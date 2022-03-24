Компания продолжает расследование и заявляет об усилении безопасности персональных данных.

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«Яндекс» впервые подробно отреагировал на утечку данных клиентов — в открытом доступе оказались их имена, номера телефонов, почты, реальные адреса и сумма заказов. Обращение от руководителя сервиса «Яндекс.Еда» появилось в блоге компании.

TJ приводит обращение полностью.

Роман Маресов глава «Яндекс.Еды»

В конце февраля служба безопасности «Яндекс.Еды» выявила утечку данных. Мы сразу же предупредили пользователей и приняли меры, но было поздно — злоумышленники начали распространять похищенную информацию в интернете.

Извините нас, пожалуйста. Мы сильно подвели людей, которые пользовались нашим сервисом. В последние два дня мне самому пришло много вопросов от родственников и друзей. Я пишу этот текст, чтобы рассказать всем, что произошло, что мы делаем сейчас и что планируем делать дальше.

Об утечке мы узнали 28 февраля. Утёкшая информация — массив из нескольких миллионов строк, в которых содержались сведения о заказах из «Яндекс.Еды». Это адреса, номера телефонов, имена — в том виде, в каком они указаны в сервисе, — а также даты и время заказов. Утечки логинов, паролей и данных банковских карт не было, эта информация в безопасности.

Мы решили, что необходимо первым делом предупредить пользователей. На следующий день, 1 марта, команда Еды начала рассылать письма тем, чьи данные оказались скомпрометированы.

22 марта злоумышленники запустили сайт с визуализацией — они привязали данные пользователей «Яндекс.Еды» к интерактивной карте. При этом на сайте можно найти сведения, которых не было в массиве: например, ФИО и адреса электронной почты. Это означает, что создатели сайта скомпоновали данные «Еды» с данными, утёкшими из других компаний.

Когда утечка произошла и данные обнародованы, всё, что тебе остаётся, — пытаться не дать им распространиться дальше. Это ровно то, что делает «Яндекс.Еда».

Когда утечка произошла и данные обнародованы, всё, что тебе остаётся, — пытаться не дать им распространиться дальше. Это ровно то, что делает «Яндекс.Еда». Мы добиваемся блокировки сайтов и каналов, которые публикуют данные. Мы связываемся с регистраторами и облачными хранилищами — чтобы разделегировать домены и удалить файлы с информацией о заказах. К 23 марта большинство провайдеров уже заблокировали ресурсы, которые распространяли утёкшую информацию, — они недоступны на территории РФ.

Февральская утечка — беспрецедентный случай для «Яндекса», который считает сохранность данных пользователей высшим приоритетом. Мы извлекли из этого много уроков, хотя и предпочли бы получить их менее суровым путём.

За прошедшие недели команда «Еды» свела к минимуму количество сотрудников, которые имеют доступ к приватным данным. Мы уже переносим эти данные в более защищённое хранилище и будем тщательно следить за тем, чтобы они не покидали безопасный контур. Мы закрыли систему, через которую был получен доступ к данным, провели полный аудит безопасности и изменили график регулярных проверок — теперь они будут проводиться чаще. Да, эти меры следовало принять раньше, но, к сожалению, машину времени ещё не придумали.

В скором времени мы подключим «Еду» к инструменту для управления данными, который «Яндекс» запустил в прошлом году. С его помощью можно посмотреть, какие данные о вас накопили разные сервисы, и при желании удалить их раз и навсегда.

Расследование утечки всё ещё продолжается. «Яндекс» проводит внутренние проверки и сотрудничает с регуляторами и правоохранительными органами. Если вас затронула утечка и у вас есть вопросы, напишите нам на горячую линию helpme@eda.yandex.ru.