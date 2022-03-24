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«Яндекс.Еда» извинилась за массовую утечку данных клиентов и рассказала о мерах, которые «следовало принять раньше» Статьи редакции

Компания продолжает расследование и заявляет об усилении безопасности персональных данных.

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«Яндекс» впервые подробно отреагировал на утечку данных клиентов — в открытом доступе оказались их имена, номера телефонов, почты, реальные адреса и сумма заказов. Обращение от руководителя сервиса «Яндекс.Еда» появилось в блоге компании.

TJ приводит обращение полностью.

Роман Маресов
глава «Яндекс.Еды» 

В конце февраля служба безопасности «Яндекс.Еды» выявила утечку данных. Мы сразу же предупредили пользователей и приняли меры, но было поздно — злоумышленники начали распространять похищенную информацию в интернете.

Извините нас, пожалуйста. Мы сильно подвели людей, которые пользовались нашим сервисом. В последние два дня мне самому пришло много вопросов от родственников и друзей. Я пишу этот текст, чтобы рассказать всем, что произошло, что мы делаем сейчас и что планируем делать дальше.

Об утечке мы узнали 28 февраля. Утёкшая информация — массив из нескольких миллионов строк, в которых содержались сведения о заказах из «Яндекс.Еды». Это адреса, номера телефонов, имена — в том виде, в каком они указаны в сервисе, — а также даты и время заказов. Утечки логинов, паролей и данных банковских карт не было, эта информация в безопасности.

Мы решили, что необходимо первым делом предупредить пользователей. На следующий день, 1 марта, команда Еды начала рассылать письма тем, чьи данные оказались скомпрометированы.

22 марта злоумышленники запустили сайт с визуализацией — они привязали данные пользователей «Яндекс.Еды» к интерактивной карте. При этом на сайте можно найти сведения, которых не было в массиве: например, ФИО и адреса электронной почты. Это означает, что создатели сайта скомпоновали данные «Еды» с данными, утёкшими из других компаний.

Когда утечка произошла и данные обнародованы, всё, что тебе остаётся, — пытаться не дать им распространиться дальше. Это ровно то, что делает «Яндекс.Еда».

Когда утечка произошла и данные обнародованы, всё, что тебе остаётся, — пытаться не дать им распространиться дальше. Это ровно то, что делает «Яндекс.Еда». Мы добиваемся блокировки сайтов и каналов, которые публикуют данные. Мы связываемся с регистраторами и облачными хранилищами — чтобы разделегировать домены и удалить файлы с информацией о заказах. К 23 марта большинство провайдеров уже заблокировали ресурсы, которые распространяли утёкшую информацию, — они недоступны на территории РФ.

Февральская утечка — беспрецедентный случай для «Яндекса», который считает сохранность данных пользователей высшим приоритетом. Мы извлекли из этого много уроков, хотя и предпочли бы получить их менее суровым путём.

За прошедшие недели команда «Еды» свела к минимуму количество сотрудников, которые имеют доступ к приватным данным. Мы уже переносим эти данные в более защищённое хранилище и будем тщательно следить за тем, чтобы они не покидали безопасный контур. Мы закрыли систему, через которую был получен доступ к данным, провели полный аудит безопасности и изменили график регулярных проверок — теперь они будут проводиться чаще. Да, эти меры следовало принять раньше, но, к сожалению, машину времени ещё не придумали.

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В скором времени мы подключим «Еду» к инструменту для управления данными, который «Яндекс» запустил в прошлом году. С его помощью можно посмотреть, какие данные о вас накопили разные сервисы, и при желании удалить их раз и навсегда.

Расследование утечки всё ещё продолжается. «Яндекс» проводит внутренние проверки и сотрудничает с регуляторами и правоохранительными органами. Если вас затронула утечка и у вас есть вопросы, напишите нам на горячую линию helpme@eda.yandex.ru.

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Карта утёкших данных «Яндекс.Еды»: клиенты находят себя, ищут заказы из необычных мест и готовят коллективный иск Статьи редакции

Масштабный слив привёл не только к недовольству, но и открыл простор для сталкинга: люди ищут «рекордсменов» по тратам и удивляются заказам из Мавзолея.

#новости #яндекседа #яндекс #утечки

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46 комментариев
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Любимый спрей
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63
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Типичный бокал

Закрепите это в статью, пожалуйста. Иск должен быть коллективным по-настоящему.

Сетевые Свободы
В Сеть слили данные пользователей Яндекс.Еды. Если вы нашли себя в базе, обращайтесь на нашу горячую линию

Вчера стало известно, что в интернете опубликована база данных пользователей Яндекса, в том числе адреса, имена и некоторые сведения о заказах. Подобное происходит уже не...
В Сеть слили данные пользователей Яндекс.Еды. Если вы нашли себя в базе, обращайтесь на нашу горячую линию

Вчера стало известно, что в интернете опубликована база данных пользователей Яндекса, в том числе адреса, имена и некоторые сведения о заказах. Подобное происходит уже не в первый раз. Мы считаем, что такой подход к хранению персональных данных одной из крупнейших IT-компаний России недопустим.

Проект «Сетевые Свободы» готов оказать помощь в привлечении сервиса к ответственности за то, что он не обеспечил надежное хранение массива чувствительной информации.

Если ваши данные оказались в базе и вы готовы выступить истцом, пишите нам.

Понадобится доверенность, чтобы адвокат мог действовать от вашего имени. Мы не собираем личную информацию, поэтому ваши паспортные данные вы сообщите только адвокату, который будет работать по делу.
Сетевые Свободы
Мы получили больше 1600 обращений на горячую линию, операторы работают не покладая рук. Всем ответим, но это займёт время.

А вот, что вы можете сделать, чтобы оптимизировать коммуникацию:

1 Зафиксируйте факт разглашения ваших данных. Например, сделайте скриншот экрана с утечкой...
Мы получили больше 1600 обращений на горячую линию, операторы работают не покладая рук. Всем ответим, но это займёт время.

А вот, что вы можете сделать, чтобы оптимизировать коммуникацию:

1 Зафиксируйте факт разглашения ваших данных. Например, сделайте скриншот экрана с утечкой так, чтобы были видны дата и время

2 Сделайте скриншот страницы в Яндекс.Еде с данными учётной записи (левое меню > личные данные), чтобы подтвердить, что вы являетесь пользователем сервиса.

Пожалуйста, следите за обновлениями нашего канала — всю новую информацию будем публиковать здесь.
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9
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Служебный пистолет

привет

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3
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Экспериментальный рак

привет

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2
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Обратный бинокль

Если вас затронула утечка и у вас есть вопросы, напишите нам на горячую линию helpme@eda.yandex.ru.
 В России можно поплакаться на почту, а в США получили бы коллективный иск на миллионов бы так 100.
Все что надо знать про правовую систему двух стран

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25
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Maksim Florov

Какое же говно этот Яндекс.

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13
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Утренний Влад

А мог (и был какое-то время) стать охуенным разнонаправленным сервисом

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1
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Типичный бокал

Мы решили, что необходимо первым делом предупредить пользователей. На следующий день, 1 марта, команда Еды начала рассылать письма тем, чьи данные оказались скомпрометированы.
Даже не предупредив, что конкретно слито. Спасибо, за заботу.

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7
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Аккуратный колос

Там формулировка пиздец крысиная, это понятно, от бизнеса душевности ожидать не стоит, их цель — выжать максимум, а в случае претензий послать нахуй:
В интернет попали номера телефонов наших клиентов и техническая информация о заказах: дата создания, состав и другие подробности.
И другие подробности, включающие адреса, коды домофонов, фамилия и имя, у некоторых сумма заказов за последние полгода)

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3
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enteroli

все так, но в письме они отнекиваются, что только те данные, о которых ранее предупредили))))

я потыкала карту, там у некоторых вообще название юрлица, через которое заказы делали, было слито))))))

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1
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Аккуратный колос

Я о том же, что они не написали, какие данные слили, а ограничились телефоном, датой заказа, состава и «другими подробностями»

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0
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Типичный бокал

Когда утечка произошла и данные обнародованы, всё, что тебе остаётся, — пытаться не дать им распространиться дальше.

Ох, надеюсь вас нормально засудят, балаболы. Извиняются они.

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7
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Андрей Васильев

засудят гос-подстилку
на росии

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0
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ИВАНКО ИВАНОВИЧ

Почему среди обиженок стало модно писать "на"?

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1
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Sergex CH

Потому что Россия скоро пойдет на, догонять свой корабель.

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Андрей Васильев

порвался же, знач действует)

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–1
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Митрополит всея TJ

Да Яндекс слил сам эти данные. Не удивлюсь, что полиция, тех кто в протестах участвовал, скорее всего через этот слив и пробивала в том числе. А сейчас выставили что якобы это произошло недавно и мы тут не причем.

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–2
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Оральное обезболивающее

Ну охуеть ебать теории заговора

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9
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Митрополит всея TJ

ладно может и перегнул палку, но то что Яндекс активно сотрудничает это не новость. В любом случае к данной конторе уважения нет.

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Оральное обезболивающее

А откуда вот это «активно сотрудничает» взялось? Без предъяв, просто реально часто это вижу. То, что они отдают данные ментам — ну вроде как это ожидаемо, это все делают и обязаны по закону. Тот же TJ про это пишет, что если придут за данными кого-то — они будут обязаны их передать, хоть и постараются сперва предупредить

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0
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Взаимный чайник
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3
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Депутат миллионов

А, ну раз извинились, то ладно! Всем по промокоду на 50 рублей отправьте, точно забудут!

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3
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Миржан Досымбаев

Промокод на 50р.* действуют на заказы от 5000 р. 😂

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3
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FloatingCrowbar

Я вот не очень понял хейта конкретно на это послание. Что им ещё остается то теперь, кроме как выйти и сказать "да, мы обосрались"? Видео записать, как они всем отделом волосы на заднице рвут? :)

За саму утечку они, конечно, достойны говна поесть, а на их извинения то что гнать. Как и любой бизнес просто пытаются сделать хоть сколько то хорошую мину при плохой игре.

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2
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Yggdrasil

«Эти меры следовало принять раньше, но, к сожалению, машину времени ещё не придумали».

А вот и отмазы номенклатурные подъехали

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1
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Da Luxe

Да, вот эта фраза про машину времени пиздец гавно. Вот на хуя это писать? Почему не написать просто "Эти меры следовало принять раньше." Все, точка. На хуя эта лирика про машину времени, как бы снимающая с них немножечко ответственности - нет же машины времени, че вы все доебались-то до честных пацанов?

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5
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Sergex CH

Потому что: Дурак - не враг!

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0
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Alexander

купон на скидку всем новым пользователям в студию!

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2
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Parenek

"«Яндекс.Еда» извинилась"
видимо они ожидают такого:

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Аркадий Гайдаржи

изменили график регулярных проверок — теперь они будут проводиться чаще
Очень напоминает реакцию государственных органов. Oh shit, это же так и есть

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Банковский бинокль

Отличный высер, но дешевый.

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1
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испанский смех

пипл хавает

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1
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Служебный пистолет

По традиции, извинения должны были быть текстом на жёлтом фоне.

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1
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Darth Felus

Если бы не слив в этой базе кабанчиков то яндекс.еду бы даже и не трогали бы.

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1
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Тимофей Сытов

Не забывайте про количество будущих разводов, столько сейчас всплыло, кто заказывал у любовниц/любовников.

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1
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Maksim Florov

А есть тут сотрудники Яндекса?
Мне интересно узнать,а
какая у вас мотивация работать в этой компании?
Без сарказма, всегда хотел понять это.
Одно время люди из Яндекса прямо этим гордились, а что на сегодня?

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Подозрительный Никита

ипотека

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Верный шар

льготы айтишникам от мишустина)))

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Nick Rosenberg

За щеку

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Экспериментальный рак

«Яндекс.Еда» извинилась
 Один дед не простит

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Типичный бокал

Каждый раз ору с превью статьи в новостях про Яндекс. Кажется, до блокировки редакция такого не позволяла!

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Подозрительный Никита

А почему не на видео?

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Армейский Мика

Что толку им на почту писать? Там типичные ответы на любой вопрос
А свои извинения пусть в анус себе засунут

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Владимир К

А где в сервисе по просмотру и удалению своих данных чуть ли не самый тревожный? Такси

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Mikhail Sibgatulin

Оповестили через новость на своем говеном сайте.
Где были уведомления в сервисе? Где были пуши?
Очевидно же, что старались не допустить огласки.
Вывод – давайте меньше пользоваться этим говном.

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Ivan Postnikov

извините. дон

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Читать все 46 комментариев
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