Новости

Карты «Мир» перестали привязываться к Apple Pay Статьи редакции

Уже привязанные карты пока работают.

Об этом написали сразу несколько изданий — «Код Дурова», Rozetked, iXBT.com, «Коммерсантъ» и другие. Привязать карту «Мир» не получилось и у редактора TJ.

Telegram-канал «Новости Москвы» сообщил, что оплата по уже привязанным картам также не проходит. У редактора TJ оплата прошла. Официально Apple не объявляла о блокировке карт «Мир».

  • 2 марта Apple подтвердила прекращение поставок техники в Россию и сообщила, что ограничила работу Apple Pay для санкционных банков.
  • 6 марта Visa и Mastercard объявили о приостановке деятельности в России: если карты этих систем выпустили в России, они продолжат работать в стране. Но карты не работают в иностранных интернет-магазинах, Apple Pay и Google Pay.
  • При этом к Apple Pay можно было привязать карту «Мир» от некоторых банков — например, «Тинькофф» и «Сбера». 16 марта компания заявляла, что не вводит никаких ограничений на их использование.

#новости #apple #applepay #мир

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13 комментариев
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Silence meat bags!

карты мир работали в эпл пэй? их вообще кто-то использует? их же нигде не принимают кроме пятерочки и магнита

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1
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Благородный Данила

да, отлично платил телефоном как раньше

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3
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Silence meat bags!

всё ностальгируешь по тучным годам? скоро все равно платить будем нечем и некому

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Обратный бинокль

как наебнули систему много кто сразу выпустил виртуальную МИР и привязал

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1
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Silence meat bags!

это был коварный план запада как лишить россиян остатков достоинства

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Коллективный клуб

По России везде принимают же. Банки-эквайеры обязаны вроде как.

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Служебный пистолет

Здрасьти, я из ркн, вы оштрафованы за публичное неодобрение вооруженным силам рф

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Misha Borodin

Здравствуйте, идите на хуй.

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4
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Экспериментальный рак

Apple отдельно, русский мир отдельно

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0
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Тёма Смольянинов

Как доллар начал падать, так сразу начали суетиться
Россия вперде!!!!!

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Дмитрий Оверчук

а что случилось?

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–1
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Обратный бинокль

Платежная карта МИР, которая работает нормально в 5-7 странах ближнего зарубежья, перестала работать с Apple Pay и превратилась в тыкву как виза и мастеркард

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Андрей Андреев

Нормально она только в Беларуси с Казахстаном работает. В Турции с ней большие проблемы, найти терминал, где принимают Мир, очень непросто

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Новости
DTF
Умер создатель формата GIF, разработчик Стивен Уилхайт Статьи редакции

Ему было 74 года.

53
Вопросы
Кузькин отец
Может ли так случиться, что ЦБ РФ в какой-то момент времени не сможет больше печатать рублёвые купюры?

Вот информация за 2015 год:

Себестоимость изготовления российских купюр подорожала на треть. Подведомственный минфину гознак, печатающий деньги для страны, кроме бумаги все остальное сырье закупает за рубежом. Краска приобретается в Швейцарии, металлизированные нити — в Италии, а сцецдобавки — в Германии. О себестоимости купюр в гознаке говорить отказались, ссылаясь на гостайну. Между тем признались, что от импорта материалов для производства рублей не откажутся. В России аналогов для импортозамещения нет.

31
norm

В детстве мне нравился фильм «Эквилибриум» с Кристианом Бэйлом, но всегда было немного тревожно его пересматривать, т.к. он о мрачном антиутопическом будущем в тоталитарном государстве, где подавляют эмоции и чувства. Как-то странно пересматривать фильм сейчас и осознавать, что теперь сам живёшь в таком государстве.

84
Новости
WP: ФБР стало использовать русскоязычную рекламу в соцсетях для вербовки сотрудников посольства РФ в США Статьи редакции

Служба надеется привлечь работников диппредставительства, недовольных военными действиями на Украине.

Скриншот объявления в фейсбуке. Изображение Washington Post
53
DENIS - BY
81
Twitter
냥 #нетвойне @LILNYALIX
блять ребята вы наверное не улавливаете че будет после войны в расее когда эта куча ебланоидов вернется домой никому не нужные герои сражавшиеся ни за что и нихуя начнут искать альтернативу происходящему чтобы не сойти с ума. убийства, ограбления, опг, все дела)))
147
старики сибирьмедиа в твитторе
А как его посадишь? Это ж памятник. Новосибирск
190
Twitter
Ходорковский Михаил @mich261213
Чистосердечное признание фашистов…
202
Новости
Шойгу и Герасимов перестали принимать звонки от руководства Пентагона Статьи редакции

Оба не появлялись на публике с середины марта.

55
Офтоп
Коровка спасла Россию
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