское ведомство назвало «дискриминацией, направленной против истории и культуры нашей страны»
Рутюб для кого существует, РКН?
КОГДА ДАЧНЫЙ ОТВЕТ НА НТВ ВЕРНУТ???????????
Снова можно смотреть балет "Лебединое озеро" с участием Майи Плисецкой.
Смешанные чувства