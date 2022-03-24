Карты «Мир» перестали привязываться к Apple Pay Статьи редакции
Уже привязанные карты пока работают.
Об этом написали сразу несколько изданий — «Код Дурова», Rozetked, iXBT.com, «Коммерсантъ» и другие. Привязать карту «Мир» не получилось и у редактора TJ.
Telegram-канал «Новости Москвы» сообщил, что оплата по уже привязанным картам также не проходит. У редактора TJ оплата прошла. Официально Apple не объявляла о блокировке карт «Мир».
- 2 марта Apple подтвердила прекращение поставок техники в Россию и сообщила, что ограничила работу Apple Pay для санкционных банков.
- 6 марта Visa и Mastercard объявили о приостановке деятельности в России: если карты этих систем выпустили в России, они продолжат работать в стране. Но карты не работают в иностранных интернет-магазинах, Apple Pay и Google Pay.
- При этом к Apple Pay можно было привязать карту «Мир» от некоторых банков — например, «Тинькофф» и «Сбера». 16 марта компания заявляла, что не вводит никаких ограничений на их использование.
Вот информация за 2015 год:
В детстве мне нравился фильм «Эквилибриум» с Кристианом Бэйлом, но всегда было немного тревожно его пересматривать, т.к. он о мрачном антиутопическом будущем в тоталитарном государстве, где подавляют эмоции и чувства. Как-то странно пересматривать фильм сейчас и осознавать, что теперь сам живёшь в таком государстве.
Служба надеется привлечь работников диппредставительства, недовольных военными действиями на Украине.
Оба не появлялись на публике с середины марта.
карты мир работали в эпл пэй? их вообще кто-то использует? их же нигде не принимают кроме пятерочки и магнита
да, отлично платил телефоном как раньше
всё ностальгируешь по тучным годам? скоро все равно платить будем нечем и некому
как наебнули систему много кто сразу выпустил виртуальную МИР и привязал
это был коварный план запада как лишить россиян остатков достоинства
По России везде принимают же. Банки-эквайеры обязаны вроде как.
Здрасьти, я из ркн, вы оштрафованы за публичное неодобрение вооруженным силам рф
Здравствуйте, идите на хуй.
Apple отдельно, русский мир отдельно
Как доллар начал падать, так сразу начали суетиться
Россия вперде!!!!!
а что случилось?
Платежная карта МИР, которая работает нормально в 5-7 странах ближнего зарубежья, перестала работать с Apple Pay и превратилась в тыкву как виза и мастеркард
Нормально она только в Беларуси с Казахстаном работает. В Турции с ней большие проблемы, найти терминал, где принимают Мир, очень непросто