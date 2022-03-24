«Яндекс.Еда» извинилась за массовую утечку данных клиентов и рассказала о мерах, которые «следовало принять раньше» Статьи редакции
Компания продолжает расследование и заявляет об усилении безопасности персональных данных.
«Яндекс» впервые подробно отреагировал на утечку данных клиентов — в открытом доступе оказались их имена, номера телефонов, почты, реальные адреса и сумма заказов. Обращение от руководителя сервиса «Яндекс.Еда» появилось в блоге компании.
TJ приводит обращение полностью.
В конце февраля служба безопасности «Яндекс.Еды» выявила утечку данных. Мы сразу же предупредили пользователей и приняли меры, но было поздно — злоумышленники начали распространять похищенную информацию в интернете.
Извините нас, пожалуйста. Мы сильно подвели людей, которые пользовались нашим сервисом. В последние два дня мне самому пришло много вопросов от родственников и друзей. Я пишу этот текст, чтобы рассказать всем, что произошло, что мы делаем сейчас и что планируем делать дальше.
Об утечке мы узнали 28 февраля. Утёкшая информация — массив из нескольких миллионов строк, в которых содержались сведения о заказах из «Яндекс.Еды». Это адреса, номера телефонов, имена — в том виде, в каком они указаны в сервисе, — а также даты и время заказов. Утечки логинов, паролей и данных банковских карт не было, эта информация в безопасности.
Мы решили, что необходимо первым делом предупредить пользователей. На следующий день, 1 марта, команда Еды начала рассылать письма тем, чьи данные оказались скомпрометированы.
22 марта злоумышленники запустили сайт с визуализацией — они привязали данные пользователей «Яндекс.Еды» к интерактивной карте. При этом на сайте можно найти сведения, которых не было в массиве: например, ФИО и адреса электронной почты. Это означает, что создатели сайта скомпоновали данные «Еды» с данными, утёкшими из других компаний.
Когда утечка произошла и данные обнародованы, всё, что тебе остаётся, — пытаться не дать им распространиться дальше. Это ровно то, что делает «Яндекс.Еда». Мы добиваемся блокировки сайтов и каналов, которые публикуют данные. Мы связываемся с регистраторами и облачными хранилищами — чтобы разделегировать домены и удалить файлы с информацией о заказах. К 23 марта большинство провайдеров уже заблокировали ресурсы, которые распространяли утёкшую информацию, — они недоступны на территории РФ.
За прошедшие недели команда «Еды» свела к минимуму количество сотрудников, которые имеют доступ к приватным данным. Мы уже переносим эти данные в более защищённое хранилище и будем тщательно следить за тем, чтобы они не покидали безопасный контур. Мы закрыли систему, через которую был получен доступ к данным, провели полный аудит безопасности и изменили график регулярных проверок — теперь они будут проводиться чаще. Да, эти меры следовало принять раньше, но, к сожалению, машину времени ещё не придумали.
В скором времени мы подключим «Еду» к инструменту для управления данными, который «Яндекс» запустил в прошлом году. С его помощью можно посмотреть, какие данные о вас накопили разные сервисы, и при желании удалить их раз и навсегда.
Расследование утечки всё ещё продолжается. «Яндекс» проводит внутренние проверки и сотрудничает с регуляторами и правоохранительными органами. Если вас затронула утечка и у вас есть вопросы, напишите нам на горячую линию helpme@eda.yandex.ru.
Служба надеется привлечь работников диппредставительства, недовольных военными действиями на Украине.
Оба не появлялись на публике с середины марта.
Закрепите это в статью, пожалуйста. Иск должен быть коллективным по-настоящему.
Вчера стало известно, что в интернете опубликована база данных пользователей Яндекса, в том числе адреса, имена и некоторые сведения о заказах. Подобное происходит уже не...
Вчера стало известно, что в интернете опубликована база данных пользователей Яндекса, в том числе адреса, имена и некоторые сведения о заказах. Подобное происходит уже не в первый раз. Мы считаем, что такой подход к хранению персональных данных одной из крупнейших IT-компаний России недопустим.
⚠Проект «Сетевые Свободы» готов оказать помощь в привлечении сервиса к ответственности за то, что он не обеспечил надежное хранение массива чувствительной информации.
☎ Если ваши данные оказались в базе и вы готовы выступить истцом, пишите нам.
Понадобится доверенность, чтобы адвокат мог действовать от вашего имени. Мы не собираем личную информацию, поэтому ваши паспортные данные вы сообщите только адвокату, который будет работать по делу.
А вот, что вы можете сделать, чтобы оптимизировать коммуникацию:
1 Зафиксируйте факт разглашения ваших данных. Например, сделайте скриншот экрана с утечкой...
А вот, что вы можете сделать, чтобы оптимизировать коммуникацию:
1 Зафиксируйте факт разглашения ваших данных. Например, сделайте скриншот экрана с утечкой так, чтобы были видны дата и время
2 Сделайте скриншот страницы в Яндекс.Еде с данными учётной записи (левое меню > личные данные), чтобы подтвердить, что вы являетесь пользователем сервиса.
❗ Пожалуйста, следите за обновлениями нашего канала — всю новую информацию будем публиковать здесь.
привет
привет
Если вас затронула утечка и у вас есть вопросы, напишите нам на горячую линию helpme@eda.yandex.ru.
В России можно поплакаться на почту, а в США получили бы коллективный иск на миллионов бы так 100.
Все что надо знать про правовую систему двух стран
Какое же говно этот Яндекс.
А мог (и был какое-то время) стать охуенным разнонаправленным сервисом
Мы решили, что необходимо первым делом предупредить пользователей. На следующий день, 1 марта, команда Еды начала рассылать письма тем, чьи данные оказались скомпрометированы.
Даже не предупредив, что конкретно слито. Спасибо, за заботу.
Там формулировка пиздец крысиная, это понятно, от бизнеса душевности ожидать не стоит, их цель — выжать максимум, а в случае претензий послать нахуй:
В интернет попали номера телефонов наших клиентов и техническая информация о заказах: дата создания, состав и другие подробности.
И другие подробности, включающие адреса, коды домофонов, фамилия и имя, у некоторых сумма заказов за последние полгода)
все так, но в письме они отнекиваются, что только те данные, о которых ранее предупредили))))
я потыкала карту, там у некоторых вообще название юрлица, через которое заказы делали, было слито))))))
Я о том же, что они не написали, какие данные слили, а ограничились телефоном, датой заказа, состава и «другими подробностями»
Когда утечка произошла и данные обнародованы, всё, что тебе остаётся, — пытаться не дать им распространиться дальше.
Ох, надеюсь вас нормально засудят, балаболы. Извиняются они.
засудят гос-подстилку
на росии
Почему среди обиженок стало модно писать "на"?
Потому что Россия скоро пойдет на, догонять свой корабель.
порвался же, знач действует)
Да Яндекс слил сам эти данные. Не удивлюсь, что полиция, тех кто в протестах участвовал, скорее всего через этот слив и пробивала в том числе. А сейчас выставили что якобы это произошло недавно и мы тут не причем.
Ну охуеть ебать теории заговора
ладно может и перегнул палку, но то что Яндекс активно сотрудничает это не новость. В любом случае к данной конторе уважения нет.
А откуда вот это «активно сотрудничает» взялось? Без предъяв, просто реально часто это вижу. То, что они отдают данные ментам — ну вроде как это ожидаемо, это все делают и обязаны по закону. Тот же TJ про это пишет, что если придут за данными кого-то — они будут обязаны их передать, хоть и постараются сперва предупредить
А, ну раз извинились, то ладно! Всем по промокоду на 50 рублей отправьте, точно забудут!
Промокод на 50р.* действуют на заказы от 5000 р. 😂
Я вот не очень понял хейта конкретно на это послание. Что им ещё остается то теперь, кроме как выйти и сказать "да, мы обосрались"? Видео записать, как они всем отделом волосы на заднице рвут? :)
За саму утечку они, конечно, достойны говна поесть, а на их извинения то что гнать. Как и любой бизнес просто пытаются сделать хоть сколько то хорошую мину при плохой игре.
«Эти меры следовало принять раньше, но, к сожалению, машину времени ещё не придумали».
А вот и отмазы номенклатурные подъехали
Да, вот эта фраза про машину времени пиздец гавно. Вот на хуя это писать? Почему не написать просто "Эти меры следовало принять раньше." Все, точка. На хуя эта лирика про машину времени, как бы снимающая с них немножечко ответственности - нет же машины времени, че вы все доебались-то до честных пацанов?
Потому что: Дурак - не враг!
купон на скидку всем новым пользователям в студию!
"«Яндекс.Еда» извинилась"
видимо они ожидают такого:
изменили график регулярных проверок — теперь они будут проводиться чаще
Очень напоминает реакцию государственных органов. Oh shit, это же так и есть
Отличный высер, но дешевый.
пипл хавает
По традиции, извинения должны были быть текстом на жёлтом фоне.
Если бы не слив в этой базе кабанчиков то яндекс.еду бы даже и не трогали бы.
Не забывайте про количество будущих разводов, столько сейчас всплыло, кто заказывал у любовниц/любовников.
А есть тут сотрудники Яндекса?
Мне интересно узнать,а
какая у вас мотивация работать в этой компании?
Без сарказма, всегда хотел понять это.
Одно время люди из Яндекса прямо этим гордились, а что на сегодня?
ипотека
льготы айтишникам от мишустина)))
За щеку
«Яндекс.Еда» извинилась
Один дед не простит
Каждый раз ору с превью статьи в новостях про Яндекс. Кажется, до блокировки редакция такого не позволяла!
А почему не на видео?
Что толку им на почту писать? Там типичные ответы на любой вопрос
А свои извинения пусть в анус себе засунут
А где в сервисе по просмотру и удалению своих данных чуть ли не самый тревожный? Такси
Оповестили через новость на своем говеном сайте.
Где были уведомления в сервисе? Где были пуши?
Очевидно же, что старались не допустить огласки.
Вывод – давайте меньше пользоваться этим говном.
извините. дон